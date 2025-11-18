Во время экскурсии вы услышите историю древнего Ярославля, узнаете, когда и почему наш город был неофициальной столицей государства, за что центр города включен в список ЮНЕСКО и в каком веке были построены замечательные храмы, некоторые из которых по праву считаются памятниками архитектуры мирового значения.
Описание экскурсииВо время экскурсии вы увидите: - Комплекс зданий бывшего Спасо-Преображенского монастыря 16-19 вв., где находятся самые древние постройки города - Три замечательных храма 17 века, стоящих на Которосльной набережной практически на одинаковом расстоянии друг от друга: храм Михаила Архангела, храм Спаса на Городу и храм Никола Рубленый город - Территорию ярославского кремля, главный храм Ярославля — Успенский собор - Смотровую площадку на Стрелке, откуда открываются самые известные виды города - Митрополичьи палаты — жилое здание 17 века - Монумент Славы и Вечный огонь — памятник, посвящённый боевому и трудовому подвигу ярославцев во время ВОВ - Главную площадь города — Советску и храм Илии Пророка, известный фресками мастера Гурия Никитина время экскурсии предусмотрен внешний осмотр храмов и других зданий. Вы узнаете: - Кем и когда был основан Ярославль и почему в пространстве города так активно используется «медвежья тема» - За что центр Ярославля был включён в список ЮНЕСКО и где находятся объекты, изображенные на 1000-рублёвой купюре - Где в Ярославле находился штаб ополчения Минина и Пожарского и когда наш город был неофициальной столицей государства - Какой из ярославских храмов был построен по приказу ордынской принцессы - Где находился ярославский кремль и почему он не сохранился - В каком древнем здании в 1977 году нашли 81 спрятанную на чердаке икону - Какой из ярославских храмов снимался в фильмах «Большая перемена», «Экипаж» и «Афоня»
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережные Волги и Которосли
- Стрелку - место слияния этих двух рек (самый узнаваемый вид нашего города)
- Комплекс бывш. Спасо-Преображенского монастыря (без захода на территорию)
- Четыре храма 17 в., в том числе, храм Илии Пророка (осмотр снаружи)
- Жилое здание 17 в - Митрополичьи палаты
- Монумент Славы и Вечный огонь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленская площадь, 25
Завершение: Советская площадь, дом 7 (главная площадь Ярославля)
Когда и сколько длится?
Когда: 6 сентября 2025 г. в 14.00, 13 сентября 2025 г. в 17.00, 20 сентября 2025 г. в 11.00, 27 сентября 2025 г. в 14.00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
