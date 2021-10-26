Экскурсии Ярославля

Все экскурсии в Ярославле

Доступно 163 экскурсии 🚌 в Ярославле на 2021 год, 3428 ⭐ отзывов, цены от 600₽, посетите достопримечательности: Набережная, Храм Иоанна Предтечи, Храм Ильи Пророка, Ярославский кремль, Парк Стрелка, Музей-заповедник, Толгский монастырь, Кремль. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Групповая обзорная экскурсия «Ярославская классика»
4.8
189
700
за 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Ярославская классика»
Обзорная экскурсия даст возможность получить общее представление об истории и культуре Ярославля
Путешествие в Толгский монастырь
Индивидуальная экскурсия
5
16
3 200
за 1-6 чел.
Путешествие в Толгский монастырь
Вас ждет небольшое путешествие в Толгский монастырь, который стоит на берегу Волги уже больше 700...
По договоренности
Ярославль вдоль и поперек
4.8
489
2ч 30м
700
за 1 чел.
Ярославль вдоль и поперек
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
ежедневно в 11:00 и 16:00
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
Индивидуальная экскурсия
5
12
3 200
за 1-3 чел.
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
Ярославль - один из самых старинных русских городов
Здравствуй, Ярославль!
Индивидуальная экскурсия
5
89
2ч 30м
2 600
за 1-5 чел.
Здравствуй, Ярославль!
Погулять по историческому центру и познакомиться с его главными достопримечательностями
Экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия
4.9
38
2ч 30м
2 500
за 1-6 чел.
Экскурсия по Ярославлю
Прогулка по Стрелке и набережной, посещение великолепных храмов и древних монастырей, знакомство с...
Ежедневно в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Первые шаги в Ярославле
4.9
97
2ч 30м
650
за 1 чел.
Первые шаги в Ярославле
Составить объемное представление об истории города на прогулке по его главным достопримечательностям
в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
За старыми Земляными валами
Индивидуальная экскурсия
5
12
2 500
за 1-10 чел.
За старыми Земляными валами
09.00 - 20.00 в любой день недели
Влюбиться в Ярославль за 2 часа!
Индивидуальная экскурсия
5
66
2 600
за 1-6 чел.
Влюбиться в Ярославль за 2 часа!
Посетить самые красивые места древнего города и услышать их историю на обзорной экскурсии
Обзорная экскурсия и поездка в Толгский монастырь
Индивидуальная экскурсия
5
11
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Толгский монастырь
История Ярославля насчитывает вот уже 1000 лет
Ежедневно по договоренности
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия
4.9
337
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
3 000
за 1-25 чел.
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Приглашаю вас отправится на историческую прогулку по древнему городу России и столице Золотого...
По договоренности
По Ярославлю — на самокате!
Индивидуальная экскурсия
5
11
1 800
за 1-5 чел.
По Ярославлю — на самокате!
Нескучное знакомство с визитными карточками и историей древнего волжского города
Индивидуальная обзорная экскурсия с посещением Толгского монастыря
Индивидуальная экскурсия
5
9
8 625
за 1-18 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия с посещением Толгского монастыря
Индивидуальная экскурсия по центру Ярославля на автомобиле
Ежедневно по договоренности
Ярославль — любовь с первого взгляда
Индивидуальная экскурсия
4.8
31
4 990
за 1-4 чел.
Ярославль — любовь с первого взгляда
Увидеть символы города и услышать о них нескучные рассказы на авто-пешеходной экскурсии
Ярославль. Путешествие за один день
Индивидуальная экскурсия
5
9
5 200
за 1-4 чел.
Ярославль. Путешествие за один день
Обойти и объехать весь Ярославль за день - задача увлекательная и достаточно легко выполнимая,...
Ежедневно
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
Индивидуальная экскурсия
5
43
2 600
за 1-10 чел.
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
О петровской мануфактуре, старинных поселениях и святынях в поездке по историческим окраинам города
Истории и легенды древнего города
Индивидуальная экскурсия
5
2
2 100
за 1-5 чел.
Истории и легенды древнего города
Только интересные исторические события, легенды и теории заговора! Город удивит вас своей...
Ежедневно
Ярославль для новичков
Индивидуальная экскурсия
4.9
64
2ч 30м
2 500
за 1-10 чел.
Ярославль для новичков
Увидеть все хиты старинного города и услышать самое интересное о его прошлом и настоящем
Ярославль: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия
5
16
2 600
за 1-10 чел.
Ярославль: прошлое и настоящее
Ярославль никогда не умолкает, всё время строится, притягивает к себе людей и даёт им именно то,...
По договорённости
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Индивидуальная экскурсия
5
21
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Понять предпосылки культурного всплеска в 17 веке и поразиться наследию регионального Ренессанса
Ростов Великий: древнейшая земля России
Индивидуальная экскурсия
4
1
4 900
за 1-3 чел.
Ростов Великий: древнейшая земля России
Хо­тите ощу­тить дух ста­рины и по­бывать в од­ном из са­мых древ­них го­родов Рос­сии
По договоренности
Ярославль: лица, истории и байки
Индивидуальная экскурсия
4.9
43
2 600
за 1-20 чел.
Ярославль: лица, истории и байки
Все самые интересные и важные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Тутаев. Два берега у одной реки
Индивидуальная экскурсия
5
4
3 500
за 1-4 чел.
Тутаев. Два берега у одной реки
Побывайте на территории бывшего кремля, полюбуйтесь видами города со старинных земляных валов и...
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Ярославля»

  • Отзыв на: Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    О
    Ольга
    26 октября 2021
    5
    Юрий, замечательный гид, он учел все мои просьбы. Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо
  • Отзыв на: Древний Ярославль, устремлённый в будущее
    И
    Ирина
    26 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия в Ярославле. Нам повезло с гидом, Ирина сразу погрузила нас в "мир Древнего Ярославля", с его историей, храмами и легендами, за что мы ей очень благодарны. Огромное спасибо за насыщенную экскурсию
  • Отзыв на: Первые шаги в Ярославле
    Ю
    Юлия
    25 октября 2021
    5
    Не смотря на плохую поголу экскурсия прошла отлично. Гид Мария (экскурсию проводила она, а не Ольга) -отличный расказчик с большим чувством юмора.
  • Отзыв на: Ярославль — любовь с первого взгляда
    В
    Вячеслав
    24 октября 2021
    5
    Спасибо Руслану за содержательную экскурсию! Логично выстроенное путешествие по историческим местам с большими расстояниями в непогоду определило правильность выбора формата перемещения в теплой машине. Побывали в т. ч. в нескольних слободах со своими изумительными церквями. Наш гид Руслан - увлеченный своим городом специалист, не равнодушный к истории и будущему родного края. А в конце путешествия нас ожидал неожиданный сувенир!
  • Отзыв на: Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
    К
    Крашенинникова
    24 октября 2021
    5
    Летом были Большое спасибов Ярославле. Тогда на пароходе выбрали экскурсию по городу. Город нам очень понравился. Приехали сами на машине, чтобы посмотреть церковь Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Замечательная экскурсия. Экскурсовод очень хорошо рассказывала, показала все детали. Мы очень остались довольны.
  • Отзыв на: Здравствуй, Ярославль!
    О
    Ольга
    24 октября 2021
    5
    У Дарьи прекрасный маршрут экскурсии. Все основные моменты узнали. На все вопросы Дарья ответила. Обязательно порекомендую знакомым
  • Отзыв на: Здравствуй, Ярославль!
    Н
    Наталия
    23 октября 2021
    5
    Несмотря на осеннюю прохладную погоду, мы получили удовольствие от экскурсии. Дарья профессиональный экскурсовод, предподносящий интересную, грамотную информацию и факты о своём любимом городе.
  • Отзыв на: Ярославль вдоль и поперек
    С
    Снежана
    23 октября 2021
    5
    Спасибо Ольге за знакомство с городом и его историей! Несмотря на непогоду, гид провела экскурсию. Рассказ был насыщенным и интересным. Спасибо!
  • Отзыв на: Первые шаги в Ярославле
    А
    Алексей
    22 октября 2021
    5
    Было классно и очень повезло с погодой, Ольга занималась только нами, знающий интересный человек, охотно отвечала на вопросы, для первого раза в Ярославле самое то, но от погоды многое зависит. Ещё интересно было бы внутрь храмов на пару минуточек заглянуть, но не удалось 😂
  • Отзыв на: Здравствуй, Ярославль!
    М
    Марина
    22 октября 2021
    5
    Впечатления незабываемые, Дарья, спасибо большое за очень интересный рассказ и знание истории своего города, народа и всех меценатов на пять с плюсом! Не заметила как обошли весь исторический центр с набережной! Надеюсь ещё вернуться и продолжить знакомство с достопримечательностями! Дарье всего самого наилучшего!
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