Платежи гидов Спутнику

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Платежи гидов Спутнику
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Секретная экскурсия для гидов

Если вы:

  • провели доп. экскурсию и хотите заплатить комиссию.
  • хотите оплатить комиссию из-за границы при помощи русской карты.

Вам надо:

  • создать заказ или задать вопрос без оплаты. написать сумму, которую вы хотите оплатить.
  • Мы пришлем вам ссылку на оплату - вуаля, оплачивайте картой, как в магазине. заодно посмотрите, как всё выглядит с точки зрения туриста.
  • Спасибо, все деньги идут на развитие сайта и преумножение ваших заказов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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