3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Древние храмы

Вы увидите бывший Спасский монастырь, где ныне расположен ярославский музей- заповедник. Пройдете по Которосльной набережной и рассмотрите три храма XVII века: Архангела Михаила, Спаса на Городу и Николы Рубленого. Я расскажу, какой из них приказала построить дочь ордынского хана и как расшифровать их названия. А также покажу величественный Успенский собор, возведенный всего 10 лет назад.

Прошлое и настоящее Ярославля

Одно из самых красивых 🤩 мест Ярославля — Стрелка, соединяющая Волгу и Которосль. Вы полюбуетесь ее панорамой и погуляете по живописной Волжской набережной. Кроме того, оцените важные городские монументы: памятник Жертвам белогвардейского мятежа и обелиск в честь победы в ВОВ. Я раскрою, как город 🏙️ жил в эти нелегкие времена и какая его часть была полностью разрушена. А завершится прогулка 👣 у стен чудесного храма Илии Пророка.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.