На фотопрогулке мы не упустим ничего: ни самых значимых локаций, не их фотогеничных ракурсов! Пройдёмся по улочкам древнего Ярославля, посмотрим на храмы, заглянем в парки и насладимся речной свежестью на набережных. Везде вас будут ждать увлекательные факты о городе и мой ненавязчивый фотообъектив.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
Мы посетим как главные туристические локации города, так и малоизвестные:
- церковь Ильи Пророка
- парк «Стрелка»
- колесо обозрения «Золотое кольцо»
- речной вокзал
- женский и мужской монастыри
- живописные улицы Пушкина и Сурикова
- Волжскую и Которосльную набережные
- парк «Подзеленье»
При желании заглянем в уютное кафе на кофе-брейк или полноценный обед — как вам захочется.
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon EOS R6 Mark II с объективом Canon RF 24-70mm F2.8
- В течение 3–4 дней после прогулки вы получите 50+ фото в авторской цветокоррекции через облачную фотогалерею
- Кофе/перекус в кофейне оплачивается вами самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Ярославле
Добро пожаловать в столицу Золотого кольца — Ярославль! Меня зовут Валерий, я — житель этого прекрасного города. В наше время считается, что если не сделал фотографию в каком-то месте —Задать вопрос
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