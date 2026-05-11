6 отзывов оставили туристы

Вы увидите «визитные карточки» Ярославля: памятник основателю города Ярославу Мудрому, часовню Казанской иконы Божьей Матери и древнейший в России Спасо-Преображенский монастырь со Святыми воротами. А также — церковь Ильи Пророка середины XVII века с приделом Ризоположения. Я раскрою, какие местные достопримечательности изображены на 1000-рублевой купюре, в чем самобытность Ярославля и что отличает его других городов страны.
Ярославль сквозь столетия
Ярославль славится своей богатой историей. Вы услышите легенду о возникновении города и предание о битве с татаро-монгольскими войсками. Кроме того, я расскажу об ополчении Минина и Пожарского, воцарении династии Романовых, преобразованиях Петра I и Екатерины Великой и бурном расцвете Ярославля после Смуты. А также поясню, каким образом история города связана с историей России и зависимостью от Золотой Орды.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Возможно провести экскурсию для большего количества человек (не более 10). Доплата за каждого последующего — 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 3057 туристов
Здравствуйте, меня зовут Рашид. Я родился и вырос в Ярославле и очень люблю родной город. Экскурсии провожу много лет, в 2019-м окончил обязательные курсы повышения квалификации по «Основам экскурсионной деятельности». С удовольствием познакомлю вас с исторической частью города!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 346 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6
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–
Евгения
2,5ч пронеслись незаметно. Рашид хорошо подаёт материал, что даже ребенку было интересно! Город очень понравился, захотелось приехать снова, познакомиться с ним дальше.
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И
Ирина
Очень интересно и познавательно! Взрослым и ребенку 11 лет очень понравилось, рекомендую!
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Д
Дмитрий
Хотели бы выразить благодарность Рашиду за прекрасную экскурсию по Ярославлю. Несмотря на мороз, всё было очень живо, интересно и познавательно. Очень много фактов, дат, интересных культурных объектов по всему маршруту экскурсии! Спасибо большое!
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Анастасия
Экскурсия оставила самые теплые впечатления! Еще до начала прогулки Рашид связался с нами, чтобы уточнить, все ли понятно с местом встречи, и подсказал удобный маршрут. За 2,5 часа мы не только читать дальшеуменьшить
познакомились с основными достопримечательностями Ярославля, но и по-настоящему почувствовали атмосферу города. Рассказ был живым, увлекательным и содержательным. Особенно хочется отметить профессионализм экскурсовода, его эрудицию и искреннюю любовь к своему городу. Время пролетело совершенно незаметно, а прогулка подарила новые знания, яркие впечатления и положительные эмоции. Отличная экскурсия для первого знакомства с Ярославлем, которую хочется рекомендовать друзьям и знакомым!
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Ольга
Рашид - замечательный экскурсовод! Коренной ярославец, интеллигентнейший человек, рассказывает подробно, интересно и с любовью к своему городу. Узнала много занимательных фактов из истории нашей родины. Отдельное спасибо за Минина и читать дальшеуменьшить
Пожарского и просто-таки реабилитацию и праздника 4 ноября, и значимости освободительного движения. И еще спасибо за "сабельку"! Маршрут прекрасный, совершенно незаметно прошло наше мини-путешествие. Встретили пока шли экскурсовода, которой 91 год! Желаю Рашиду не меньших лет активного краеведения и проведения экскурсий. Спасибо от всего сердца!
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И
Ирина
Рашид замечательный рассказчик, знаток истории и современности Ярославля. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Мы с мужем остались очень довольны и уже порекомендовали своим друзьям, собирающимся посетить Ярославль.