Гастрономический тур в Ярославскую губернию

В этом туре Вы познакомитесь с удивительной гастрономией древних городов с богатейшей историей и культурой, посетите необычные музеи, насладитесь многочисленными дегустациями и привезете своим родным и близким вкусные подарки. Познакомьтесь с главными жемчужинами Ярославской области за два насыщенных дня!
5
3 отзыва
Гастрономический тур в Ярославскую губернию
Гастрономический тур в Ярославскую губернию
Гастрономический тур в Ярославскую губернию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Частная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитков

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отъезд на автобусе на частную ферму-сыроварню Марии Коваль, расположенную на территории заповедника «Плещеево Озеро», недалеко от города Переславля-Залесского.

Сыроварня появилась в Переславле-Залесском совсем не случайно. В царские времена Ярославская губерния была главным сырным регионом страны. В 19 веке здесь действовало более 300 ремесленных сыроварен и даже была выведена специальная порода коров для сыроделия!

Сыры здесь готовят ремесленным способом из коровьего и козьего молока по собственным авторским рецептам на базе итальянских, голландских, французских технологий.

Сыры здесь сварены исключительно из натурального молока, сделаны вручную и созревают в специальных помещениях. Шевротелла и Шеврон, Моцарелла и Рикотта, Леварден и Пьяная Коза в винной корочке, черный и желтый, белый и красный, с прованскими травками и семенами пажитника, Гауда и Рокфор… Чего здесь только нет!

Во время экскурсии Вас ждет осмотр сыроварни и сырного хранилища (через смотровое окно), подробный рассказ о традициях сыроварения в России и ремесленного сыроварения и конечно же, дегустация!

У Вас будет возможность отведать 9 различных видов сыров!

А в «фирменном» магазине при сыроварне Вы сможете купить понравившиеся сыры и молочные продукты.

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского флота.

Сердце Переславля – Красная площадь. Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой!

Живое подтверждение местной старины Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.

Главной исторической достопримечательностью города является Спасо-Преображенский собор, заложенный в 1152 году Юрием Долгоруким.

Собор – единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности.

В соборе были крещены многие переславские князья, в том числе Александр Невский, который родился и княжил здесь. Благодарные потомки в честь удивительного народного князя-героя выстроили красивейшую церковь Александра Невского и установили величественный памятник, который Вы обязательно увидите.

Отправление в Ростов Великий.

Ростов неспроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.

Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.

Обед в кафе города.

Экскурсия в Ростовский кремль. Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. резиденция ростовских епископов и митрополитов.

Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.

Программа «Дегустация ростовских напитков» на территории кремля в Садовом домике или кофейне «Погребок».

Вас ждет не только рассказ о традициях приготовления кваса, медовухи и сбитня, но и их дегустация вместе с вкусными ростовскими пряниками.

Отправление в Ярославль.

Размещение в отеле.

Ужин в ресторане отеля.
Частная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитковЧастная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитковЧастная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитковЧастная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитковЧастная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитковЧастная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитковЧастная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитковЧастная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитковЧастная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитковЧастная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитков
2 день

Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского монастыря.

Вы познакомитесь с историей Ярославля, увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Спасо-Преображенский монастырь (XIIв.) – главная городская достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём.

Главный собор монастыря – Спасо-Преображенский (XVI век) сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. В конце XVIII столетия здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Церковь Ильи Пророка (экстерьер) – выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества XVII века; домовая церковь, именитых ярославских купцов братьев Скрипиных.

Посещение производственного цеха фирменного магазина шоколадной фабрики SOBRANIE Bucheron – «Шоколадный дом» в г. Ярославле.

Обед в кафе города Ярославля.

Отправление в Семибратово.

Посещение одного из самых уникальных музеев Ярославской области: «Библиотеки варенья».

Каких только варений не варили на Руси! На меду, на патоке или на сахаре, из ягод, фруктов, орехов и даже… из овощей!

Каждый рецепт занял достойное место на полках Библиотеки Варенья и с нетерпением ждет любознательного читателя.

Вкусные и познавательные тома нашей Библиотеки расскажут, какие сладости предпочитал Иван Грозный, как c помощью варенья привораживали “суженого” и из чего готовилось “берсеневое” варенье, любимое Пушкиным.

Отъезд в Москву.

20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в номерах категории стандарт (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:

Только завтракиБез ужинов: завтраки + обедыПолное питание
12 79013 89014 490

Доплата за одноместный номер – 2 990 руб.

Скидка за размещение на дополнительном месте (3 человека в номере) – 200 руб.

Размещение в отеле «Которосль» 3*, г. Ярославль (резервные отели: «ЯрОтель Центр» 3*, «Космос» 4* г. Ярославль).

Внимание! На заезд 23-24.02.2024 размещение в отеле «ЯрОтель Центр» 3*, г. Ярославль. На заезд 28-29.04.2024 размещение в отеле «Ярославское подворье» 3*, г. Ярославль.

Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Гостиница «Которосль» 3*, г. Ярославль

1 ночь

Гостиница «Которосль» находится в центре города Ярославль, рядом с рекой Которосль.

В гостинице 175 номеров различных категорий. Все номера оснащены всем необходимым для великолепного отдыха.

К Вашим услугам: бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан, фирменные блюда от шеф-повара, живая музыка, конференц-залы, сауна, бассейн и многое другое.

В непосредственной близости от гостиницы «Которосль» находятся железнодорожный вокзал и автовокзал. Расстояние до аэропорта города Ярославль составляет 19,7 км.

Гостиница «Которосль» 3*, г. ЯрославльГостиница «Которосль» 3*, г. ЯрославльГостиница «Которосль» 3*, г. ЯрославльГостиница «Которосль» 3*, г. ЯрославльГостиница «Которосль» 3*, г. ЯрославльГостиница «Которосль» 3*, г. ЯрославльГостиница «Которосль» 3*, г. Ярославль

Гостиница «ЯрОтель Центр» 3*, г. Ярославль

1 ночь

«Yarhotel Centre» - современный городской отель на 46 номеров, расположенный в самом центре города Ярославля. Отель находится в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала.

Номерной фонд отеля включает в себя несколько категорий номеров: от скромных стандартов до просторных и комфортабельных люксов.

В числе удобств отеля ресторан, залы для деловых встреч и проведения торжественных мероприятий, снек-бар, сауна с мини-бассейном, бесплатный Wi-Fi, закрытая парковка.

Отель «Yarhotel Centre» - один из лучших отелей города Ярославля в сегменте «три звезды», идеально подходящий гостям, которые ценят комфорт и качество отдыха во время своего путешествия.

Гостиница «ЯрОтель Центр» 3*, г. ЯрославльГостиница «ЯрОтель Центр» 3*, г. ЯрославльГостиница «ЯрОтель Центр» 3*, г. ЯрославльГостиница «ЯрОтель Центр» 3*, г. ЯрославльГостиница «ЯрОтель Центр» 3*, г. ЯрославльГостиница «ЯрОтель Центр» 3*, г. ЯрославльГостиница «ЯрОтель Центр» 3*, г. Ярославль

Гостиница «Ярославское подворье» 3*, г. Ярославль

1 ночь

"Ярославское подворье" находится в городе Ярославль. Вас безусловно порадует многообразие услуг предоставляемые гостиницей.

Просторные и уютные номера оснащены комфортабельной кроватью, телевизором, кондиционером, а также сосбтвенным санузлом.

В ресторане «Таран» Вас ждут вкусные и изысканные блюда европейской и русской кухни.

Провести деловую встречу, собрание или семинар Вы сможете в любое время арендовав конференц-зал.

До аэропорта Туношна - 20 км, до исторического центра - 7,5 км, до железнодорожного вокзала - 11 км.

Гостиница «Ярославское подворье» 3*, г. ЯрославльГостиница «Ярославское подворье» 3*, г. ЯрославльГостиница «Ярославское подворье» 3*, г. ЯрославльГостиница «Ярославское подворье» 3*, г. ЯрославльГостиница «Ярославское подворье» 3*, г. ЯрославльГостиница «Ярославское подворье» 3*, г. ЯрославльГостиница «Ярославское подворье» 3*, г. Ярославль

Гостиница «Cosmos» 4*, г. Ярославль

1 ночь

Гостиница «Cosmos» станет идеальным местом где можно отдохнуть от городской суеты и привычных шумов большого города.

Номерной фонд отеля представлен 167 номерами нескольких категорий. Каждый номер оборудован всем необходимым для максимально комфортного проживания - это удобная мебель и техника.

К услугам гостей парковка, ресторан, лобби-бар и прокат велосипедов.

В шаговой доступности от гостиницы находится железнодорожный вокзал города Ярославль.

Гостиница «Cosmos» 4*, г. ЯрославльГостиница «Cosmos» 4*, г. ЯрославльГостиница «Cosmos» 4*, г. ЯрославльГостиница «Cosmos» 4*, г. ЯрославльГостиница «Cosmos» 4*, г. ЯрославльГостиница «Cosmos» 4*, г. ЯрославльГостиница «Cosmos» 4*, г. Ярославль

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях со всеми удобствами в номерах категории стандарт
  • Питание (по выбранному варианту)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Доплата за одноместный номер - 2 990 руб
  • Выбор места в автобусе - 980 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Важная информация по туру
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  6. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.

При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Особенности рассадки в автобусе

Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.

Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 980 руб.).

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 43 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
10 авг 2024
Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест. Организация была отличная. Все, что было заявлено в программе мы
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увидели. И даже немного больше. Например, озеро Ильмень. В каждом городе у нас был свой экскурсовод. Все они интересно рассказывали о свои городах. По дороге наш экскурсовод Наталья давала нам много интересной исторической информации. 3 разовое Питание тоже было на высоте. Вкусно и много. Отели все были чистые. Жаль только что мы из них быстро уезжали. Это чемоданный тур. Приятным бонусом было то, что фирма Русь использует для экскурсий аудигид. Уши, ка мы их называли. Очень удобно слушать экскурсовода, не ходя за ним по пятам. Можно спокойно ходить вокруг фотографировать, смотреть и слышать что говорят. Так же экскурсовод собирал группу с их помощью. Очень удобно. 👍
Понравился нам автобус. Большой и комфортабельный. Водитель Алексей очень хорошо и вовремя доставлял нас во все места Единственный минус, мы не поняли за что мы заплатили такую большую сумму, чтобы сидеть вместе в автобусе. Это чистой воды обдираловка. Ведь семейные пары и родители с детьми должны сидеть вместе, это их право. . За что платить такие деньги? А в целом тур нам очень понравился. Планируем в дальнейшем еще какие нибудь туры с Большой Страной. Спасибо

Е
8 авг 2024
Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный
Г
8 авг 2024
Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя за спиной более пяти десятков стран мира. Кстати, обычно с семьей путешествовали самостоятельно и
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отели и экскурсии выбирали среди местных.

Так вот - я просто в восторге! От нашей страны, удивительных местах, памятников истории и тонкой православной культуры. Расстроена только в одном, что раньше не была здесь и не привезла своего сына! Уже планирую следующую поездку и обязательно с семьей. Организаторам благодарность за все: от чёткого тайминга, чистого комфортного автобуса, гостиниц, обедов, насыщенной информации от Антона как во время переездов, так и в городах. Спасибо!!!!! 🔥❤️

Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя

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