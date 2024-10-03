Тур на выходные по Золотому кольцу: Ярославль, Суздаль, Владимир и Боголюбово
Побывать в резиденции князя и городе-заповеднике и рассмотреть шедевры древнерусского зодчества
Всего за выходные вы увидите 3 основных города Золотого кольца России — Ярославль, Суздаль, Владимир — и посетите посёлок Боголюбово, известный церковью Покрова на Нерли. Храм считается главным архитектурным памятником читать дальше
Древней Руси.
Погуляете по городу-заповеднику, резиденции Андрея Боголюбского и побываете в столице Золотого кольца.
Увидите шедевры зодчества, в числе которых Успенский собор во Владимире, и влюбитесь в русскую атмосферу Суздаля с белокаменными церквями, монастырями и деревянными домами с резными наличниками.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять удобную обувь, так как в программе запланированы пешие экскурсии.
Если вам нужен 1-местный номер, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату и при наличии свободных номеров.
Проживание. 2-, 3-местное размещение в гостинице не менее 3* или в доме с баней во Владимире — по вашему желанию и возможности в конкретные даты. Санузлы в номерах (если гостиница) или на этаже (если дом). За доплату возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты).
Питание. Включён завтрак в гостинице. Остальное питание организуется в кафе и оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн (зависит от количества человек). Есть кондиционер.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Уровень сложности. Между городами передвижение на транспорте. В городах запланированы пешие экскурсии/прогулки.
Программа тура по дням
1 день
Ярославль - Суздаль - Владимир
Рано утром встречаемся в Ярославле и сразу отправляемся на обзорную экскурсию по главным достопримечательностям старейшего города на Волге. Если вы уже были здесь, возможно скорректировать маршрут и посмотреть другие исторические места Ярославля, увидеть менее популярные локации.
В 10:00 выезжаем в Суздаль (в пути около 3 часов). Далее вас ждёт 2-часовая экскурсия по городу-заповеднику во Владимирской области, хранящему огромное количество культурных и архитектурных памятников. Вы увидите уникальные церкви, объекты деревянного зодчества, памятники истории Руси и самые значимые места города.
В 15:00 пообедаем и отправимся далее в соседний Владимир (в пути 1,5 часа). Заселимся в гостиницу или дом. Желающие смогут сходить в баню.
2 день
Владимир - Боголюбово - Ярославль
После завтрака нас ждёт обзорная экскурсия по Владимиру (с 9:00 до 13:00) — здесь находятся 3 из 8 шедевров древнерусского зодчества, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидим Успенский собор, Золотые ворота и другие значимые памятники.
В 13:00 остановимся в кафе на обед. После чего переезжаем в Боголюбово — резиденцию князя Андрея Боголюбского. Рассмотрим построенный в 12 веке белокаменный дворец и церковь Покрова на Нерли.
Затем вернёмся в Ярославль (ориентировочно в 20:00). Завершим тур прогулкой по вечернему городу.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Все переезды по программе
Экскурсии по программе
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Ярославля и обратно в ваш город
Остальное питание
1-местное размещение - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, 8:00
Завершение: Ярославль, после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Ярославле
Друзья, я занимаюсь туризмом с детства, вырос на туристических маршрутах, шагал в не по размеру сшитых наспех штормовках и штанах, носил самодельные рюкзаки, а вместо спальника у меня был красный читать дальше
пуховик. Сейчас прошло время, у меня прекрасное снаряжение, и я продолжаю путешествовать. Я счастлив, что занимаюсь любимым делом, и что могу радовать людей, идущих рядом со мной. Я приглашаю вас в нашу группу. Вам обязательно понравятся наши приключения. До встречи на маршруте!
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Дарья
3 окт 2024
Хочу поделиться небольшим впечатлением. Был тур в по городам, нас была небольшая группа, но получилось все достойно почти по семейному. Выходные были божественные просмотр интересных мест с гидами, ночлег в уютном месте, банька, успели сбегать на дискотеку, завершение программы было в уютном Грузинском ресторанчике в городе Ярославль и счастливые поехали по домам.