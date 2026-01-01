Полная перезагрузка. Фитнес-тур в Крыму

Ваш перезапуск начнётся в Крыму — там, где море стирает усталость, а горы дают силу. Выгорание останется за границей привычной жизни.

Это не просто отпуск у моря, а насыщенные дни, где
энергия ветра, солнца и команды единомышленников заставит вас снова чувствовать себя живым.

Вы разорвёте замкнутый круг «диета-срыв» на фоне крымских пейзажей, обретая лёгкость в теле через гармонию с собой.

Здесь, среди древних скал и бескрайнего горизонта, Вам откроется уверенность, планы, влюблённость в жизнь и в своё обновлённое отражение. Крым не просто восстановит ваши силы, он вернёт Вам себя.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Симферополе. Переезд в посёлок Утёс

12:00 Встреча группы на железнодорожном вокзале Симферополя, откуда в комфортабельном автобусе отправимся в сторону Алушты.

Эта дорога станет первым знакомством с полуостровом.

В пути остановки на живописных смотровых площадках, чтобы Вы смогли запечатлеть красоты Крыма.

По прибытии размещение в отеле в посёлке Утёс, обед в ресторане отеля по системе «шведский стол».

Все дни тура в ресторане отеля Вам будут предлагать блюда, приготовленные преимущественно из местных экологичных продуктов. В меню: сезонные местные овощи и фрукты в ассортименте.

Осенью в Крыму созревают: инжир, персики, груши, айва, сливы, яблоки, виноград; всё это будет на вашем столе.

После время для отдыха в спа-комплексе: крытый бассейн, сауна и хамам помогут снять усталость.

На открытой террасе (уровень 5-го этажа) до 17:00 солярий с шезлонгами, на которых можно позагорать после посещения крытого бассейна.

В конце дня фитнес-разминка с инструктором, которая поможет настроиться на отдых.

После ужина неформальная встреча на панорамной террасе отеля (уровень 4-го этажа), где Вы познакомитесь с другими участниками тура.

Закат 20:30.

2 день

Экскурсия по усадьбе княгини Гагариной

День начнётся с энергичной зарядки на открытой террасе отеля (5 этаж), откуда открывается потрясающая панорама на море и горы.

08:00-09:00 Сытный завтрак.

Далее погружение в историю: экскурсия по усадьбе княгини Гагариной на территории санатория «Утёс».

Вы узнаете историю местности Кучук-Ламбат, полюбуетесь дворцом рода князей Гагариных, прогуляетесь по тенистому парку санатория и насладитесь видами с мыса Плака.

Следующие часы можно посвятить отдыху на пляже, наслаждаясь солнцем и шумом прибоя.

После обеда приглашаем Вас в мир релакса: спа-комплекс с крытым бассейном, сауной и хамамом поможет полностью расслабиться;

Вечерняя фитнес-тренировка поможет гармонизировать внутреннее состояние.

Ужин.

Каждый вечер на панорамной террасе на 4-м этаже отеля с группой работают аниматоры для взрослых.

3 день

Поход на гору Аю-Даг

Утром фитнес-зарядка на открытой террасе отеля (5 этаж), вдыхая свежий воздух, наслаждаясь панорамой моря и гор, которая придаст бодрости и поднимет настроение.

08:00-09:00 Насыщенный завтрак.

После завтрака Вас ждёт настоящее приключение — поход на легендарную гору Аю-Даг (Медведь-гора) в сопровождении опытного инструктора.

Протяжённость маршрута 5 км, перепад высот 300 м, что позволит в полной мере ощутить мощь крымской природы.

На вершине Вас ждёт пикник (сухпаёк) с видами, которые останутся в памяти навсегда.

После спуска с горы экскурсионный автобус доставит Вас обратно в отель, где можно будет восстановить силы: выпить чашку чая из крымских трав, восстановить силы с помощью крымских фруктов, расслабиться в спа-комплексе с бассейном, сауной и хамамом, солярием.

Завершит день вкусный здоровый полезный ужин: в составе блюд акцент на овощи и фрукты.

Каждый вечер на панорамной террасе на 4-м этаже отеля с группой работают аниматоры для взрослых.

4 день

Экскурсия в парк «Парадиз»

Зарядка на панорамной террасе с видом на море и горы — идеальный бодрый старт нового дня.

08:00-09:00 Завтрак.

В этот день отправимся в мир утончённой красоты, в парк «Парадиз» санатория «Айвазовское».

Вас ждёт увлекательная экскурсия по ландшафтному парку, который объединяет в себе историю, мифологию и ботаническое искусство.

Вы узнаете о разных эпохах Партенита от таврских дольменов до генуэзских крепостей, погрузитесь в атмосферу античных мифов и восточных садов.

Парк раскроется перед Вами как живая энциклопедия: Вы пройдёте по тематическим уголкам (греческому, японскому, мексиканскому), увидите изящные скульптуры и волшебные сады, цветущие круглый год.

После обеда Вы сможете отдохнуть: погреться под солнцем на пляже, насладиться прогулкой по тенистым аллеям парка санатория «Утес», или погрузиться в атмосферу спокойствия в спа-комплексе отеля с крытым бассейном, сауной и хамамом, солярием.

Вечерняя фитнес-тренировка поможет гармонизировать внутреннее состояние.

Завершит день ужин.

Каждый вечер на панорамной террасе на 4-м этаже отеля с группой работают аниматоры для взрослых.

5 день

Поход на гору Демерджи

Утро начнется с пробуждения тела и духа на высокой террасе, откуда открываются бескрайние морские дали и силуэты гор.

08:00-09:00 Завтрак.

Поход на таинственную гору Демерджи (1356 м) с опытным гидом-инструктором.

Вы подниметесь в знаменитую Долину Привидений, где время, ветер и вода высекли из камня десятки мистических скульптур.

Пикник на лоне природы станет приятной паузой в путешествии.

Возвращение в отель автобусом.

Далее можно время отдыху на пляже, погрузиться в атмосферу релакса в спа с крытым бассейном, сауной и хамамом, солярием.

Ужин.

Каждый вечер на панорамной террасе на 4-м этаже отеля с группой работают аниматоры для взрослых.

6 день

Экскурсия по набережной Ялты, прощальный вечер

Утро откроется бодрящей практикой на открытой террасе, откуда величественные морские дали и горные вершины будут вдохновлять каждое движение.

08:00-09:00 Завтрак.

Увлекательная экскурсия с гидом по набережной Ялты, а затем свободное время, чтобы почувствовать ритм курортной столицы.

После обеда приглашаем в мир расслабления: спа-комплекс с крытым бассейном, сауной и хамамом, солярием поможет восстановить силы.

Вечерняя фитнес-практика подарит гармонию.

Ужин станет приятным продолжением дня.

Кульминацией тура станет прощальный вечер на панорамной террасе на 4-м этаже: в атмосфере легкой музыки, теплого общения и веселья за караоке подведем итоги незабываемого путешествия.

7 день

Экскурсия на винодельческий завод

Последнее утро в Крыму Вы встретите фитнес-зарядкой на панорамной террасе в окружении гор и моря.

Мы уверены, что в 7-й день тура Вы почувствуете себя моложе и бодрее.

08:00-09:00 Завтрак.

После будет время для небольшого ритуала: бросить монетку в лазурное море, загадать желание и помечтать о новых путешествиях на берег ласкового Черного моря…

12:00 Выселение из отеля.

В завершение мы предложим попробовать Крым на вкус и посетить один из заводов Винодельческое объединение «Массандра».

Винодельня в Алуште основана в 1830 году помещиком Петриченко.

На исторической экскурсии Вы осмотрите старинные подвалы, купажный бассейн, раритетное оборудование, познакомитесь с традиционными технологиями виноделия прошлого.

Дегустация 9-ти лучших вин завода, в том числе сухие, выдержанные, ликерные.

Обратите внимание! Посещение винзаводов только с 18 лет!

В фирменном магазине для Вас будет представлен полный ассортимент вин «Массандра».

Групповой трансфер доставит в Симферополь, откуда начнётся ваш путь домой, полный ярких воспоминаний.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле п. Утёс, г. Алушта.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

1-местный номер2-местный номер
92 40073 500

Ресторан отеля работает с 08:00 до 20:00 по системе «шведский стол».

На террасе до 17:00 на террасе располагается солярий с шезлонгами, на которых можно позагорать после посещения крытого бассейна. Терраса связана с бассейном небольшим переходом.

Пляж галечный в 300 м от корпуса. Спуск к пляжу через парк или по пологому спуску через поселок. Набережная начинается от мыса Плака и тянется вдоль побережья до Партенита, протяженность 2 км.

При желании можно продлить проживание в гостинице после завершения тура, необходимо сообщить об этом менеджеру при заявке на тур.

Продление осуществляется при наличии свободных номеров и оплачивается дополнительно согласно текущему тарифу отеля.

Варианты проживания

Отель «Вилла Олива-Арт»

6 ночей

Отель «Вилла Олива-Арт» работает по системе «всё включено», ждёт своих гостей в солнечном Утесе.

Уютные двухместные номера оснащены всем необходимым для комфортного пребывания: удобная двуспальная кровать, вместительный шкаф с вешалками, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, зеркало, пуфик и сейф.

Ресторан отеля «Вилла Олива-Арт» предлагает гостям трехразовое питание по системе «шведский стол».

Насладитесь отдыхом на оборудованном пляже, освежитесь в крытом бассейне или расслабьтесь в хаммаме и финской сауне. Для активных гостей открыт тренажерный зал, а для самых маленьких – детская комната.

В стоимость проживания включены развлекательные программы анимации, доступ к Wi-Fi и парковка. Ближайшие аэропорт и ж/д вокзал находятся в Симферополе, на автомобиле этот путь можно преодолеть за полтора часа езды.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в номерах «стандарт»
  • Питание: трехразовое по системе «шведский стол» (с обеда в 1 день до завтрака в 7 день)
  • Трансферы автобусом туристического класса с кондиционером и микрофоном
  • Экскурсии по программе с лицензионным гидом в экскурсионные дни
  • Походы по программе с гидом-проводником
  • Вода в дни поездок
  • Входные билеты на объекты с экскурсией: парк "Айвазовское", имение княгини Гагариной винзавод "Массандра": экскурсия по заводу + дегустация 9-ти вин
  • Ежедневная фитнес-тренировка с тренером
  • Посещение спа-комплекса в отеле: крытый бассейн, сауна, хамам, солярий
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя объема предоставляемых услуг.

Как будем питаться в туре?

В рацион включены полезные молочные каши, орехи, джемы, сухофрукты, мюсли, сладкие соусы, кисломолочная продукция, лёгкие вкусные и полезные салаты, гастрономическая нарезка от местных производителей, крымские овощи и зелень, горячие мясные, овощные и рыбные блюда.

Из напитков: традиционно хороший кофе, разнообразные виды чая, в т. ч. травяные, а также освежающие напитки.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

