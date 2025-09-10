Вы увидите секретные города-форты, хранящие трагические и героические тайны прошлого, уникальные по своему ландшафту бухты, лучшие дикие пляжи с изумрудной водой и реликтовой флорой.
Описание экскурсииДанный маршрут имеет историческую направленность, подойдёт тем, кто интересуется событиями и объектами военной тематики. На нашем пути будут наиболее значимые военно-исторические музеи Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
- С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.
Ежедневно в 9.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военно-исторические музеи на выбор:
- Панорама, Диорама, Балаклавский подземный комплекс, 35 батарея
- Набережная Севавстополя
- Древний город Херсонес
- Храм-уыспальница адмиралов св. Владимира
- По желанию, можно добавить мыс Фиолнет и монастырь Св. Георгия
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (автохолодильник, аптечка с кремом от солнца, дождевики, кофты, пледы)
- Маски для плавания
- Фото на айфон
- Напитки
- Сюрприз.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Морская прогулка
- Дегустации
- Сувениры.
Место начала и завершения?
Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
10 сен 2025
Побывали на индивидуальной экскурсии с гидом Дмитрием. Сказать что все было великолепно, это ничего не сказать! Началось все с организации и встрече. Дмитрий все время информировал о предстоящей экскурсии и
А
Александр
12 мар 2022
Спасибо, Дмитрий, за незабываемые впечатления! Путешествие по Крыму требует тщательной подготовки, умения разбираться в уникальности и красоте мест, которые действительно стоит посетить.
Справиться с этой задачей и сделать наш отдых комфортным
С
Сергей
23 сен 2021
Путешествуйте с Дмитрием, и не пожалеете!!!! Большое спасибо Дмитрию за то, что во-первых показал красоты Крыма, а во-вторых посвятил в историю этого чудесного места. Погода внесла свои коррективы в планы
