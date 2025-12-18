Описание экскурсииИндивидуальные экскурсии по Ярославлю — почувствуйте душу древнего города! Хотите узнать Ярославль не как турист, а как местный? Приглашаю Вас на увлекательную групповую экскурсию по городу, где история оживает на каждом шагу! 🕰 Что вас ждёт: - Прогулка по старинным улочкам с опытным гидом - Легенды и тайны Ярославля, о которых не расскажут в путеводителях - Красивейшие виды на Волгу и живописные фотолокации Мы посетим: Спасо‑Преображенский монастырь — древнейший архитектурный комплекс города, где переплетаются история и духовность; памятник Ярославу Мудрому — символ основания города и его многовековой судьбы; Знаменские ворота — сохранившийся фрагмент крепостных укреплений, свидетель оборонительного прошлого Ярославля; улицу Кирова — уютный «ярославский Арбат» с кафе и сувенирными лавками; Советскую площадь — сердце старого города, где гармонично сочетаются старинная архитектура и современная жизнь. И не только! 👣 Формат: пешая экскурсия 👥 Группа: до 7 человек — комфортно, уютно, интересно ⏰ Продолжительность: ~ 2 часа 🎁 Бонус: сделаю фотографии на ваш телефон / фотоаппарат у всех красивых мест, которые мы посетим 📍Место встречи: центр города (уточняется при записи) 📞 Звоните или пишите прямо сейчас
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все включено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Часовня Казанской иконы Божией Матери
Завершение: Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
