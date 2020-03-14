231 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Богатейшая история города

Я расскажу, как город, которому более тысячи лет, связан с историей государства. Вы увидите оборонительную башню, где сохранилась щель, в которую опускалась решётка, преграждающая путь врагам, и замечательные храмы, которые внесены во все искусствоведческие каталоги. Узнаете, почему именно XVII век стал для Ярославля «золотым» и как вышло, что именно местный театр стал первым общедоступным в России. Ярославль — город, в котором трепетно относятся к прошлому, и вы поймёте это, гуляя по старым-старым улицам, где даже сохранились таблички с историческими названиями.

Места с открыток

Вы обнаружите, что ярославская часовня и памятник основателю города вам уже немного знакомы: именно они изображены на 1000-рублевой купюре, и у вас будет шанс их сличить. Вы побываете на Красной площади (да-да, в Ярославле есть своя Красная площадь!) и пройдётесь по Волжской набережной, которая по праву считается самой красивой на Волге, прикоснётесь к памятнику «нулевому километру Золотого кольца России» и посетите Стрелку — место, где был основан Ярославль, начало «рубленого города». Там вы увидите герб Ярославля, а я расскажу, откуда на нём медведь с секирой.