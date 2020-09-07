13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Удивительные ярославские церкви

В бывшей Никиткой слободе, вы увидите церковь ⛪ св. Никиты с интересной колокольней, в древней Толчковской слободе рассмотрите церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи — единственный в мире храм с 15 куполами. А в Коровницкой слободе найдёте первый церковный ансамбль Ярославля. У реки Которосль, где в языческие времена находилось капище бога Велеса, вас ждёт красивейшая, но малоизвестная церковь Николы Мокрого и иконы Тихвинской Богоматери. Кроме того, в программе Владимирская церковь на Божедомке и церковь Андрея Критского — обе с особенностями архитектуры, о которых я расскажу. А церковь Петра и Павла в парке 🌳 18 века между прудов напомнит Флоренцию.

Нетипичные исторические достопримечательности

Мы начнём с древней Тверицкой слободы: вы полюбуетесь панорамой исторической части города и Волжкими мостами. На алле юнг и у подводной лодки «Ярославский комсомолец» я расскажу о Великой Отечественной войне в судьбе города. Вы увидите Ярославскую Большую Мануфактуру, узнаете о ее трёхсотлетней истории 📖 и «затрапезном виде». Подниметесь на Туговую гору и услышите о трагичных страницах в жизни Ярославля. По желанию вы сможете познакомиться с единственным в России международным центром Эмалис — я расскажу об этом ремесле. И конечно, вас ждёт место слияния Которосли и Волги с необычного ракурса!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Это авто-пешеходная экскурсия ⛳ (пешком все места не охватить)

Место встречи по договорённости

Экскурсию можно провести и для большего количества человек (уточняйте информацию о транспорте у гида)

Что входит в стоимость, а что — нет