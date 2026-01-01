Это не просто отпуск у моря, а насыщенные дни, где
Программа тура по дням
Встреча в Симферополе. Переезд в посёлок Утёс
12:00 Встреча группы на железнодорожном вокзале Симферополя, откуда в комфортабельном автобусе отправимся в сторону Алушты.
Эта дорога станет первым знакомством с полуостровом.
В пути остановки на живописных смотровых площадках, чтобы Вы смогли запечатлеть красоты Крыма.
По прибытии размещение в отеле в посёлке Утёс, обед в ресторане отеля по системе «шведский стол».
Все дни тура в ресторане отеля Вам будут предлагать блюда, приготовленные преимущественно из местных экологичных продуктов. В меню: сезонные местные овощи и фрукты в ассортименте.
Осенью в Крыму созревают: инжир, персики, груши, айва, сливы, яблоки, виноград; всё это будет на вашем столе.
После время для отдыха в спа-комплексе: крытый бассейн, сауна и хамам помогут снять усталость.
На открытой террасе (уровень 5-го этажа) до 17:00 солярий с шезлонгами, на которых можно позагорать после посещения крытого бассейна.
В конце дня фитнес-разминка с инструктором, которая поможет настроиться на отдых.
После ужина неформальная встреча на панорамной террасе отеля (уровень 4-го этажа), где Вы познакомитесь с другими участниками тура.
Закат 20:30.
Экскурсия по усадьбе княгини Гагариной
День начнётся с энергичной зарядки на открытой террасе отеля (5 этаж), откуда открывается потрясающая панорама на море и горы.
08:00-09:00 Сытный завтрак.
Далее погружение в историю: экскурсия по усадьбе княгини Гагариной на территории санатория «Утёс».
Вы узнаете историю местности Кучук-Ламбат, полюбуетесь дворцом рода князей Гагариных, прогуляетесь по тенистому парку санатория и насладитесь видами с мыса Плака.
Следующие часы можно посвятить отдыху на пляже, наслаждаясь солнцем и шумом прибоя.
После обеда приглашаем Вас в мир релакса: спа-комплекс с крытым бассейном, сауной и хамамом поможет полностью расслабиться;
Вечерняя фитнес-тренировка поможет гармонизировать внутреннее состояние.
Ужин.
Каждый вечер на панорамной террасе на 4-м этаже отеля с группой работают аниматоры для взрослых.
Поход на гору Аю-Даг
Утром фитнес-зарядка на открытой террасе отеля (5 этаж), вдыхая свежий воздух, наслаждаясь панорамой моря и гор, которая придаст бодрости и поднимет настроение.
08:00-09:00 Насыщенный завтрак.
После завтрака Вас ждёт настоящее приключение — поход на легендарную гору Аю-Даг (Медведь-гора) в сопровождении опытного инструктора.
Протяжённость маршрута 5 км, перепад высот 300 м, что позволит в полной мере ощутить мощь крымской природы.
На вершине Вас ждёт пикник (сухпаёк) с видами, которые останутся в памяти навсегда.
После спуска с горы экскурсионный автобус доставит Вас обратно в отель, где можно будет восстановить силы: выпить чашку чая из крымских трав, восстановить силы с помощью крымских фруктов, расслабиться в спа-комплексе с бассейном, сауной и хамамом, солярием.
Завершит день вкусный здоровый полезный ужин: в составе блюд акцент на овощи и фрукты.
Экскурсия в парк «Парадиз»
Зарядка на панорамной террасе с видом на море и горы — идеальный бодрый старт нового дня.
08:00-09:00 Завтрак.
В этот день отправимся в мир утончённой красоты, в парк «Парадиз» санатория «Айвазовское».
Вас ждёт увлекательная экскурсия по ландшафтному парку, который объединяет в себе историю, мифологию и ботаническое искусство.
Вы узнаете о разных эпохах Партенита от таврских дольменов до генуэзских крепостей, погрузитесь в атмосферу античных мифов и восточных садов.
Парк раскроется перед Вами как живая энциклопедия: Вы пройдёте по тематическим уголкам (греческому, японскому, мексиканскому), увидите изящные скульптуры и волшебные сады, цветущие круглый год.
После обеда Вы сможете отдохнуть: погреться под солнцем на пляже, насладиться прогулкой по тенистым аллеям парка санатория «Утес», или погрузиться в атмосферу спокойствия в спа-комплексе отеля с крытым бассейном, сауной и хамамом, солярием.
Вечерняя фитнес-тренировка поможет гармонизировать внутреннее состояние.
Завершит день ужин.
Поход на гору Демерджи
Утро начнется с пробуждения тела и духа на высокой террасе, откуда открываются бескрайние морские дали и силуэты гор.
08:00-09:00 Завтрак.
Поход на таинственную гору Демерджи (1356 м) с опытным гидом-инструктором.
Вы подниметесь в знаменитую Долину Привидений, где время, ветер и вода высекли из камня десятки мистических скульптур.
Пикник на лоне природы станет приятной паузой в путешествии.
Возвращение в отель автобусом.
Далее можно время отдыху на пляже, погрузиться в атмосферу релакса в спа с крытым бассейном, сауной и хамамом, солярием.
Ужин.
Экскурсия по набережной Ялты, прощальный вечер
Утро откроется бодрящей практикой на открытой террасе, откуда величественные морские дали и горные вершины будут вдохновлять каждое движение.
08:00-09:00 Завтрак.
Увлекательная экскурсия с гидом по набережной Ялты, а затем свободное время, чтобы почувствовать ритм курортной столицы.
После обеда приглашаем в мир расслабления: спа-комплекс с крытым бассейном, сауной и хамамом, солярием поможет восстановить силы.
Вечерняя фитнес-практика подарит гармонию.
Ужин станет приятным продолжением дня.
Кульминацией тура станет прощальный вечер на панорамной террасе на 4-м этаже: в атмосфере легкой музыки, теплого общения и веселья за караоке подведем итоги незабываемого путешествия.
Экскурсия на винодельческий завод
Последнее утро в Крыму Вы встретите фитнес-зарядкой на панорамной террасе в окружении гор и моря.
Мы уверены, что в 7-й день тура Вы почувствуете себя моложе и бодрее.
08:00-09:00 Завтрак.
После будет время для небольшого ритуала: бросить монетку в лазурное море, загадать желание и помечтать о новых путешествиях на берег ласкового Черного моря…
12:00 Выселение из отеля.
В завершение мы предложим попробовать Крым на вкус и посетить один из заводов Винодельческое объединение «Массандра».
Винодельня в Алуште основана в 1830 году помещиком Петриченко.
На исторической экскурсии Вы осмотрите старинные подвалы, купажный бассейн, раритетное оборудование, познакомитесь с традиционными технологиями виноделия прошлого.
Дегустация 9-ти лучших вин завода, в том числе сухие, выдержанные, ликерные.
Обратите внимание! Посещение винзаводов только с 18 лет!
В фирменном магазине для Вас будет представлен полный ассортимент вин «Массандра».
Групповой трансфер доставит в Симферополь, откуда начнётся ваш путь домой, полный ярких воспоминаний.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле п. Утёс, г. Алушта.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|1-местный номер
|2-местный номер
|92 400
|73 500
Ресторан отеля работает с 08:00 до 20:00 по системе «шведский стол».
На террасе до 17:00 на террасе располагается солярий с шезлонгами, на которых можно позагорать после посещения крытого бассейна. Терраса связана с бассейном небольшим переходом.
Пляж галечный в 300 м от корпуса. Спуск к пляжу через парк или по пологому спуску через поселок. Набережная начинается от мыса Плака и тянется вдоль побережья до Партенита, протяженность 2 км.
При желании можно продлить проживание в гостинице после завершения тура, необходимо сообщить об этом менеджеру при заявке на тур.
Продление осуществляется при наличии свободных номеров и оплачивается дополнительно согласно текущему тарифу отеля.
Варианты проживания
Отель «Вилла Олива-Арт»
Отель «Вилла Олива-Арт» работает по системе «всё включено», ждёт своих гостей в солнечном Утесе.
Уютные двухместные номера оснащены всем необходимым для комфортного пребывания: удобная двуспальная кровать, вместительный шкаф с вешалками, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, зеркало, пуфик и сейф.
Ресторан отеля «Вилла Олива-Арт» предлагает гостям трехразовое питание по системе «шведский стол».
Насладитесь отдыхом на оборудованном пляже, освежитесь в крытом бассейне или расслабьтесь в хаммаме и финской сауне. Для активных гостей открыт тренажерный зал, а для самых маленьких – детская комната.
В стоимость проживания включены развлекательные программы анимации, доступ к Wi-Fi и парковка. Ближайшие аэропорт и ж/д вокзал находятся в Симферополе, на автомобиле этот путь можно преодолеть за полтора часа езды.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в номерах «стандарт»
- Питание: трехразовое по системе «шведский стол» (с обеда в 1 день до завтрака в 7 день)
- Трансферы автобусом туристического класса с кондиционером и микрофоном
- Экскурсии по программе с лицензионным гидом в экскурсионные дни
- Походы по программе с гидом-проводником
- Вода в дни поездок
- Входные билеты на объекты с экскурсией: парк "Айвазовское", имение княгини Гагариной винзавод "Массандра": экскурсия по заводу + дегустация 9-ти вин
- Ежедневная фитнес-тренировка с тренером
- Посещение спа-комплекса в отеле: крытый бассейн, сауна, хамам, солярий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя объема предоставляемых услуг.
Как будем питаться в туре?
В рацион включены полезные молочные каши, орехи, джемы, сухофрукты, мюсли, сладкие соусы, кисломолочная продукция, лёгкие вкусные и полезные салаты, гастрономическая нарезка от местных производителей, крымские овощи и зелень, горячие мясные, овощные и рыбные блюда.
Из напитков: традиционно хороший кофе, разнообразные виды чая, в т. ч. травяные, а также освежающие напитки.