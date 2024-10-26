В Кострому и Плёс на выходные со стартом в Ярославле

Увидеть, чем славятся города, погулять по местам, где творил Левитан, и посетить лосиную ферму
Приглашаем в путешествие-перезагрузку в сырную, литературную и кинематографическую Кострому и вдохновляющий Плёс. Встретимся в Ярославле, куда легко добраться как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга.

Увидим прославившие Кострому достопримечательности, заглянем в
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Ипатьевский монастырь и прогуляемся по местам великих писателей. 2-й день проведём в городе Левитана, рассматривая деревянные домики, Волгу и картины в музее. Напоследок заедем на самую большую в мире ферму и заповедник по разведению и изучению лосей.

В Кострому и Плёс на выходные со стартом в Ярославле
В Кострому и Плёс на выходные со стартом в Ярославле
В Кострому и Плёс на выходные со стартом в Ярославле
Ближайшие даты:
Время начала: 11:10

Описание тура

Организационные детали

Если вам нужен 1-местный номер, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату и при наличии свободных номеров.

Проживание. 2-, 3-местное размещение в гостинице не менее 3*. Санузлы в номерах. За доплату возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты).

Питание. Включён завтрак в гостинице. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Такая разная Кострома

Встречаемся на ж/д вокзале Ярославля и сразу отправляемся в Кострому.

Начнём знакомство с исторической части: найдём старинные дома, вспомним о происходивших здесь событиях и рассмотрим наследие города. Увидим места съёмок фильмов, среди которых «Снегурочка» и «Два капитана». Узнаем про гастрономию Костромы — сыры и чёрную соль. Прогуляемся по литературным местам и зайдём в Ипатьевский монастырь. Сделаем паузу в кофейне хозяина-ассирийца, где желающие смогут попробовать один из лучших кофе в городе.

Вечером заселимся в отель. За доплату — баня.

Такая разная КостромаТакая разная КостромаТакая разная КостромаТакая разная КостромаТакая разная КостромаТакая разная КостромаТакая разная Кострома
2 день

Вдохновляющий Плёс

Рядом с Костромой находится живописный город Плёс, где жил и творил художник Левитан. Туда мы сегодня и отправимся.

Побродим по атмосферным улочкам мимо деревянных домов, прогуляемся по набережной вдоль Волги и постараемся поймать вдохновение. Зайдём в музей Левитана и послушаем истории про пиратов-ушкуйников и московских дачников на волжских берегах. Интересно, что Плёс не всегда был купеческим городком. Когда-то поселение играло важную роль таможенной крепости.

На обратном пути посетим лосиную ферму — самую большую в мире ферму и заповедник по разведению и изучению лосей.

Вдохновляющий ПлёсВдохновляющий ПлёсВдохновляющий ПлёсВдохновляющий ПлёсВдохновляющий ПлёсВдохновляющий ПлёсВдохновляющий Плёс

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Все переезды по программе
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Ярославля и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Баня (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, поезд из Санкт-Петербурга прибывает в 6:56 и 8:02 / поезд из Москвы прибывает в 11:01
Завершение: Ярославль, поезд в Санкт-Петербург в 19:36 / поезд в Москву в 19:39
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ярославля

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