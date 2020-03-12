158 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком

Олег
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Олег – ваш гид
Ярославль — единственный древнерусский город, исторический центр которого включен в список объектов всемирного культурного наследия.

Во время прогулки вы узнаете, почему так получилось.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Красная площадь
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У этой экскурсии158 отзывов
4.8
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Обзорная экскурсия по центру Ярославля

Что создает неповторимую атмосферу города? Его набережные – великолепная Волжская или уютная, но с труднопроизносимым именем Которосльная? Его древние храмы и святыни, чудом уцелевшие до наших дней? Его музеи, заботливо сохраняющие наследие предков? Его многочисленные бульвары и невысокая, уютная, соизмеримая с человеком жилая застройка? А, может, его ритм жизни, который позволяет замечать красоту и вдохновляться? Решать вам. Моя задача — познакомить вас с городом.

Что вас ожидает

Самое интересное в Ярославле
Маршрут обзорной экскурсии включает знакомство с достопримечательностями исторических Земляного и Рубленого городов, а также их ближайших окрестностей.

Ярославль невелик (население чуть более 600 тысяч), но чрезвычайно насыщен памятниками. Вы увидите Медведицкий овраг — арену легендарного поединка князя Ярослава Мудрого — и Спасо-Преображенский монастырь, свидетеля вклада Ярославля в преодоление русской смуты. Полюбуетесь великолепной церковью Ильи Пророка на главной площади, выдержавшую многолетнее соседство со зданием обкома партии. Познакомитесь с домом опального герцога Бирона, пройдетесь в ареале крупнейшего антибольшевистского восстания, поднятого в Ярославле в 1918 году «Союзом защиты Родины и свободы».

В центре Ярославля вы не увидите исключительно туристических, нарочно созданных достопримечательностей. Улицы города действительно живут. Я проведу вас по уютным городским дворам и колоритным подворотням, покажу неформальные достопримечательности — будь то скульптуры и инсталляции или же кафе и рестораны.

Сюжеты живого города
Современный Ярославль — центр химической промышленности и машиностроения, но, как и триста лет назад, здесь «особенно славится и достойна удивления красота здешних женщин, которые в этом отношении превосходят всех женщин России» (из отзыва голландского художника К. ле Брюина).

Богатые историко-культурные традиции подпитывают самосознание горожан, вдохновляют гостей города, зовут к новым свершениям. Я поделюсь основной информацией о работе театров, музеев и концертных площадок Ярославля, расскажу о наиболее ярких выставках, концертах, фестивалях и других событиях культурной жизни.

Я люблю свой город и хочу, чтобы вы ничего не пропустили.

Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Обзорная экскурсия по центру Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Красная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Историк по образованию. Был рабочим археологических раскопок, грузчиком, охранником, журналистом, учителем, музейным сотрудником. Вне зависимости от способа заработка в свободное время исследую родной край. Понимаю, что эти знания нужны не только мне. Стараюсь соотнести их с человеком, его потребностями и проблемами. Поэтому вожу экскурсии. Уже более половины своей жизни.
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158 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Великолепная экскурсия! От красот Ярославля захватывает дух! Олег - прекрасный рассказчик и экскурсовод!
7 января 2020
Экскурсия нам очень понравилась) Олег рассказал нам много интересного о городе, об истории, о его достопримечательностях, о старых церквях внутри маленьких уютных дворников, о местных энтузиастах, занимающихся любимым делом, о музеях, в которых мы с удовольствием потом побывали!! Были с детьми 12,14 и 15 лет. Олег легко нашёл с ними общий язык и сделал полноправными участниками экскурсии. Было очень интересно слушать и легко запоминать информацию, что немаловажно) Остались очень тёплые воспоминания! Благодарим от всей души!
7 января 2020
Огромное спасибо Олегу за интересную экскурсию по Ярославлю! Олег интересный рассказчик, с тонким чувством юмора, общается легко без «штампованных фраз», знает многое о городе и его истории. Экскурсия нам понравилась и прошла на одном дыхании. В следующий раз опять обратимся к нему. Всем советую!
27 октября 2019
Добрый день! Сегодня были на экскурсии у Олега, нам всё очень понравилось. Олег интересно и увлекательно рассказывает о г. Ярославль.
7 октября 2019
Экскурсия среднего уровня. Проводила девушка, кажется, Анастасия. Можно сказать, что цена и качество соответствуют друг другу.
30 сентября 2019
Теперь мы чуть лучше знаем Ярославль с исторической и социальной стороны. Мне интересно всегда узнать не только сухие факты, а больше истории живых людей, которые и составляют жизнь и историю города. Спасибо Олегу за интересную экскурсию.
29 сентября 2019
Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод Анастасия с хорошим русским языком! Рекомендуем!
29 сентября 2019
Экскурсия с гидом Анастасией. Девушка хорошо знает материал, старательно провела экскурсию, но подача не захватывает, местами было скучно.
24 сентября 2019
За 2 часа посетили самые важные достопримечательности города. И, благодаря нашему гиду, Олегу, влюбились в Ярославль. Мы были в городе впервые, но успели многое узнать за эти 2 часа. Для тех, кто хочет сделать первое знакомство с городом, эта экскурсия - то, что надо! Спасибо Олегу за интересный рассказ об истории и изюминках Ярославля!
22 сентября 2019
Спасибо Олегу за содержательную, познавательную и интересную экскурсию.
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