От древности до современности - со своим личным «голосом города»
Как звучит Ярославль? Знаете ли вы, что у него есть свой голос и ритм? Надев наушники, вы совершите удивительное путешествие по самым атмосферным местам Ярославля, от кремля до Стрелки. Насладитесь старинной архитектурой и видами на волжские просторы.
А я буду задавать верный темп прогулке и разбавлю факты об истории и культуре города весёлыми интерактивными заданиями.
А я буду задавать верный темп прогулке и разбавлю факты об истории и культуре города весёлыми интерактивными заданиями.
Ближайшие даты:
16
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
|Дети до 18 лет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с городом не обязательно должно проходить в формате обычной экскурсии. В древнем Ярославле перед вами разыграется настоящий перфоманс! Вместо сцены — городские улицы, вместо гида-проводника — голос в наушниках. А вам будет отведена роль не только слушателя, но и участника увлекательного интерактива.
О чём же расскажет город? За 75 минут вы узнаете:
- почему князь Ярослав Мудрый решил основать город именно здесь
- какие секреты скрывает Ярославский кремль
- чем уникальна церковь Ильи Пророка на центральной площади
- как поменялся Ярославль при Екатерине II
- кто из купцов и меценатов внёс наибольший вклад в развитие города
- где находится излюбленное место отдыха горожан
Организационные детали
- Так как экскурсия иммерсивная и предполагает взаимодействие между участниками, желательно, чтобы участников было как минимум двое
- На время экскурсии я выдам вам необходимое оборудование (наушники и одноразовые чехлы)
- Я буду сопровождать вас на протяжение всего маршрута: задавать правильный темп и фотографировать
- По пути угощу вас напитком и питательным батончиком
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Ярославле
Здравствуйте! Меня зовут Алёна и я очень люблю свой город. Я автор и организатор иммерсивной прогулки в Ярославле, а также являюсь профессиональным фотографом и сфотографирую каждый момент прогулки. Мне нравится дарить позитивные и незабываемые эмоции людям, видеть их счастливые глаза!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
5 фев 2024
Решили с женой провести выходные с пользой и выбрали экскурсию (на тот момент мы так думали, что это экскурсия), а по факту мы получили и экскурсию и интерактив и приятную музыку и погружение в атмосферу старинного ярославля и приятную компанию. Обязательно рекомендую к посещению.
С
Светлана
5 фев 2024
Здорово, что это не просто экскурсия!
Это и интерактив, и психология, и музыкальное сопровождение, и фото на память! Вообщем, одни плюсы!
И, самое главное, что посторонние звуки тебя не отвлекают, т. к. экскурсия проходит в наушниках. Спасибо большое! За фото - отдельная благодарность!
Это и интерактив, и психология, и музыкальное сопровождение, и фото на память! Вообщем, одни плюсы!
И, самое главное, что посторонние звуки тебя не отвлекают, т. к. экскурсия проходит в наушниках. Спасибо большое! За фото - отдельная благодарность!
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