Индивидуальный тур в Йошкар-Оле: погружение в мифы и легенды замка Шереметевых
Побываете в замке Шереметева, история которого началась в 1812 году. В замке 100 комнат, а усадьба считается одной из самых красивых на Волге. На следующий день отправимся в путешествие по Йошкар-Оле.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- 1 день: «В гости» к графам Шереметевым.
- Экскурсия по замку и парковой зоне Шереметевых. Многочисленные залы и комнаты, переходы и балконы завораживают таинственностью и поражают искусностью выполнения. В замке почти сто комнат: «Картинная галерея», «Восточный кабинет», «Дубовая комната», «Скобелевский зал». Кроме дворца, сохранились каменная ограда и служебные корпуса, партерный и пейзажный парки с прудами. Общая площадь усадьбы с парком — более 45 гектаров.
- Величественный фасад, выходящий на Волгу, украшен черным туфом, привезенным Шереметевыми из Италии. А вот отделка окон сделана из белого камня. Помимо самого замка стоит полюбоваться величественными башнями ворот крепостной стены, окружавшей когда-то всю усадьбу. У замка есть свой парк и пляж с лодочной станцией, а также сувенирный магазин, где вы сможете купить подарки друзьям. Посещение Михайло-Архангельской церкви. Церковь построили еще в 1889 году. Рядом с храмом находится склеп, в котором похоронен последний владелец юринской усадьбы Шереметев Петр Васильевич.
- 2 день: Музейный день.
Прогулка по набережной к Вознесенской церкви, к памятнику «Дерево жизни» и Мемориальному ансамблю воинской славы. Закончим экскурсию на центральной площади Оболенского-Ноготкова, названной в честь первого воеводы города, увидим Царь-пушку и знаменитые музыкальные часы с двигающимися фигурками. Посещение Национальной художественной галереи
Интерактивная программа и мастер-класс по изготовлению марийского сувенира. Обед в кафе национальной кухни «Сандал». Экскурсия в Национальный музей имени Евсеева. Знакомство с жизнью и бытом народа мари: ритуалы, домашние занятия, развлечения.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице (1 ночь)
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-экскурсовода по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Жд Вокзал, ул. Яналова, 3, Йошкар-Ола
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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