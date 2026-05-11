6 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Ярославль - первая встреча

Погулять по центральной части старинного города и познакомиться с его богатой историей
Ярославль — самый древний город на Волге. Я расскажу о дошедших до нас памятниках архитектуры «золотого» XVII века.

А также помогу раскрыть местный самобытный характер и поделюсь историями о событиях и людях, определивших судьбу Ярославля.
5
346 отзывов
Ярославль - первая встреча
Ярославль - первая встреча
Ярославль - первая встреча

Описание экскурсии

Самое-самое в Ярославле

Вы увидите «визитные карточки» Ярославля: памятник основателю города Ярославу Мудрому, часовню Казанской иконы Божьей Матери и древнейший в России Спасо-Преображенский монастырь со Святыми воротами. А также — церковь Ильи Пророка середины XVII века с приделом Ризоположения. Я раскрою, какие местные достопримечательности изображены на 1000-рублевой купюре, в чем самобытность Ярославля и что отличает его других городов страны.

Ярославль сквозь столетия

Ярославль славится своей богатой историей. Вы услышите легенду о возникновении города и предание о битве с татаро-монгольскими войсками. Кроме того, я расскажу об ополчении Минина и Пожарского, воцарении династии Романовых, преобразованиях Петра I и Екатерины Великой и бурном расцвете Ярославля после Смуты. А также поясню, каким образом история города связана с историей России и зависимостью от Золотой Орды.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Возможно провести экскурсию для большего количества человек (не более 10). Доплата за каждого последующего — 500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид
Рашид — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 3057 туристов
Здравствуйте, меня зовут Рашид. Я родился и вырос в Ярославле и очень люблю родной город. Экскурсии провожу много лет, в 2019-м окончил обязательные курсы повышения квалификации по «Основам экскурсионной деятельности». С удовольствием познакомлю вас с исторической частью города!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 346 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
339
4
6
3
1
2
1
Евгения
2,5ч пронеслись незаметно. Рашид хорошо подаёт материал, что даже ребенку было интересно! Город очень понравился, захотелось приехать снова, познакомиться с ним дальше.
2,5ч пронеслись незаметно. Рашид хорошо подаёт материал, что даже ребенку было интересно! Город очень понравился, захотелось
2,5ч пронеслись незаметно. Рашид хорошо подаёт материал, что даже ребенку было интересно! Город очень понравился, захотелось
2,5ч пронеслись незаметно. Рашид хорошо подаёт материал, что даже ребенку было интересно! Город очень понравился, захотелось
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень интересно и познавательно! Взрослым и ребенку 11 лет очень понравилось, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Хотели бы выразить благодарность Рашиду за прекрасную экскурсию по Ярославлю.
Несмотря на мороз, всё было очень живо, интересно и познавательно.
Очень много фактов, дат, интересных культурных объектов по всему маршруту экскурсии!
Спасибо большое!
Хотели бы выразить благодарность Рашиду за прекрасную экскурсию по Ярославлю.
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Экскурсия оставила самые теплые впечатления! Еще до начала прогулки Рашид связался с нами, чтобы уточнить, все ли понятно с местом встречи, и подсказал удобный маршрут.
За 2,5 часа мы не только
читать дальшеуменьшить

познакомились с основными достопримечательностями Ярославля, но и по-настоящему почувствовали атмосферу города. Рассказ был живым, увлекательным и содержательным.
Особенно хочется отметить профессионализм экскурсовода, его эрудицию и искреннюю любовь к своему городу. Время пролетело совершенно незаметно, а прогулка подарила новые знания, яркие впечатления и положительные эмоции. Отличная экскурсия для первого знакомства с Ярославлем, которую хочется рекомендовать друзьям и знакомым!

Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Рашид - замечательный экскурсовод! Коренной ярославец, интеллигентнейший человек, рассказывает подробно, интересно и с любовью к своему городу. Узнала много занимательных фактов из истории нашей родины. Отдельное спасибо за Минина и
читать дальшеуменьшить

Пожарского и просто-таки реабилитацию и праздника 4 ноября, и значимости освободительного движения. И еще спасибо за "сабельку"! Маршрут прекрасный, совершенно незаметно прошло наше мини-путешествие. Встретили пока шли экскурсовода, которой 91 год! Желаю Рашиду не меньших лет активного краеведения и проведения экскурсий. Спасибо от всего сердца!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Рашид замечательный рассказчик, знаток истории и современности Ярославля. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Мы с мужем остались очень довольны и уже порекомендовали своим друзьям, собирающимся посетить Ярославль.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии на «Ярославль - первая встреча»

Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы - в группе
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
84 отзыва
Групповая
до 15 чел.
В тренде
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы - в группе
Отправиться в большое путешествие в мини-группе на автопешеходной экскурсии
Начало: На Волковской площади
Расписание: в будние дни в 10:30 и 13:45, в субботу в 11:00
Завтра в 13:45
11 авг в 10:30
2400 ₽ за человека
Ярославль: городские легенды
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: городские легенды
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 14:00
11 авг в 09:00
от 5100 ₽ за всё до 5 чел.
Ярославль на ощупь
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль на ощупь
Погрузитесь в атмосферу Ярославля, ощутите текстуру его истории, прикоснувшись к древним стенам и воротам. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: У памятника Фёдору Волкову
Завтра в 14:00
11 авг в 13:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Велопрогулка по старинному Ярославлю
На велосипеде
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Велопрогулка по Ярославлю - это возможность насладиться древними храмами и живописными скверами, узнавая историю города в комфортном темпе
Начало: В Ярославле
Завтра в 12:30
11 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле
от 5000 ₽ за экскурсию