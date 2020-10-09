6 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Ярославль — первая встреча

Погулять по центральной части старинного города и познакомиться с его богатой историей

5
6 отзывов
Рашид
Рашид – Гид из Ярославля
Ярославль — самый древний город 🏙️ на Волге.

Я расскажу о дошедших до нас памятниках архитектуры «золотого» XVII века.

А также помогу раскрыть местный самобытный характер и поделюсь историями о событиях и людях, определивших судьбу Ярославля.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Ярославль — первая встреча
Ярославль — первая встреча

Что вас ожидает

Самое-самое в Ярославле
Вы увидите «визитные карточки» Ярославля: памятник основателю города Ярославу Мудрому, часовню иконы Казанской Божьей Матери и древнейший в России Спасо-Преображенский монастырь со Святыми воротами. А также — церковь ⛪ Ильи Пророка середины XVII века с приделом Ризоположения. Я раскрою, какие местные достопримечательности 🏛️ изображены на 1000-рублевой купюре, в чем самобытность Ярославля и что отличает его других городов страны.

Ярославль сквозь столетия
Ярославль славится своей богатой историей 📖. Вы услышите легенду о возникновении города и предание о битве с татаро-монгольскими войсками. Кроме того, я расскажу об ополчении Минина и Пожарского, воцарении династии Романовых, преобразованиях Петра I и Екатерины Великой и бурном расцвете Ярославля после Смуты. А также поясню, каким образом история города связана с историей России и зависимостью от Золотой Орды.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
Ярославль — первая встреча
Ярославль — первая встреча
Ярославль — первая встреча
Ярославль — первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Рашид
Рашид
Здравствуйте, меня зовут Рашид. Я родился и вырос в Ярославле и очень люблю родной город. Экскурсии провожу много лет, в 2019-м окончил обязательные курсы повышения квалификации по «Основам экскурсионной деятельности». С удовольствием познакомлю вас с исторической частью города!
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

9 октября 2020
Впервые познакомились с городом через Рашида. Повезло в выбором экскурсовода, с компанией и погодой!Информации было слишком много, эмоции зашкаливают, теперь будем осмысливать и вспоминать. Спасибо!
6 октября 2020
Спасибо большое Рашиду за знакомство с городом, интересный рассказ, множество исторических подробностей! Рашид также рассказал много интересного об архитектуре города. Очень познавательная экскурсия! Большое спасибо!
7 августа 2020
Рашид рассказал об истории города, как, где и почему он был построен. В основном сведения были, пожалуй, об архитектуре, что полностью соответствовала нашим интересам. Провел по всему центру, показал самые важные места. Для первой встречи с городом, пожалуй, то что нужно :)
7 августа 2020
Были на экскурсии у Рашида большой компанией с детьми. Маршрут достаточно большой, информации много. Всем очень понравилось. Красивые места плюс интересный рассказ. Что может быть лучше?! Спасибо.
4 августа 2020
Ярославль - город купцов и церквей. Город свободы и красоты. Город, в котором ты прикасаешься к прошлому и задумываешься о будущем. Если хотите узнать и поразиться его яркой истории, понять истинный дух ярославцев - настоятельно рекомендую замечательнейшегои интелегейтнешого экскурссовода Рашида. Не скучно, интересно и с яркими ассоциациями 3х и даже 4х часовая прогулка по Ярославлю пролетит незаметно и поверьте - захочется ещё 💜❤️😍Спасибо🥰 И до новой встречи 💚😊
7 июля 2020
Спасибо, что нас судьба свела с таким интересным рассказчиком, влюбленного в свой родной город человека, знающего много познавательных историй. Экскурсия получилась динамичной, диалогом, а не скучной лекцией. Рекомендую!

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Ярославль вдоль и поперек
520
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
283 отзыва
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
269 отзывов
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
3 250
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
78 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
75 отзывов
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
62 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века