Все экскурсии в Ярославле
Доступно 163 экскурсии 🚌 в Ярославле на 2021 год, 3428 ⭐ отзывов, цены от 600₽, посетите достопримечательности: Набережная, Храм Иоанна Предтечи, Храм Ильи Пророка, Ярославский кремль, Парк Стрелка, Музей-заповедник, Толгский монастырь, Кремль. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
3ч
700₽
за 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Ярославская классика»
Обзорная экскурсия даст возможность получить общее представление об истории и культуре Ярославля
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 200₽
за 1-6 чел.
Путешествие в Толгский монастырь
Вас ждет небольшое путешествие в Толгский монастырь, который стоит на берегу Волги уже больше 700...
По договоренности
2ч 30м
700₽
за 1 чел.
Ярославль вдоль и поперек
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
ежедневно в 11:00 и 16:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 200₽
за 1-3 чел.
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
Ярославль - один из самых старинных русских городов
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-5 чел.
Здравствуй, Ярославль!
Погулять по историческому центру и познакомиться с его главными достопримечательностями
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 500₽
за 1-6 чел.
Экскурсия по Ярославлю
Прогулка по Стрелке и набережной, посещение великолепных храмов и древних монастырей, знакомство с...
Ежедневно в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
2ч 30м
650₽
за 1 чел.
Первые шаги в Ярославле
Составить объемное представление об истории города на прогулке по его главным достопримечательностям
в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
09.00 - 20.00 в любой день недели
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-6 чел.
Влюбиться в Ярославль за 2 часа!
Посетить самые красивые места древнего города и услышать их историю на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Толгский монастырь
История Ярославля насчитывает вот уже 1000 лет
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-25 чел.
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Приглашаю вас отправится на историческую прогулку по древнему городу России и столице Золотого...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 800₽
за 1-5 чел.
По Ярославлю — на самокате!
Нескучное знакомство с визитными карточками и историей древнего волжского города
Индивидуальная экскурсия
5ч
8 625₽
за 1-18 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия с посещением Толгского монастыря
Индивидуальная экскурсия по центру Ярославля на автомобиле
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 990₽
за 1-4 чел.
Ярославль — любовь с первого взгляда
Увидеть символы города и услышать о них нескучные рассказы на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
7ч
5 200₽
за 1-4 чел.
Ярославль. Путешествие за один день
Обойти и объехать весь Ярославль за день - задача увлекательная и достаточно легко выполнимая,...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
О петровской мануфактуре, старинных поселениях и святынях в поездке по историческим окраинам города
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 100₽
за 1-5 чел.
Истории и легенды древнего города
Только интересные исторические события, легенды и теории заговора! Город удивит вас своей...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 500₽
за 1-10 чел.
Ярославль для новичков
Увидеть все хиты старинного города и услышать самое интересное о его прошлом и настоящем
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Ярославль: прошлое и настоящее
Ярославль никогда не умолкает, всё время строится, притягивает к себе людей и даёт им именно то,...
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-10 чел.
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Понять предпосылки культурного всплеска в 17 веке и поразиться наследию регионального Ренессанса
Индивидуальная экскурсия
5ч
4 900₽
за 1-3 чел.
Ростов Великий: древнейшая земля России
Хотите ощутить дух старины и побывать в одном из самых древних городов России
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 600₽
за 1-20 чел.
Ярославль: лица, истории и байки
Все самые интересные и важные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5ч
3 500₽
за 1-4 чел.
Тутаев. Два берега у одной реки
Побывайте на территории бывшего кремля, полюбуйтесь видами города со старинных земляных валов и...
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Ярославля»
- Отзыв на: Три жемчужины в ожерелье ЯрославляООльга26 октября 2021Юрий, замечательный гид, он учел все мои просьбы. Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо
- ИИрина26 октября 2021Отличная экскурсия в Ярославле. Нам повезло с гидом, Ирина сразу погрузила нас в "мир Древнего Ярославля", с его историей, храмами и легендами, за что мы ей очень благодарны. Огромное спасибо за насыщенную экскурсию
- Отзыв на: Первые шаги в ЯрославлеЮЮлия25 октября 2021Не смотря на плохую поголу экскурсия прошла отлично. Гид Мария (экскурсию проводила она, а не Ольга) -отличный расказчик с большим чувством юмора.
- Отзыв на: Ярославль — любовь с первого взглядаВВячеслав24 октября 2021Спасибо Руслану за содержательную экскурсию! Логично выстроенное путешествие по историческим местам с большими расстояниями в непогоду определило правильность выбора формата перемещения в теплой машине. Побывали в т. ч. в нескольних слободах со своими изумительными церквями. Наш гид Руслан - увлеченный своим городом специалист, не равнодушный к истории и будущему родного края. А в конце путешествия нас ожидал неожиданный сувенир!
- ККрашенинникова24 октября 2021Летом были Большое спасибов Ярославле. Тогда на пароходе выбрали экскурсию по городу. Город нам очень понравился. Приехали сами на машине, чтобы посмотреть церковь Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Замечательная экскурсия. Экскурсовод очень хорошо рассказывала, показала все детали. Мы очень остались довольны.
- ООльга24 октября 2021У Дарьи прекрасный маршрут экскурсии. Все основные моменты узнали. На все вопросы Дарья ответила. Обязательно порекомендую знакомым
- ННаталия23 октября 2021Несмотря на осеннюю прохладную погоду, мы получили удовольствие от экскурсии. Дарья профессиональный экскурсовод, предподносящий интересную, грамотную информацию и факты о своём любимом городе.
- Отзыв на: Ярославль вдоль и поперекССнежана23 октября 2021Спасибо Ольге за знакомство с городом и его историей! Несмотря на непогоду, гид провела экскурсию. Рассказ был насыщенным и интересным. Спасибо!
- Отзыв на: Первые шаги в ЯрославлеААлексей22 октября 2021Было классно и очень повезло с погодой, Ольга занималась только нами, знающий интересный человек, охотно отвечала на вопросы, для первого раза в Ярославле самое то, но от погоды многое зависит. Ещё интересно было бы внутрь храмов на пару минуточек заглянуть, но не удалось 😂
- ММарина22 октября 2021Впечатления незабываемые, Дарья, спасибо большое за очень интересный рассказ и знание истории своего города, народа и всех меценатов на пять с плюсом! Не заметила как обошли весь исторический центр с набережной! Надеюсь ещё вернуться и продолжить знакомство с достопримечательностями! Дарье всего самого наилучшего!