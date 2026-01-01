1 день

Встреча в Симферополе. Переезд в посёлок Утёс

12:00 Встреча группы на железнодорожном вокзале Симферополя, откуда в комфортабельном автобусе отправимся в сторону Алушты.

Эта дорога станет первым знакомством с полуостровом.

В пути остановки на живописных смотровых площадках, чтобы Вы смогли запечатлеть красоты Крыма.

По прибытии размещение в отеле в посёлке Утёс, обед в ресторане отеля по системе «шведский стол».

Все дни тура в ресторане отеля Вам будут предлагать блюда, приготовленные преимущественно из местных экологичных продуктов. В меню: сезонные местные овощи и фрукты в ассортименте.

Осенью в Крыму созревают: инжир, персики, груши, айва, сливы, яблоки, виноград; всё это будет на вашем столе.

После время для отдыха в спа-комплексе: крытый бассейн, сауна и хамам помогут снять усталость.

На открытой террасе (уровень 5-го этажа) до 17:00 солярий с шезлонгами, на которых можно позагорать после посещения крытого бассейна.

В конце дня фитнес-разминка с инструктором, которая поможет настроиться на отдых.

После ужина неформальная встреча на панорамной террасе отеля (уровень 4-го этажа), где Вы познакомитесь с другими участниками тура.

Закат 20:30.

