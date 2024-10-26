Рядом с Костромой находится живописный город Плёс, где жил и творил художник Левитан. Туда мы сегодня и отправимся.

Побродим по атмосферным улочкам мимо деревянных домов, прогуляемся по набережной вдоль Волги и постараемся поймать вдохновение. Зайдём в музей Левитана и послушаем истории про пиратов-ушкуйников и московских дачников на волжских берегах. Интересно, что Плёс не всегда был купеческим городком. Когда-то поселение играло важную роль таможенной крепости.

На обратном пути посетим лосиную ферму — самую большую в мире ферму и заповедник по разведению и изучению лосей.