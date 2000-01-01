Путешествие из Ялты в город 🏙️ Алупку и посещение дворцово-паркового комплекса графа М. С. Воронцова у подножия Ай-Петри. Поездка к замку "Ласточкино гнездо".

Развитие Крыма неразрывно связано с именем этого талантливого государственного деятеля. Подробнее о талантах, достижениях и заслугах перед отечеством этого Человека Вы узнаете, побывав в гостях у М. С. Воронцова в Алупке, в Воронцовском дворце, а окружающий этот дворец старинный парк 🌳, расскажет о безупречной, тонкой натуре и изысканном вкусе владельца.

В архитектуре дворца переплетены различные стили: поздняя английская готика, элементы стиля Тюдоров, неомавританские черты и элементы Востока. Благодаря оригинальному оформлению и планировке, дворец по праву считается настоящим шедевром архитектуры.

Вам также предстоит прогулка 👣 по роскошному придворцовому парку, восхищающему своими сказочными уголками с витиеватыми тропами, открытыми ровными площадками, прудами и озерами, а также уникальными растениями.

На обратном пути, в сопровождении экскурсовода, Вы познакомитесь с одной из главных достопримечательностей 🏛️ крымского побережья – замком "Ласточкино гнездо".

"Ласточкино гнездо" – знаменитый замок 🏰 на скале, памятник архитектуры и истории 📖 XIX века расположен на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор.