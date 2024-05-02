Мы расскажем вам о Ярославле через людей. Вы узнаете, что думали и что писали о городе Дюма, Островский, Чехов и Аксаков. Раскроете, почему город получил прозвище «бабий край». Посетите ключевые достопримечательностями и заглянете в спрятанные от любопытных глаз нетуристические местечки.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

«Ярославль — город, каких очень немного в России», — говорил Александр Островский. Почему? Поймёте на экскурсии! Мы с вами встретимся у стен музея-заповедника, который все считают кремлём (но так ли это?). Дойдём до точки отсчёта Золотого кольца и завершим маршрут посещением знаменитой Ярославской стрелки.

Вы увидите:

Бывший Спасо-Преображенский мужской монастырь

Памятник рычащему медведю

Гимназию, в которой учился Николай Некрасов

Которосльную набережную

Храм Спаса на Городу

Церковь Николая Чудотворца в Рубленом городе

Территорию бывшего кремля

Слияние двух рек Волги и Которосли

И многое другое!

Вы узнаете:

Правда ли, что город основал Ярослав Мудрый

Чем были знамениты ярославцы

Где находился кремль

Кто считал красивых девушек по пути из Ярославля в Кострому

Как знаменитые авторы и путешественники отзывались о Ярославле

Что делали здесь внуки Александра Радищего и Екатерина II

Великие люди влюблялись и влюбляются в наш город, войдите и вы в их число!

Организационные детали