6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Самое-самое в Ярославле

Вы увидите «визитные карточки» Ярославля: памятник основателю города Ярославу Мудрому, часовню иконы Казанской Божьей Матери и древнейший в России Спасо-Преображенский монастырь со Святыми воротами. А также — церковь ⛪ Ильи Пророка середины XVII века с приделом Ризоположения. Я раскрою, какие местные достопримечательности 🏛️ изображены на 1000-рублевой купюре, в чем самобытность Ярославля и что отличает его других городов страны.

Ярославль сквозь столетия

Ярославль славится своей богатой историей 📖. Вы услышите легенду о возникновении города и предание о битве с татаро-монгольскими войсками. Кроме того, я расскажу об ополчении Минина и Пожарского, воцарении династии Романовых, преобразованиях Петра I и Екатерины Великой и бурном расцвете Ярославля после Смуты. А также поясню, каким образом история города связана с историей России и зависимостью от Золотой Орды.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.