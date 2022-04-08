Города Золотого Кольца расположены недалеко друг от друга. Так, от Ярославля до Ростова Великого всего 60 км пути. Поездка в этот красивый город будет совершенно не утомительной.

По прибытии в Ростов Великий экскурсовод проведет для Вас экскурсию по Ростовскому Кремлю. В средневековой башне Кремля Вы просмотрите необыкновенный короткометражный фильм. Интересно, что именно здесь проходили съемки всеми любимого фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Далее, у Вас будет немного свободного времени для фотографирования или прогулки по Митрополичьему саду.

В продолжении экскурсии Вы увидите Успенский собор, где сохранились дверные ручки XII века. Прихожанином собора был сам Алёша Попович! Гид расскажет Вам занятные былины и легенды, бытующие в этих краях.

После обеда в одном из ресторанов города, например, в ресторане «Собрание» в красной палате Кремля или в кафе «Алёша Попович» (обед не включен в стоимость экскурсии, производится оплата по меню), Вы осмотрите средневековые валы и озеро Неро. Вы также посетите Толгский храм, который никогда не закрывался, и в котором находятся мощи Иоанна Власатого.