158 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что создает неповторимую атмосферу города? Его набережные – великолепная Волжская или уютная, но с труднопроизносимым именем Которосльная? Его древние храмы и святыни, чудом уцелевшие до наших дней? Его музеи, заботливо сохраняющие наследие предков? Его многочисленные бульвары и невысокая, уютная, соизмеримая с человеком жилая застройка? А, может, его ритм жизни, который позволяет замечать красоту и вдохновляться? Решать вам. Моя задача — познакомить вас с городом.

Что вас ожидает

Самое интересное в Ярославле

Маршрут обзорной экскурсии включает знакомство с достопримечательностями исторических Земляного и Рубленого городов, а также их ближайших окрестностей.

Ярославль невелик (население чуть более 600 тысяч), но чрезвычайно насыщен памятниками. Вы увидите Медведицкий овраг — арену легендарного поединка князя Ярослава Мудрого — и Спасо-Преображенский монастырь, свидетеля вклада Ярославля в преодоление русской смуты. Полюбуетесь великолепной церковью Ильи Пророка на главной площади, выдержавшую многолетнее соседство со зданием обкома партии. Познакомитесь с домом опального герцога Бирона, пройдетесь в ареале крупнейшего антибольшевистского восстания, поднятого в Ярославле в 1918 году «Союзом защиты Родины и свободы».

В центре Ярославля вы не увидите исключительно туристических, нарочно созданных достопримечательностей. Улицы города действительно живут. Я проведу вас по уютным городским дворам и колоритным подворотням, покажу неформальные достопримечательности — будь то скульптуры и инсталляции или же кафе и рестораны.

Сюжеты живого города

Современный Ярославль — центр химической промышленности и машиностроения, но, как и триста лет назад, здесь «особенно славится и достойна удивления красота здешних женщин, которые в этом отношении превосходят всех женщин России» (из отзыва голландского художника К. ле Брюина).

Богатые историко-культурные традиции подпитывают самосознание горожан, вдохновляют гостей города, зовут к новым свершениям. Я поделюсь основной информацией о работе театров, музеев и концертных площадок Ярославля, расскажу о наиболее ярких выставках, концертах, фестивалях и других событиях культурной жизни.

Я люблю свой город и хочу, чтобы вы ничего не пропустили.