Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь

Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю

Индивидуальная
Толгский монастырь запомнится вам массивными крепостными стенами с башнями, белокаменным Введенским собором, потрясающей архитектурой и великолепным кедровым парком.

Вы насладитесь царящей здесь умиротворяющей атмосферой, увидите чудотворную икону Богоматери и полакомитесь вкуснейшими монастырскими пряниками.
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» монастыря

Толга — один из крупнейших монастырей в России, в нем живут более 130 монахинь. Вы увидите его главные достопримечательности: древние башни, колокольню, Введенский собор, Святые ворота и Церковь Спаса Нерукотворного. Полюбуетесь чудотворной Толгской иконой и расшифруете особенности архитектуры XVII века. А еще погуляете по старинной кедровой роще, по легенде, посаженной во времена Ивана Грозного. Познакомитесь с пушистыми монастырскими котами, черными лебедями, белками и павлином.

Прошлое и настоящее

Основанный в XIV столетии, Толгский монастырь пережил немало событий. Я расскажу, как он держал оборону против польско-литовских войск в Смуту и как стал главным в стране военным госпиталем в Отечественную войну 1812 года. А также вы узнаете, что происходило за могучими стенами монастыря в советское время, как в средневековом храме сделали действующую модель гидроузла и кто спасает старинные фрески в наши дни.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт оплачивается дополнительно. Легковая машина с водителем — 1500 руб., минивэн (до 6 человек) — 2200 руб.
  • С конца апреля по октябрь в монастырь можно отправиться на теплоходе по Волге. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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