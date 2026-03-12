Толгский монастырь - это уникальное место, где вы сможете увидеть массивные крепостные стены, древние башни и белокаменный Введенский собор.



Прогулка по кедровому парку подарит вам умиротворение, а чудотворная икона Богоматери оставит незабываемые впечатления. Здесь можно встретить пушистых монастырских котов и насладиться вкуснейшими пряниками. Это путешествие в прошлое и настоящее, полное удивительных открытий и спокойствия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Толгского монастыря - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время кедровая роща особенно красива. В октябре и апреле можно отправиться на теплоходе, что добавит романтики путешествию. В зимние месяцы экскурсия также доступна, но стоит учесть холод и возможные осадки.

Сейчас август — это идеальное время.