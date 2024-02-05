По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
Индивидуальная экскурсия в Ярославле

От древности до современности - со своим личным «голосом города»

5
2 отзыва
Как звучит Ярославль? Знаете ли вы, что у него есть свой голос и ритм? Надев наушники, вы совершите удивительное путешествие по самым атмосферным местам Ярославля, от кремля до Стрелки. Насладитесь старинной архитектурой и видами на волжские просторы.

А я буду задавать верный темп прогулке и разбавлю факты об истории и культуре города весёлыми интерактивными заданиями.
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
Ближайшие даты:
16
фев
17
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
26
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Дети до 18 лет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с городом не обязательно должно проходить в формате обычной экскурсии. В древнем Ярославле перед вами разыграется настоящий перфоманс! Вместо сцены — городские улицы, вместо гида-проводника — голос в наушниках. А вам будет отведена роль не только слушателя, но и участника увлекательного интерактива.

О чём же расскажет город? За 75 минут вы узнаете:

  • почему князь Ярослав Мудрый решил основать город именно здесь
  • какие секреты скрывает Ярославский кремль
  • чем уникальна церковь Ильи Пророка на центральной площади
  • как поменялся Ярославль при Екатерине II
  • кто из купцов и меценатов внёс наибольший вклад в развитие города
  • где находится излюбленное место отдыха горожан

Организационные детали

  • Так как экскурсия иммерсивная и предполагает взаимодействие между участниками, желательно, чтобы участников было как минимум двое
  • На время экскурсии я выдам вам необходимое оборудование (наушники и одноразовые чехлы)
  • Я буду сопровождать вас на протяжение всего маршрута: задавать правильный темп и фотографировать
  • По пути угощу вас напитком и питательным батончиком

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Александр
5 фев 2024
Решили с женой провести выходные с пользой и выбрали экскурсию (на тот момент мы так думали, что это экскурсия), а по факту мы получили и экскурсию и интерактив и приятную музыку и погружение в атмосферу старинного ярославля и приятную компанию. Обязательно рекомендую к посещению.
С
5 фев 2024
Здорово, что это не просто экскурсия!
Это и интерактив, и психология, и музыкальное сопровождение, и фото на память! Вообщем, одни плюсы!
И, самое главное, что посторонние звуки тебя не отвлекают, т. к. экскурсия проходит в наушниках. Спасибо большое! За фото - отдельная благодарность!
Здорово, что это не просто экскурсия!Здорово, что это не просто экскурсия!Здорово, что это не просто экскурсия!

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