13 отзывов оставили туристы

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Неизведанный Ярославль

Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра

4.7
13 отзывов
Егор
Егор – Гид из Ярославля
Из более чем 500 достопримечательностей 🏛️ Ярославля только 354 находятся в историческом центре.

Вам предстоит познакомиться с самыми интересными.

Вы побываете в средневековых слободах Ярославля — Толчковской, Коровницкой, Стрелецкой, Тверицкой других.

Узнаете об архитектурных особенностях многочисленных церквей, прикоснётесь к главным эпохам в истории 📖 города и увидите те живописные места, куда редко добираются туристы.
Задать вопросОбычно отвечает за 42 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль

Что вас ожидает

Удивительные ярославские церкви
В бывшей Никиткой слободе, вы увидите церковь ⛪ св. Никиты с интересной колокольней, в древней Толчковской слободе рассмотрите церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи — единственный в мире храм с 15 куполами. А в Коровницкой слободе найдёте первый церковный ансамбль Ярославля. У реки Которосль, где в языческие времена находилось капище бога Велеса, вас ждёт красивейшая, но малоизвестная церковь Николы Мокрого и иконы Тихвинской Богоматери. Кроме того, в программе Владимирская церковь на Божедомке и церковь Андрея Критского — обе с особенностями архитектуры, о которых я расскажу. А церковь Петра и Павла в парке 🌳 18 века между прудов напомнит Флоренцию.

Нетипичные исторические достопримечательности
Мы начнём с древней Тверицкой слободы: вы полюбуетесь панорамой исторической части города и Волжкими мостами. На алле юнг и у подводной лодки «Ярославский комсомолец» я расскажу о Великой Отечественной войне в судьбе города. Вы увидите Ярославскую Большую Мануфактуру, узнаете о ее трёхсотлетней истории 📖 и «затрапезном виде». Подниметесь на Туговую гору и услышите о трагичных страницах в жизни Ярославля. По желанию вы сможете познакомиться с единственным в России международным центром Эмалис — я расскажу об этом ремесле. И конечно, вас ждёт место слияния Которосли и Волги с необычного ракурса!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Это авто-пешеходная экскурсия ⛳ (пешком все места не охватить)
  • Место встречи по договорённости
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (уточняйте информацию о транспорте у гида)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт не входит в стоимость. Это может быть ваш автомобиль или наш транспорт с водителем (доплата 1800 руб. /3 часа за 1-3 человек).
  • Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 в церковь Иоанна Предтечи (80 руб., 40 руб. — льготные)
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Добрый день! Меня зовут Егор, я гид международного класса и опытный путешественник! Имею диплом учителя Мировой Художественной Культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей. 4 сезона я работал гидом в Турции, год в Киеве и 4 года в Тайланде. В 2015 году я вернулся домой, проехав на автобусах от Тайланда до Новосибирска, через Лаос, весь Китай и Монголию. Опыт проведения экскурсий 13 лет.
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13 отзывов оставили туристы

7 сентября 2020
Егор - великолепный экскурсовод, эрудированный - лучший из встреченных нами в Ярославле. Время пролетело совершенно незаметно, на одном дыхании. Мы узнали много базовых вещей о Ярославской храмовой архитектуре. Рекомендуем. Спасибо Егору за познавательный экскурс, любовь к городу и русской старине.
13 августа 2020
Спасибо огромное за экскурсию Егору! Профессионал, кладезь знаний об истории Ярославля, большой патриот своего города. Не утомились и не заскучали даже дети.
1 августа 2020
Хорошая, динамичная экскурсия. Конец экскурсии был скомкан, так как гид Егор торопился на следующую экскурсию. Это испортило впечатление.
17 июля 2020
Экскурсия на отлично!!!! Рекомендую всем!!! Егор просто молодец!!!
17 июля 2020
Экскурсовод имеет право на свою точку зрения но... Апеллировать к псевдоисторикам Фоменко и Носовскому или выражать свою склонность к белому движению в период гражданской войны, считаю недопустимым. У людей разные политические взгляды и разный уровень знания истории, экскурсовод должен это понимать и во времяэк курсии быть максимально нейтральным. Если это исключить то материал экскурсовод знает, маршрут подобран отлично, можно воспользоваться его автотранспортом, водит грамотно.
Егор
Ответ гида:Уважаемый Денис, я всегда во время экскурсии рассказываю об истории с разных точек зрения и не говорю что Фоменко и Носовский это истина, да некоторые их теории я считаю логичными и более вероятными, но во время экскурсии я даю информацию согласно традиционной истории! Что касаемо белогвардейского мятежа, то как уроженцу Ярославля, я должен сказать карательным частям красной армии спасибо за уничтожение родного города в июля 1918? Себя я белым не считаю и я не понимаю почему у Вас сложилось такое мнение. Спасибо, за отзыв. Иногда необходимо раз в 10 лет получать такой отзыв, что бы развиваться дальше. Рад, что в целом кроме Фоменко и белогвардейского мятежа, экскурсией вы в принципе остались довольны.
14 июля 2020
Хотим выразить огромную благодарность Егору от лица нашей компании. Помог мне организовать экскурсию для моего руководства дистанционно, согласовали с ним сроки приезда в город, примерный план времяпрепровождения. Не смотря на то, что дата, время приезда и количество человек периодически менялось, Егор входил в положение, был на связи за все время планирования поездки, помог сориентироваться по датам, т. к важно было знать когда начнут работать рестораны ( т. к поездка планировалась, когда еще не были сняты ограничения в связи с пандемией), держал руку на "пульсе" и ориентировал по обстановке в городе, организовал минивен для экскурсии, накануне приезда согласовали все планы. Экскурсия была очень интересная, познавательная, насыщенная, сориентировал как провести оставшееся время в городе, порекомендовал куда сходить, что еще посмотреть. Руководство в восторге, рекомендуем всем. Лично от меня - я, соответственно тоже, в восторге, т. к исключительно благодаря компетенции и человеческим качествам Егора, поездка в Ярославль оставила исключительно положительные впечатления и приятные воспоминания.
8 июля 2020
Доброго времени суток! 6июля были на экскурсии с Егором по теме Неизведанный Ярославль. Очень рекомендую экскурсию всем, кто хотел бы познакомится с архитектурой Ярославля не только в пределах центра, но и чуть дальше. Красивейшие храмы. Разнообразные пейзажи. Интересный рассказ Егора. Очень познавательная экскурсия. Очень начитанный гид. Он знает все. Что бы не спросили- ответ готов. И он очень любит город. А это одна из составляющей отличной экскурсии. Так что не думайте- заказывайте экскурсию и наслаждайтесь видами.
5 января 2020
Очень интересная экскурсия. Увидели то, что не входит в обычный туристический маршрут. Узнали много нового и интересного об истории города. Спасибо нашему гиду - Егору, понравилось очень!
20 октября 2019
Рекомендую гида - Егора, как отличного и компетентного экскурсовода. Прекрасный рассказчик. Хорошо поставленная речь. Огромный объем знаний, которым владеет Егор. Как путешественник с большим - двадцатилетним стажем с таким интересным гидом встречаюсь первый раз. В следующий приезд в Ярославль обязательно воспользуюсь его услугами, особенно с учетом того, что Ярославль с его тысячелетней историей можно открыть для себя бесконечно, причем каждый раз как совершенно новую книгу.
19 августа 2019
Егор - отличный экскурсовод, все очень понравилось. Муж теперь всем советует его)) Спасибо!
18 августа 2019
Экскурсия правильно называется — «неизведанный Ярославль». Спасибо Егору, он показал нам замечательные места в городе, куда сами мы бы ни за что не добрались. С нами была ярославчанка, для которой Ярославль Егора тоже был «неизведанным». Экскурсия интересна тем, кто интересуется историей и культурой России
1 августа 2018
Энергично, прошлись/проехались по закоулкам Ярославля. Открылись красивые виды и интересные места, информация лилась рекой по всем периодам истории Ярославля. Мы немного изменили маршрут, так как некоторые из нас были впервые и попросили Егора рассказать о центре Ярославля тоже. Возможно не стоило нам так уплотнять программу :). Наш водитель особенно был благодарен Егору за его своевременные указания на дорогах города, не прерывая практически основного повествования. Профессионализм на лицо!! Мы довольны! Спасибо, Егор!!
31 июля 2018
Мы были в Ярославле 4-е дня. И всё время проводили в разных экскурсиях. Егор показал нам Ярославль не центр, а окраины. Если так можно сказать. Рассказал и показал так много интересного. Рассказчик от бога. Информацией владеет превосходно. Нам очень понравилось и мы поняли что в город надо приехать ещё раз.

Егор проводит ещё 2 экскурсии

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