Горное ущелье и панорамы Южного Берега Крыма

Экскурсия в горное ущелье Уч-Кош и на хребет Баланын-Каясы с видами на Ялту

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Прогулка по красивой горной тропе в ущелье Уч-Кош и по хребту Баланын-Каясы с видами на Ялтинское побережье среди величественных скал.
Горное ущелье и панорамы Южного Берега Крыма
Горное ущелье и панорамы Южного Берега Крыма
Горное ущелье и панорамы Южного Берега Крыма
Горное ущелье и панорамы Южного Берега Крыма
Горное ущелье и панорамы Южного Берега Крыма
Горное ущелье и панорамы Южного Берега Крыма
Ближайшие даты:
16
мая
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мая
18
мая
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Что вас ожидает:

  • Ущелье Уч-Кош
  • Водосборные сооружения на реке Бала
  • Горный хребет Баланын-Каясы
  • Смотровые площадки с панорамами Ялты
  • Грот Равкольнын
  • Прекрасные скалы среди горного леса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наш маршрутМы начнем путь от санатория Долоссы чуть выше Массандры. По пологой тропе среди высоких сосен спустимся к руслу реки Бала, зажатой между отвесных скал — они и образуют ущелье Уч-Кош. Природа здесь очень необычна: поросшие плющом скалы и древние тисовые деревья создают таинственную атмосферу.
От низовий ущелья мы поднимемся на хребет Баланын-Каясы с прекрасной смотровой площадкой, которую не зря именуют «Царской скамейкой» — с этого уступа видна вся Ялта, как на ладони. Чуть выше в укромном месте спрятан грот Равкольнын. Подъем к нему непрост, с самыми смелыми путешественниками, по их желанию, мы обязательно навестим и это место.
Дальнейший путь не менее живописен и пролегает сквозь сосновый лес, с видом на хребты и отроги ущелья к красивым горным уступам, на одном из которых мы устроим привал. А после вернемся к санаторию Долоссы. На обратном пути каждую минуту открывается завораживающий вид на ущелье — невозможно удержаться, чтобы не сделать еще десяток фото на память!
Важная информация• Протяженность маршрута 8 км, время в пути около 4 часов.
  • Форма одежды — спортивная, удобная обувь (кроссовки), головной убор.
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида на пешем маршруте
  • Трансфер к месту похода от поселка Кореиз
  • Чай из горных трав во время отдыха на маршруте
  • Фотосъемка
Что не входит
  • Дополнительный трансфер из других городов Крыма (стоимость обсуждается)
  • Перекус во время похода
Место начала и завершения?
автовокзал Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Форма одежды — спортивная, удобная обувь (кроссовки), головной убор. С собой взять рюкзачок с водой и легким перекусом.
  • Вас будет ждать автомобиль Kia Ceed А425ВТ, красный
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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