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Севастополь и Балаклава, крымская Венеция

4.6
18 отзывов
Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты
Вас ждёт увлекательное путешествие в легендарный город 🏙️ Севастополь с посещением бухт Балаклавы и исторических музеев (ВНИМАНИЕ! Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно!).

Это путешествие познакомит вас с историей 📖 и культурой Гераклейского полуострова, на территории которого и расположен современный Севастополь.

Кроме того, на протяжении всего маршрута вам будут открываться живописные пейзажи и природная красота западного побережья Крыма.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция

Что вы увидите

  • Город Ялта
  • Город Балаклава
  • Балаклавские бухты
  • Крепость Чембало
  • Музей ремонта подводных лодок
  • Храм 12 апостолов
  • Город Севастополь
  • Музей под открытам небом "Сапун-гора"
  • Памяник "Затопленным кораблям"
  • Памятник Адмиралу Нахимову
  • Памятник бригу "Меркурий"
  • историческая часть города Севастополь.
Вас ждёт увлекательно путешествие с посещением бухт Балаклавы в Легендарный город 🏙️ Севастополь.
Это путешествие познакомит Вас с историей 📖 Гераклейского полуострова, на территории которого и располагается современный Севастополь.
Во время экскурсии 🧭 Вы посетите музей 🖼 под открытым небом — "Сапун-гора", где собрана военная техника периода ВОВ.
На Историческом бульваре Севастополя Вы увидите музей Крымской войны 1854-1855 гг. «Панорама».
А вот красавица Балаклава порадует Вас знаменитыми Балаклавскими штольнями, откроет тайны средневековой крепости Чембало, Вас ждут шикарные виды этой части западного побережья Крыма.
Вы посетите секретный объект 825 ГТС – бывшая база подводных лодок, сейчас военно-морской музейный комплекс «Балаклава».
По желанию Вы сможете совершить морскую прогулку 👣 в открытое море 🌊 к мысу Айя на уютном катере из живописной Балаклавской бухты.
Что входит
  • Трансфер: Ялта-Севастополь-Балаклава-Ялта
  • Экскурсионная программа на протяжении всего маршрута
  • Исполнение загаданного при проезде через "Тоннель Желаний" (если будете внимательно слушать гида)
  • Путевая информация.
Что не входит
  • Входные платы: музей "Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг. » — 500 руб. /взр., 250 руб. /детс. (до 16-и лет), музей Балаклавы "подземная база и ремонтный завод подводных лодок" — 500 руб. /взр., 300 руб. /детс.
  • Морская прогулка на катере (при желании) — 400 руб/чел.
  • Не забудьте удостоверения и свидетельства о рождении для получения льготных билетов по цене ниже заявленных. Льгота оформляется в кассе.
  • Личные траты (обед, покупка сувениров)
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро
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18 отзывов оставили туристы

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