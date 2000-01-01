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Легендарный Севастополь

5
3 отзыва
Юлия Д.
Юлия Д. – Гид из Ялты
Экскурсия ⛳ с посещением двух городов –Балаклавы и Севастополя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 6 300 ₽ за экскурсию

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Легендарный Севастополь
Легендарный Севастополь

Что вы увидите

  • Балаклавскую бухту
  • Балаклавский подземный музейный комплекс 825 ГТС
  • объект 820
  • мыс Курон
  • гора Таврос
  • крепость Чембало
  • Панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 гг. "
  • Диорама "Штурм Сапун-горы 7 ма 1944г. "
  • площадь Нахимова
  • Графскую пристань
  • памятник Затопленным кораблям
  • Приморски бульвар
  • памятник Содату и матросу.

Что увидим и где побываем:

  • Начнем знакомство с древней Балаклавы, спустимся в недра горы ⛰️ Таврос и побываем в единственном в мире, уникальном Балаклавском подземном комплексе - памятнике военной фортификации, который в период действия являлся одним из самых засекреченных в мире ( два объекта: ремонтная база подводных лодок объект 825ГТС, хранилище ядерного вооружения – ядерный арсенал объект 820). Поднимемся на лучшую видовую площадку Балаклавы – мыс Курон, увидим Балаклавскую бухту с высоты и оценим ее достоинства, как одной из самых удобных в мире для стоянки судов. Узнаем историю 📖 генуэзской крепости Чембало и совершим на нее восхождение. Познакомимся с Набережной, узнаем почему Балаклаву называли «маленьким Лондоном», узнаем историю ЭПРОНа и его легендарную операцию по подъему « золотого судна» - «Черного принца». Совершим маленькое морское путешествие на катере по Балаклавской бухте.
  • Обед в Балаклаве.
  • Проезжая по улицам Севастополя познакомимся с его историей, ее героическими страницами и посетим легендарную 4ую батарею «Дюма» периода Крымской войны, знаменитую Панораму, где познакомимся с твореньем Ф. Рубо. Побываем в сердце Севастополя –пл. Нахимова, увидим: Графскую пристань, памятник Затопленным кораблям, полюбуемся видом Севастопольской бухты, Константиновской батареей и Михайловским фортом, пройдем под мостом поцелуев и поднимемся на мыс Хрустальный к одному из символов города-героя - памятнику Солдату и Матросу.
  • Внимание! Экскурсию ⛳ можно заказать из разных городов Южного побережья (Алушты, Ялты и окрестностей). О стоимости трасфера уточняйте дополнительно у гида.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты (Балаклава -300 руб/взр., Панорама -350 руб/взр, Сапун-гора -350 руб/взр. )
  • аренда катера от 2000 руб. При предоставлении транспорта гида авто оплачивается дополнительно -10000 руб.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Легендарный Севастополь
Легендарный Севастополь
Легендарный Севастополь
Легендарный Севастополь
Легендарный Севастополь

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Д.
Юлия Д.
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3 отзыва оставили туристы

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