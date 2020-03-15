157 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города

Алёна
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Алёна – представитель гидов
Если вы хотите за пару часов проникнуться духом Ярославля и увидеть всё самое важное в городе, добро пожаловать на нашу дружескую прогулку! Перед вами предстанут храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и красавица-Стрелка, оживут сюжеты купеческого прошлого Ярославля, истории о его доблестных жителях и старинные легенды.

Вы познакомитесь с символами города, разведаете самые «вкусные» кофейни и ресторанчики и, конечно, потрете нос стражу Ярославля.
520 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Волкова
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У этой экскурсии157 отзывов
4.72
Ярославль вдоль и поперек
Ярославль вдоль и поперек

Что вас ожидает

Первый взгляд на Ярославль
На прогулке вы рассмотрите все грани Ярославля — от древнерусских мест силы до современных символов города. На площади Волкова мы поговорим о незаурядном основателе первого русского театра, на Советской площади полюбуемся храмом Ильи Пророка с великолепными изразцами. Затем вы окажетесь в древнейшем месте города — на Стрелке, где стоял Ярославский Кремль: здесь вас ждут чудесные панорамы Волги и прогулка по уютному бульвару. На площади Богоявления встретимся с «ярославской невестой», «мужиком с тортом», белоснежной крепостью и неоготической кондитерской фабрикой. И, конечно, не забудем про особый ритуал — потереть нос ярославскому медведю работы Церетели.

Чем живет и дышит старинный город
Прогуливаясь по колоритным улочкам, вы услышите истории купеческого Ярославля. Узнаете, чем жил город до революции, какие 7 причин побуждали богатейших купцов строить храмы и как проходило ярославское восстание 1918 года. Мы расскажем, в чем особенность ярославского характера и обязательно поделимся рекомендациями: посоветуем интересные музеи, «вкусные» местечки и фотогеничные места города.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Если группа небольшая, есть возможность заказать такси «комфорт» на месте (стоимость — около 600 рублей на всю экскурсия на одно авто).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Ярославль вдоль и поперек
Ярославль вдоль и поперек
Ярославль вдоль и поперек
Ярославль вдоль и поперек
Ярославль вдоль и поперек
Ярославль вдоль и поперек
Ярославль вдоль и поперек
Ярославль вдоль и поперек
Ярославль вдоль и поперек
Ярославль вдоль и поперек

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Волкова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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157 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
На прошлых выходных мы ездили в Ярославль и попали на экскурсию к Алёне. Нам очень понравилась она как гид: энергичная, с лёгкой подачей информации, явно любит свой город и очень живо рассказывает! С удрвольствием обратимся к ней опять, когда будем в Ярославле в следующий раз! Алёна, спасибо!
9 марта 2020
Прекрасная экскурсия. Всем рекомендую, кто первый раз в Ярославле.
8 марта 2020
Нас было 4 взрослых человека, некоторые в первые в Ярославле, некоторые - уже бывали, но экскурсия невероятно понравилась всем!
Экскурсию проводил Кирилл Иваншин,- очень приятный, доброжелательный, приветливый и эрудированный молодой человек. Прогулка была невероятно содержательной: услышали много интереснейших историй, фактов, деталей.
Всем рекомендуем!

Единственная рекомендация: возможно, стоит перестроить маршрут, чтобы сувенирный магазин был не в конце экскурсии, когда нужно 15 минут ждать, а после завершения экскурсии. В остальном маршрут был прекрасен!
Спасибо!
Таня
7 марта 2020
Спасибо за прогулку по Ярославлю, было интересно, много информации
2 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, минус один - холодно на улице)
2 марта 2020
У нас по стечению обстоятельств получилась индивидуальная экскурсия, Алена рассказами о Ярославле заинтересовала и детей и взрослых, было интересно. Спасибо!
27 февраля 2020
Очень содержательно, емко, интересно и профессионально. Спасибо Дарье.
25 февраля 2020
Огромное спасибо Виктории за очень познавательную и интересную экскурсию.
24 февраля 2020
Спасибо экскурсоводу Сергею за замечательную экскурсию .
24 февраля 2020
Интересный маршрут, хорошая экскурсионная прогулка. Интересный рассказ гида.
Ещё 147 отзывов

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