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Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено

4.6
14 отзывов
Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты
За четыре часа вы увидите самые живописные виды бывшей Османской и Византийской территории.

Дворцово-парковый комплекс графа Воронцова с переплетением различных стилей и уникальный замок 🏰 прошлого столетия, расположенный на самом мысе отвесной скалы Ай-Тодор.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 1 250 ₽ за человека

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Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено

Что вы увидите

  • Ялта
  • Алупка
  • Воронцовский дворец
  • Замок Ласточкино гнездо
Путешествие из Ялты в город 🏙️ Алупку и посещение дворцово-паркового комплекса графа М. С. Воронцова у подножия Ай-Петри. Поездка к замку "Ласточкино гнездо".
Развитие Крыма неразрывно связано с именем этого талантливого государственного деятеля. Подробнее о талантах, достижениях и заслугах перед отечеством этого Человека Вы узнаете, побывав в гостях у М. С. Воронцова в Алупке, в Воронцовском дворце, а окружающий этот дворец старинный парк 🌳, расскажет о безупречной, тонкой натуре и изысканном вкусе владельца.
В архитектуре дворца переплетены различные стили: поздняя английская готика, элементы стиля Тюдоров, неомавританские черты и элементы Востока. Благодаря оригинальному оформлению и планировке, дворец по праву считается настоящим шедевром архитектуры.
Вам также предстоит прогулка 👣 по роскошному придворцовому парку, восхищающему своими сказочными уголками с витиеватыми тропами, открытыми ровными площадками, прудами и озерами, а также уникальными растениями.
На обратном пути, в сопровождении экскурсовода, Вы познакомитесь с одной из главных достопримечательностей 🏛️ крымского побережья – замком "Ласточкино гнездо".
"Ласточкино гнездо" – знаменитый замок 🏰 на скале, памятник архитектуры и истории 📖 XIX века расположен на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор.
Что входит
  • Трансфер: Ялта, Алупка, замок "Ласточкино гнездо".
  • Знакомство с Воронцовским дворцом, экскурсия по парку. м
  • Фото на фоне замка Ласточкино гнездо.
  • Экскурсионный рассказ и показ.
  • Входные платы в музей дворцово-паркового комплекса – 400 руб. /взр., 200 руб. /детс.
  • Не забудьте удостоверения и свидетельства о рождении для получения льготных билетов по цене ниже заявленных. Льгота оформляется в кассе музея.
Что не входит
  • Личные расходы
  • питание
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро
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14 отзывов оставили туристы

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