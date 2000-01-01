Начнем знакомство с древней Балаклавы, спустимся в недра горы ⛰️ Таврос и побываем в единственном в мире, уникальном Балаклавском подземном комплексе - памятнике военной фортификации, который в период действия являлся одним из самых засекреченных в мире ( два объекта: ремонтная база подводных лодок объект 825ГТС, хранилище ядерного вооружения – ядерный арсенал объект 820). Поднимемся на лучшую видовую площадку Балаклавы – мыс Курон, увидим Балаклавскую бухту с высоты и оценим ее достоинства, как одной из самых удобных в мире для стоянки судов. Узнаем историю 📖 генуэзской крепости Чембало и совершим на нее восхождение. Познакомимся с Набережной, узнаем почему Балаклаву называли «маленьким Лондоном», узнаем историю ЭПРОНа и его легендарную операцию по подъему « золотого судна» - «Черного принца». Совершим маленькое морское путешествие на катере по Балаклавской бухте.
Обед в Балаклаве.
Проезжая по улицам Севастополя познакомимся с его историей, ее героическими страницами и посетим легендарную 4ую батарею «Дюма» периода Крымской войны, знаменитую Панораму, где познакомимся с твореньем Ф. Рубо. Побываем в сердце Севастополя –пл. Нахимова, увидим: Графскую пристань, памятник Затопленным кораблям, полюбуемся видом Севастопольской бухты, Константиновской батареей и Михайловским фортом, пройдем под мостом поцелуев и поднимемся на мыс Хрустальный к одному из символов города-героя - памятнику Солдату и Матросу.
Внимание! Экскурсию ⛳ можно заказать из разных городов Южного побережья (Алушты, Ялты и окрестностей). О стоимости трасфера уточняйте дополнительно у гида.