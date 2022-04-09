Что вас ожидает

«Визитные карточки» монастыря

Толга — один из крупнейших монастырей в России, в нем живут более 130 монахинь. Вы увидите его главные достопримечательности: древние башни, колокольню, Введенский собор, Святые ворота и Церковь Спаса Нерукотворного. Полюбуетесь чудотворной Толгской иконой и расшифруете особенности архитектуры XVII века. А еще погуляете по старинной кедровой роще, по легенде, посаженной во времена Ивана Грозного. Познакомитесь с пушистыми монастырскими котами, черными лебедями, белками и павлином.

Прошлое и настоящее

Основанный в XIV столетии, Толгский монастырь пережил немало событий. Я расскажу, как он держал оборону против польско-литовских войск в Смуту и как стал главным в стране военным госпиталем в Отечественную войну 1812 года. А также вы узнаете, что происходило за могучими стенами монастыря в советское время, как в средневековом храме сделали действующую модель гидроузла и кто спасает старинные фрески в наши дни.

Организационные детали