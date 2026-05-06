Весна. Цветущий Крым

Приглашаем вас в путешествие за солнцем, крымскими подснежниками, розовыми цветами персика, за весной! Мы побываем на знаменитой Медведь-горе Аю-Даг, совершим восхождения на две вершины горы Северная Демерджи, пройдем Боткинской тропой
и полюбуемся панорамой Ялты с высоты птичьего полета.

Мы отправимся на прогулку по Никитскому саду, посетим Массандровский дворец, в сопровождении профессионального гида спустимся в невероятно красивую пещеру Эмине-Баир-Хосар, а также увидим самые высокие водопады Крыма Учан-су и Джур-Джур.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Алушту, прогулка по городу и набережной

Прибытие в Крым.

Переезд в Алушту на общественном транспорте (от ж/д вокзала г. Симферополя на междугородних троллейбусах № 51 и № 52).

Встреча туристов в Алуште в первой половине дня (возможен приезд после обеда).

Размещение в гостинице.

Обед.

Прогулка по городу.

Прогулка по набережной.

Ужин. Отдых.

2 день

Горный массив Чатыр-Даг, пещера Эмине-Баир-Хосар

Завтрак.

Переезд на троллейбусе до начала «Красной тропы».

Подъём пешком на Чатыр-Даг-Яйлу.

Переход по горному плато до одной из самых красивых пещер Крыма Эмине-Баир-Хосар.

Посещение пещеры (1,5 часа).

Спуск с горы. (Маршрут 12 км).

Перекус: чай, бутерброды.

Ужин в гостинице, отдых.

3 день

Прогулка на гору Аю-Даг

Завтрак.

Переезд на заказном автобусе.

Прогулка на гору Аю-Даг.

Перекус: чай, бутерброды.

Ужин в гостинице, отдых.

4 день

Никитский ботанический сад, Массандровский дворец

Завтрак.

На заказном микроавтобусе едем в Никитский ботанический сад.

Экскурсия по саду с экскурсоводом.

Переезд в Массандровский дворец.

Экскурсия по дворцу.

Перекус: чай, бутерброды.

Ужин в гостинице, отдых.

5 день

Ангарский перевал, горные вершины Эльх-Кая и Пакхал-Кая

Завтрак.

Переезд на троллейбусе к Ангарскому перевалу.

Прогулка на гору Северная Демерджи с посещением вершин Эльх-Кая и Пакхал-Кая.

Перекус: чай, бутерброды.

Ужин в гостинице, отдых.

6 день

Заповедник в сосновом лесу, гора Балан-Кая, панорама Ялты

Завтрак.

Переезд на заказном микроавтобусе к началу тропы.

Гуляем по экологическим тропам заповедника в сосновом лесу (Уч-Кош, Массандровская).

Поднимаемся на гору Балан-Кая. Любуемся панорамой Ялты.

Перекус: чай, бутерброды.

Ужин в гостинице, отдых.

7 день

Ущелье Хапхал, водопад Джур-Джур

Завтрак.

На заказном микроавтобусе едем в ущелье Хапхал.

Идем на прогулку к самому полноводному водопаду Крыма Джур-Джур.

Возвращение в гостиницу около 15:00.

Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме. Размещение в двухместных и трехместных номерах с подселением. К парам и семьям подселения нет.

Стоимость тура на 1 человека – 40 000 рублей.

Дети до 16 лет допускаются к участию в туре только в сопровождении взрослых.

Варианты проживания

Гостевой дом «Аквамарин»

6 ночей

Гостевой дом «Аквамарин» располагается неподалеку от главной дорожной артерии города Алушты.

В номерном фонде 15 категорий, от «Эконома» до «Семейного». Номера порадуют комфортным дизайном, удобными кроватями, системой кондиционирования. Удобства на этаже. На свежем воздухе можно отдохнуть в специальной лаундж-зоне. Доступен бесплатный интернет.

В пешей доступности можно перекусить в суши-баре «Сушима», пиццерии «Свап» и кафе «ЧырЧыр».

Расстояние до аэропорта г. Симферополь — 51,9 км, до железнодорожного вокзала — 40,5 км. Ближайшие достопримечательности: зоопарк-заповедник, церковь Крымских святых и Федора Стратилата.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе маршрута (заказной автобус, междугородний троллейбус)
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки, обеды (перекусы), ужины
  • Проживание в гостинице
  • Посещение природных и исторических объектов в соответствии с программой тура
  • Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
  • Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник
  • Инструкторское обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Переезд на троллейбусе от Симферополя до Алушты и обратно
  • Аренда рюкзака, треккинговых палок
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Республика Крым, Алушта
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и стоянки могут быть изменены.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

Прекрасная поездка! Совершенно необыкновенный весенний Крым, какого мы ещё не видели. Разумное сочетание физической нагрузки и интересных, познавательных экскурсий. Отдельное спасибо нашему инструктору Елене, которая была необыкновенно внимательна и доброжелательна ко всем участникам похода, создавала непринуждённую, дружескую обстановку. Однозначно рекомендую эту поездку всем любителям активного отдыха!
