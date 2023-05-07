Что вас ожидает:

1 день: «В гости» к графам Шереметевым.

Экскурсия по замку и парковой зоне Шереметевых. Многочисленные залы и комнаты, переходы и балконы завораживают таинственностью и поражают искусностью выполнения. В замке почти сто комнат: «Картинная галерея», «Восточный кабинет», «Дубовая комната», «Скобелевский зал». Кроме дворца, сохранились каменная ограда и служебные корпуса, партерный и пейзажный парки с прудами. Общая площадь усадьбы с парком — более 45 гектаров.

Величественный фасад, выходящий на Волгу, украшен черным туфом, привезенным Шереметевыми из Италии. А вот отделка окон сделана из белого камня. Помимо самого замка стоит полюбоваться величественными башнями ворот крепостной стены, окружавшей когда-то всю усадьбу. У замка есть свой парк и пляж с лодочной станцией, а также сувенирный магазин, где вы сможете купить подарки друзьям. Посещение Михайло-Архангельской церкви. Церковь построили еще в 1889 году. Рядом с храмом находится склеп, в котором похоронен последний владелец юринской усадьбы Шереметев Петр Васильевич.

2 день: Музейный день.

Прогулка по набережной к Вознесенской церкви, к памятнику «Дерево жизни» и Мемориальному ансамблю воинской славы. Закончим экскурсию на центральной площади Оболенского-Ноготкова, названной в честь первого воеводы города, увидим Царь-пушку и знаменитые музыкальные часы с двигающимися фигурками. Посещение Национальной художественной галереи

Интерактивная программа и мастер-класс по изготовлению марийского сувенира. Обед в кафе национальной кухни «Сандал». Экскурсия в Национальный музей имени Евсеева. Знакомство с жизнью и бытом народа мари: ритуалы, домашние занятия, развлечения.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.