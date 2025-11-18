Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Во время экскурсии вы услышите историю древнего Ярославля, узнаете, когда и почему наш город был неофициальной столицей государства, за что центр города включен в список ЮНЕСКО и в каком веке были построены замечательные храмы, некоторые из которых по праву считаются памятниками архитектуры мирового значения.

Описание экскурсии Во время экскурсии вы увидите: - Комплекс зданий бывшего Спасо-Преображенского монастыря 16-19 вв., где находятся самые древние постройки города - Три замечательных храма 17 века, стоящих на Которосльной набережной практически на одинаковом расстоянии друг от друга: храм Михаила Архангела, храм Спаса на Городу и храм Никола Рубленый город - Территорию ярославского кремля, главный храм Ярославля — Успенский собор - Смотровую площадку на Стрелке, откуда открываются самые известные виды города - Митрополичьи палаты — жилое здание 17 века - Монумент Славы и Вечный огонь — памятник, посвящённый боевому и трудовому подвигу ярославцев во время ВОВ - Главную площадь города — Советску и храм Илии Пророка, известный фресками мастера Гурия Никитина время экскурсии предусмотрен внешний осмотр храмов и других зданий. Вы узнаете: - Кем и когда был основан Ярославль и почему в пространстве города так активно используется «медвежья тема» - За что центр Ярославля был включён в список ЮНЕСКО и где находятся объекты, изображенные на 1000-рублёвой купюре - Где в Ярославле находился штаб ополчения Минина и Пожарского и когда наш город был неофициальной столицей государства - Какой из ярославских храмов был построен по приказу ордынской принцессы - Где находился ярославский кремль и почему он не сохранился - В каком древнем здании в 1977 году нашли 81 спрятанную на чердаке икону - Какой из ярославских храмов снимался в фильмах «Большая перемена», «Экипаж» и «Афоня»

