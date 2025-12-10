Путешествие по Ярославлю через призму любви и традиций. Узнайте о местных обычаях, легендах и исторических событиях, которые формировали город
Любовь и история переплетаются в экскурсии по Ярославлю.
Участники узнают о князе Ярославе и его династии, погрузятся в свадебные обряды Ярославского края и услышат легенды о ярославских дамах. Истории о миллионере Понизовкине и поэте Некрасове добавят романтики.
Экскурсия проходит через исторический центр, где участники увидят ключевые достопримечательности и смогут примерить на себя традиционные обряды. Комфорт обеспечат наушники и микрофон гида
Прежде чем с головой уходить в тему церемоний и семейных обрядов, я введу вас в курс дела и расскажу о первых и главных лицах нашего города. Вы услышите об отце основателе Ярославля — Владимире Крестителе, о князе Ярославе и о его матери Рогнеде. Отсюда уже начнём плавное погружение в любовную тематику: я поделюсь, как Ярослав выбирал супругу и какой след в истории оставили его дети династическими браками и политическими деяниями.
О каноничных свадьбах в Ярославском крае
Смотрины, сговорной пряник, богомолье, запой, одаривание, порошение — всё это есть на местных торжествах. А еще глядельщики и столешники наизнанку. Какая она, завидная невеста? И есть ли строгие требования к жениху? Мы углубимся в историю свадебного процесса на Ярославской земле, а если захотите, то примерим на себя один из обрядов:)
Легенды и реальные события — о любви, конечно
Я потешу вас былью и небылью, а также поразмышляю (вместе с вами) на философские темы. Расскажу, например, как ярославский миллионер Н. Понизовкин подарил своей возлюбленной готический замок на берегу Волги. Обсудим роль женщин в судьбе нашего поэта Н. А. Некрасова и его джентльменство. Обратимся к прошлому и вспомним о коварстве ярославских дам в борьбе за власть. Я отвечу на вопросы: где назначали свидания ярославцы? Почему на Покров незамужние девушки стремились съесть вареного петуха? Ну и подумаем — бывает ли у счастья национальность?
Организационные детали
Во время экскурсии для большего комфорта у каждого участника будут наушники, а у гида — микрофон
Часть экскурсии возможна и на автомобиле (подробности в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
театр ИМ.Ф. Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1513 туристов
Я профессиональный историк, педагог. Стаж в туризме более 20 лет. Имею лицензионное удостоверение гида по городу, Ярославской и Костромской областям; аккредитацию внештатного сотрудника музея-заповедника «Спасо-Преображенский монастырь». Победитель Всероссийского конкурса в читать дальшеуменьшить
номинации «Лучший экскурсовод-гид 2014г». Профессиональное кредо: люблю свой ярославский край и несу эту любовь людям. Работаю с самыми разными путешественниками: индивидуальные туристы, семьи, сборные группы, школьники… Хочу подарить вам Ярославль и «заразить» любовью к нему.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Ирина, спасибо Вам за отличную прогулку по Ярославлю! Мы много узнали и посмотрели. Всё понравилось! Даже ноябрьская погода и выпавший первый снег благодаря Вам не испортил наше первое знакомство с Ярославлем.
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О
Оксана
Ирина проводила для нашей компании из 4 человек замечательную экскурсию- по Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле. Тематика экскурсии была выбрана неслучайно- мы недавно отмечали никелевую свадьбу. Очень читать дальшеуменьшить
душевная экскурсия, Ирина замечательный рассказчик- много историй о людях известных всем и не очень известных, о любимом городе. Всё очень ненавязчиво, интересно, 2.5 часа пролетели незаметно для нас. Необычная, запомнившаяся нам экскурсия. Большая благодарность Ирине. Мы будем тепло вспоминать Ярославль.
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Е
Елена
Хотим выразить большую благодарность нашему экскурсоводу Ирине, которая настолько восторженно, с искренней любовью к Городу рассказала нам о нем, что мы, приехав в Ярославль впервые, смогли в него влюбиться тоже. читать дальшеуменьшить
Экскурсия посвящена в большей степени теме любви: истории любви известных ярославцев, местные свадебные легенды, обряды и традиции, удивительное переплетение язычества и христианства, волшебные и необычные сказания и притчи - все это рассказано так грамотно, интересно, что экскурсия полетела как одно мгновение. Экскурсия пронизана романтикой, нежностью. Спасибо большое, Ирина.
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Е
Елена
Экскурсия была индивидуальная, для двоих. Гуляли много, интересно, были небольшие викторины, демонстрация старых фотографий города, Ирина увлекательно рассказывали о знаменитых, известных людях Ярославля, их любви к семье и городу. Были читать дальшеуменьшить
рассказы о семейных традициях и обычаях, обошли всю центральную часть, экскурсия пешеходная, если устаёшь, Ирина предлагает отдохнуть, посидеть на лавочке, но рассказ продолжает. Этот гид очень хорош для нетопопливых, глубоких и спокойных прогулок, из активностей просто гуляешь и слушаешь.
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Елена
Экскурсия о Любви, проведенная великолепным экскурсоводом Ириной, стала для нас прекрасным подарком к годовщине венчания. Ирина - увлеченный, знающий профессионал, умеющий увлечь темой, красочно и интересно раскрыть исторические факты, связать современность с прошедшим временем. 2,5 часа пролетели незаметно, оставив в памяти массу приятных впечатлений и ауру настоящей Любви чудесного Ярославля. Спасибо!!! Будем стремиться сюда вновь!
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П
Полина
Это было потрясающе! Небанально построен рассказ вокруг всех главных достопримечательностей. Несмотря на очень жаркую погоду, 2.5 часа прогулки прошли на одном дыхании. Мы успели обойти почти все, что находится под охраной ЮНЕСКО. Теперь мы отлично ориентируемся в городе и можем посмотреть объекты более детально самостоятельно.
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