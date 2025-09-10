Мои заказы

В секретную Балаклаву и героический Севастополь

Вы увидите секретные города-форты, хранящие трагические и героические тайны прошлого, уникальные по своему ландшафту бухты, лучшие дикие пляжи с изумрудной водой и реликтовой флорой.
Описание экскурсии

Данный маршрут имеет историческую направленность, подойдёт тем, кто интересуется событиями и объектами военной тематики. На нашем пути будут наиболее значимые военно-исторические музеи Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
  • С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.

Ежедневно в 9.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Военно-исторические музеи на выбор:
  • Панорама, Диорама, Балаклавский подземный комплекс, 35 батарея
  • Набережная Севавстополя
  • Древний город Херсонес ‌
  • Храм-уыспальница адмиралов св. Владимира ‌ ‌
  • По желанию, можно добавить мыс Фиолнет и монастырь Св. Георгия ‌
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер (автохолодильник, аптечка с кремом от солнца, дождевики, кофты, пледы)
  • Маски для плавания
  • Фото на айфон
  • Напитки
  • Сюрприз.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Морская прогулка
  • Дегустации
  • Сувениры.
Место начала и завершения?
Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
10 сен 2025
Побывали на индивидуальной экскурсии с гидом Дмитрием. Сказать что все было великолепно, это ничего не сказать! Началось все с организации и встрече. Дмитрий все время информировал о предстоящей экскурсии и
читать дальше

узнавал наши пожелания. Все о сем договорились посмотреть по маршруту выполнено! Приехал вовремя и точно куда договорились. Сам автомобиль, на котором проходила экскурсия, очень комфортен! Вся экскурсия прошла как описано в рекламе и даже лучше! Особо хочу отметить гида Дмитрия. Были не одной индивидуальной экскурсии в Крыму, Дмитрий лучший! Его манера проводить экскурсию достойна быть эталоном, как надо делать! На маршруте был содержательный и познавательный рассказ! Все было очень интересно и не утомительно! Маршрутом и материалом Дмитрий владеет в совершенстве. Когда подошло время перекуса предложил на выбор несколько мест и провел консультацию по меню! Экскурсия прошла как пик совершенства, очень интересно, познавательно, уютно по домашнему! Еще раз искренние слова благодарности за проведенное с нами время! СУПЕР! Всем надо брать с него пример как проводить экскурсии! Всем рекомендую гида Дмитрия!

А
Александр
12 мар 2022
Спасибо, Дмитрий, за незабываемые впечатления! Путешествие по Крыму требует тщательной подготовки, умения разбираться в уникальности и красоте мест, которые действительно стоит посетить.
Справиться с этой задачей и сделать наш отдых комфортным
читать дальше

на протяжении четырех дней нам помог наш гид, влюбленный в свой край и во все, что его наполняет – Дмитрий Поликарпов.
Встреча и знакомство с Дмитрием превзошли наши ожидания — Дмитрий оказался не только умным, интересным гидом, но и остроумным, веселым собеседником.
Лёгкое общение и неперегруз информацией оставил одно из самых приятных впечатлений от нашего путешествия!
От себя лично и от всей нашей небольшой группы искренне благодарю Вас, Дмитрий, за красивые места, за интересные рассказы и за комфортное передвижение по прекрасному Крыму!
Желаем Вам двигаться в том же направлении и дарить людям положительные эмоции!!!
С уважением,
Александр, Вадим, Евгения, Елена
Москва

С
Сергей
23 сен 2021
Путешествуйте с Дмитрием, и не пожалеете!!!! Большое спасибо Дмитрию за то, что во-первых показал красоты Крыма, а во-вторых посвятил в историю этого чудесного места. Погода внесла свои коррективы в планы
читать дальше

поездки, Дмитрий без проблем поменял маршрут. Поездка оказалась не менее увлекательной, чем планировали заранее. Дмитрий оказался внимательным, пунктуальным и с хорошими знаниями истории Крыма. И отменным, спокойным водителем. Может показать нестандартные виды Крыма. Видно, что он гордится, тем, что он настоящий Крымчанин. И это очень радует. Не взирая на молодость, он очень интересный собеседник. С ним легко и приятно провели время. Дмитрий, спасибо, и благодарим за чудные фотографии. Надеемся, что увидимся вновь.

