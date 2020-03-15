157 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Первый взгляд на Ярославль

На прогулке вы рассмотрите все грани Ярославля — от древнерусских мест силы до современных символов города. На площади Волкова мы поговорим о незаурядном основателе первого русского театра, на Советской площади полюбуемся храмом Ильи Пророка с великолепными изразцами. Затем вы окажетесь в древнейшем месте города — на Стрелке, где стоял Ярославский Кремль: здесь вас ждут чудесные панорамы Волги и прогулка по уютному бульвару. На площади Богоявления встретимся с «ярославской невестой», «мужиком с тортом», белоснежной крепостью и неоготической кондитерской фабрикой. И, конечно, не забудем про особый ритуал — потереть нос ярославскому медведю работы Церетели.

Чем живет и дышит старинный город

Прогуливаясь по колоритным улочкам, вы услышите истории купеческого Ярославля. Узнаете, чем жил город до революции, какие 7 причин побуждали богатейших купцов строить храмы и как проходило ярославское восстание 1918 года. Мы расскажем, в чем особенность ярославского характера и обязательно поделимся рекомендациями: посоветуем интересные музеи, «вкусные» местечки и фотогеничные места города.