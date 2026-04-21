3 отзыва оставили туристы

На экскурсии вы услышите историю древнего Ярославля.
Узнаете, когда и почему наш город был неофициальной столицей страны и за что его центр включен в список ЮНЕСКО.
Разберётесь в особенностях местной храмовой архитектуры и отыщете достопримечательности, изображённые на 1000-рублёвой купюре. Я расскажу о главных событиях в жизни Ярославля и личностях, сыгравших важную роль в его судьбе.
Узнаете, когда и почему наш город был неофициальной столицей страны и за что его центр включен в список ЮНЕСКО.
Разберётесь в особенностях местной храмовой архитектуры и отыщете достопримечательности, изображённые на 1000-рублёвой купюре. Я расскажу о главных событиях в жизни Ярославля и личностях, сыгравших важную роль в его судьбе.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Комплекс зданий бывшего Спасо-Преображенского монастыря 16–19 вв., где находятся самые древние постройки города
- Три замечательных храма 17 века, стоящих на Которосльной набережной практически на одинаковом расстоянии друг от друга: храм Михаила Архангела, храм Спаса на Городу и храм Никола Рубленый город
- Территорию Ярославского кремля, главный храм Ярославля — Успенский собор
- Смотровую площадку на Стрелке, откуда открываются самые известные виды города
- Митрополичьи палаты — жилое здание 17 века
- Монумент Славы и Вечный огонь — памятник, посвящённый боевому и трудовому подвигу ярославцев во время ВОВ
- Главную площадь города — Советскую и храм Илии Пророка, известный фресками мастера Гурия Никитина
Во время экскурсии предусмотрен внешний осмотр храмов и других зданий.
Вы узнаете:
- Кем и когда был основан Ярославль и почему в пространстве города так активно используется «медвежья тема»
- За что центр Ярославля был включён в список ЮНЕСКО и где находятся объекты, изображенные на 1000-рублёвой купюре
- Где в Ярославле находился штаб ополчения Минина и Пожарского и когда наш город был неофициальной столицей государства
- Какой из ярославских храмов был построен по приказу ордынской принцессы
- Где находился Ярославский кремль и почему он не сохранился
- В каком древнем здании в 1977 году нашли 81 спрятанную на чердаке икону
- Какой из ярославских храмов снимался в фильмах «Большая перемена», «Экипаж» и «Афоня»
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1257 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Марина, я живу в Ярославле с самого рождения и очень его люблю. С радостью покажу вам самые интересные, живописные, древние места города и расскажу о них удивительные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 130 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Дата посещения: 21 апр 2026
Замечательная экскурсия. Марина - большой знаток своего города и профессионал. Программа насыщенная и интересная. Рекомендуем!
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Е
Наше знакомство с Ярославлем провела Марина. Прогулку по заснеженному городу под ее неторопливый увлекательный рассказ мы сохраним в нашей памяти. Отлично продуманный маршрут, позволяет увидеть яркие жемчужины города, вечером они
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Экскурсия очень понравилась, мы никуда не спешили, была атмосфера прогулки по городу с другом. Экскурсовод хорошо владеет информацией, после прогулки запомнилось много фактов! Марина сфотографировала нас у достопримечательносей и посоветовала, что ещё можно посмотреть. Несмотря на сильный мороз, вспоминаю экскурсию теплом!
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Д
Были в Ярославле впервые, решили воспользоваться услугами гида для первого знакомства с городом. Выбор пал на Марину и он оказался более, чем удачным.
За несколько часов нас провели по основным туристическим
За несколько часов нас провели по основным туристическим
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Т
Прекрасная экскурсовод и экскурсия. Тактичная, внимательная к деталям, знающая. Очень приятная экскурсия.
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12 июня я с подругами были в Ярославле. Экскурсия проходила по исторической части города. Экскурсовод Марина провела ее просто замечательно! Маршрут проходил от одного исторического памятника архитектуры к другому так, что время пролетело незаметно. Марина рассказывала очень интересно, познавательно. Спасибо за экскурсию.
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