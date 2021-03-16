3 отзыва оставили туристы

Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места

5
3 отзыва
Марина
Марина – Гид из Ярославля
Вы узнаете, когда Ярославль был неофициальной столицей ⭐️ страны, где находился кремль и почему он не дошел до наших дней.

Разберетесь в особенностях местной храмовой архитектуры и отыщете достопримечательности 🏛️, изображенные на 1000-рублевой купюре.

Я расскажу о главных событиях в жизни города и личностях, сыгравших важную роль в его судьбе.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 800 ₽ за экскурсию

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Ярославль впервые
Ярославль впервые

Что вас ожидает

Древние храмы
Вы увидите бывший Спасский монастырь, где ныне расположен ярославский музей- заповедник. Пройдете по Которосльной набережной и рассмотрите три храма XVII века: Архангела Михаила, Спаса на Городу и Николы Рубленого. Я расскажу, какой из них приказала построить дочь ордынского хана и как расшифровать их названия. А также покажу величественный Успенский собор, возведенный всего 10 лет назад.

Прошлое и настоящее Ярославля
Одно из самых красивых 🤩 мест Ярославля — Стрелка, соединяющая Волгу и Которосль. Вы полюбуетесь ее панорамой и погуляете по живописной Волжской набережной. Кроме того, оцените важные городские монументы: памятник Жертвам белогвардейского мятежа и обелиск в честь победы в ВОВ. Я раскрою, как город 🏙️ жил в эти нелегкие времена и какая его часть была полностью разрушена. А завершится прогулка 👣 у стен чудесного храма Илии Пророка.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на площади Богоявления
Ярославль впервые
Ярославль впервые
Ярославль впервые
Ярославль впервые
Ярославль впервые
Ярославль впервые
Ярославль впервые

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Марина, я живу в Ярославле с самого рождения и очень его люблю. С радостью покажу вам самые интересные, живописные, древние места города и расскажу о них удивительные факты.
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3 отзыва оставили туристы

16 мар 2021
Благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Четко и грамотно рассказала про достопримечательности города. В будущем обратимся снова.
Яна
8 мар 2021
Отличная, ненапряжная экскурсия. Марина легко и увлекательно рассказывала, хорошо чувствовала аудиторию (нас было 4 и маленький ребенок), материал и маршрут экскурсии хорошо продуман, то, что нужно человеку впервые попавшему в Ярославль, без лишних экскурсов в прошлое, но при этом достаточно, чтобы составить себе определенное мнение. Много спрашивали про Ярославль нынешний, как и чем живёт, получали исчерпывающие ответы, Марина также посоветовала парочку мест в городе и в округе куда съездить и что посмотреть. Нам понравилось!
8 мар 2021
Спасибо экскурсоводу Марине за отличную прогулку. Я не сильный фанат церквей и Марина подстроила свой рассказ под мои интересы.

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