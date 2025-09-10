читать дальше

узнавал наши пожелания. Все о сем договорились посмотреть по маршруту выполнено! Приехал вовремя и точно куда договорились. Сам автомобиль, на котором проходила экскурсия, очень комфортен! Вся экскурсия прошла как описано в рекламе и даже лучше! Особо хочу отметить гида Дмитрия. Были не одной индивидуальной экскурсии в Крыму, Дмитрий лучший! Его манера проводить экскурсию достойна быть эталоном, как надо делать! На маршруте был содержательный и познавательный рассказ! Все было очень интересно и не утомительно! Маршрутом и материалом Дмитрий владеет в совершенстве. Когда подошло время перекуса предложил на выбор несколько мест и провел консультацию по меню! Экскурсия прошла как пик совершенства, очень интересно, познавательно, уютно по домашнему! Еще раз искренние слова благодарности за проведенное с нами время! СУПЕР! Всем надо брать с него пример как проводить экскурсии! Всем рекомендую гида Дмитрия!