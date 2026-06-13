231 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Исторический центр Ярославля - это место, где переплетаются эпохи и легенды.
Здесь вы увидите древние башни и храмы, узнаете о «золотом веке» города и его роли в российской истории. Прогулка по Волжской набережной и посещение Стрелки оставят незабываемые впечатления. Символы города, изображённые на тысячерублёвой купюре, станут ещё ближе. Это путешествие поможет вам понять, как Ярославль стал частью великой российской истории
Здесь вы увидите древние башни и храмы, узнаете о «золотом веке» города и его роли в российской истории. Прогулка по Волжской набережной и посещение Стрелки оставят незабываемые впечатления. Символы города, изображённые на тысячерублёвой купюре, станут ещё ближе. Это путешествие поможет вам понять, как Ярославль стал частью великой российской истории
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная история города
- 🕌 Величественные храмы
- 📜 Легенды и факты
- 🏞️ Красивейшая набережная
- 🗺️ Символы на купюре
- 🐻 История герба
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Ярославля - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полном объёме. В апреле и октябре также можно посетить город, но учтите, что погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, город покрыт снегом, что придаёт ему особую атмосферу, но некоторые объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Древняя оборонительная башня
- Великолепные храмы
- Волжская набережная
- Стрелка
- Часовня и памятник основателю
Описание экскурсии
Богатейшая история города
Вы погрузись в прошлое города с тысячелетней историей, тесно связанного со становлением российского государства. Вместе мы:
- увидим древнюю оборонительную башню с сохранившейся щелью для опускной решётки, которая некогда преграждала путь врагам
- посетим великолепные храмы, известные далеко за пределами Ярославля и вошедшие во все крупные искусствоведческие каталоги
- обсудим, почему именно 17 столетие стало для города «золотым веком», и как местный театр стал первым в России публичным театром
Вы ощутите трепетное отношение ярославцев к своей истории, прогуливаясь по старинным улицам, где даже сохранились таблички с их историческими названиями.
Открыточные виды
Многие достопримечательности Ярославля покажутся вам удивительно знакомыми. Вы сможете:
- в деталях рассмотреть и сравнить с изображением на купюре знаменитую часовню и памятник основателю города — они украшают собой тысячерублёвую банкноту
- побывать на местной Красной площади и пройтись по Волжской набережной — её по праву считают одной из красивейших на всей Волге
- прикоснуться к стеле «Нулевой километр Золотого кольца России»
- посетить Стрелку — место, где был заложен первый кремль, «рублёный город»
- увидеть герб Ярославля и узнать историю его главного символа — медведя с секирой
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная или (по желанию) на вашем автомобиле
- При выборе формата учитывайте, что в некоторые места в историческом центре города въезд запрещён
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 7739 туристов
Я — коренной ярославец и не перестаю восхищаться красотами родного города. По образованию я инженер и журналист, окончил курсы экскурсоводов. Моя главная задача как гида — за время экскурсии влюбить
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 455 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дети (10, 14) попросили снизить балл за экскурсию, для них было скучновато и ввиду того, что часть информации проговаривалась на ходу, сзади было плохо слышно. Тем не менее я оцениваю экскурсию Юрия как полезную и подробную. Прошлись по самым важным достопримечательностям, получили направления, куда идти без гида. В целом не блестяще, но нормально.
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Один из лучших городов Золотого кольца.
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М
Очень понравилась экскурсия Юрия. Увидели ключевые достопримечательности, о которых было интересно и доступно рассказано. Время пролетело незаметно.
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индивидуальный формат очень приятный, никакой спешки и вопросы, на которые есть ответы
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О
Прекрасная экскурсия! Даже легкая непогода не омрачила прогулку. Вся семья осталась довольна! рекомендуем 👍🏻
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Т
Приехали в Ярославль во время поездки по Золотому кольцу. До этого мы никогда в Ярославле не были, поэтому обзорная экскурсия была очевидным решением для знакомства с городом. Нашим потрясающим гидом
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