8 отзывов оставили туристы

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Первые шаги в Ярославле

Составить объемное представление об истории города на прогулке по его главным достопримечательностям

5
8 отзывов
Ольга
Ольга – Гид из Ярославля
Сказочные панорамы Которосли и Волги, купеческие кварталы и живые рассказы о ярославской смекалке, духовность средневековых храмов и легенды об одном из самых значимых правителей Древней Руси.

Все это — старинный Ярославль, и на прогулке 👣 вы откроете самые интересные страницы его удивительной жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 11 человек

  • 600 ₽ за человека

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Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле

Что вас ожидает

Истоки Ярославля
Вы побываете там, где зародился деревянный кремль — на месте рубленого города. Услышите легенду о Ярославе Мудром, победившем священное животное местных язычников и повелевшем «срубить град в своё имя». Выясните, почему у нас никогда не было каменного кремля, в чем разница между рубленым городом, детинцем и деревянным кремлем. А также узнаете, как город 🏙️ удавалось восстанавливать после тотальных разорений, которых за его тысячелетнюю историю 📖 было целых три.

Штрихи истории в знаковых местах Ярославля

  • Вы прогуляетесь 👣 по Стрелке, где оцените панорамы слияния двух рек, Которосли и Волги. Послушаете истории старинной Волжской набережной, украшающей город уже двести лет.
  • Познакомитесь со средневековыми храмами и изразцами и узнаете, почему Ярославль официально считается первым русским и первым христианским городом на Волге.
  • У знаменитого театра им. Фёдора Волкова поговорим о первом русском профессиональном театре, а чуть позже — о скоморохах и представлениях 18 века.
  • Не обойдем вниманием центральную пешеходную улицу Кирова и Богоявленскую площадь с ярославским музеем-заповедником, где сосредоточены древнейшие строения Ярославля.
  • Также я покажу старинные здания ярославских фабрик, включая историческую кондитерскую фабрику.
  • И, конечно, поговорим о Николае Некрасове, Леониде Собинове, купцах братьях Скрипиных и обязательно о феномене «ярославского характера»!

Организационные детали

Мы гарантируем небольшую группу (до 6 человек), бодрого экскурсовода и интересную программу!

Начало и место завершения
🚩 на площади Волкова
Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле
Первые шаги в Ярославле

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 11 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета, провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
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8 отзывов оставили туристы

5 октября 2020
Экскурсия великолепная! От всей души благодарим Ольгу за интересное повествование, юмор, неспешную прогулку, которая оставила массу впечатлений!
4 октября 2020
Спасибо
13 сентября 2020
Выражаем благодарность экскурсаводу Ольге за интересную и познавательную экскурсию!
24 августа 2020
Были на экскурсии с Марией С ( к сожалению не помню фамилию). Потрясающий экскурсовод, настоящий профессионал. Рассказ был интересным, красочным. История действительно преподнесена небанально, с юмором и простым понятным языком. Если и посещать экскурсии то только с Машей.
24 августа 2020
Экскурсия нам очень понравилась! Мария - прекрасный гид с талантом рассказчика и отменным знанием города! Вообще категорически рекомендуем!
23 августа 2020
Огромная благодарность гиду Ольге за интересную и динамичную экскурсию!
17 августа 2020
Экскурсовод Мария. Очень понравилась экскурсия, содержательно, в меру развлекательно. Мария-обаятельный человек, чувствуется и высокий образовательный уровень и любовь к своему городу, 3 часа пролетели незаметно. Спасибо!
9 августа 2020
Отличная экскурсия для первого посещения Ярославля. Увлекательный и познавательный рассказ об истории города грамотного и очень приятного гида-Ольги. Время экскурсии пролетело незаметно. Большой плюс-небольшой состав группы, что делает тур практически индивидуальным по цене группового. Всем рекомендую.

Ольга проводит ещё 4 экскурсии

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