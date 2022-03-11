Путешествие из Ярославля в Ростов Великий

Познакомиться с одним из древнейших городов страны на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Индивидуальная
Ростов Великий — ровесник русского государства.

Он был основан в далеком 862 году.

Вы ощутите царящий в нем дух старины, погуляете по территории кремля, подниметесь на башню Спасо-Яковлевского монастыря и оцените панораму города с высоты.

А еще увидите Торговые ряды, Митрополичий сад и живописное озеро Неро.
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
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Что вас ожидает

Величественный Ростов

Вы посетите знаменитый Ростовский кремль, раскроете его историю и расшифруете особенности архитектуры. Не спеша прогуляетесь по Митрополичьему саду, полюбуетесь озером Неро с оборонительных валов XVII века и заглянете в старинные Торговые ряды, где по сей день проходит бойкая ярмарка. А также осмотрите действующий Спасо-Яковлевский монастырь: подниметесь на смотровую башню и увидите почти весь город с высоты.

Прошлое и настоящее

Мы вспомним о призвании варяг и об основании первых городов на Руси. Поговорим о названии Ростова, его прославленных князьях и богатыре Алеше Поповиче. Посетим места съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и погрузимся в тайны ростовских промыслов — в том числе, знаменитой финифти. Кроме того, отдохнем за чашечкой ароматного травяного чая.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Входные билеты в Ростовский кремль включены в стоимость
  • Транспорт оплачивается дополнительно: легковая машина с водителем — 3300 руб., минивэн (до 6 человек) — 4300 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11 мар 2022
Замечательная поездка и экскурсия. Все четко организовано. Забрали от отеля, вернули по нашей просьбе на ж/д вокзал к поезду. Получили огромное удовольствие от общения с экскурсоводом Марией. Насыщенно, увлекательно, популярно. Было время для свободного осмотра достопримечательностей и посещения храмов. Сочетая авто и пешеходные экскурсии не замерзли. Ростов прекрасен. Марии особая благодарность! Рекомендуем!!!

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