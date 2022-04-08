Экскурсия в Ростов Великий

Комбинированная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Комбинированная: автомобильная и пешеходная.

Посещение музеев и кафе в маске, по QR-кодам, пцр и медотводам (многие заведения выбрали вариант загрузки в 30%, поэтому советуем путешественникам заранее бронировать заведения для обедов, ужинов и культурного отдыха, особенно в выходные и праздники).

Правила распространяются и на то, чтобы зайти за сувенирами/кофе/чаем, согреться, посетить санузел.
Экскурсия в Ростов Великий
Экскурсия в Ростов Великий
Экскурсия в Ростов Великий
Экскурсия в Ростов Великий
Экскурсия в Ростов Великий
Экскурсия в Ростов Великий

Что вас ожидает 🤩

  • Ростовский Кремль
  • Митрополичий сад
  • Успенский собор
  • Озеро Неро
  • Толгский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Города Золотого Кольца расположены недалеко друг от друга. Так, от Ярославля до Ростова Великого всего 60 км пути. Поездка в этот красивый город будет совершенно не утомительной.

По прибытии в Ростов Великий экскурсовод проведет для Вас экскурсию по Ростовскому Кремлю. В средневековой башне Кремля Вы просмотрите необыкновенный короткометражный фильм. Интересно, что именно здесь проходили съемки всеми любимого фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Далее, у Вас будет немного свободного времени для фотографирования или прогулки по Митрополичьему саду.

В продолжении экскурсии Вы увидите Успенский собор, где сохранились дверные ручки XII века. Прихожанином собора был сам Алёша Попович! Гид расскажет Вам занятные былины и легенды, бытующие в этих краях.

После обеда в одном из ресторанов города, например, в ресторане «Собрание» в красной палате Кремля или в кафе «Алёша Попович» (обед не включен в стоимость экскурсии, производится оплата по меню), Вы осмотрите средневековые валы и озеро Неро. Вы также посетите Толгский храм, который никогда не закрывался, и в котором находятся мощи Иоанна Власатого.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Посещение храмов и Кремля
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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