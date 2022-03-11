Что вас ожидает

Величественный Ростов

Вы посетите знаменитый Ростовский кремль, раскроете его историю и расшифруете особенности архитектуры. Не спеша прогуляетесь по Митрополичьему саду, полюбуетесь озером Неро с оборонительных валов XVII века и заглянете в старинные Торговые ряды, где по сей день проходит бойкая ярмарка. А также осмотрите действующий Спасо-Яковлевский монастырь: подниметесь на смотровую башню и увидите почти весь город с высоты.

Прошлое и настоящее

Мы вспомним о призвании варяг и об основании первых городов на Руси. Поговорим о названии Ростова, его прославленных князьях и богатыре Алеше Поповиче. Посетим места съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и погрузимся в тайны ростовских промыслов — в том числе, знаменитой финифти. Кроме того, отдохнем за чашечкой ароматного травяного чая.

Организационные детали