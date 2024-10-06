08:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

09:00 Отправлениев г. Переславль Залесский.

Обзорная экскурсия по г. Переславлю Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского флота с выходом на Красной площади.



Сердце Переславля – Красная площадь.

Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой!

Живое подтверждение местной старины – Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение северо-восточной Руси, дошедшее до наших дней.



С Переславлем связаны имена почти всех великих князей и царей Руси.

Пожалуй, самый знаменитый уроженец Переславля – Александр Невский, который родился и княжил здесь. Благодарные потомки в честь удивительного народного князя-героя выстроили красивейшую церковь Александра Невского и установили величественный памятник, который Вы обязательно увидите.

Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программой.

«Дом Берендея» – это сказка, где игра в царство является началом и истоком творчества. На пороге терема песнями да шутками встречают гостей весёлые берендейки.

Выходит на резное крыльцо сам легендарный Царь. Говорит гостям слово приветственное и приглашает на веселый русский праздник, который никого не оставит равнодушным.