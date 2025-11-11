Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Ярославлю, где вы сможете погрузиться в богатое этнокультурное разнообразие России и узнать о выдающихся религиозных памятниках.
Наш гид расскажет о традициях и философии различных конфессий, а также о правилах богослужений в ярославской синагоге, мечети и храме.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииЯрославль: экскурсия по религиозному многообразию Экскурсия подойдет любознательным людям любых конфессий, открытым ко всему новому! Россия — многонациональная страна с богатым этнокультурным разнообразием, где религия является основой формирования личности, культуры и традиций. Соседство различных конфессий научило нас уважать друг друга, что способствовало поддержанию мира и развитию взаимовыгодных связей. Во время нашей пешей экскурсии гид расскажет о выдающихся религиозных памятниках архитектуры и истории. Вы узнаете о правилах богослужений в ярославской синагоге, мечети и храме, а также об их убранствах и традициях. Мы обсудим философию и ключевые моменты, связанные с духовностью. Важная информация:
- Перед экскурсией обратите внимание на дресс-код: рекомендуем одеваться скромно, чтобы уважать местные традиции.
- Подходящая одежда: футболки или блузки с длинным рукавом, юбки и брюки ниже колен, платок на голову.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ярославская соборная мечеть
- Синагога
- Вознесенско-Сретенский приход
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Г.М. Димитрову
Завершение: Ул. Победы, 41
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
