Экскурсии по набережной Ялты

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Ялте, цены от 1 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
148 отзывов
Групповая экскурсия по дворцам Южного берега Крыма: от Ливадии до Ласточкиного гнезда
Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
«17:00 — окончание экскурсии на набережной Ялты»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 350 за человека
На авто по самым красивым местам Южного берега
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
На авто по живописным местам Южного берега Крыма: от дворцов до скал
Погрузитесь в атмосферу красоты и истории Южного берега Крыма, посетив его самые знаковые места на комфортабельном авто
Начало: Заберем вас из отеля
«Давайте проедемся с комфортом по самым популярным и красивым местам Южного берега Крыма»
Расписание: вт, ср, пт, сб, вс
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты
Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма
Начало: Автовокзал Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Комплекс дворцов Южного берега Крыма
  2. На авто по самым красивым местам Южного берега
  3. Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 1 350 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Ялте, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Ялты. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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