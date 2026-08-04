54 отзыва Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
1500 ₽ за человека 296 отзывов
Завтра в 12:30
10 авг в 12:30
950 ₽ за человека 920 отзывов Первые шаги в Ярославле
Составить объемное представление об истории города на прогулке по его главным достопримечательностям
Начало: На площади Волкова Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1200 ₽ за человека 362 отзыва
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1870 ₽ за человека 24 отзыва
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
от 600 ₽ за человека 282 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль пешком
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
84 отзыва Расписание: в будние дни в 10:30 и 13:45, в субботу в 11:00
10 авг в 13:45
11 авг в 10:30
2400 ₽ за человека 153 отзыва Ярославль: прогулка на парусной яхте
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
Завтра в 16:00
10 авг в 17:00
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел. 855 отзывов Здравствуй, Ярославль
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Завтра в 19:30
10 авг в 13:30
от 6350 ₽ за всё до 5 чел. 344 отзыва
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за человека 291 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 12:30
Завтра в 17:00
от 5150 ₽ за всё до 10 чел. 444 отзыва
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел. 152 отзыва Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2990 ₽ за человека 11 отзывов
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел. 435 отзывов Добро пожаловать в Ярославль
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
Сегодня в 14:00
10 авг в 16:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
На машине
На микроавтобусе
5 часов
56 отзывов Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 авг в 11:30
3550 ₽ за человека
На машине
На микроавтобусе
3 часа
219 отзывов Ярославль - любовь с первого взгляда
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля
Начало: В любой гостинице города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 999 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
На микроавтобусе
3 часа
351 отзыв Ярославль известный и неизведанный
Проедьте по Ярославлю, откройте его тайны и узнайте историю, которая скрыта за фасадами старинных зданий и в улочках города
Начало: Красная площадь Ярославля
24 авг в 16:00
25 авг в 12:00
от 5565 ₽ за всё до 6 чел. 11 отзывов Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
1500 ₽ за человека
На машине
На микроавтобусе
8 часов
45 отзывов Расписание: в четверг в 10:00
20 авг в 10:00
27 авг в 10:00
3650 ₽ за человека 153 отзыва
10 авг в 12:00
11 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 7 чел. 53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел. 109 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел. 23 отзыва Ярославль: городские легенды
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5100 ₽ за всё до 5 чел. 27 отзывов Ярославль в объятиях вечерних сумерек
Откройте для себя Ярославль с новой стороны: вечерние прогулки, исторические сюжеты и загадочные места, которые не найти в путеводителях
Начало: У колеса обозрения «Золотое кольцо»
Сегодня в 18:00
Завтра в 20:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел. 346 отзывов Ярославль - первая встреча
Погулять по центральной части старинного города и познакомиться с его богатой историей
Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел. 40 отзывов
Сегодня в 18:30
Завтра в 14:30
от 6000 ₽ за всё до 7 чел. 454 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
от 5700 ₽ за всё до 10 чел. 226 отзывов
13 авг в 11:30
18 авг в 11:30
850 ₽ за человека 17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль в камне и дереве
Погрузитесь в историю Ярославля через его архитектуру. Узнайте, как менялись стили и эпохи, исследуя храмы, усадьбы и уютные улочки
Начало: У памятника Фёдору Волкову
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
от 5415 ₽ 5700 ₽ за всё до 10 чел. Что посмотреть в Ярославле на экскурсиях?
Ярославль полон живописных достопримечательностей, здесь вы можете увидеть красивые церкви XVII века украшающие причудливый исторический цент, прогуляться по пышным садам и паркам, полюбоваться шикарными купеческими особняками и старейшим драматическим театром в стране
Местные экскурсоводы
Ярославль прекрасный город, где собрано огромное количество исторических и культурных достопримечательностей и чтобы не потеряться во всем этом многообразии, рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями по самым по популярным местам.
Чтобы избавить вас от организационных моментов, мы собрали самые лучшие экскурсии в нашем каталоге, вам остается только выбрать подходящую)
Последние отзывы на экскурсии Дата посещения: 4 авг 2026
Большое спасибо экскурсоводу Наталье, которая обладает энцеклопедическими знаниями и с удодовольствием с наии поделилась. Было очень интересно, познавательно даже мне коренной ярославне.!!!
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Дата посещения: 1 авг 2026
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Наш гид - Наталья очень интересный, увлеченный своим делом человек. Получили огромное удовольствие от общения!!! Процветания и успеха!!!
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Дата посещения: 30 июл 2026
Спасибо за замечательное путешествие в прекрасный и уютный город Рыбинск. Все очень понравилось!
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Дата посещения: 24 июл 2026
Нам с мужем все понравилось, спасибо! Несмотря на регулярное посещение Ярославля, в том числе с экскурсиями, мы открыли для себя
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необычные локации, например, комплекс церкви Иоанна Златоуста в Коровниках, куда мало кто завозит туристов, так как он вдали от обычных маршрутов посещения. Спасибо!
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Дата посещения: 20 июл 2026
Великолепная экскурсия, прекрасный гид!
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Дата посещения: 16 июл 2026
Спасибо большое, замечательная экскурсия с Дашей.
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Дата посещения: 14 июл 2026
Очень понравилось. Дарья зарядила нас любовью к городу и своей энергией. Экскурсия проходила в диалоге, а не в перечислении сухих фактах о городе. Отметили хорошее чувство юмора.
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Дата посещения: 3 июл 2026
Александр просто поразил нас своей харизмой! Обзорная экскурсия очень понравилась, два часа пролетели очень быстро! Даже мой муж, которого мне
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с трудом удается затащить на экскурсии, был вовлечен все это время, задавал вопросы)) Спасибо! Обязательно еще приедем с детьми и внуками).
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Дата посещения: 4 июл 2026
90% удачной экскурсии- ГИД.Наша Елизавета не просто проффесионал,она фея повествования,магистр оптимизма, гений личного обаяния.
Великолепные знания, умение преподнести информацию доступно но при этом научно,виртуозное владение вниманием аудитории... Спасибо за великолепно проведённое время.
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Дата посещения: 30 июн 2026
Хорошо.
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Всего 24624 отзыва в Ярославле
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю Самые популярные экскурсии в Ярославле Что посмотреть в Ярославле Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2026
Сейчас в Ярославле можно забронировать 316 экскурсий и билетов от 210 до 25 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 24624 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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