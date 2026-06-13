231 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Исторический центр Ярославля - это место, где переплетаются эпохи и легенды.



Здесь вы увидите древние башни и храмы, узнаете о «золотом веке» города и его роли в российской истории. Прогулка по Волжской набережной и посещение Стрелки оставят незабываемые впечатления. Символы города, изображённые на тысячерублёвой купюре, станут ещё ближе. Это путешествие поможет вам понять, как Ярославль стал частью великой российской истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ярославля - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полном объёме. В апреле и октябре также можно посетить город, но учтите, что погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, город покрыт снегом, что придаёт ему особую атмосферу, но некоторые объекты могут быть менее доступны.

Сейчас август — это идеальное время.