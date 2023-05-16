Наш маршрутМы начнем путь от санатория Долоссы чуть выше Массандры. По пологой тропе среди высоких сосен спустимся к руслу реки Бала, зажатой между отвесных скал — они и образуют ущелье Уч-Кош. Природа здесь очень необычна: поросшие плющом скалы и древние тисовые деревья создают таинственную атмосферу.

От низовий ущелья мы поднимемся на хребет Баланын-Каясы с прекрасной смотровой площадкой, которую не зря именуют «Царской скамейкой» — с этого уступа видна вся Ялта, как на ладони. Чуть выше в укромном месте спрятан грот Равкольнын. Подъем к нему непрост, с самыми смелыми путешественниками, по их желанию, мы обязательно навестим и это место.

Дальнейший путь не менее живописен и пролегает сквозь сосновый лес, с видом на хребты и отроги ущелья к красивым горным уступам, на одном из которых мы устроим привал. А после вернемся к санаторию Долоссы. На обратном пути каждую минуту открывается завораживающий вид на ущелье — невозможно удержаться, чтобы не сделать еще десяток фото на память!

Важная информация• Протяженность маршрута 8 км, время в пути около 4 часов.