Экскурсия посвящена истории 📖 Ярославля и уделяет отдельное внимание истории и архитектуре Толгского монастыря.

Вы увидите и посетите удивительные и разнообразные места:

Парк 1000-летия Ярославля, Историческую часть города, Стрелку (цвето-музыкальные фонтаны, памятник 1000-летия), Успенский Собор, Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, Первый Русский театр и многое другое.

Услышите истории о ярославском купечестве и первых знаменитых ярославских предпринимателях, входящих в состав «Государевых гостей», о пребывании Российских императоров в Ярославском крае, о ярчайшем событии в ярославской истории — «смутном» времени, когда Ярославль стал центром, столицей ⭐️ измученного в Смуте русского государства.

Главные святыни Толги

Затем мы посетим Толгский монастырь, основанный более 700 лет назад. Он находится на левом берегу Волги примерно в получасе езды от Ярославля.

Главные святыни монастыря: икона Толгской Божьей Матери, часть Ризы Господней (предмет одежды Иисуса Христа, бывший на нем в момент распятия).

Кроме того, здесь похоронен генерал Тучков Николай Алексеевич, смертельно раненный в Бородинском сражении. Генерал стал прообразом Андрея Болконского в романе «Война и мир» Льва Николаевича Толстого.