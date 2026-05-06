Программа тура по дням
Прибытие в Алушту, прогулка по городу и набережной
Прибытие в Крым.
Переезд в Алушту на общественном транспорте (от ж/д вокзала г. Симферополя на междугородних троллейбусах № 51 и № 52).
Встреча туристов в Алуште в первой половине дня (возможен приезд после обеда).
Размещение в гостинице.
Обед.
Прогулка по городу.
Прогулка по набережной.
Ужин. Отдых.
Горный массив Чатыр-Даг, пещера Эмине-Баир-Хосар
Завтрак.
Переезд на троллейбусе до начала «Красной тропы».
Подъём пешком на Чатыр-Даг-Яйлу.
Переход по горному плато до одной из самых красивых пещер Крыма Эмине-Баир-Хосар.
Посещение пещеры (1,5 часа).
Спуск с горы. (Маршрут 12 км).
Перекус: чай, бутерброды.
Ужин в гостинице, отдых.
Прогулка на гору Аю-Даг
Завтрак.
Переезд на заказном автобусе.
Прогулка на гору Аю-Даг.
Перекус: чай, бутерброды.
Ужин в гостинице, отдых.
Никитский ботанический сад, Массандровский дворец
Завтрак.
На заказном микроавтобусе едем в Никитский ботанический сад.
Экскурсия по саду с экскурсоводом.
Переезд в Массандровский дворец.
Экскурсия по дворцу.
Перекус: чай, бутерброды.
Ужин в гостинице, отдых.
Ангарский перевал, горные вершины Эльх-Кая и Пакхал-Кая
Завтрак.
Переезд на троллейбусе к Ангарскому перевалу.
Прогулка на гору Северная Демерджи с посещением вершин Эльх-Кая и Пакхал-Кая.
Перекус: чай, бутерброды.
Ужин в гостинице, отдых.
Заповедник в сосновом лесу, гора Балан-Кая, панорама Ялты
Завтрак.
Переезд на заказном микроавтобусе к началу тропы.
Гуляем по экологическим тропам заповедника в сосновом лесу (Уч-Кош, Массандровская).
Поднимаемся на гору Балан-Кая. Любуемся панорамой Ялты.
Перекус: чай, бутерброды.
Ужин в гостинице, отдых.
Ущелье Хапхал, водопад Джур-Джур
Завтрак.
На заказном микроавтобусе едем в ущелье Хапхал.
Идем на прогулку к самому полноводному водопаду Крыма Джур-Джур.
Возвращение в гостиницу около 15:00.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме. Размещение в двухместных и трехместных номерах с подселением. К парам и семьям подселения нет.
Стоимость тура на 1 человека – 40 000 рублей.
Дети до 16 лет допускаются к участию в туре только в сопровождении взрослых.
Варианты проживания
Гостевой дом «Аквамарин»
Гостевой дом «Аквамарин» располагается неподалеку от главной дорожной артерии города Алушты.
В номерном фонде 15 категорий, от «Эконома» до «Семейного». Номера порадуют комфортным дизайном, удобными кроватями, системой кондиционирования. Удобства на этаже. На свежем воздухе можно отдохнуть в специальной лаундж-зоне. Доступен бесплатный интернет.
В пешей доступности можно перекусить в суши-баре «Сушима», пиццерии «Свап» и кафе «ЧырЧыр».
Расстояние до аэропорта г. Симферополь — 51,9 км, до железнодорожного вокзала — 40,5 км. Ближайшие достопримечательности: зоопарк-заповедник, церковь Крымских святых и Федора Стратилата.
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе маршрута (заказной автобус, междугородний троллейбус)
- Питание, указанное в программе тура: завтраки, обеды (перекусы), ужины
- Проживание в гостинице
- Посещение природных и исторических объектов в соответствии с программой тура
- Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
- Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник
- Инструкторское обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
- Переезд на троллейбусе от Симферополя до Алушты и обратно
- Аренда рюкзака, треккинговых палок
- Питание, не указанное в программе тура
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и стоянки могут быть изменены.