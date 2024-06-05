Экскурсии в Успенский собор Ярославля

Найдено 50 экскурсий в категории «Успенский Собор» в Ярославле, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-знакомство с Ярославлем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
Здравствуй, Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
454 отзыва
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Сегодня в 08:00
11 июня в 12:00
4 670 за всё до 5 чел.
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
79 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300 за человека
Ярославль - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Завтра в 14:00
11 июня в 09:30
3 340 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Ярославль за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
228 отзывов
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000 за всё до 6 чел.
По Ярославлю - на самокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2.5 часа
82 отзыва
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
272 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
Завтра в 14:00
11 июня в 16:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
139 отзывов
Ярославль - история и современность: индивидуальная экскурсия
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650 за всё до 8 чел.
Ярославль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
13 июня в 14:00
15 июня в 14:00
3 500 за всё до 10 чел.
Ярославль по-настоящему
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
175 отзывов
Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России
Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров
Начало: в районе Богоявленской площади
13 июля в 10:30
14 июля в 10:30
5 250 за всё до 8 чел.
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль: история, сладости и чай
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль тысячелетний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
110 отзывов
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
3 900 за всё до 8 чел.
Ярославль: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 8 чел.
Многоликий Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4 000 за всё до 8 чел.
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Ярославль, до чего же ты хорош
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
194 отзыва
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30
22 июня в 11:30
23 июня в 11:30
700 за человека
Ярославль - живая сказка России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
148 отзывов
Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам
Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с местным жителем
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 7 чел.
Авторская прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Авторская прогулка по Ярославлю
Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 3 чел.
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Ярославль - Москва: связанные навеки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Начало: В Кировском районе
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
2 000 за человека
По следам Екатерины Великой в Ярославле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По следам Екатерины Великой в Ярославле
Посетить места, в которых побывала императрица, и осознать её роль в судьбе города
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Ярославлем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
41 отзыв
Первое свидание с Ярославлем: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности и занимательные истории о городе на обзорной экскурсии
Начало: на площади Волкова
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Уютная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом
Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом
Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
327 отзывов
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
14001 260 за человека
Экспресс-свидание с Ярославлем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Экспресс-свидание с Ярославлем
Начало: Музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25к1
Расписание: пт, сб, вс в 11.00 и 15.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
850 за человека
Экскурсия по историческому центру Ярославля
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
11 июня в 11:30
12 июня в 15:00
4 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»...
Расписание: По договоренности
12 июня в 14:00
15 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 9 чел.
Только самое важное: экспресс-экскурсия по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
Ярославль в сжатом формате: экспресс-экскурсия по главным местам
Сжатая экскурсия по Ярославлю - идеальный вариант для тех, кто ценит своё время и желает максимум впечатлений
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 2 000 за всё до 4 чел.
Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 500 за всё до 3 чел.
Сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по городу + Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Сквозь эпохи: уникальное путешествие по Ярославлю и Толге
Откройте для себя богатую историю Ярославля и Толгского монастыря в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 12 300 за всё до 3 чел.
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25
Расписание: ПН - ВС
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4 200 за всё до 3 чел.
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
41 отзыв
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная автобусная экскурсия «1000-летний Ярославль»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 7 900 за всё до 3 чел.
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Начало: Ул. Подзеленье, д. 3
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29...
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Знакомство со столицей Золотого Кольца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Ярославль в прошлом и настоящем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Ярославль в прошлом и настоящем
Начало: Знаменская башня
Сегодня в 17:00
14 июня в 17:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль тысячелетний
    Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль - первое знакомство
    Татьяна очень интересно рассказала нам о городе, факты и легенды, остались довольны прогулкой😇
  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
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    зажигательный человек) Она говорила с большим увеличением, меняя интонацию, с эмоциями, поэтому ливень практически не мешал в этом путешествии по истории города) Маршрут также хорошо продуман - проходя по дворам с памятниками и церквями, в итоге оказываемся на стрелке, где экскурсия завершается и далее можно по ней прогуляться самостоятельно. В общем однозначно рекомендую))

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Все супер. Очень понравилась экскурсия!
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Ярославль - живая сказка России
    Несмотря на морозную погоду в новогодние праздники, экскурсия прошла отлично. Экскурсовод учел все наши пожелания, заводил погреться. Нам очень понравилось.
  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
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    обогатились духовно и интеллектуально! Спасибо Вам за особое внимание к нашему юному туристу, 11 лет, который не привык ходить по музеям, но Вы нашли к нему подход и сейчас он с удовольствием делится своими впечатлениями 😄. Два часа пролетели незаметно. Обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым. ❤

    Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Здравствуй, Ярославль
    Отличная экскурсия по историческому центру Ярославля. Только приятные и позитивные впечатления!
  • н
    наталия
    3 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Экскурсовод Светлана потрясающий позитивный рассказчик, хочется слушать и слушать… Все просто отлично и замечательно.
  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Здравствуй, Ярославль
    Здравствуйте! Замечательная экскурсия. Содержательно, интересно! Всё понравилось.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в Ярославль
    Огромное спасибо Наталье за экскурсию - все было очень интересно и комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Чувствуется, что человек увлечена
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    и занят своим делом - прекрасное знание истории города, много интересных деталей, хорошая подача материала, юмор. Светлая энергия) Легкость в общении) Сегодня пойдем добирать самостоятельно по следам вчерашней экскурсии - заходить внутрь храмов) спасибо большое, мы получили удовольствие) Наталью рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Успенский Собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Экспресс-знакомство с Ярославлем
  2. Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
  3. Здравствуй, Ярославль
  4. Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
  5. Ярославль - первое знакомство
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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