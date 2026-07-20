13 отзывов оставили туристы

Из более чем 500 достопримечательностей Ярославля только 354 находятся в историческом центре. Я познакомлю вас с теми, что известны далеко не всем. Покажу средневековые слободы — Толчковскую, Коровницкую, Стрелецкую, Тверицкую.
Раскрою архитектурные особенности церквей, освещу главные эпохи в истории города и подскажу живописные места, куда редко добираются туристы.
Раскрою архитектурные особенности церквей, освещу главные эпохи в истории города и подскажу живописные места, куда редко добираются туристы.
Описание экскурсии
Удивительные ярославские церкви
Вы увидите:
- церковь святого Никиты в бывшей Никитской слободе с необычной колокольней
- церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчковской слободе — единственный в мире храм с 15 куполами
- первый церковный ансамбль Ярославля в Коровницкой слободе
- церковь Николы Мокрого и храм Тихвинской иконы Божией Матери у реки Которосль
- Владимирскую церковь на Божедомке и церковь Андрея Критского
- церковь Петра и Павла
И узнаете:
- чем ярославские храмы отличаются друг от друга и какие архитектурные приёмы здесь использовали
- почему некоторые церкви строили именно в этих местах
- как языческие традиции повлияли на выбор храмовых локаций
- почему церковь Петра и Павла часто сравнивают с флорентийскими постройками
Нетипичные исторические места и городские панорамы
Вы увидите:
- древнюю Тверицкую слободу
- панораму исторического центра и Волжские мосты
- Аллею юнг и подводную лодку «Ярославский комсомолец»
- Ярославскую Большую мануфактуру
- Туговую гору
- место слияния Которосли и Волги с необычного ракурса
И узнаете:
- какую роль сыграл Ярославль в годы Великой Отечественной войны
- что скрывается за понятием «затрапезный вид»
- какие трагические события связаны с Туговой горой
По желанию вы также сможете посетить единственный в России международный центр «Эмалис» и узнать о редком ремесле художественной эмали.
Организационные детали
- Формат экскурсии — автопешеходный, иначе охватить все места невозможно
- Экскурсия проходит на автомобиле Haval Jolion Elite
- Если вы приезжаете на своём автомобиле, стоимость составит 7777 ₽
- Дополнительно потребуется оплатить входные билеты в церковь Иоанна Предтечи: полный — 150 ₽, льготный — 40 ₽
- Экскурсия возможна для большего количества участников — условия уточняйте в личной переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Ярославского планетария
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2770 туристов
Я гид международного класса и опытный путешественник. Имею диплом учителя мировой художественной культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета, и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо огромное за экскурсию Егору! Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Посетили большое количество локаций, не входящих в обычный туристический маршрут под увлекательный рассказ.
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Т
Отличная интересная экскурсия. Все понравилось. Рекомендую
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М
Экскурсия нам понравилась. Узнали много интересных фактов как о самом городе, так и в целом из истории нашего государства. Организовано все на отлично.
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Хотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаря этой экскурсии погрузились в неизвестные факты истории города, неразрывно связанные с историческими событиями, происходящими
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Три часа с Егором пролетели как одно мгновение. Егор удивительный экскурсовод. Посмотрели на нашу историю совершенно с другой стороны. Увидели много красивых храмов и интересных мест. Все сопровождалось увлекательным рассказом. Однозначно рекомендуем. Огромная благодарность Егору за познавательную и интересную экскурсию.
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С
Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман до мелочей. Материал изложен великолепно. Были учтены возрастные особенности экскурсантов и пожелания. Егор ответил на все интересующие нас вопросы. Он пунктуален, вежлив, приятен в общении и имеет большой багаж знаний. Егор - профессионал своего дела. Рекомендую всем!
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