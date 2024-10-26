В Кострому и Плёс на выходные со стартом в Ярославле
Увидеть, чем славятся города, погулять по местам, где творил Левитан, и посетить лосиную ферму
Приглашаем в путешествие-перезагрузку в сырную, литературную и кинематографическую Кострому и вдохновляющий Плёс. Встретимся в Ярославле, куда легко добраться как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга.
Увидим прославившие Кострому достопримечательности, заглянем в читать дальше
Ипатьевский монастырь и прогуляемся по местам великих писателей. 2-й день проведём в городе Левитана, рассматривая деревянные домики, Волгу и картины в музее. Напоследок заедем на самую большую в мире ферму и заповедник по разведению и изучению лосей.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:10
Описание тура
Организационные детали
Если вам нужен 1-местный номер, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату и при наличии свободных номеров.
Проживание. 2-, 3-местное размещение в гостинице не менее 3*. Санузлы в номерах. За доплату возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты).
Питание. Включён завтрак в гостинице. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Микроавтобус с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
1 день
Такая разная Кострома
Встречаемся на ж/д вокзале Ярославля и сразу отправляемся в Кострому.
Начнём знакомство с исторической части: найдём старинные дома, вспомним о происходивших здесь событиях и рассмотрим наследие города. Увидим места съёмок фильмов, среди которых «Снегурочка» и «Два капитана». Узнаем про гастрономию Костромы — сыры и чёрную соль. Прогуляемся по литературным местам и зайдём в Ипатьевский монастырь. Сделаем паузу в кофейне хозяина-ассирийца, где желающие смогут попробовать один из лучших кофе в городе.
Вечером заселимся в отель. За доплату — баня.
2 день
Вдохновляющий Плёс
Рядом с Костромой находится живописный город Плёс, где жил и творил художник Левитан. Туда мы сегодня и отправимся.
Побродим по атмосферным улочкам мимо деревянных домов, прогуляемся по набережной вдоль Волги и постараемся поймать вдохновение. Зайдём в музей Левитана и послушаем истории про пиратов-ушкуйников и московских дачников на волжских берегах. Интересно, что Плёс не всегда был купеческим городком. Когда-то поселение играло важную роль таможенной крепости.
На обратном пути посетим лосиную ферму — самую большую в мире ферму и заповедник по разведению и изучению лосей.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Все переезды по программе
Экскурсии по программе
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Ярославля и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Баня (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, поезд из Санкт-Петербурга прибывает в 6:56 и 8:02 / поезд из Москвы прибывает в 11:01
Завершение: Ярославль, поезд в Санкт-Петербург в 19:36 / поезд в Москву в 19:39
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Ярославле
Друзья, я занимаюсь туризмом с детства, вырос на туристических маршрутах, шагал в не по размеру сшитых наспех штормовках и штанах, носил самодельные рюкзаки, а вместо спальника у меня был красный читать дальше
пуховик. Сейчас прошло время, у меня прекрасное снаряжение, и я продолжаю путешествовать. Я счастлив, что занимаюсь любимым делом, и что могу радовать людей, идущих рядом со мной. Я приглашаю вас в нашу группу. Вам обязательно понравятся наши приключения. До встречи на маршруте!