Ярославль: городские легенды
Индивидуальная экскурсия в Ярославле

Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю

Представьте себе город, где каждый камень на улице шепчет свою историю, а каждый дом ведет свою летопись.

В Ярославле, одном из древнейших городов России, истории оживают в рассказах о любви, предательстве, страсти и тайнах.

На экскурсии «Ярославль: городские легенды» вы пройдете по мощеным улочкам, где каждый шаг пропитан вековыми преданиями.

Вы узнаете, почему ярославцам запретили топить печи, кто такой купец Пастухов и почему его история любви так трогательна.

Почувствуйте дух приключений Александра Дюма, не ступившего на берег Ярославля, и откройте для себя секреты миллионщика Дунаева.

Эта экскурсия - не просто прогулка, это путешествие в прошлое, где каждый поворот может рассказать что-то новое и удивительное. Забронируйте свое приключение по легендам Ярославля и станьте частью его истории
Ярославль: городские легенды
Ярославль: городские легенды
Ярославль: городские легенды
Ближайшие даты:
3
фев
4
фев
24
фев
25
фев
2
мар
3
мар
8
мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

Прогулку мы начнём с преданий, рассказывающих об основании Ярославля. А продолжим легендами о:

  • несостоявшейся любви гувернантки и купца Пастухова
  • неугомонном герцоге Бироне, запретившем ярославцам топить печи
  • влюблённом карлике
  • красном комиссаре, мечтающем о прощении за безумные расстрелы
  • мальчике, который полтора века просит пятачок «на пропитание» у прохожих
  • Александре Дюма, приплывшем в Ярославль, но не сошедшем с парохода
  • миллионщике Дунаеве, который устраивал пароходные гонки по Волге и купания арфисток в бассейне с шампанским

Вы увидите:

  • памятник Ярославу Мудрому и дом Пастухова на Богоявленской площади
  • резиденцию герцога Бирона на Волжской набережной
  • «дом-убийцу» и губернаторскую беседку
  • здание театрального института и бывшую гостиницу «Царьград»
  • церковь Богоявления, храм Ильи Пророка, Знаменскую башню

и много других исторических мест Ярославля.

По желанию мы посетим ярославскую Божедомку — местность для захоронения нищих и странников.

Организационные детали

  • При посещении Божедомки дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте — 64 руб. /чел.
  • Экскурсия возможна с детьми от 7 лет. Предупредите о них заранее для адаптации программы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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