Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Ярославля в Ростов Великий, один из древнейших городов России. Вас ждет знакомство с уникальным Ростовским кремлем, где каждый камень хранит отголоски прошлого.Вы узнаете о

величии русской архитектуры, прогуляетесь по живописному Митрополичьему саду и оцените красоту озера Неро. Поднимитесь на башню Спасо-Яковлевского монастыря, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета. Откроете для себя мир ростовских промыслов, включая знаменитую финифть, и почувствуете дух старины, прогуливаясь по старинным Торговым рядам. Экскурсия сочетает в себе исторические рассказы и возможность насладиться красотами Ростова, его спокойствием и умиротворенной атмосферой. В стоимость включены входные билеты в Ростовский кремль, а уютная чашка травяного чая добавит тепла в ваше путешествие

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для путешествия из Ярославля в Ростов Великий - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Май и сентябрь также подойдут для поездки, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальное время года, особенно зимой, можно насладиться атмосферой Ростова, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.

Сейчас август — это идеальное время.