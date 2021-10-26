Отличная экскурсия в Ярославле. Нам повезло с гидом, Ирина сразу погрузила нас в "мир Древнего Ярославля", с его историей, храмами и легендами, за что мы ей очень благодарны. Огромное спасибо за насыщенную экскурсию

Не смотря на плохую поголу экскурсия прошла отлично. Гид Мария (экскурсию проводила она, а не Ольга) -отличный расказчик с большим чувством юмора.

В Вячеслав 5

Спасибо Руслану за содержательную экскурсию! Логично выстроенное путешествие по историческим местам с большими расстояниями в непогоду определило правильность выбора формата перемещения в теплой машине. Побывали в т. ч. в нескольних слободах со своими изумительными церквями. Наш гид Руслан - увлеченный своим городом специалист, не равнодушный к истории и будущему родного края. А в конце путешествия нас ожидал неожиданный сувенир!