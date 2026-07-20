13 отзывов оставили туристы

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Неизведанный Ярославль

Необычные церкви, бывшие слободки и живописные места за пределами туристического центра
Из более чем 500 достопримечательностей Ярославля только 354 находятся в историческом центре. Я познакомлю вас с теми, что известны далеко не всем. Покажу средневековые слободы — Толчковскую, Коровницкую, Стрелецкую, Тверицкую.

Раскрою архитектурные особенности церквей, освещу главные эпохи в истории города и подскажу живописные места, куда редко добираются туристы.
4.8
69 отзывов
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль

Описание экскурсии

Удивительные ярославские церкви

Вы увидите:

  • церковь святого Никиты в бывшей Никитской слободе с необычной колокольней
  • церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчковской слободе — единственный в мире храм с 15 куполами
  • первый церковный ансамбль Ярославля в Коровницкой слободе
  • церковь Николы Мокрого и храм Тихвинской иконы Божией Матери у реки Которосль
  • Владимирскую церковь на Божедомке и церковь Андрея Критского
  • церковь Петра и Павла

И узнаете:

  • чем ярославские храмы отличаются друг от друга и какие архитектурные приёмы здесь использовали
  • почему некоторые церкви строили именно в этих местах
  • как языческие традиции повлияли на выбор храмовых локаций
  • почему церковь Петра и Павла часто сравнивают с флорентийскими постройками

Нетипичные исторические места и городские панорамы

Вы увидите:

  • древнюю Тверицкую слободу
  • панораму исторического центра и Волжские мосты
  • Аллею юнг и подводную лодку «Ярославский комсомолец»
  • Ярославскую Большую мануфактуру
  • Туговую гору
  • место слияния Которосли и Волги с необычного ракурса

И узнаете:

  • какую роль сыграл Ярославль в годы Великой Отечественной войны
  • что скрывается за понятием «затрапезный вид»
  • какие трагические события связаны с Туговой горой

По желанию вы также сможете посетить единственный в России международный центр «Эмалис» и узнать о редком ремесле художественной эмали.

Организационные детали

  • Формат экскурсии — автопешеходный, иначе охватить все места невозможно
  • Экскурсия проходит на автомобиле Haval Jolion Elite
  • Если вы приезжаете на своём автомобиле, стоимость составит 7777 ₽
  • Дополнительно потребуется оплатить входные билеты в церковь Иоанна Предтечи: полный — 150 ₽, льготный — 40 ₽
  • Экскурсия возможна для большего количества участников — условия уточняйте в личной переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Ярославского планетария
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2770 туристов
Я гид международного класса и опытный путешественник. Имею диплом учителя мировой художественной культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета, и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей.
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4 сезона я работал гидом в Турции, год в Киеве и 4 года в Таиланде. В 2015 году я вернулся домой, проехав на автобусах от Таиланда до Новосибирска, через Лаос, весь Китай и Монголию. Жду вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
2
3
4
2
1
М
Спасибо огромное за экскурсию Егору! Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Посетили большое количество локаций, не входящих в обычный туристический маршрут под увлекательный рассказ.
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Т
Отличная интересная экскурсия. Все понравилось. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия нам понравилась. Узнали много интересных фактов как о самом городе, так и в целом из истории нашего государства. Организовано все на отлично.
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Татьяна
Хотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаря этой экскурсии погрузились в неизвестные факты истории города, неразрывно связанные с историческими событиями, происходящими
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в России. Очень интересная подача информации, с доказательной базой и использованием старинных фотографий города и быта жителей. Захотелось дополнительно изучить некоторые моменты истории. Спасибо огромное! Рекомендуем всем, в том числе школьникам средних классов и выше для углубления своих знаний не только в истории, но и русском языке.

Хотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаря
Хотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаря
Хотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаря
Хотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаря
Хотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаря
Хотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаря
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Три часа с Егором пролетели как одно мгновение. Егор удивительный экскурсовод. Посмотрели на нашу историю совершенно с другой стороны. Увидели много красивых храмов и интересных мест. Все сопровождалось увлекательным рассказом. Однозначно рекомендуем. Огромная благодарность Егору за познавательную и интересную экскурсию.
Три часа с Егором пролетели как одно мгновение. Егор удивительный экскурсовод. Посмотрели на нашу историю совершенно
Три часа с Егором пролетели как одно мгновение. Егор удивительный экскурсовод. Посмотрели на нашу историю совершенно
Три часа с Егором пролетели как одно мгновение. Егор удивительный экскурсовод. Посмотрели на нашу историю совершенно
Три часа с Егором пролетели как одно мгновение. Егор удивительный экскурсовод. Посмотрели на нашу историю совершенно
Три часа с Егором пролетели как одно мгновение. Егор удивительный экскурсовод. Посмотрели на нашу историю совершенно
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман до мелочей. Материал изложен великолепно. Были учтены возрастные особенности экскурсантов и пожелания. Егор ответил на все интересующие нас вопросы. Он пунктуален, вежлив, приятен в общении и имеет большой багаж знаний. Егор - профессионал своего дела. Рекомендую всем!
Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман до мелочей. Материал изложен великолепно. Были учтены возрастные особенности
Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман до мелочей. Материал изложен великолепно. Были учтены возрастные особенности
Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман до мелочей. Материал изложен великолепно. Были учтены возрастные особенности
Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман до мелочей. Материал изложен великолепно. Были учтены возрастные особенности
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