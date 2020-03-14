231 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО

Юрий
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Юрий – ваш гид
Вы познакомитесь с уникальной градостроительной культурой Ярославля и погрузитесь в тысячелетнюю историю города, где в воздухе витает русский дух.

Жемчужина Золотого кольца в разное время была и новатором, и блюстителем традиций, город до сих пор остаётся важным транспортным узлом, а его исторический центр представляет общемировую ценность.

Я помогу вам открыть для себя древний Ярославль в его современном облике.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии231 отзыв
4.8
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю

Что вас ожидает

Богатейшая история города
Я расскажу, как город, которому более тысячи лет, связан с историей государства. Вы увидите оборонительную башню, где сохранилась щель, в которую опускалась решётка, преграждающая путь врагам, и замечательные храмы, которые внесены во все искусствоведческие каталоги. Узнаете, почему именно XVII век стал для Ярославля «золотым» и как вышло, что именно местный театр стал первым общедоступным в России. Ярославль — город, в котором трепетно относятся к прошлому, и вы поймёте это, гуляя по старым-старым улицам, где даже сохранились таблички с историческими названиями.

Места с открыток
Вы обнаружите, что ярославская часовня и памятник основателю города вам уже немного знакомы: именно они изображены на 1000-рублевой купюре, и у вас будет шанс их сличить. Вы побываете на Красной площади (да-да, в Ярославле есть своя Красная площадь!) и пройдётесь по Волжской набережной, которая по праву считается самой красивой на Волге, прикоснётесь к памятнику «нулевому километру Золотого кольца России» и посетите Стрелку — место, где был основан Ярославль, начало «рубленого города». Там вы увидите герб Ярославля, а я расскажу, откуда на нём медведь с секирой.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная или (по желанию) пешеходно-транспортная на вашем автомобиле (в некоторые места в историческом центре города въезд транспорта запрещен).

Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Экскурсии — это мое хобби. Я очень люблю свой город. По образованию инженер и журналист. Закончил курсы экскурсоводов.
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231 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 марта 2020
Экскурсия понравилась, очень грамотное изложение материала и составление маршрута, вся информация запомнилась и улеглась) Были впервые, но обязательно приедем ещё!
14 марта 2020
Была в Ярославле один день , очень хотелось посмотреть город ! Конечно, не очень подходящее время , для пешеходной экскурсии ! Но гид достаточно полно и интересно рассказал об историческом центре города . Маршрут составлен отлично . Хотелось бы немного разнообразия , но это на мой взгляд . А так , с удовольствием , могу порекомендовать Юрия ..
7 марта 2020
Всем здравствуйте! Были с семьей первый раз в таком замечательном и гостеприимном городе Ярославль! Индивидуального гида по городу заказали заранее. Наш гид Юрий - замечательный человек, добрый, отзывчивый, очень внимательный к вопросам, которые мы ему задавили во время экскурсии. Экскурсия пешая, примерно 2,5 часа., хоть было и холодно., прошло все на отлично и на одном дыхании. Юра, спасибо Вам большое от моих детей и от меня лично за полученные нами знания и за то, что показали нам всю красоту Вашего любимого и родного города. Будем всем рекомендовать!
25 февраля 2020
Юрий отличный гид! Хорошо знает историю города и края и интересно ее доносит до слушателей, без лишней воды, не нагружая множеством дат (которые не запомнишь никогда) Если задаешь ему вопрос видны глубокие знания и любовь к городу, чем он с нами поделился и теперь нам хочется еще вернуться в Ярославль летом, что бы посмотреть храмы которые были закрыты на зимний период
Маршрут экскурсии составлен отлично, мы получили общее представление о городе и его истории, поняли куда можно будет сходить дополнительно или в следующий раз при посещении Ярославля.
Продолжительность 2-2,5 часа. Мы были с 3 детьми и они за это время не очень устали. Завершили экскурсию у кафе которую нам так же посоветовал Юрий.
Мы остались очень довольны! И влюбились в Ярославль!
24 февраля 2020
Добрый день. Экскурсия понравилась. Один момент, немного сумбурно.
24 февраля 2020
Очень благодарны Юрию за великолепную экскурсию! Непогода пыталась нам помешать, но противостоять Юрию даже ей оказалось бессмысленно!))) Вместо 2,5 часов экскурсия продолжалась все 3 часа, и это время пролетело совершенно незаметно - как один миг! Юрий раскрыл перед нами Ярославль со всей его историей, географией и культурным наследием. Чувствуется, что он не только прекрасно знает свой город, но и любит всей душой. Детям 10 - 11 лет тоже было очень интересно, экскурсия ориентирована на всех. По окончании он сориентировал нас по интересным музеям города, а также посоветовал хорошие рестораны.
Однозначно рекомендуем этого гида!!!
23 февраля 2020
Спасибо большое. Для обзорной экскурсии очень неплохо.
19 февраля 2020
Замечательная прогулка по историческому центру! Рекомендуем всем активным туристам! Юрий - отличный гид, мы узнали много интересного и советуем всем сходить на такую экскурсию. Х
15 февраля 2020
Великолепная экскурсия. Спасибо Юрию за интересную трехчасовую прогулку по красивейшему городу!
10 января 2020
Очень хорошая экскурсия, спасибо, Юрий. Несмотря на зимнее время, нам было очень интересно и комфортно.
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