Начало экскурсии обговаривается с вами

Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов в Ялуторовске

Я расскажу вам о сокровищах Ингальской долины и о чёрных копателях

Я расскажу вам о сокровищах Ингальской долины и о чёрных копателях.

Мы исследуем воссозданный острог Ялты и проведём личные расследования в подлинных домах сосланных в Сибирь декабристов.

На экскурсии вы научитесь находить невидимые памятники уроженцу Ялуторовска Савве Мамонтову по всей России и узнаете, по какой причине декабристы сравнивали Сибирь с Америкой.

По желанию вы можете отведать пельмени в советском стиле и поучаствовать в мастер-классе по старинным русским промыслам.
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов в Ялуторовске
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов в Ялуторовске
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов в Ялуторовске
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов в Ялуторовске
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов в Ялуторовске
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов в Ялуторовске
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов в Ялуторовске
Что вас ждет
Необычный город
Тюменцы называют Ялтой маленький, но удивительный город Ялуторовск. Я влюбилась в этот городок ещё в 1960-х, впервые приехав сюда из Тюмени на школьную экскурсию.
Мы с вами встретимся в тюменской Ялте (доехать из Тюмени вы сможете на электричке, автобусе или такси) и отправимся изучать один из самых необычных малых городов Сибири.
Колыбель цивилизации
Я расскажу вам о сокровищах Ингальской долины, учёные называют её колыбелью цивилизации, и о чёрных копателях.
Мы исследуем воссозданный острог Ялты и проведём личные расследования в подлинных домах сосланных в Сибирь декабристов.
На экскурсии вы научитесь находить невидимые памятники уроженцу Ялуторовска Савве Мамонтову по всей России и узнаете, по какой причине декабристы сравнивали Сибирь с Америкой.
Не хлебом единым
По желанию вы можете отведать пельмени в советском стиле и постичь дзен Ялуторовского общепита. А ещё, если вы захотите, вам проведут мастер-класс по старинным русским промыслам, вы своими руками сделаете сувенир и заберёте его с собой.
Организационные детали
  • Мы встречаемся в Ялуторовске. Стоимость проезда в Ялуторовск из Тюмени от 150 рублей.
  • Стоимость мастер-класса от 200 рублей.
  • Мастер-классы и музей декабристов вы посещаете самостоятельно.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет. Если дети младше, сообщите и я построю наш маршрут с учётом их возраста.
  • Возьмите с собой наличные, если вам захочется купить изделия ялуторовских мастеров.
  • Музеи и острог вы посещаете самостоятельно. Но если мы делаем это вместе, свои входные билеты я приобретаю за свой счёт.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля 3 человекДля 4 человек
Билет
4 700 ₽
5 910 ₽
7 880 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
улица Железнодорожная, 2а
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Татьяна Г.
Татьяна Г.
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