1 день

Частная сыроварня, экскурсия по Переславлю-Залесскому и Ростову Великому, дегустация напитков

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отъезд на автобусе на частную ферму-сыроварню Марии Коваль, расположенную на территории заповедника «Плещеево Озеро», недалеко от города Переславля-Залесского.

Сыроварня появилась в Переславле-Залесском совсем не случайно. В царские времена Ярославская губерния была главным сырным регионом страны. В 19 веке здесь действовало более 300 ремесленных сыроварен и даже была выведена специальная порода коров для сыроделия!

Сыры здесь готовят ремесленным способом из коровьего и козьего молока по собственным авторским рецептам на базе итальянских, голландских, французских технологий.

Сыры здесь сварены исключительно из натурального молока, сделаны вручную и созревают в специальных помещениях. Шевротелла и Шеврон, Моцарелла и Рикотта, Леварден и Пьяная Коза в винной корочке, черный и желтый, белый и красный, с прованскими травками и семенами пажитника, Гауда и Рокфор… Чего здесь только нет!

Во время экскурсии Вас ждет осмотр сыроварни и сырного хранилища (через смотровое окно), подробный рассказ о традициях сыроварения в России и ремесленного сыроварения и конечно же, дегустация!

У Вас будет возможность отведать 9 различных видов сыров!

А в «фирменном» магазине при сыроварне Вы сможете купить понравившиеся сыры и молочные продукты.

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского флота.

Сердце Переславля – Красная площадь. Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой!

Живое подтверждение местной старины Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.

Главной исторической достопримечательностью города является Спасо-Преображенский собор, заложенный в 1152 году Юрием Долгоруким.

Собор – единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности.

В соборе были крещены многие переславские князья, в том числе Александр Невский, который родился и княжил здесь. Благодарные потомки в честь удивительного народного князя-героя выстроили красивейшую церковь Александра Невского и установили величественный памятник, который Вы обязательно увидите.

Отправление в Ростов Великий.

Ростов неспроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом. Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории. Обед в кафе города. Экскурсия в Ростовский кремль. Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. резиденция ростовских епископов и митрополитов. Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь. Программа «Дегустация ростовских напитков» на территории кремля в Садовом домике или кофейне «Погребок». Вас ждет не только рассказ о традициях приготовления кваса, медовухи и сбитня, но и их дегустация вместе с вкусными ростовскими пряниками. Отправление в Ярославль. Размещение в отеле.

Ужин в ресторане отеля.