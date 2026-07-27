Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, его культуру и архитектуру, исследуйте кремль и монастырь
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Ярославля в Ростов Великий, один из древнейших городов России. Вас ждет знакомство с уникальным Ростовским кремлем, где каждый камень хранит отголоски прошлого.
Вы узнаете о читать дальшеуменьшить
величии русской архитектуры, прогуляетесь по живописному Митрополичьему саду и оцените красоту озера Неро.
Поднимитесь на башню Спасо-Яковлевского монастыря, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета.
Откроете для себя мир ростовских промыслов, включая знаменитую финифть, и почувствуете дух старины, прогуливаясь по старинным Торговым рядам.
Экскурсия сочетает в себе исторические рассказы и возможность насладиться красотами Ростова, его спокойствием и умиротворенной атмосферой.
В стоимость включены входные билеты в Ростовский кремль, а уютная чашка травяного чая добавит тепла в ваше путешествие
🎬 Места съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
☕ Отдых за чашечкой ароматного травяного чая
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для путешествия из Ярославля в Ростов Великий - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Май и сентябрь также подойдут для поездки, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальное время года, особенно зимой, можно насладиться атмосферой Ростова, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ростовский кремль
Митрополичий сад
Торговые ряды
Спасо-Яковлевский монастырь
Описание экскурсии
Величественный Ростов
Вы посетите знаменитый Ростовский кремль, раскроете его историю и расшифруете особенности архитектуры. Не спеша прогуляетесь по Митрополичьему саду, полюбуетесь озером Неро с оборонительных валов XVII века и заглянете в старинные Торговые ряды, где по сей день проходит бойкая ярмарка. А также осмотрите действующий Спасо-Яковлевский монастырь: подниметесь на смотровую башню и увидите почти весь город с высоты.
Прошлое и настоящее
Мы вспомним о призвании варяг и об основании первых городов на Руси. Поговорим о названии Ростова, его прославленных князьях и богатыре Алеше Поповиче. Посетим места съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и погрузимся в тайны ростовских промыслов — в том числе, знаменитой финифти. Кроме того, отдохнем за чашечкой ароматного травяного чая.
Организационные детали
Транспортные расходы и входные билеты в Ростовский кремль включены в стоимость экскурсии
Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле по сниженной цене. Стоимость зависит от количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно проведение экскурсии для группы более 3 человек. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ярославле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 13061 туриста
Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Ростов Великий небольшой тихий городок со своей богатой историей. Посетили Спасо-Яковлевский монастырь, церковь Исидора Блаженного на валах, Ростовский Кремль, Митрополичий сад, озеро Неро. Получили массу приятных впечатлений,благодаря Николаю и Ольге.
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М
Мусникова
Дата посещения: 7 дек 2025
Экскурсия замечательная, рекомендую. В рамках кратковременной поездки в Ярославль очень удобно посетить один из старейших русских городов. Экскурсовод Николай умеет интересно подать материал и построить поездку максимально комфортным образом
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О
Ольга
Отличная индивидуальная экскурсия. Только мы и гид. Гид Алексей замечательный рассказчик, эрудированный, начитанный. Я поражена: как столько информации укладывается в голове - имена, даты, события. Очень хорошая подача материала, было интересно слушать и взрослому, и подростку. Алексей показал все достопримечательности города, дал возможность самостоятельно погулять по Кремлю, пофотографировать. Рекомендую однозначно.
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В
Виктория
несколько сумбурно. некоторые моменты гид (не организатор) не проговорил и возможность увидеть интересное была утрачена. гида приходилось спрашивать, что бы не напоминал водителя, от точки до точки.
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Ольга
Отличная экскурссия! Рекомендуем!
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М
Марина
Благодарность всей Ольгиной команде за профессионализм, оперативность и отзывчивость. Э команде можно довериться во все! Экскурсии, маршруты, переезды, помощь, безопасность!!! Очень доброжелательны и надежны. С любовью к своему краю и людям Всем советую!
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