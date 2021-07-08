Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Ярославля

Вы рассмотрите храмы «золотого века» истории Ярославля: Ильи Пророка, Спас на городу и Никола Рубленый. Оцените средневековые башни, некогда входившие в массив оборонительных валов, и полюбуетесь Стрелкой — местом встречи двух рек. А также побываете в двух средневековых кварталах — земляном и рубленом городе — и увидите первый театр России, основанный Федором Волковым.

История и легенды

Ярославль — место древнее и самобытное. Вы узнаете, почему князь Ярослав Мудрый решил основать его именно здесь и чем прославилось местное купечество. А еще: какую роль сыграл Ярославль в Смутное время и за что Екатерина II назвала его «третьим городом из тех, которые видела в России». Кроме того, я расскажу о современных традициях, культуре и бытовой жизни нашего региона.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.