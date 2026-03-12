Погрузитесь в историю Толгского монастыря: крепостные стены, древние башни и уникальная архитектура. Насладитесь прогулкой по кедровой роще
Толгский монастырь - это уникальное место, где вы сможете увидеть массивные крепостные стены, древние башни и белокаменный Введенский собор.
Прогулка по кедровому парку подарит вам умиротворение, а чудотворная икона Богоматери оставит незабываемые впечатления. Здесь можно встретить пушистых монастырских котов и насладиться вкуснейшими пряниками. Это путешествие в прошлое и настоящее, полное удивительных открытий и спокойствия
Лучшее время для посещения Толгского монастыря - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время кедровая роща особенно красива. В октябре и апреле можно отправиться на теплоходе, что добавит романтики путешествию. В зимние месяцы экскурсия также доступна, но стоит учесть холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Введенский собор
Святые ворота
Церковь Спаса Нерукотворного
Толгская икона
Описание экскурсии
«Визитные карточки» монастыря
Толга — один из крупнейших монастырей в России, в нем живут более 130 монахинь. Вы увидите его главные достопримечательности: древние башни, колокольню, Введенский собор, Святые ворота и Церковь Спаса Нерукотворного. Полюбуетесь чудотворной Толгской иконой и расшифруете особенности архитектуры XVII века. А еще погуляете по старинной кедровой роще, по легенде, посаженной во времена Ивана Грозного. Познакомитесь с пушистыми монастырскими котами, черными лебедями, белками и павлином.
Прошлое и настоящее
Основанный в XIV столетии, Толгский монастырь пережил немало событий. Я расскажу, как он держал оборону против польско-литовских войск в Смуту и как стал главным в стране военным госпиталем в Отечественную войну 1812 года. А также вы узнаете, что происходило за могучими стенами монастыря в советское время, как в средневековом храме сделали действующую модель гидроузла и кто спасает старинные фрески в наши дни.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле по сниженной цене. Стоимость зависит от количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
С конца апреля по октябрь в монастырь можно отправиться на теплоходе по Волге. Детали можно уточнить в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно проведение экскурсии для группы более 3 человек. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ярославле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 12940 туристов
Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
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3
–
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Людмила
Не первый раз в прекрасном Ярославле, но первая поездка в Толгский монастырь. Большая благодарность нашему гиду Ольге, комфортабильный автомобиль, продуманный и стуктурированный рассказ, много информации - замечательное путешествие. Непременно буду рекомендовать эту замечательную команду своим друзьям и знакомым
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Иван
Большое спасибо Илье за проведенную экскурсию для нашей компании из трех человек 07.06.2026. Прекрасное изложение материала и исторических фактов было органично и с юмором переплетено с историями от местного жителя земли Ярославской. Толгский монастырь и его святыни и красота произвели сильное впечатление. Рассказ по маршруту из Ярославля был очень занимателен и информативен. Спасибо
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Корсунская
Интересная экскурсия в очень красивое историческое место Ярославля!
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Юлия
Очень понравилась экскурсия. Маша шикарный экскурсовод. Все чётко, по экскурсии всё понятно. Такого экскурсовода💯 можно всем рекомендовать.
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Е
Елена
Индивидуальную экскурсию на своём автомобиле для нас очень профессионально провёл Алексей. Забрал нас из отеля, по дороге рассказал много интересного из истории города и монастыря. Чёткая, правильная речь, приятный голос, удобный тёплый автомобиль, аккуратное вождение - плюсы Алексея. Даже холодный ветер и снег не помешали получить нам ожидаемую радость от посещения прекрасно восстановленной старинной обители Толгской иконы Богородицы.
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Г
Галина
Большое спасибо Николаю за интересный и содержательный рассказ! Как же здорово, когда экскурсовод - это не только профессионал, но и человек,увлеченный историей родного города! Толгский монастырь - место восхитительное, каждый читать дальшеуменьшить
сможет найти в нем что-то для себя - кто-то посетит храмы, прикоснется к святыням, кто-то прогуляется по ухоженной территории, кто-то отведает монастырских угощений. Рекомендую обязательно посетить всем, кто приезжает в Ярославль! Мы были в восторге от Толгского монастыря и до сих пор ещё под впечатлением! Ещё раз спасибо за прекрасную экскурсию и достойную организацию)
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