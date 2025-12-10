Любовь и история переплетаются в экскурсии по Ярославлю. Участники узнают о князе Ярославе и его династии, погрузятся в свадебные обряды Ярославского края и услышат легенды о ярославских дамах. Истории о миллионере Понизовкине и поэте Некрасове добавят романтики. Экскурсия проходит через исторический центр, где участники увидят ключевые достопримечательности и смогут примерить на себя традиционные обряды. Комфорт обеспечат наушники и микрофон гида

Описание экскурсии

Вводное: кто стоит у истоков старинного града

Прежде чем с головой уходить в тему церемоний и семейных обрядов, я введу вас в курс дела и расскажу о первых и главных лицах нашего города. Вы услышите об отце основателе Ярославля — Владимире Крестителе, о князе Ярославе и о его матери Рогнеде. Отсюда уже начнём плавное погружение в любовную тематику: я поделюсь, как Ярослав выбирал супругу и какой след в истории оставили его дети династическими браками и политическими деяниями.

О каноничных свадьбах в Ярославском крае

Смотрины, сговорной пряник, богомолье, запой, одаривание, порошение — всё это есть на местных торжествах. А еще глядельщики и столешники наизнанку. Какая она, завидная невеста? И есть ли строгие требования к жениху? Мы углубимся в историю свадебного процесса на Ярославской земле, а если захотите, то примерим на себя один из обрядов:)

Легенды и реальные события — о любви, конечно

Я потешу вас былью и небылью, а также поразмышляю (вместе с вами) на философские темы. Расскажу, например, как ярославский миллионер Н. Понизовкин подарил своей возлюбленной готический замок на берегу Волги. Обсудим роль женщин в судьбе нашего поэта Н. А. Некрасова и его джентльменство. Обратимся к прошлому и вспомним о коварстве ярославских дам в борьбе за власть. Я отвечу на вопросы: где назначали свидания ярославцы? Почему на Покров незамужние девушки стремились съесть вареного петуха? Ну и подумаем — бывает ли у счастья национальность?

Организационные детали