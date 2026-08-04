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Экскурсии в Ярославле

Найдено 316 экскурсий в Ярославле, цены от 210 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Обзорная экскурсия по Ярославлю на ретроавтобусе
На автобусе
1 час
54 отзыва
Групповая
до 28 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю на ретроавтобусе
С погружением в тысячелетнюю историю города
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
1500 ₽ за человека
Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Пешая
1.5 часа
296 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Пройти по главным местам города, узнать, где находился кремль и на чём богатели ярославцы
Начало: На площади Богоявления
Завтра в 12:30
10 авг в 12:30
950 ₽ за человека
Первые шаги в Ярославле
Пешая
2.5 часа
920 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Первые шаги в Ярославле
Составить объемное представление об истории города на прогулке по его главным достопримечательностям
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1200 ₽ за человека
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
На автобусе
3 часа
362 отзыва
Групповая
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Увидеть ключевые места города, прогуляться по историческому центру и узнать любопытные факты
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1870 ₽ за человека
Лютеранский аккорд Ярославля: кирха и орган
1.5 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лютеранский аккорд Ярославля: кирха и орган
Познакомиться с любимым инструментом Баха и послушать его произведения
Начало: В кирхе Святых Петра и Павла
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
от 600 ₽ за человека
Ярославль пешком
Пешая
2.5 часа
282 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль пешком
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы - в группе
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
84 отзыва
Групповая
до 15 чел.
В тренде
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы - в группе
Отправиться в большое путешествие в мини-группе на автопешеходной экскурсии
Начало: На Волковской площади
Расписание: в будние дни в 10:30 и 13:45, в субботу в 11:00
10 авг в 13:45
11 авг в 10:30
2400 ₽ за человека
Ярославль: прогулка на парусной яхте
На яхте
2 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
Завтра в 16:00
10 авг в 17:00
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Здравствуй, Ярославль
Пешая
2 часа
855 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, Ярославль
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Завтра в 19:30
10 авг в 13:30
от 6350 ₽ за всё до 5 чел.
О самом главном в Ярославле - в группе
Пешая
1.5 часа
344 отзыва
Групповая
до 20 чел.
О самом главном в Ярославле - в группе
Для тех, кто дорожит своим временем и хочет узнать самые интересные факты о городе за короткий срок
Начало: Ярославский музей-заповедник
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за человека
Ярославль - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
291 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль - первое знакомство
Увидеть ключевые достопримечательности и раскрыть тайны старинного города
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 12:30
Завтра в 17:00
от 5150 ₽ за всё до 10 чел.
Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Индивидуальная экскурсия
Пешая
2 часа
444 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник «Ярославский Кремль»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
SUP-прогулки
1.5 часа
152 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2990 ₽ за человека
Прогулка по водным просторам Ярославля
На катере
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по водным просторам Ярославля
Храмы, набережные и атмосфера древнего города - на катере
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Ярославль
Пешая
2.5 часа
435 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Ярославль
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
Сегодня в 14:00
10 авг в 16:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
На машине
На микроавтобусе
5 часов
56 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 авг в 11:30
3550 ₽ за человека
Ярославль - любовь с первого взгляда
На машине
На микроавтобусе
3 часа
219 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярославль - любовь с первого взгляда
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля
Начало: В любой гостинице города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 999 ₽ за всё до 4 чел.
Ярославль известный и неизведанный
На машине
На микроавтобусе
3 часа
351 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль известный и неизведанный
Проедьте по Ярославлю, откройте его тайны и узнайте историю, которая скрыта за фасадами старинных зданий и в улочках города
Начало: Красная площадь Ярославля
24 авг в 16:00
25 авг в 12:00
от 5565 ₽ за всё до 6 чел.
Аудиоспектакль на Ярославской фабрике валяной обуви «До скорова свиданя»
1 час
11 отзывов
Аудиогид
Аудиоспектакль на Ярославской фабрике валяной обуви «До скорова свиданя»
Истории о том, как в самое тёмное время люди продолжают трудиться, любить, верить и ждать
Начало: У проходной фабрики
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
1500 ₽ за человека
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
На машине
На микроавтобусе
8 часов
45 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
20 авг в 10:00
27 авг в 10:00
3650 ₽ за человека
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю
Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: На площади Богоявления
10 авг в 12:00
11 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 7 чел.
Линии жизни: прогулка по центру Ярославля с картографом
Пешая
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Линии жизни: прогулка по центру Ярославля с картографом
Пройдитесь по историческим улицам Ярославля с картографом, откройте тайны древнего кремля и узнайте, как город менялся сквозь века
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
О Ярославле с любовью и юмором
Пешая
2 часа
109 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О Ярославле с любовью и юмором
Живые истории о городе и характере ярославцев - тех, кто «карася продаст за порося»
Начало: По договоренности с гостем
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Ярославль: городские легенды
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: городские легенды
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5100 ₽ за всё до 5 чел.
Ярославль в объятиях вечерних сумерек
Пешая
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль в объятиях вечерних сумерек
Откройте для себя Ярославль с новой стороны: вечерние прогулки, исторические сюжеты и загадочные места, которые не найти в путеводителях
Начало: У колеса обозрения «Золотое кольцо»
Сегодня в 18:00
Завтра в 20:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Ярославль - первая встреча
Пешая
2.5 часа
346 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль - первая встреча
Погулять по центральной части старинного города и познакомиться с его богатой историей
Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники
Начало: Улица Кедрова
Сегодня в 18:30
Завтра в 14:30
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Пешая
2.5 часа
454 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Познакомьтесь с Ярославлем, его историей и культурой. Узнайте о знаковых местах, которые оставили след в судьбе России. Пройдитесь по старинным улицам
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
от 5700 ₽ за всё до 10 чел.
Ярославль, до чего же ты хорош
Пешая
2.5 часа
226 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
13 авг в 11:30
18 авг в 11:30
850 ₽ за человека
Ярославль в камне и дереве
Пешая
2 часа
-
5%
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль в камне и дереве
Погрузитесь в историю Ярославля через его архитектуру. Узнайте, как менялись стили и эпохи, исследуя храмы, усадьбы и уютные улочки
Начало: У памятника Фёдору Волкову
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
от 5415 ₽5700 ₽ за всё до 10 чел.

Что посмотреть в Ярославле на экскурсиях?

Ярославль полон живописных достопримечательностей, здесь вы можете увидеть красивые церкви XVII века украшающие причудливый исторический цент, прогуляться по пышным садам и паркам, полюбоваться шикарными купеческими особняками и старейшим драматическим театром в стране

Местные экскурсоводы

Ярославль прекрасный город, где собрано огромное количество исторических и культурных достопримечательностей и чтобы не потеряться во всем этом многообразии, рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями по самым по популярным местам. Чтобы избавить вас от организационных моментов, мы собрали самые лучшие экскурсии в нашем каталоге, вам остается только выбрать подходящую)

Последние отзывы на экскурсии

С
Из Ярославля в Тутаев - бывший Романов
Дата посещения: 4 авг 2026
Большое спасибо экскурсоводу Наталье, которая обладает энцеклопедическими знаниями и с удодовольствием с наии поделилась. Было очень интересно, познавательно даже мне коренной ярославне.!!!
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А
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Дата посещения: 1 авг 2026
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Наш гид - Наталья очень интересный, увлеченный своим делом человек. Получили огромное удовольствие от общения!!! Процветания и успеха!!!
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А
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Дата посещения: 30 июл 2026
Спасибо за замечательное путешествие в прекрасный и уютный город Рыбинск. Все очень понравилось!
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М
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Дата посещения: 24 июл 2026
Нам с мужем все понравилось, спасибо! Несмотря на регулярное посещение Ярославля, в том числе с экскурсиями, мы открыли для себя
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необычные локации, например, комплекс церкви Иоанна Златоуста в Коровниках, куда мало кто завозит туристов, так как он вдали от обычных маршрутов посещения. Спасибо!

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А
Обзорная экскурсия по Ярославлю на ретроавтобусе
Дата посещения: 20 июл 2026
Великолепная экскурсия, прекрасный гид!
Великолепная экскурсия, прекрасный гид!
Великолепная экскурсия, прекрасный гид!
Великолепная экскурсия, прекрасный гид!
Великолепная экскурсия, прекрасный гид!
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И
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы - в группе
Дата посещения: 16 июл 2026
Спасибо большое, замечательная экскурсия с Дашей.
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О
Здравствуй, Ярославль
Дата посещения: 14 июл 2026
Очень понравилось. Дарья зарядила нас любовью к городу и своей энергией. Экскурсия проходила в диалоге, а не в перечислении сухих фактах о городе. Отметили хорошее чувство юмора.
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А
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Дата посещения: 3 июл 2026
Александр просто поразил нас своей харизмой! Обзорная экскурсия очень понравилась, два часа пролетели очень быстро! Даже мой муж, которого мне
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с трудом удается затащить на экскурсии, был вовлечен все это время, задавал вопросы)) Спасибо! Обязательно еще приедем с детьми и внуками).

Александр просто поразил нас своей харизмой! Обзорная экскурсия очень понравилась, два часа пролетели очень быстро! Даже
Александр просто поразил нас своей харизмой! Обзорная экскурсия очень понравилась, два часа пролетели очень быстро! Даже
Александр просто поразил нас своей харизмой! Обзорная экскурсия очень понравилась, два часа пролетели очень быстро! Даже
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Е
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Дата посещения: 4 июл 2026
90% удачной экскурсии- ГИД.Наша Елизавета не просто проффесионал,она фея повествования,магистр оптимизма, гений личного обаяния.
Великолепные знания, умение преподнести информацию доступно но при этом научно,виртуозное владение вниманием аудитории...
Спасибо за великолепно проведённое время.
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Е
Лютеранский аккорд Ярославля: кирха и орган
Дата посещения: 30 июн 2026
Хорошо.
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Всего 24624 отзыва в Ярославле

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю

Самые популярные экскурсии в Ярославле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Обзорная экскурсия по Ярославлю на ретроавтобусе;
  2. Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»;
  3. Первые шаги в Ярославле;
  4. Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе;
  5. Лютеранский аккорд Ярославля: кирха и орган.
Что посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Успенский Собор;
  2. Набережная;
  3. Церковь Ильи Пророка;
  4. Храм Ильи Пророка;
  5. Золотое кольцо;
  6. Спасо-Преображенский монастырь;
  7. Парк Стрелка;
  8. Толгский монастырь;
  9. Стрелка Волги и Которосли;
  10. Церковь Иоанна Предтечи.
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2026
Сейчас в Ярославле можно забронировать 316 экскурсий и билетов от 210 до 25 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 24624 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Ярославль приглашает вас в путешествие по своим улицам и площадям! Опытные гиды проведут вас по самым интересным местам, рассказав увлекательные истории и легенды. Здесь вы можете заказать экскурсию в Ярославле на выходные или праздники, узнать актуальные цены и купить экскурсию заранее. Вас ожидают яркие впечатления от авторских туров и экскурсий по городу в 2026 году. Найдите экскурсию, которая станет вашим идеальным способом познать Ярославль, и забронируйте её недорого уже сегодня