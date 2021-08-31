По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле

Как самое прекрасное чувство на Земле формировало историю одного города на Волге

5
3 отзыва
О любви говорили поэты и философы, а теперь заговорили и гиды.

Я познакомлю вас с Ярославлем, его памятниками, традициями, характером через рассказы о языческих и православных обычаях моих предков, погружу в тайны счастливой семейной жизни.

По пути соберём коллекцию важных достопримечательностей, поскольку наш маршрут лежит через исторический центр города.
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле

Что вас ожидает

Вводное: кто стоит у истоков старинного града

Прежде чем с головой уходить в тему церемоний и семейных обрядов, я введу вас в курс дела и расскажу о первых и главных лицах нашего города. Вы услышите об отце основателе Ярославля — Владимире Крестителе, о князе Ярославе и о его матери Рогнеде. Отсюда уже начнём плавное погружение в любовную тематику: я поделюсь, как Ярослав выбирал супругу и какой след в истории оставили его дети династическими браками и политическими деяниями.

О каноничных свадьбах в Ярославском крае

Смотрины, сговорной пряник, богомолье, запой, одаривание, порошение — всё это есть на местных торжествах. А еще глядельщики и столешники наизнанку. Какая она, завидная невеста? И есть ли строгие требования к жениху? Мы углубимся в историю свадебного процесса на Ярославской земле, а если захотите, то примерим на себя один из обрядов:)

Легенды и реальные события — о любви, конечно

Я потешу вас былью и небылью, а также поразмышляю (вместе с вами) на философские темы. Расскажу, например, как ярославский миллионер Н. Понизовкин подарил своей возлюбленной готический замок на берегу Волги. Обсудим роль женщин в судьбе нашего поэта Н. А. Некрасова и его джентльменство. Обратимся к прошлому и вспомним о коварстве ярославских дам в борьбе за власть. Я отвечу на вопросы: где назначали свидания ярославцы? Почему на Покров незамужние девушки стремились съесть вареного петуха? Ну и подумаем — бывает ли у счастья национальность.

Организационные детали

Часть экскурсии возможна и на автомобиле (подробности в переписке).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— театр им. Ф. Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Я профессиональный историк, педагог. Стаж в туризме более 15 лет. Имею лицензионное удостоверение гида по городу, аккредитацию внештатного сотрудника музея-заповедника «Спасо-Преображенский монастырь». Победитель Всероссийского конкурса в номинации «Лучший экскурсовод-гид 2014г». Профессиональное кредо: люблю свой ярославский край и несу эту любовь людям. Работаю с самыми разными путешественниками: индивидуальные туристы, семьи, сборные группы, школьники… Хочу подарить вам Ярославль и «заразить» любовью к нему.
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3 настоящих отзыва от туристов

В
31 авг 2021
Спасибо Ирине! Для тех кто романтик экскурсия просто идеальна. Вам рассказывают историю города и истории любви в городе. У нас с супругом было в этот день 27 лет совместной жизни. Получилось идеально! Ещё раз большое спасибо!
Е
22 авг 2021
Очень интересно подобран материал и ярко изложен. Спасибо.
Е
15 авг 2021
Хотим выразить большую благодарность нашему экскурсоводу Ирине, которая настолько восторженно, с искренней любовью к Городу рассказала нам о нем, что мы, приехав в Ярославль впервые, смогли в него влюбиться тоже. Экскурсия посвящена в большей степени теме любви: истории любви известных ярославцев, местные свадебные легенды, обряды и традиции, удивительное переплетение язычества и христианства, волшебные и необычные сказания и притчи - все это рассказано так грамотно, интересно, что экскурсия полетела как одно мгновение. Экскурсия пронизана романтикой, нежностью. Спасибо большое, Ирина.

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