Экскурсия в горное ущелье Уч-Кош и на хребет Баланын-Каясы с видами на Ялту
Прогулка по красивой горной тропе в ущелье Уч-Кош и по хребту Баланын-Каясы с видами на Ялтинское побережье среди величественных скал.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ущелье Уч-Кош
- Водосборные сооружения на реке Бала
- Горный хребет Баланын-Каясы
- Смотровые площадки с панорамами Ялты
- Грот Равкольнын
- Прекрасные скалы среди горного леса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наш маршрутМы начнем путь от санатория Долоссы чуть выше Массандры. По пологой тропе среди высоких сосен спустимся к руслу реки Бала, зажатой между отвесных скал — они и образуют ущелье Уч-Кош. Природа здесь очень необычна: поросшие плющом скалы и древние тисовые деревья создают таинственную атмосферу.
От низовий ущелья мы поднимемся на хребет Баланын-Каясы с прекрасной смотровой площадкой, которую не зря именуют «Царской скамейкой» — с этого уступа видна вся Ялта, как на ладони. Чуть выше в укромном месте спрятан грот Равкольнын. Подъем к нему непрост, с самыми смелыми путешественниками, по их желанию, мы обязательно навестим и это место.
Дальнейший путь не менее живописен и пролегает сквозь сосновый лес, с видом на хребты и отроги ущелья к красивым горным уступам, на одном из которых мы устроим привал. А после вернемся к санаторию Долоссы. На обратном пути каждую минуту открывается завораживающий вид на ущелье — невозможно удержаться, чтобы не сделать еще десяток фото на память!
Важная информация• Протяженность маршрута 8 км, время в пути около 4 часов.
- Форма одежды — спортивная, удобная обувь (кроссовки), головной убор.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида на пешем маршруте
- Трансфер к месту похода от поселка Кореиз
- Чай из горных трав во время отдыха на маршруте
- Фотосъемка
- Что не входит
- Дополнительный трансфер из других городов Крыма (стоимость обсуждается)
- Перекус во время похода
- Место начала и завершения?
- автовокзал Ялта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Форма одежды — спортивная, удобная обувь (кроссовки), головной убор. С собой взять рюкзачок с водой и легким перекусом.
- Вас будет ждать автомобиль Kia Ceed А425ВТ, красный
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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