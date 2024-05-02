Мы расскажем вам о Ярославле через людей. Вы узнаете, что думали и что писали о городе Дюма, Островский, Чехов и Аксаков. Раскроете, почему город получил прозвище «бабий край».
Посетите ключевые достопримечательностями и заглянете в спрятанные от любопытных глаз нетуристические местечки.
Посетите ключевые достопримечательностями и заглянете в спрятанные от любопытных глаз нетуристические местечки.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:45, 16:00, 17:15, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
«Ярославль — город, каких очень немного в России», — говорил Александр Островский. Почему? Поймёте на экскурсии! Мы с вами встретимся у стен музея-заповедника, который все считают кремлём (но так ли это?). Дойдём до точки отсчёта Золотого кольца и завершим маршрут посещением знаменитой Ярославской стрелки.
Вы увидите:
- Бывший Спасо-Преображенский мужской монастырь
- Памятник рычащему медведю
- Гимназию, в которой учился Николай Некрасов
- Которосльную набережную
- Храм Спаса на Городу
- Церковь Николая Чудотворца в Рубленом городе
- Территорию бывшего кремля
- Слияние двух рек Волги и Которосли
И многое другое!
Вы узнаете:
- Правда ли, что город основал Ярослав Мудрый
- Чем были знамениты ярославцы
- Где находился кремль
- Кто считал красивых девушек по пути из Ярославля в Кострому
- Как знаменитые авторы и путешественники отзывались о Ярославле
- Что делали здесь внуки Александра Радищего и Екатерина II
Великие люди влюблялись и влюбляются в наш город, войдите и вы в их число!
Организационные детали
- Программа подходит участникам всех возрастов
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 46 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я хочу пригласить вас на необычную экскурсию. Во время экскурсии вы будете участвовать в диалоге! Параллели с прошлым проводятся не только на словах, но и с помощьюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
2 мая 2024
Отличная экскурсия, легкая ненапряжная. Не перегружена фактами из древней истории. Анна отлично заинтересовала детей, для них было много вопросов, на которые они с удовольствием отвечали. За конфетку:)
Л
Лена
12 апр 2024
Анна чудесный отзывчивый экскурсовод.
Она нам с супругом провела индивидуальную экскурсию по историческому центру Ярославля. Я в
Ярославле не первый раз, но никогда не видела таким красивым, уютным этот город.
Мы зашли в
Она нам с супругом провела индивидуальную экскурсию по историческому центру Ярославля. Я в
Ярославле не первый раз, но никогда не видела таким красивым, уютным этот город.
Мы зашли в
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