Начало экскурсии обговаривается с вами

Что вас ждет
Необычный город
Тюменцы называют Ялтой маленький, но удивительный город Ялуторовск. Я влюбилась в этот городок ещё в 1960-х, впервые приехав сюда из Тюмени на школьную экскурсию.
Мы с вами встретимся в тюменской Ялте (доехать из Тюмени вы сможете на электричке, автобусе или такси) и отправимся изучать один из самых необычных малых городов Сибири.
Колыбель цивилизации
Я расскажу вам о сокровищах Ингальской долины, учёные называют её колыбелью цивилизации, и о чёрных копателях.
Мы исследуем воссозданный острог Ялты и проведём личные расследования в подлинных домах сосланных в Сибирь декабристов.
На экскурсии вы научитесь находить невидимые памятники уроженцу Ялуторовска Савве Мамонтову по всей России и узнаете, по какой причине декабристы сравнивали Сибирь с Америкой.
Не хлебом единым
По желанию вы можете отведать пельмени в советском стиле и постичь дзен Ялуторовского общепита. А ещё, если вы захотите, вам проведут мастер-класс по старинным русским промыслам, вы своими руками сделаете сувенир и заберёте его с собой.
Организационные детали
- Мы встречаемся в Ялуторовске. Стоимость проезда в Ялуторовск из Тюмени от 150 рублей.
- Стоимость мастер-класса от 200 рублей.
- Мастер-классы и музей декабристов вы посещаете самостоятельно.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет. Если дети младше, сообщите и я построю наш маршрут с учётом их возраста.
- Возьмите с собой наличные, если вам захочется купить изделия ялуторовских мастеров.
- Музеи и острог вы посещаете самостоятельно. Но если мы делаем это вместе, свои входные билеты я приобретаю за свой счёт.