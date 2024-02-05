Как звучит Ярославль? Знаете ли вы, что у него есть свой голос и ритм? Надев наушники, вы совершите удивительное путешествие по самым атмосферным местам Ярославля, от кремля до Стрелки. Насладитесь старинной архитектурой и видами на волжские просторы. А я буду задавать верный темп прогулке и разбавлю факты об истории и культуре города весёлыми интерактивными заданиями.

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за 1-2 человека или 1300 руб. за человека, если вас больше

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с городом не обязательно должно проходить в формате обычной экскурсии. В древнем Ярославле перед вами разыграется настоящий перфоманс! Вместо сцены — городские улицы, вместо гида-проводника — голос в наушниках. А вам будет отведена роль не только слушателя, но и участника увлекательного интерактива.

О чём же расскажет город? За 75 минут вы узнаете:

почему князь Ярослав Мудрый решил основать город именно здесь

какие секреты скрывает Ярославский кремль

чем уникальна церковь Ильи Пророка на центральной площади

как поменялся Ярославль при Екатерине II

кто из купцов и меценатов внёс наибольший вклад в развитие города

где находится излюбленное место отдыха горожан

Организационные детали