6 отзывов оставили туристы

Самое-самое в Ярославле Вы увидите «визитные карточки» Ярославля: памятник основателю города Ярославу Мудрому, часовню иконы Казанской Божьей Матери и древнейший в России Спасо-Преображенский монастырь со Святыми воротами. А также — церковь ⛪ Ильи Пророка середины XVII века с приделом Ризоположения. Я раскрою, какие местные достопримечательности 🏛️ изображены на 1000-рублевой купюре, в чем самобытность Ярославля и что отличает его других городов страны.
Ярославль сквозь столетия Ярославль славится своей богатой историей 📖. Вы услышите легенду о возникновении города и предание о битве с татаро-монгольскими войсками. Кроме того, я расскажу об ополчении Минина и Пожарского, воцарении династии Романовых, преобразованиях Петра I и Екатерины Великой и бурном расцвете Ярославля после Смуты. А также поясню, каким образом история города связана с историей России и зависимостью от Золотой Орды.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 у Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Рашид. Я родился и вырос в Ярославле и очень люблю родной город. Экскурсии провожу много лет, в 2019-м окончил обязательные курсы повышения квалификации по «Основам экскурсионной деятельности». С удовольствием познакомлю вас с исторической частью города!
Впервые познакомились с городом через Рашида. Повезло в выбором экскурсовода, с компанией и погодой!Информации было слишком много, эмоции зашкаливают, теперь будем осмысливать и вспоминать. Спасибо!
Ирина
6 октября 2020
Спасибо большое Рашиду за знакомство с городом, интересный рассказ, множество исторических подробностей! Рашид также рассказал много интересного об архитектуре города. Очень познавательная экскурсия! Большое спасибо!
Мария
7 августа 2020
Рашид рассказал об истории города, как, где и почему он был построен. В основном сведения были, пожалуй, об архитектуре, что полностью соответствовала нашим интересам. Провел по всему центру, показал самые важные места. Для первой встречи с городом, пожалуй, то что нужно :)
Ольга
7 августа 2020
Были на экскурсии у Рашида большой компанией с детьми. Маршрут достаточно большой, информации много. Всем очень понравилось. Красивые места плюс интересный рассказ. Что может быть лучше?! Спасибо.
Екатерина
4 августа 2020
Ярославль - город купцов и церквей. Город свободы и красоты. Город, в котором ты прикасаешься к прошлому и задумываешься о будущем. Если хотите узнать и поразиться его яркой истории, понять истинный дух ярославцев - настоятельно рекомендую замечательнейшегои интелегейтнешого экскурссовода Рашида. Не скучно, интересно и с яркими ассоциациями 3х и даже 4х часовая прогулка по Ярославлю пролетит незаметно и поверьте - захочется ещё 💜❤️😍Спасибо🥰 И до новой встречи 💚😊
Ольга
7 июля 2020
Спасибо, что нас судьба свела с таким интересным рассказчиком, влюбленного в свой родной город человека, знающего много познавательных историй. Экскурсия получилась динамичной, диалогом, а не скучной лекцией. Рекомендую!