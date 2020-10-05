8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Истоки Ярославля

Вы побываете там, где зародился деревянный кремль — на месте рубленого города. Услышите легенду о Ярославе Мудром, победившем священное животное местных язычников и повелевшем «срубить град в своё имя». Выясните, почему у нас никогда не было каменного кремля, в чем разница между рубленым городом, детинцем и деревянным кремлем. А также узнаете, как город 🏙️ удавалось восстанавливать после тотальных разорений, которых за его тысячелетнюю историю 📖 было целых три.

Штрихи истории в знаковых местах Ярославля

Вы прогуляетесь 👣 по Стрелке , где оцените панорамы слияния двух рек, Которосли и Волги. Послушаете истории старинной Волжской набережной, украшающей город уже двести лет.

, где оцените панорамы слияния двух рек, Которосли и Волги. Послушаете истории старинной Волжской набережной, украшающей город уже двести лет. Познакомитесь со средневековыми храмами и изразцами и узнаете, почему Ярославль официально считается первым русским и первым христианским городом на Волге.

У знаменитого театра им. Фёдора Волкова поговорим о первом русском профессиональном театре, а чуть позже — о скоморохах и представлениях 18 века.

поговорим о первом русском профессиональном театре, а чуть позже — о скоморохах и представлениях 18 века. Не обойдем вниманием центральную пешеходную улицу Кирова и Богоявленскую площадь с ярославским музеем-заповедником, где сосредоточены древнейшие строения Ярославля.

и с ярославским музеем-заповедником, где сосредоточены древнейшие строения Ярославля. Также я покажу старинные здания ярославских фабрик, включая историческую кондитерскую фабрику.

И, конечно, поговорим о Николае Некрасове, Леониде Собинове, купцах братьях Скрипиных и обязательно о феномене «ярославского характера»!

Организационные детали

Мы гарантируем небольшую группу (до 6 человек), бодрого экскурсовода и интересную программу!