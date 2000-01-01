Вас ждёт увлекательно путешествие с посещением бухт Балаклавы в Легендарный город 🏙️ Севастополь.

Это путешествие познакомит Вас с историей 📖 Гераклейского полуострова, на территории которого и располагается современный Севастополь.

Во время экскурсии 🧭 Вы посетите музей 🖼 под открытым небом — "Сапун-гора", где собрана военная техника периода ВОВ.

На Историческом бульваре Севастополя Вы увидите музей Крымской войны 1854-1855 гг. «Панорама».

А вот красавица Балаклава порадует Вас знаменитыми Балаклавскими штольнями, откроет тайны средневековой крепости Чембало, Вас ждут шикарные виды этой части западного побережья Крыма.

Вы посетите секретный объект 825 ГТС – бывшая база подводных лодок, сейчас военно-морской музейный комплекс «Балаклава».

По желанию Вы сможете совершить морскую прогулку 👣 в открытое море 🌊 к мысу Айя на уютном катере из живописной Балаклавской бухты.