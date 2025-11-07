158 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по центру Ярославля

Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах - на прогулке с историком
Что создает неповторимую атмосферу Ярославля? Может быть старинные храмы или музеи? Или бульвары и уютные дома? Решать вам.

Моя задача — познакомить вас с единственный древнерусский городом, исторический центр которого включён в список объектов всемирного культурного наследия. Я люблю свой город и хочу, чтобы вы ничего не пропустили!
5
272 отзыва
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Обзорная экскурсия по центру Ярославля

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Самое интересное в Ярославле

Вы познакомитесь с достопримечательностями Земляного и Рубленого городов, а также их ближайших окрестностей. Я проведу вас по уютным дворам и колоритным подворотням, покажу и неформальные символы — будь то скульптуры и инсталляции или же кафе и рестораны.

Итак, вы увидите:

  • Медведицкий овраг — арену легендарного поединка князя Ярослава Мудрого
  • Спасо-Преображенский монастырь — свидетеля вклада Ярославля в преодоление русской смуты
  • церковь Ильи Пророка, выдержавшую многолетнее соседство со зданием обкома партии
  • дом опального герцога Бирона
  • ареал крупнейшего антибольшевистского восстания, поднятого в Ярославле в 1918 году «Союзом защиты Родины и свободы»

Сюжеты живого города

Современный Ярославль — центр химической промышленности и машиностроения, но, как и триста лет назад, здесь «особенно славится и достойна удивления красота здешних женщин» (из отзыва голландского художника Корнелиса де Брюйна).

Я поделюсь информацией о работе театров, музеев и концертных площадок Ярославля.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5088 туристов
Вопросы, заданные во время экскурсий, не раз становились началом новых лекций, а иногда — целых лекториев. Я историк по образованию и образу жизни. Исследую историю Ярославля, публикую научные работы, преподаю в
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школе, организую культурные события. Этот опыт позволяет свободно следовать за неожиданными вопросами и не терять исторической точности. Хорошая экскурсия начинается там, где появляются неожиданные вопросы и желание вместе искать ответы. Экскурсия — это обмен. Историческое знание встречается с опытом гостей, а знакомый город — с новым взглядом. Поэтому экскурсии для меня — не приложение к исследованиям, а их естественное продолжение.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 272 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5
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1
Татьяна
Приехали в Ярославль большой компанией из Санкт-Петербурга и Москвы. Олег очень интересно рассказывал про свой город, с душой. Все показал, ответил на все вопросы не только по исторической части, но и посоветовал где хорошо провести вечер. С погодой и с гидом нам очень повезло. Благодарю!
Приехали в Ярославль большой компанией из Санкт-Петербурга и Москвы. Олег очень интересно рассказывал про свой город,
Приехали в Ярославль большой компанией из Санкт-Петербурга и Москвы. Олег очень интересно рассказывал про свой город,
Приехали в Ярославль большой компанией из Санкт-Петербурга и Москвы. Олег очень интересно рассказывал про свой город,
Приехали в Ярославль большой компанией из Санкт-Петербурга и Москвы. Олег очень интересно рассказывал про свой город,
Приехали в Ярославль большой компанией из Санкт-Петербурга и Москвы. Олег очень интересно рассказывал про свой город,
Приехали в Ярославль большой компанией из Санкт-Петербурга и Москвы. Олег очень интересно рассказывал про свой город,
Приехали в Ярославль большой компанией из Санкт-Петербурга и Москвы. Олег очень интересно рассказывал про свой город,
Приехали в Ярославль большой компанией из Санкт-Петербурга и Москвы. Олег очень интересно рассказывал про свой город,+2
Приехали в Ярославль большой компанией из Санкт-Петербурга и Москвы. Олег очень интересно рассказывал про свой город,
Приехали в Ярославль большой компанией из Санкт-Петербурга и Москвы. Олег очень интересно рассказывал про свой город,
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О
Олег - самый лучший экскурсовод и рассказчик! Бездонная кладезь информации, прекрасная речь, адаптация по любой возраст.
В следующий приезд обязательно продолжим!
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Мария
Олег, профессионал своего дела. Счастлива, что выбрала для нашей прогулки именно его.
Он показал нам город с необычного ракурса. С первых же минут его рассказа о Ярославле,мы были очарованы городом,появилась уверенность,что мы сюда ещё вернёмся и именно Олег должен продолжить нам открывать всю красоту и глубину души города. С экскурсоводом нам невероятно повезло. Профессионал,обаятельный харизматичный рассказчик. Браво,маэстро!
Олег, профессионал своего дела. Счастлива, что выбрала для нашей прогулки именно его.
Олег, профессионал своего дела. Счастлива, что выбрала для нашей прогулки именно его.
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Яна
Огромную благодарность Олегу от нашей большой компании!!! Мы в восторге от экскурсии, очень мало времени! Емко, интересно, доступно! Олегу большое уважение и восхищение! Будем в Ярославле, обязательно экскурсия и только с Олегом!
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Н
Спасибо Олегу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Маршрут понравился.
По совету Олега посетили Ярославский музей заповедник и насладились непревзойденной древнерусской живописью Спасо-Преображенского собора. Это единственный сохранившийся памятник времен Ивана Грозного. Может быть кому-то пригодится, эту выставку можно посмотреть до 21:00.
А ещё, так же, по рекомендации Олега, отдохнули и выпили кофе в очень симпатичном кафе с десертами.
Спасибо Олегу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Маршрут понравился.
Спасибо Олегу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Маршрут понравился.
Спасибо Олегу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Маршрут понравился.
Спасибо Олегу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Маршрут понравился.
Спасибо Олегу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Маршрут понравился.
Спасибо Олегу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Маршрут понравился.
Спасибо Олегу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Маршрут понравился.
Спасибо Олегу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Маршрут понравился.+2
Спасибо Олегу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Маршрут понравился.
Спасибо Олегу за экскурсию. Было интересно и познавательно. Маршрут понравился.
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А
Олег, крайне интересный рассказчик, грамотный и очень душевный!
Заметно, что человек профессионал в своем деле и любит город, как и его историю! В этой прекрасной прогулке совмещены как исторические факты, так
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и увлекательные истории из жизни города, его развития и изменений! Подмечены необычные детали о зданиях и сооружениях, стенах древнего Кремля и зарытых валах! Экскурсия, как увлекательная прогулка с другом, легкий диалог, и множество тем от археологии до искусства, от купеческих семей до ремонта дорог! Очень познавательно и обязательно стоит внимания!

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