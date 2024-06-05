1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Сегодня в 08:00
11 июня в 12:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Завтра в 14:00
11 июня в 09:30
3 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
Завтра в 14:00
11 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - история и современность: индивидуальная экскурсия
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
13 июня в 14:00
15 июня в 14:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России
Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров
Начало: в районе Богоявленской площади
13 июля в 10:30
14 июля в 10:30
5 250₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30
22 июня в 11:30
23 июня в 11:30
700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам
Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с местным жителем
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская прогулка по Ярославлю
Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Начало: В Кировском районе
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По следам Екатерины Великой в Ярославле
Посетить места, в которых побывала императрица, и осознать её роль в судьбе города
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Ярославлем: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности и занимательные истории о городе на обзорной экскурсии
Начало: на площади Волкова
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом
Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом
Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
14001 260₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экспресс-свидание с Ярославлем
Начало: Музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25к1
Расписание: пт, сб, вс в 11.00 и 15.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
11 июня в 11:30
12 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»...
Расписание: По договоренности
12 июня в 14:00
15 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ярославль в сжатом формате: экспресс-экскурсия по главным местам
Сжатая экскурсия по Ярославлю - идеальный вариант для тех, кто ценит своё время и желает максимум впечатлений
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 2 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сквозь эпохи: уникальное путешествие по Ярославлю и Толге
Откройте для себя богатую историю Ярославля и Толгского монастыря в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 12 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25
Расписание: ПН - ВС
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 7 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Начало: Ул. Подзеленье, д. 3
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29...
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Ярославль в прошлом и настоящем
Начало: Знаменская башня
Сегодня в 17:00
14 июня в 17:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Татьяна очень интересно рассказала нам о городе, факты и легенды, остались довольны прогулкой😇
- ААлла5 июня 2024Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
- ВВалентина5 июня 2024Все супер. Очень понравилась экскурсия!
- ННаталия4 июня 2024Несмотря на морозную погоду в новогодние праздники, экскурсия прошла отлично. Экскурсовод учел все наши пожелания, заводил погреться. Нам очень понравилось.
- ЯЯна4 июня 2024Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
- ИИгорь3 июня 2024Отличная экскурсия по историческому центру Ярославля. Только приятные и позитивные впечатления!
- ннаталия3 июня 2024Экскурсовод Светлана потрясающий позитивный рассказчик, хочется слушать и слушать… Все просто отлично и замечательно.
- ЕЕвгений3 июня 2024Здравствуйте! Замечательная экскурсия. Содержательно, интересно! Всё понравилось.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Огромное спасибо Наталье за экскурсию - все было очень интересно и комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Чувствуется, что человек увлечена
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Успенский Собор»
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