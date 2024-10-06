«Дворянский» Новый Год в Ярославле

Приглашаем вас отпраздновать Новый год в уютном Ярославле! Вас ждет новогодний банкет с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодний разгуляй в тереме Царя Берендея, трапеза «по-Ярославски», дегустация ростовского пряника и посещение усадьбы дворян Леонтьевых. Окунитесь в атмосферу старой России и встретьте Новый год по-дворянски!
5
3 отзыва
«Дворянский» Новый Год в Ярославле
«Дворянский» Новый Год в Ярославле
«Дворянский» Новый Год в Ярославле
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Переславлю Залесскому. Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программой

08:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

09:00 Отправлениев г. Переславль Залесский.

Обзорная экскурсия по г. Переславлю Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского флота с выходом на Красной площади.

Сердце Переславля – Красная площадь.

Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой!

Живое подтверждение местной старины – Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение северо-восточной Руси, дошедшее до наших дней.

С Переславлем связаны имена почти всех великих князей и царей Руси.

Пожалуй, самый знаменитый уроженец Переславля – Александр Невский, который родился и княжил здесь. Благодарные потомки в честь удивительного народного князя-героя выстроили красивейшую церковь Александра Невского и установили величественный памятник, который Вы обязательно увидите.

Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программой.

«Дом Берендея» – это сказка, где игра в царство является началом и истоком творчества. На пороге терема песнями да шутками встречают гостей весёлые берендейки.

Выходит на резное крыльцо сам легендарный Царь. Говорит гостям слово приветственное и приглашает на веселый русский праздник, который никого не оставит равнодушным.

Обедв кафе города.

Переезд в г. Ярославль.

Размещение в отеле «Cosmos 4*» г. Ярославль. Номера категории «стандарт».

Подготовка к новогоднему банкету (актуальная программа будет опубликована позднее).

Обзорная экскурсия по Переславлю Залесскому. Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программойОбзорная экскурсия по Переславлю Залесскому. Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программойОбзорная экскурсия по Переславлю Залесскому. Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программойОбзорная экскурсия по Переславлю Залесскому. Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программойОбзорная экскурсия по Переславлю Залесскому. Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программой
2 день

Обзорная экскурсия по Ярославлю. Трапеза по-ярославски

09:00-11:00 Поздний завтрак.

Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.

  • Увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль.
  • Пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор.
  • Восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка).
  • Послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Обедв Галерее русской кухни«Резиденция Масленицы».

Вас ждет обед в лучших традициях «Трапезы по-ярославски» в Галерее русской кухни «Резиденция Масленицы» в историческом центре города.

Резиденция – часть уникального рубленого города, воссозданного по чертежам и сохранившимся киноматериалам 1913 года, который был построен в честь последнего визита императорской семьи и царя Николая II в Ярославль.

Как звуки музыки, тающей на языке, в меню звучит:

  • щи томленые из квашеной капусты с перловкой и свининой;
  • нежнейшие щучьи котлеты «по-ярославски» с запеченным картофелем и сливочно-грибным соусом;
  • салат с разварной телятиной, печеными баклажанами, перчиком в пряном соусе.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Ужинв ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по Ярославлю. Трапеза по-ярославскиОбзорная экскурсия по Ярославлю. Трапеза по-ярославскиОбзорная экскурсия по Ярославлю. Трапеза по-ярославскиОбзорная экскурсия по Ярославлю. Трапеза по-ярославскиОбзорная экскурсия по Ярославлю. Трапеза по-ярославскиОбзорная экскурсия по Ярославлю. Трапеза по-ярославски
3 день

Ростов Великий. Театрализованная программа "Рождественский приём у купцов Смысловых" в "Ростовской прянице". Завершение тура

07:00-09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

Отправление в г. Ростов Великий.

Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом. Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.

Посещение Ростовского кремля (архитектура).

Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов.

Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.

Театрализованная программа «Рождественский приём у купцов Смысловых» в «Ростовской прянице».

Приказчик Кузьма Дормидонтович расскажет о предпраздничных хлопотах пряничного заведения, посоветует, какими пряниками полагается украшать рождественскую елку.

Сваха Аполлинария Тимофеевна поведает последние городские новости, научит гадать на круге Соломона.

Купеческая чета Смысловых поднимет с гостями бокал шампанского (для взрослых) и пригласит на домашний рождественский бал со старинными танцами, играми и веселыми затеями.

Всех гостей ждет чаепитие с пряниками по старинным рецептам.

Обед в кафе города.

Посещение музея-усадьбы дворян Леонтьевых «Воронино».

Воронино – одна из немногих относительно сохранившихся в ростовском крае усадеб.

Она расположена примерно в 20 километрах к юго-западу от Ростова на холмистой равнине, в окружении леса. С середины XVII и до начала ХХ века эти земли находились в вотчинном и поместном владении дворян Леонтьевых.

Восстановил усадьбу прямой потомок дворян Леонтьевых — Сергей Александрович Леонтьев, за несколько лет превратив ее в настоящий «оазис» живой истории: господский дом, старинный родовой склеп с захоронениями XVI века, каскадные пруды, колокольня и постоялый двор.

Экскурсия по территории усадьбы по старинным аллеям французского партерного и английского парков.

Вы познакомитесь с замечательным памятником садово-паркового искусства, удивительной природой и ансамблями Усадьбы. Каждый уголок ее связан с преданиями и романтическими историями про семейную жизнь дворян Леонтьевых, овеян древними мифами и легендами.

Экскурсионная программа «Кто же ты такая, русская борзая?», где Вас ждет рассказ об истории и развитии уникальной породы собак, возможность с ними сфотографироваться.

Отъезд в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Ростов Великий. Театрализованная программа "Рождественский приём у купцов Смысловых" в "Ростовской прянице". Завершение тураРостов Великий. Театрализованная программа "Рождественский приём у купцов Смысловых" в "Ростовской прянице". Завершение тураРостов Великий. Театрализованная программа "Рождественский приём у купцов Смысловых" в "Ростовской прянице". Завершение тураРостов Великий. Театрализованная программа "Рождественский приём у купцов Смысловых" в "Ростовской прянице". Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Ярославле.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

РазмещениеДвухместноеДоп. плата за одноместное размещение
Cosmos 4*47 390 6 900

Скидка на дополнительное место на взрослого – 400 руб. (3 человека в номере).

Скидка на ребенка (12-18 лет) на основном месте (меню новогоднего банкета без алкоголя) – 2 500 руб.

Скидка на ребенка (до 11 лет) на основном месте (специальное детское меню) – 6 500 руб.

Скидка на дополнительное место (3 человека в номере):

  • на ребенка (12-18 лет, меню без алкоголя) – 2 900 руб.
  • на ребенка (до 11 лет, специальное детское меню) – 6 900 руб.

Выбор места в автобусе – 1 470 руб.

Варианты проживания

Отель «Cosmos Yaroslavl»

2 ночи

Отель «Cosmos Yaroslavl» находится в Ярославле.

Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем — Парк Юбилейный, Стадион «Шинник» и Петропавловский парк.

Для гостей работает бар. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Попробуйте кофе в кафе — вдруг именно он станет лучшим в городе? Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.

Специально для автопутешественников организована парковка. В отеле можно организовать деловую встречу, переговоры и даже собеседование. Для этого предусмотрены бизнес-центр, конференц-зал, специальное оборудование. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Для простоты передвижения возможна организация трансфера.

Доступная среда: работает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная, химчистка, банкомат, гладильные услуги, пресса, сейф и консьерж. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.

В номере гостей ждут будильник, душ, телевизор, мини-бар, халат и тапочки. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Отель «Cosmos Yaroslavl»Отель «Cosmos Yaroslavl»Отель «Cosmos Yaroslavl»Отель «Cosmos Yaroslavl»Отель «Cosmos Yaroslavl»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 окт 2024
Огромная благодарность нашему году Евгении. Просто умничка. Вежливая, терпелива, очень интересно и грамотно проводила экскурсии. Евгения лучшая!
Н
1 окт 2024
Нас сопровождала экскурсовод Жанна Фёдоровна. Очень позитивный человек и с юмором! Все было организовано на Высшем уровне! Спааааасибо!!!
И
1 окт 2024
Работала с о мной менеджер Алина Муляр. Очень внимательно подошла к моим пожеланиям, всё учла и я и моя семья остались очень довольны.

Тур входит в следующие категории Ярославля

Похожие туры из Ярославля

Тур на выходные по Золотому кольцу: Ярославль, Суздаль, Владимир и Боголюбово
Пешая
1 отзыв
2 дня
Тур на выходные по Золотому кольцу: Ярославль, Суздаль, Владимир и Боголюбово
Побывать в резиденции князя и городе-заповеднике и рассмотреть шедевры древнерусского зодчества
Начало: Ярославль, 8:00
19 окт в 08:00
26 окт в 08:00
25 000 за человека
Вкусная Масленица в Ярославле
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Вкусная Масленица в Ярославле
Начало: Москва
15 мар в 10:00
от 13 090 за человека
В Кострому и Плёс на выходные со стартом в Ярославле
На автобусе
2 дня
В Кострому и Плёс на выходные со стартом в Ярославле
Увидеть, чем славятся города, погулять по местам, где творил Левитан, и посетить лосиную ферму
Начало: Ярославль, поезд из Санкт-Петербурга прибывает в 6...
19 окт в 11:10
26 окт в 11:10
25 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ярославле
Все туры из Ярославля
ХорошоТам