Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Переславлю Залесскому. Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программой
08:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
09:00 Отправлениев г. Переславль Залесский.
Обзорная экскурсия по г. Переславлю Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского флота с выходом на Красной площади.
Сердце Переславля – Красная площадь.
Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой!
Живое подтверждение местной старины – Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение северо-восточной Руси, дошедшее до наших дней.
С Переславлем связаны имена почти всех великих князей и царей Руси.
Пожалуй, самый знаменитый уроженец Переславля – Александр Невский, который родился и княжил здесь. Благодарные потомки в честь удивительного народного князя-героя выстроили красивейшую церковь Александра Невского и установили величественный памятник, который Вы обязательно увидите.
Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программой.
«Дом Берендея» – это сказка, где игра в царство является началом и истоком творчества. На пороге терема песнями да шутками встречают гостей весёлые берендейки.
Выходит на резное крыльцо сам легендарный Царь. Говорит гостям слово приветственное и приглашает на веселый русский праздник, который никого не оставит равнодушным.
Обедв кафе города.
Переезд в г. Ярославль.
Размещение в отеле «Cosmos 4*» г. Ярославль. Номера категории «стандарт».
Подготовка к новогоднему банкету (актуальная программа будет опубликована позднее).
Обзорная экскурсия по Ярославлю. Трапеза по-ярославски
09:00-11:00 Поздний завтрак.
Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.
- Увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль.
- Пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор.
- Восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка).
- Послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Обедв Галерее русской кухни«Резиденция Масленицы».
Вас ждет обед в лучших традициях «Трапезы по-ярославски» в Галерее русской кухни «Резиденция Масленицы» в историческом центре города.
Резиденция – часть уникального рубленого города, воссозданного по чертежам и сохранившимся киноматериалам 1913 года, который был построен в честь последнего визита императорской семьи и царя Николая II в Ярославль.
Как звуки музыки, тающей на языке, в меню звучит:
- щи томленые из квашеной капусты с перловкой и свининой;
- нежнейшие щучьи котлеты «по-ярославски» с запеченным картофелем и сливочно-грибным соусом;
- салат с разварной телятиной, печеными баклажанами, перчиком в пряном соусе.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Ужинв ресторане гостиницы.
Ростов Великий. Театрализованная программа "Рождественский приём у купцов Смысловых" в "Ростовской прянице". Завершение тура
07:00-09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом. Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
Посещение Ростовского кремля (архитектура).
Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов.
Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Театрализованная программа «Рождественский приём у купцов Смысловых» в «Ростовской прянице».
Приказчик Кузьма Дормидонтович расскажет о предпраздничных хлопотах пряничного заведения, посоветует, какими пряниками полагается украшать рождественскую елку.
Сваха Аполлинария Тимофеевна поведает последние городские новости, научит гадать на круге Соломона.
Купеческая чета Смысловых поднимет с гостями бокал шампанского (для взрослых) и пригласит на домашний рождественский бал со старинными танцами, играми и веселыми затеями.
Всех гостей ждет чаепитие с пряниками по старинным рецептам.
Обед в кафе города.
Посещение музея-усадьбы дворян Леонтьевых «Воронино».
Воронино – одна из немногих относительно сохранившихся в ростовском крае усадеб.
Она расположена примерно в 20 километрах к юго-западу от Ростова на холмистой равнине, в окружении леса. С середины XVII и до начала ХХ века эти земли находились в вотчинном и поместном владении дворян Леонтьевых.
Восстановил усадьбу прямой потомок дворян Леонтьевых — Сергей Александрович Леонтьев, за несколько лет превратив ее в настоящий «оазис» живой истории: господский дом, старинный родовой склеп с захоронениями XVI века, каскадные пруды, колокольня и постоялый двор.
Экскурсия по территории усадьбы по старинным аллеям французского партерного и английского парков.
Вы познакомитесь с замечательным памятником садово-паркового искусства, удивительной природой и ансамблями Усадьбы. Каждый уголок ее связан с преданиями и романтическими историями про семейную жизнь дворян Леонтьевых, овеян древними мифами и легендами.
Экскурсионная программа «Кто же ты такая, русская борзая?», где Вас ждет рассказ об истории и развитии уникальной породы собак, возможность с ними сфотографироваться.
Отъезд в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Ярославле.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доп. плата за одноместное размещение
|Cosmos 4*
|47 390
|6 900
Скидка на дополнительное место на взрослого – 400 руб. (3 человека в номере).
Скидка на ребенка (12-18 лет) на основном месте (меню новогоднего банкета без алкоголя) – 2 500 руб.
Скидка на ребенка (до 11 лет) на основном месте (специальное детское меню) – 6 500 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере):
- на ребенка (12-18 лет, меню без алкоголя) – 2 900 руб.
- на ребенка (до 11 лет, специальное детское меню) – 6 900 руб.
Выбор места в автобусе – 1 470 руб.
Варианты проживания
Отель «Cosmos Yaroslavl»
Отель «Cosmos Yaroslavl» находится в Ярославле.
Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем — Парк Юбилейный, Стадион «Шинник» и Петропавловский парк.
Для гостей работает бар. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Попробуйте кофе в кафе — вдруг именно он станет лучшим в городе? Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.
Специально для автопутешественников организована парковка. В отеле можно организовать деловую встречу, переговоры и даже собеседование. Для этого предусмотрены бизнес-центр, конференц-зал, специальное оборудование. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Для простоты передвижения возможна организация трансфера.
Доступная среда: работает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная, химчистка, банкомат, гладильные услуги, пресса, сейф и консьерж. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.
В номере гостей ждут будильник, душ, телевизор, мини-бар, халат и тапочки. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.