Валерий — ваш гид в Ярославле

читать дальше значит, не посетил его. Поэтому я предлагаю отличную прогулку по центру города с фотосессией и рассказами о нём. Покажу наикрасившие улочки, отведу в уютные кофейни с приятным дизайном. Если вы хотите классно прогуляться по новому городу и получить атмосферные фотографии — я приду на помощь!

Добро пожаловать в столицу Золотого кольца — Ярославль! Меня зовут Валерий, я — житель этого прекрасного города. В наше время считается, что если не сделал фотографию в каком-то месте —