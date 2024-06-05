🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 46 отзывов Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города Начало: Ярославский музей-заповедник Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 454 отзыва Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 79 отзывов Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии Начало: На площади Волкова 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Волкова 3 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 228 отзывов Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида Начало: У входа в музей-заповедник 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2.5 часа 82 отзыва По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города Начало: У стадиона «Спартаковец» 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 272 отзыва Популярное предложение Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Богоявления или по договорённости 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 139 отзывов Ярославль - история и современность: индивидуальная экскурсия Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города Начало: На Красной площади 3 650 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 175 отзывов Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров Начало: в районе Богоявленской площади 5 250 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 90 отзывов Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы Начало: На Богоявленской площади 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 110 отзывов Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов Начало: На Богоявленской площади 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Ярославль впервые Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места Начало: На площади Богоявления 3 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Ярославль: история на каждом шагу Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н... 3 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Богоявления 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 7 отзывов Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» Увлекательное знакомство с городом в игровом формате Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 194 отзыва Ярославль, до чего же ты хорош Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые Начало: На площади Волкова Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 148 отзывов Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с местным жителем Начало: В районе Волковского театра 3 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 2 отзыва Экскурсия-квест для детей в Ярославле Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате Начало: На Богоявленской площади 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Авторская прогулка по Ярославлю Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город Начало: На площади Богоявления 3 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории Начало: В районе Волжской набережной 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков Начало: В Кировском районе 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 7 отзывов Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа Начало: На Волковской площади Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По следам Екатерины Великой в Ярославле Посетить места, в которых побывала императрица, и осознать её роль в судьбе города Начало: У Спасо-Преображенского монастыря 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 41 отзыв Первое свидание с Ярославлем: путешествие по историческому сердцу города Главные достопримечательности и занимательные истории о городе на обзорной экскурсии Начало: на площади Волкова 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова Расписание: по договоренности 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 3 часа 327 отзывов Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову) Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек 1400 1 260 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 20 отзывов Экспресс-свидание с Ярославлем Начало: Музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25к1 Расписание: пт, сб, вс в 11.00 и 15.00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 197 отзывов Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса) 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 19 отзывов Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени» Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва «Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»... Расписание: По договоренности от 3 800 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов Ярославль в сжатом формате: экспресс-экскурсия по главным местам Сжатая экскурсия по Ярославлю - идеальный вариант для тех, кто ценит своё время и желает максимум впечатлений Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 2 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля) Расписание: Ежедневно от 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Сквозь эпохи: уникальное путешествие по Ярославлю и Толге Откройте для себя богатую историю Ярославля и Толгского монастыря в комфортной индивидуальной экскурсии Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля) Расписание: Ежедневно по договоренности от 12 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Путешествие в историю: легенды старого Ярославля Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25 Расписание: ПН - ВС от 4 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 41 отзыв Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову Расписание: Ежедневно от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля) Расписание: Ежедневно по договоренности от 7 900 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1 час 2 отзыва Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю Начало: Ул. Подзеленье, д. 3 Расписание: По договорённости 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 4 отзыва Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет» Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29... Расписание: В любое время, в любой день 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Знакомство со столицей Золотого Кольца Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия 3 000 ₽ за всё до 10 чел.