Стрелка (место слияния двух рек Которосли и Волги), памятник 1000-летия Ярославля
Успенский собор (вновь построенный к 1000-летию города)
«Рычащий» памятник медведю
Первый русский театр им. Ф. Волкова
Медвежий овраг – место, где по преданию был основан город Ярославль
Памятник «Ярославу Мудрому»
Храм Ильи Пророка, который находится под охраной ЮНЕСКО (без посещения)
Нулевой километр Золотого кольца
Богоявленская площадь
Красная площадь
Вечный огонь
Спасо-Преображенский монастырь (без посещения)
Толгский монастырь
Экскурсия посвящена истории 📖 Ярославля и уделяет отдельное внимание истории и архитектуре Толгского монастыря.
Вы увидите и посетите удивительные и разнообразные места:
Парк 1000-летия Ярославля, Историческую часть города, Стрелку (цвето-музыкальные фонтаны, памятник 1000-летия), Успенский Собор, Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, Первый Русский театр и многое другое.
Услышите истории о ярославском купечестве и первых знаменитых ярославских предпринимателях, входящих в состав «Государевых гостей», о пребывании Российских императоров в Ярославском крае, о ярчайшем событии в ярославской истории — «смутном» времени, когда Ярославль стал центром, столицей ⭐️ измученного в Смуте русского государства.
Главные святыни Толги
Затем мы посетим Толгский монастырь, основанный более 700 лет назад. Он находится на левом берегу Волги примерно в получасе езды от Ярославля.
Главные святыни монастыря: икона Толгской Божьей Матери, часть Ризы Господней (предмет одежды Иисуса Христа, бывший на нем в момент распятия).
Кроме того, здесь похоронен генерал Тучков Николай Алексеевич, смертельно раненный в Бородинском сражении. Генерал стал прообразом Андрея Болконского в романе «Война и мир» Льва Николаевича Толстого.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Личные расходы
Обед
Начало
🚩 Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Место завершения
🏁 Центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.