Представьте себе город, где каждый камень на улице шепчет свою историю, а каждый дом ведет свою летопись.



В Ярославле, одном из древнейших городов России, истории оживают в рассказах о любви, предательстве, страсти и тайнах.



На экскурсии «Ярославль: городские легенды» вы пройдете по мощеным улочкам, где каждый шаг пропитан вековыми преданиями.



Вы узнаете, почему ярославцам запретили топить печи, кто такой купец Пастухов и почему его история любви так трогательна.



Почувствуйте дух приключений Александра Дюма, не ступившего на берег Ярославля, и откройте для себя секреты миллионщика Дунаева.



Эта экскурсия - не просто прогулка, это путешествие в прошлое, где каждый поворот может рассказать что-то новое и удивительное. Забронируйте свое приключение по легендам Ярославля и станьте частью его истории