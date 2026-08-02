Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Лучшее время для прогулки по Ярославлю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой, что делает прогулки комфортными и приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но эти месяцы также подходят для посещения благодаря меньшему количеству туристов и красивым природным пейзажам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Ильи Пророка
Спас на городу
Никола Рубленый
Стрелка
Первый театр России
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Ярославля
Вы рассмотрите храмы «золотого века» истории Ярославля: Ильи Пророка, Спас на городу и Никола Рубленый. Оцените средневековые башни, некогда входившие в массив оборонительных валов, и полюбуетесь Стрелкой — местом встречи двух рек. А также побываете в двух средневековых кварталах — земляном и рубленом городе — и увидите первый театр России, основанный Федором Волковым.
История и легенды
Ярославль — место древнее и самобытное. Вы узнаете, почему князь Ярослав Мудрый решил основать его именно здесь и чем прославилось местное купечество. А еще: какую роль сыграл Ярославль в Смутное время и за что Екатерина II назвала его «третьим городом из тех, которые видела в России». Кроме того, я расскажу о современных традициях, культуре и бытовой жизни нашего региона.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Богоявления
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1337 туристов
Я много лет занималась журналистикой. Работаю в Ярославском музее-заповеднике. Окончила курсы экскурсоводов. Конечно, я далеко не Википедия, но знаю немало интересных историй про родной город и умею нескучно их рассказывать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 153 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Экскурсия очень понравилась, Лариса отличный гид, живое общение, интересная подача материала, много интересных фактов, небанально и нескучно, переплетние истории и современной жизни города, просто супер! Очень рекомендую!
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Алла
Лариса очень профессиональный и компетентный экскурсовод. Живая и остроумная подача информации, очень интересно подобран материал. Экскурсия окончательно влюбила нас в город, по которому мы еще несколько часов бродили, вспоминая чудесные истории, отмечая открывшиеся нам архитектурные особенности древнего Ярославля. Большое спасибо Ларисе и успехов в ее просветительском труде!
Лариса
Ответ организатора:
Благодарю вас за высокую оценку! Мне было приятно знакомить вас с городом!
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т
татьяна
Нам очень понравилось экскурсия в Ярославле С Ларисой. Содержательно, не скучно, с вниманием к деталям. Благодаря Ларисе успели полюбить Ярославль.
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В
Виктория
Заказывали экскурсию на всевозрастную группу архитекторов из Москвы, в конце поездки спросила "что больше всего понравилось в Ярославле? Ответили - Лариса! Огромные слова благодарности гиду за почти индивидуальный маршрут. Попросили скорректировать читать дальшеуменьшить
немного маршрут и время - Лариса учла все наши пожелания, т к гид владеет информацией настолько, что может вести рассказ в любой последовательности. Очень рекомендую для тех, кто хочет познакомиться со знаковыми объектами исторического центра Ярославля и не уснуть))) Ларисе желаем всяческих успехов!!! Спасибо большое!
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Наталия
Наша экскурсия по Ярославлю с Ларисой состоялась 16 марта 2024 года. Мы с мужем хотим выразить большую благодарность такому интересному и энергичному человеку - Ларисе! Почти сразу нам стало ясно, что читать дальшеуменьшить
этот Человек очень любит и хорошо знает свой родной город, за время экскурсии удалось побывать в интересных уголках не только парадного города, но и его закулисья! Однозначно только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ, муж-именнинник остался доволен таким подарком на все сто процентов:-) Удачи и крепкого здоровья Ларисе на долгие годы!!!
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О
Ольга
Очень понравилась прогулка с экскурсоводом Ларисой. Интересный рассказ, связь древних времен и современности. Большой объем информации преподносится очень доступно. Мы прошли по знаковым местам города, получили массу новых впечатлений и положительных эмоций. Спасибо большое. Всем советую посетить Ярославль, обязательно с такой экскурсией.
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