3 отзыва оставили туристы

Ярославль впервые

Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
На экскурсии вы услышите историю древнего Ярославля.

Узнаете, когда и почему наш город был неофициальной столицей страны и за что его центр включен в список ЮНЕСКО.

Разберётесь в особенностях местной храмовой архитектуры и отыщете достопримечательности, изображённые на 1000-рублёвой купюре. Я расскажу о главных событиях в жизни Ярославля и личностях, сыгравших важную роль в его судьбе.
5
130 отзывов
Ярославль впервые
Ярославль впервые
Ярославль впервые

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Комплекс зданий бывшего Спасо-Преображенского монастыря 16–19 вв., где находятся самые древние постройки города
  • Три замечательных храма 17 века, стоящих на Которосльной набережной практически на одинаковом расстоянии друг от друга: храм Михаила Архангела, храм Спаса на Городу и храм Никола Рубленый город
  • Территорию Ярославского кремля, главный храм Ярославля — Успенский собор
  • Смотровую площадку на Стрелке, откуда открываются самые известные виды города
  • Митрополичьи палаты — жилое здание 17 века
  • Монумент Славы и Вечный огонь — памятник, посвящённый боевому и трудовому подвигу ярославцев во время ВОВ
  • Главную площадь города — Советскую и храм Илии Пророка, известный фресками мастера Гурия Никитина

Во время экскурсии предусмотрен внешний осмотр храмов и других зданий.

Вы узнаете:

  • Кем и когда был основан Ярославль и почему в пространстве города так активно используется «медвежья тема»
  • За что центр Ярославля был включён в список ЮНЕСКО и где находятся объекты, изображенные на 1000-рублёвой купюре
  • Где в Ярославле находился штаб ополчения Минина и Пожарского и когда наш город был неофициальной столицей государства
  • Какой из ярославских храмов был построен по приказу ордынской принцессы
  • Где находился Ярославский кремль и почему он не сохранился
  • В каком древнем здании в 1977 году нашли 81 спрятанную на чердаке икону
  • Какой из ярославских храмов снимался в фильмах «Большая перемена», «Экипаж» и «Афоня»

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1257 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Марина, я живу в Ярославле с самого рождения и очень его люблю. С радостью покажу вам самые интересные, живописные, древние места города и расскажу о них удивительные факты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 130 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
117
4
9
3
3
2
1
1
О
Дата посещения: 21 апр 2026
Замечательная экскурсия. Марина - большой знаток своего города и профессионал. Программа насыщенная и интересная. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Наше знакомство с Ярославлем провела Марина. Прогулку по заснеженному городу под ее неторопливый увлекательный рассказ мы сохраним в нашей памяти. Отлично продуманный маршрут, позволяет увидеть яркие жемчужины города, вечером они
читать дальшеуменьшить

особенно красивы. Марина ведет гостей по набережной, показывая самые красивые виды на Волгу и Коростель, подробно останавливается на особенностях ярославских храмов, акцентируя внимание на интересных деталях, увлекательно рассказывает о фильмах, снятых в Ярославле. Мне кажется, знакомить с городом должен человек, влюбленный в это место. Марина, именно такой человек, очень рекомендуем именно ее

Наше знакомство с Ярославлем провела Марина. Прогулку по заснеженному городу под ее неторопливый увлекательный рассказ мы
Наше знакомство с Ярославлем провела Марина. Прогулку по заснеженному городу под ее неторопливый увлекательный рассказ мы
Наше знакомство с Ярославлем провела Марина. Прогулку по заснеженному городу под ее неторопливый увлекательный рассказ мы
Наше знакомство с Ярославлем провела Марина. Прогулку по заснеженному городу под ее неторопливый увлекательный рассказ мы
Наше знакомство с Ярославлем провела Марина. Прогулку по заснеженному городу под ее неторопливый увлекательный рассказ мы
Наше знакомство с Ярославлем провела Марина. Прогулку по заснеженному городу под ее неторопливый увлекательный рассказ мы
Вам был полезен этот отзыв?
Зоя
Экскурсия очень понравилась, мы никуда не спешили, была атмосфера прогулки по городу с другом. Экскурсовод хорошо владеет информацией, после прогулки запомнилось много фактов! Марина сфотографировала нас у достопримечательносей и посоветовала, что ещё можно посмотреть. Несмотря на сильный мороз, вспоминаю экскурсию теплом!
Экскурсия очень понравилась, мы никуда не спешили, была атмосфера прогулки по городу с другом. Экскурсовод хорошо
Экскурсия очень понравилась, мы никуда не спешили, была атмосфера прогулки по городу с другом. Экскурсовод хорошо
Экскурсия очень понравилась, мы никуда не спешили, была атмосфера прогулки по городу с другом. Экскурсовод хорошо
Экскурсия очень понравилась, мы никуда не спешили, была атмосфера прогулки по городу с другом. Экскурсовод хорошо
Экскурсия очень понравилась, мы никуда не спешили, была атмосфера прогулки по городу с другом. Экскурсовод хорошо
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Были в Ярославле впервые, решили воспользоваться услугами гида для первого знакомства с городом. Выбор пал на Марину и он оказался более, чем удачным.

За несколько часов нас провели по основным туристическим
читать дальшеуменьшить

достопримечательностям. Знания о городе у Марины огромны, она прекрасно работает с аудиторией и рассказывает не только сухие факты "из путеводителя", но и щедро делится интересными заметками о местах, которые показывает. Особенно порадовала викторина на угадывание кадров из фильмов, что снимались в этом городе. Ей удалось сделать экскурсию интересной для всей группы.

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Прекрасная экскурсовод и экскурсия. Тактичная, внимательная к деталям, знающая. Очень приятная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
12 июня я с подругами были в Ярославле. Экскурсия проходила по исторической части города. Экскурсовод Марина провела ее просто замечательно! Маршрут проходил от одного исторического памятника архитектуры к другому так, что время пролетело незаметно. Марина рассказывала очень интересно, познавательно. Спасибо за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии на «Ярославль впервые»

Ярославль впервые - на групповой экскурсии
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Ярославль впервые - на групповой экскурсии
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявленской
3 янв в 13:30
4 янв в 13:30
1100 ₽ за человека
Ярославль впервые: индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль впервые: индивидуальная экскурсия
Начало: Богоявленская площадь, 25
Расписание: Ежедневно с 08.00 до 19.00
5300 ₽ за всё до 8 чел.
Ярославль сквозь века
Пешая
2.5 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Ярославль - история и современность
Пешая
2.5 часа
187 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль - история и современность
Узнайте о Ярославле: его истории, знаменитых купцах и важнейших достопримечательностях. Полюбуйтесь видами с лучших смотровых площадок города
Начало: На Красной площади
Завтра в 19:00
25 авг в 17:00
от 3875 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле
от 5300 ₽ за экскурсию