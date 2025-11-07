158 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что создает неповторимую атмосферу Ярославля? Может быть старинные храмы или музеи? Или бульвары и уютные дома? Решать вам. Моя задача — познакомить вас с единственный древнерусский городом, исторический центр которого включён в список объектов всемирного культурного наследия. Я люблю свой город и хочу, чтобы вы ничего не пропустили!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Самое интересное в Ярославле

Вы познакомитесь с достопримечательностями Земляного и Рубленого городов, а также их ближайших окрестностей. Я проведу вас по уютным дворам и колоритным подворотням, покажу и неформальные символы — будь то скульптуры и инсталляции или же кафе и рестораны.

Итак, вы увидите:

Медведицкий овраг — арену легендарного поединка князя Ярослава Мудрого

Спасо-Преображенский монастырь — свидетеля вклада Ярославля в преодоление русской смуты

церковь Ильи Пророка, выдержавшую многолетнее соседство со зданием обкома партии

дом опального герцога Бирона

ареал крупнейшего антибольшевистского восстания, поднятого в Ярославле в 1918 году «Союзом защиты Родины и свободы»

Сюжеты живого города

Современный Ярославль — центр химической промышленности и машиностроения, но, как и триста лет назад, здесь «особенно славится и достойна удивления красота здешних женщин» (из отзыва голландского художника Корнелиса де Брюйна).

Я поделюсь информацией о работе театров, музеев и концертных площадок Ярославля.