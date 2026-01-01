Три дня в Крыму с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
80 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсионный тур «Два дня по Восточному Крыму»
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
60 000 ₽ за всё до 4 чел.
Краски осеннего Крыма
Начало: Россия, Республика Крым, Симферополь
31 окт в 10:00
от 12 900 ₽ за человека
