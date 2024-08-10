Программа тура по дням
Частная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитков
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отъезд на автобусе на частную ферму-сыроварню Марии Коваль, расположенную на территории заповедника «Плещеево Озеро», недалеко от города Переславля-Залесского.
Сыроварня появилась в Переславле-Залесском совсем не случайно. В царские времена Ярославская губерния была главным сырным регионом страны. В 19 веке здесь действовало более 300 ремесленных сыроварен и даже была выведена специальная порода коров для сыроделия!
Сыры здесь готовят ремесленным способом из коровьего и козьего молока по собственным авторским рецептам на базе итальянских, голландских, французских технологий.
Сыры здесь сварены исключительно из натурального молока, сделаны вручную и созревают в специальных помещениях. Шевротелла и Шеврон, Моцарелла и Рикотта, Леварден и Пьяная Коза в винной корочке, черный и желтый, белый и красный, с прованскими травками и семенами пажитника, Гауда и Рокфор… Чего здесь только нет!
Во время экскурсии Вас ждет осмотр сыроварни и сырного хранилища (через смотровое окно), подробный рассказ о традициях сыроварения в России и ремесленного сыроварения и конечно же, дегустация!
У Вас будет возможность отведать 9 различных видов сыров!
А в «фирменном» магазине при сыроварне Вы сможете купить понравившиеся сыры и молочные продукты.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского флота.
Сердце Переславля – Красная площадь. Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой!
Живое подтверждение местной старины Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Главной исторической достопримечательностью города является Спасо-Преображенский собор, заложенный в 1152 году Юрием Долгоруким.
Собор – единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности.
В соборе были крещены многие переславские князья, в том числе Александр Невский, который родился и княжил здесь. Благодарные потомки в честь удивительного народного князя-героя выстроили красивейшую церковь Александра Невского и установили величественный памятник, который Вы обязательно увидите.
Отправление в Ростов Великий.
Ростов неспроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Ростовский кремль. Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. резиденция ростовских епископов и митрополитов.
Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Программа «Дегустация ростовских напитков» на территории кремля в Садовом домике или кофейне «Погребок».
Вас ждет не только рассказ о традициях приготовления кваса, медовухи и сбитня, но и их дегустация вместе с вкусными ростовскими пряниками.
Отправление в Ярославль.
Размещение в отеле.
Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского монастыря.
Вы познакомитесь с историей Ярославля, увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Спасо-Преображенский монастырь (XIIв.) – главная городская достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём.
Главный собор монастыря – Спасо-Преображенский (XVI век) сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. В конце XVIII столетия здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Церковь Ильи Пророка (экстерьер) – выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества XVII века; домовая церковь, именитых ярославских купцов братьев Скрипиных.
Посещение производственного цеха фирменного магазина шоколадной фабрики SOBRANIE Bucheron – «Шоколадный дом» в г. Ярославле.
Обед в кафе города Ярославля.
Отправление в Семибратово.
Посещение одного из самых уникальных музеев Ярославской области: «Библиотеки варенья».
Каких только варений не варили на Руси! На меду, на патоке или на сахаре, из ягод, фруктов, орехов и даже… из овощей!
Каждый рецепт занял достойное место на полках Библиотеки Варенья и с нетерпением ждет любознательного читателя.
Вкусные и познавательные тома нашей Библиотеки расскажут, какие сладости предпочитал Иван Грозный, как c помощью варенья привораживали “суженого” и из чего готовилось “берсеневое” варенье, любимое Пушкиным.
Отъезд в Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в номерах категории стандарт (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание
|12 790
|13 890
|14 490
Доплата за одноместный номер – 2 990 руб.
Скидка за размещение на дополнительном месте (3 человека в номере) – 200 руб.
Размещение в отеле «Которосль» 3*, г. Ярославль (резервные отели: «ЯрОтель Центр» 3*, «Космос» 4* г. Ярославль).
Внимание! На заезд 23-24.02.2024 размещение в отеле «ЯрОтель Центр» 3*, г. Ярославль. На заезд 28-29.04.2024 размещение в отеле «Ярославское подворье» 3*, г. Ярославль.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Которосль» 3*, г. Ярославль
Гостиница «Которосль» находится в центре города Ярославль, рядом с рекой Которосль.
В гостинице 175 номеров различных категорий. Все номера оснащены всем необходимым для великолепного отдыха.
К Вашим услугам: бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан, фирменные блюда от шеф-повара, живая музыка, конференц-залы, сауна, бассейн и многое другое.
В непосредственной близости от гостиницы «Которосль» находятся железнодорожный вокзал и автовокзал. Расстояние до аэропорта города Ярославль составляет 19,7 км.
Гостиница «ЯрОтель Центр» 3*, г. Ярославль
«Yarhotel Centre» - современный городской отель на 46 номеров, расположенный в самом центре города Ярославля. Отель находится в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала.
Номерной фонд отеля включает в себя несколько категорий номеров: от скромных стандартов до просторных и комфортабельных люксов.
В числе удобств отеля ресторан, залы для деловых встреч и проведения торжественных мероприятий, снек-бар, сауна с мини-бассейном, бесплатный Wi-Fi, закрытая парковка.
Отель «Yarhotel Centre» - один из лучших отелей города Ярославля в сегменте «три звезды», идеально подходящий гостям, которые ценят комфорт и качество отдыха во время своего путешествия.
Гостиница «Ярославское подворье» 3*, г. Ярославль
"Ярославское подворье" находится в городе Ярославль. Вас безусловно порадует многообразие услуг предоставляемые гостиницей.
Просторные и уютные номера оснащены комфортабельной кроватью, телевизором, кондиционером, а также сосбтвенным санузлом.
В ресторане «Таран» Вас ждут вкусные и изысканные блюда европейской и русской кухни.
Провести деловую встречу, собрание или семинар Вы сможете в любое время арендовав конференц-зал.
До аэропорта Туношна - 20 км, до исторического центра - 7,5 км, до железнодорожного вокзала - 11 км.
Гостиница «Cosmos» 4*, г. Ярославль
Гостиница «Cosmos» станет идеальным местом где можно отдохнуть от городской суеты и привычных шумов большого города.
Номерной фонд отеля представлен 167 номерами нескольких категорий. Каждый номер оборудован всем необходимым для максимально комфортного проживания - это удобная мебель и техника.
К услугам гостей парковка, ресторан, лобби-бар и прокат велосипедов.
В шаговой доступности от гостиницы находится железнодорожный вокзал города Ярославль.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами в номерах категории стандарт
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместный номер - 2 990 руб
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Особенности рассадки в автобусе
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 980 руб.).
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.