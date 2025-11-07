158 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что создает неповторимую атмосферу Ярославля? Может быть старинные храмы или музеи? Или бульвары и уютные дома? Решать вам.
Моя задача — познакомить вас с единственный древнерусский городом, исторический центр которого включён в список объектов всемирного культурного наследия. Я люблю свой город и хочу, чтобы вы ничего не пропустили!
Моя задача — познакомить вас с единственный древнерусский городом, исторический центр которого включён в список объектов всемирного культурного наследия. Я люблю свой город и хочу, чтобы вы ничего не пропустили!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Самое интересное в Ярославле
Вы познакомитесь с достопримечательностями Земляного и Рубленого городов, а также их ближайших окрестностей. Я проведу вас по уютным дворам и колоритным подворотням, покажу и неформальные символы — будь то скульптуры и инсталляции или же кафе и рестораны.
Итак, вы увидите:
- Медведицкий овраг — арену легендарного поединка князя Ярослава Мудрого
- Спасо-Преображенский монастырь — свидетеля вклада Ярославля в преодоление русской смуты
- церковь Ильи Пророка, выдержавшую многолетнее соседство со зданием обкома партии
- дом опального герцога Бирона
- ареал крупнейшего антибольшевистского восстания, поднятого в Ярославле в 1918 году «Союзом защиты Родины и свободы»
Сюжеты живого города
Современный Ярославль — центр химической промышленности и машиностроения, но, как и триста лет назад, здесь «особенно славится и достойна удивления красота здешних женщин» (из отзыва голландского художника Корнелиса де Брюйна).
Я поделюсь информацией о работе театров, музеев и концертных площадок Ярославля.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5088 туристов
Вопросы, заданные во время экскурсий, не раз становились началом новых лекций, а иногда — целых лекториев. Я историк по образованию и образу жизни. Исследую историю Ярославля, публикую научные работы, преподаю в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 272 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Приехали в Ярославль большой компанией из Санкт-Петербурга и Москвы. Олег очень интересно рассказывал про свой город, с душой. Все показал, ответил на все вопросы не только по исторической части, но и посоветовал где хорошо провести вечер. С погодой и с гидом нам очень повезло. Благодарю!
+2
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О
Олег - самый лучший экскурсовод и рассказчик! Бездонная кладезь информации, прекрасная речь, адаптация по любой возраст.
В следующий приезд обязательно продолжим!
В следующий приезд обязательно продолжим!
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Олег, профессионал своего дела. Счастлива, что выбрала для нашей прогулки именно его.
Он показал нам город с необычного ракурса. С первых же минут его рассказа о Ярославле,мы были очарованы городом,появилась уверенность,что мы сюда ещё вернёмся и именно Олег должен продолжить нам открывать всю красоту и глубину души города. С экскурсоводом нам невероятно повезло. Профессионал,обаятельный харизматичный рассказчик. Браво,маэстро!
Он показал нам город с необычного ракурса. С первых же минут его рассказа о Ярославле,мы были очарованы городом,появилась уверенность,что мы сюда ещё вернёмся и именно Олег должен продолжить нам открывать всю красоту и глубину души города. С экскурсоводом нам невероятно повезло. Профессионал,обаятельный харизматичный рассказчик. Браво,маэстро!
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Огромную благодарность Олегу от нашей большой компании!!! Мы в восторге от экскурсии, очень мало времени! Емко, интересно, доступно! Олегу большое уважение и восхищение! Будем в Ярославле, обязательно экскурсия и только с Олегом!
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Н
Спасибо Олегу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Маршрут понравился.
По совету Олега посетили Ярославский музей заповедник и насладились непревзойденной древнерусской живописью Спасо-Преображенского собора. Это единственный сохранившийся памятник времен Ивана Грозного. Может быть кому-то пригодится, эту выставку можно посмотреть до 21:00.
А ещё, так же, по рекомендации Олега, отдохнули и выпили кофе в очень симпатичном кафе с десертами.
По совету Олега посетили Ярославский музей заповедник и насладились непревзойденной древнерусской живописью Спасо-Преображенского собора. Это единственный сохранившийся памятник времен Ивана Грозного. Может быть кому-то пригодится, эту выставку можно посмотреть до 21:00.
А ещё, так же, по рекомендации Олега, отдохнули и выпили кофе в очень симпатичном кафе с десертами.
+2
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А
Олег, крайне интересный рассказчик, грамотный и очень душевный!
Заметно, что человек профессионал в своем деле и любит город, как и его историю! В этой прекрасной прогулке совмещены как исторические факты, так
Заметно, что человек профессионал в своем деле и любит город, как и его историю! В этой прекрасной прогулке совмещены как исторические факты, так
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