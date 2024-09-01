Толгскую обитель основали в начале 14 века на месте явления чудотворной иконы Божией Матери. Монастырь расположен на берегу Волги, всего в получасе езды от Ярославля. Вы прикоснётесь к святыням и реликвиям монастыря. Познакомитесь с ярким образцом белокаменного храмового зодчества. Погуляете по чудесному кедровому парку. И отведаете монастырскую выпечку.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы осмотрите мощные крепостные стены и башни, колокольню, Введенский собор, Святые ворота и церковь Спаса Нерукотворного.
- Полюбуетесь архитектурой 17 века.
- Увидите чудотворную икону Толгской Божией Матери.
- Узнаете, какую роль играл монастырь в период Смуты и Отечественной войны 1812 года, что здесь происходило в советские времена.
- Побываете в роще, посаженной, по легенде, при Иване Грозном.
- А ещё покормите с рук лебедей и отведаете местные пряники.
Организационные детали
- Трансфер на микроавтобусе из Ярославля и обратно включён в стоимость.
- Дамам необходимо иметь головной убор, юбки можно взять при входе в монастырь.
- Экскурсию по церковной части монастыря для вас проведу я или другой гид из нашей команды, если в группе будет до 5 человек. Если в группе будет больше участников, экскурсию проведёт монахиня.
во вторник и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре Ярославля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 7949 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
1 сен 2024
Спасибо экскурсоводу Ладе за интересную экскурсию в Толгский монастырь, она очень понравилась. Хочется туда ещё приехать.
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