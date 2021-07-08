Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Нескучная прогулка по древнему Ярославлю

Колоритные улицы, площади и храмы на обзорной экскурсии по историческому центру

4.5
2 отзыва
Ярославль — город с тысячелетней историей.

Вы услышите, как был основан город, какие знаменитые люди здесь бывали и чем он понравился Екатерине Великой.

Насладитесь волжскими просторами, погуляете по средневековым кварталам и увидите великолепные храмы XVII столетия.
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Ярославля
Вы рассмотрите храмы «золотого века» истории Ярославля: Ильи Пророка, Спас на городу и Никола Рубленый. Оцените средневековые башни, некогда входившие в массив оборонительных валов, и полюбуетесь Стрелкой — местом встречи двух рек. А также побываете в двух средневековых кварталах — земляном и рубленом городе — и увидите первый театр России, основанный Федором Волковым.

История и легенды
Ярославль — место древнее и самобытное. Вы узнаете, почему князь Ярослав Мудрый решил основать его именно здесь и чем прославилось местное купечество. А еще: какую роль сыграл Ярославль в Смутное время и за что Екатерина II назвала его «третьим городом из тех, которые видела в России». Кроме того, я расскажу о современных традициях, культуре и бытовой жизни нашего региона.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

🚩 Начало и место завершения: на площади Богоявления
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лариса
Лариса
Здравствуйте, дорогие гости! Давайте знакомиться — меня зовут Лариса. Много лет я занималась журналистикой, сейчас работаю в Ярославском музее-заповеднике, закончила курсы экскурсоводов. Конечно, я далеко не «википедия», но знаю немало интересных историй про родной город и умею нескучно их рассказывать. Приезжайте, погуляем вместе!
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2 настоящих отзыва от туристов

И
8 июля 2021
Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом. Знания темы, эрудиция и чувство юмора на высоте. Нам очень понравилось. Так держать!
Н
27 мая 2021
Добрый день! Хочу поблагодарить замечательную Ларису, с которой нам посчастливилось познакомиться с Ярославлем. Экскурсия получилась очень познавательная, с юмором и пронеслась на одном дыхании. Уже порекомендовали друзьям. Спасибо большое!!! :)

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