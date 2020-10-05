8 отзывов оставили туристы

Истоки Ярославля Вы побываете там, где зародился деревянный кремль — на месте рубленого города. Услышите легенду о Ярославе Мудром, победившем священное животное местных язычников и повелевшем «срубить град в своё имя». Выясните, почему у нас никогда не было каменного кремля, в чем разница между рубленым городом, детинцем и деревянным кремлем. А также узнаете, как город 🏙️ удавалось восстанавливать после тотальных разорений, которых за его тысячелетнюю историю 📖 было целых три.
Штрихи истории в знаковых местах Ярославля
Вы прогуляетесь 👣 по Стрелке, где оцените панорамы слияния двух рек, Которосли и Волги. Послушаете истории старинной Волжской набережной, украшающей город уже двести лет.
Познакомитесь со средневековыми храмами и изразцами и узнаете, почему Ярославль официально считается первым русским и первым христианским городом на Волге.
У знаменитого театра им. Фёдора Волкова поговорим о первом русском профессиональном театре, а чуть позже — о скоморохах и представлениях 18 века.
Не обойдем вниманием центральную пешеходную улицу Кирова и Богоявленскую площадь с ярославским музеем-заповедником, где сосредоточены древнейшие строения Ярославля.
Также я покажу старинные здания ярославских фабрик, включая историческую кондитерскую фабрику.
И, конечно, поговорим о Николае Некрасове, Леониде Собинове, купцах братьях Скрипиных и обязательно о феномене «ярославского характера»!
Организационные детали
Мы гарантируем небольшую группу (до 6 человек), бодрого экскурсовода и интересную программу!
Начало и место завершения
🚩 на площади Волкова
Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 11 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета, провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
Экскурсия великолепная! От всей души благодарим Ольгу за интересное повествование, юмор, неспешную прогулку, которая оставила массу впечатлений!
Наталия
4 октября 2020
Спасибо
Сергей
13 сентября 2020
Выражаем благодарность экскурсаводу Ольге за интересную и познавательную экскурсию!
полина
24 августа 2020
Были на экскурсии с Марией С ( к сожалению не помню фамилию). Потрясающий экскурсовод, настоящий профессионал. Рассказ был интересным, красочным. История действительно преподнесена небанально, с юмором и простым понятным языком. Если и посещать экскурсии то только с Машей.
Natalia
24 августа 2020
Экскурсия нам очень понравилась! Мария - прекрасный гид с талантом рассказчика и отменным знанием города! Вообще категорически рекомендуем!
Елена
23 августа 2020
Огромная благодарность гиду Ольге за интересную и динамичную экскурсию!
Татьяна
17 августа 2020
Экскурсовод Мария. Очень понравилась экскурсия, содержательно, в меру развлекательно. Мария-обаятельный человек, чувствуется и высокий образовательный уровень и любовь к своему городу, 3 часа пролетели незаметно. Спасибо!
Людмила
9 августа 2020
Отличная экскурсия для первого посещения Ярославля. Увлекательный и познавательный рассказ об истории города грамотного и очень приятного гида-Ольги. Время экскурсии пролетело незаметно. Большой плюс-небольшой состав группы, что делает тур практически индивидуальным по цене группового. Всем рекомендую.