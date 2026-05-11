6 отзывов оставили туристы

Ярославль — самый древний город на Волге. Я расскажу о дошедших до нас памятниках архитектуры «золотого» XVII века. А также помогу раскрыть местный самобытный характер и поделюсь историями о событиях и людях, определивших судьбу Ярославля.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Ярославле

Вы увидите «визитные карточки» Ярославля: памятник основателю города Ярославу Мудрому, часовню Казанской иконы Божьей Матери и древнейший в России Спасо-Преображенский монастырь со Святыми воротами. А также — церковь Ильи Пророка середины XVII века с приделом Ризоположения. Я раскрою, какие местные достопримечательности изображены на 1000-рублевой купюре, в чем самобытность Ярославля и что отличает его других городов страны.

Ярославль сквозь столетия

Ярославль славится своей богатой историей. Вы услышите легенду о возникновении города и предание о битве с татаро-монгольскими войсками. Кроме того, я расскажу об ополчении Минина и Пожарского, воцарении династии Романовых, преобразованиях Петра I и Екатерины Великой и бурном расцвете Ярославля после Смуты. А также поясню, каким образом история города связана с историей России и зависимостью от Золотой Орды.

Организационные детали