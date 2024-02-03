Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Представьте себе город, где каждый камень на улице шепчет свою историю, а каждый дом ведет свою летопись.
В Ярославле, одном из древнейших городов России, истории оживают в рассказах о любви, предательстве, страсти и тайнах.
На экскурсии «Ярославль: городские легенды» вы пройдете по мощеным улочкам, где каждый шаг пропитан вековыми преданиями.
Вы узнаете, почему ярославцам запретили топить печи, кто такой купец Пастухов и почему его история любви так трогательна.
Почувствуйте дух приключений Александра Дюма, не ступившего на берег Ярославля, и откройте для себя секреты миллионщика Дунаева.
Эта экскурсия - не просто прогулка, это путешествие в прошлое, где каждый поворот может рассказать что-то новое и удивительное. Забронируйте свое приключение по легендам Ярославля и станьте частью его истории
В Ярославле, одном из древнейших городов России, истории оживают в рассказах о любви, предательстве, страсти и тайнах.
На экскурсии «Ярославль: городские легенды» вы пройдете по мощеным улочкам, где каждый шаг пропитан вековыми преданиями.
Вы узнаете, почему ярославцам запретили топить печи, кто такой купец Пастухов и почему его история любви так трогательна.
Почувствуйте дух приключений Александра Дюма, не ступившего на берег Ярославля, и откройте для себя секреты миллионщика Дунаева.
Эта экскурсия - не просто прогулка, это путешествие в прошлое, где каждый поворот может рассказать что-то новое и удивительное. Забронируйте свое приключение по легендам Ярославля и станьте частью его истории
Ближайшие даты:
3
фев
фев
4
фев
фев
24
фев
фев
25
фев
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2
мар
мар
3
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Описание
Что вас ожидает
Прогулку мы начнём с преданий, рассказывающих об основании Ярославля. А продолжим легендами о:
- несостоявшейся любви гувернантки и купца Пастухова
- неугомонном герцоге Бироне, запретившем ярославцам топить печи
- влюблённом карлике
- красном комиссаре, мечтающем о прощении за безумные расстрелы
- мальчике, который полтора века просит пятачок «на пропитание» у прохожих
- Александре Дюма, приплывшем в Ярославль, но не сошедшем с парохода
- миллионщике Дунаеве, который устраивал пароходные гонки по Волге и купания арфисток в бассейне с шампанским
Вы увидите:
- памятник Ярославу Мудрому и дом Пастухова на Богоявленской площади
- резиденцию герцога Бирона на Волжской набережной
- «дом-убийцу» и губернаторскую беседку
- здание театрального института и бывшую гостиницу «Царьград»
- церковь Богоявления, храм Ильи Пророка, Знаменскую башню
и много других исторических мест Ярославля.
По желанию мы посетим ярославскую Божедомку — местность для захоронения нищих и странников.
Организационные детали
- При посещении Божедомки дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте — 64 руб. /чел.
- Экскурсия возможна с детьми от 7 лет. Предупредите о них заранее для адаптации программы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Богоявленской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ярославле
Я коренная ярославна, знаю и люблю свой город. Работаю в Министерстве туризма Ярославской области, получила диплом экскурсовода в Томском государственном университете. Очень хочу стать интересной и полезной для гостей моего Ярославля.
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