141 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы

Итальянские площади, бельгийские набережные и памятник Йошкину коту

Данил, Ирина и Евгений
Задать вопрос
Данил, Ирина и Евгений – представитель гидов
Яркая и пестрая современная архитектура Йошкар-Олы наделила город совершенно неожиданным для марийского края обликом.

Приезжая в столицу республики Марий Эл, кажется, что попадаешь в декорации фильма – здесь можно увидеть Спасскую башню Московского Кремля по соседству с набережной средневековой Фландрии, а баварский замок Нойшванштайн недалеко от общеобразовательной школы, построенной в стиле сказочного Хогвартса.
2600 ₽
2340 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Царевококшайского кремля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии141 отзыв
4.97
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы

Что вас ожидает

История создания города. Вы узнаете, какой путь проделала Йошкар-Ола от деревянного Царев-града на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного в XVI веке, до кусочка каменной Европы в центре России в XXI веке.

Самые яркие копии достопримечательностей Европы:

  • набережная Амстердама и Брюгге с их маленькими пряничными домиками
  • площадь Ноготкова-Оболенского – аналог площади Сан-Марко в Венеции
  • Спасская башня и Царь-пушка из Московского кремля
  • театр кукол, который перенесет нас в горы Баварии и мы увидим знаменитый Нойшванштайн

Необычные памятники супружеской паре Грейс Келли и князю Монако Ренье Третьему, Лоренцо ди Пьеро де Медичи и конечно же Йошкиному коту (которому на удачу в сессии студенты трут нос).

Религия Марий Эл:

  • Я расскажу вам, как сочетается в нашем крае православие и язычество.
  • Вы увидите единственные в Европе часы с оживающими скульптурными композициями: ослика, везущего икону Богоматери из Афона и 12 апостолов с Иисусом Христом, входящим в Иерусалим.
  • Познакомитесь с местной религией марийского народа, которая позволяет называть наш народ последними язычниками Европы.

Национальная марийская еда. Я расскажу вам о национальной кухне марийцев: братьях вареников – подкоголях, национальных трехслойных блинах – команмелна, колбасе сокта. При желании я смогу для вас организовать дегустацию, которая оплачивается отдельно (дегустация трех блюд от 300 рублей).

Организационные детали

• Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь
• Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды

Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Царевококшайского кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Данил, Ирина и Евгений
Данил, Ирина и Евгений
Мы небольшая команда гидов, нас зовут Данил, Ирина и Евгений. Мы уверены, что по-настоящему и с любовью рассказать о городе может только человек, который в нем родился и живет, каждый день видит, как он меняется и развивается. Мы росли вместе с замками и дворцами на гранитных набережных и знаем, почему сегодня туристы влюбляются в него и мечтают приехать снова! История, архитектура, язычество, национальная кухня — мы с вами обсудим все, что вам будет интересно! И расскажем то, что не рассказывают другие гиды: раскроем все загадки жемчужины Поволжья — Йошкар-Олы!
Напишите мне

141 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 марта 2020
Очень интересный город, про который можно слушать бесконечно! Благодаря Евгению, мы целиком и полностью погрузились в его атмосферу! Спасибо! Удачи ему и его команде!!!!
28 февраля 2020
Спасибо Евгению за интересную и увлекательную экскурсию, ещё несколько дней находились под впечатлением от знакомства с Йошкар-Олой!
26 февраля 2020
Совершенно замечательная экскурсия!
Нашим экскурсоводом был Евгений: очень грамотно и увлекательно рассказал и по-новому открыл для нас город Йошкар Олу. А еще сразу чувствовалось, как он любит свой город и гордится им! Это очень важно для экскурсовода.
23 февраля 2020
Нам очень понравился экскурсовод Евгений! Отличное знание материала и предмета экскурсии. Доступное повествование ,интересное сопровождение фактов !!! Мы в восторге ))))
7 января 2020
Спасибо Евгению за отличную экскурсию!
6 января 2020
Крайне интересная экскурсия и приятный, любящий своё дело гид Евгений. 5+
Спасибо за знакомство с городом.
6 января 2020
Чудесная экскурсия и чудесный гид Евгений! Спасибо большое)))
5 января 2020
Мы сами родились и выросли в Йошкар-Оле. Но уже 12 лет живем в Нижнем Новгороде. Приехали показать город друзьям из НиНо. С огромным удовольствием прогулялись по обновлённому городу, вспомнили историю, узнали новые факты и увидели удивительные памятники, о существовании которых даже не знали. Даниил - мастер своего дела, разбирается в истории города, эрудирован, приятный в общении человек! Рекомендуем всем! Процветания вам ребята!
4 января 2020
Даниил просто отличный гид!!! Провел нам очень интересное знакомство с городом, два часа пролетели незаметно) наша компания просто в восторге! Спасибо большое!
3 января 2020
Здравствуйте!
Выражаем искреннюю благодарность нашему Супергиду - Евгению за отлично проведенную экскурсию по Йошкар-Оле! Евгений - настоящий профессионал, любящий и знающий свое дело. Очень информативно, познавательно и с чувством юмора! Рекомендуем всем!
С уважением, Чувахловы.
Ещё 131 отзыв

Данил, Ирина и Евгений проводит ещё 3 экскурсии

Привет, Йошкар-Ола!Привет, Йошкар-Ола!Привет, Йошкар-Ола!
скидка5%
780 ₽
741 за человека
2 часа
17 отзывов
Получить объемное представление о главных достопримечательностях города на пешеходной экскурсии
Вы откроете самые яркие места обновленной Йошкар-Олы, узнаете тайны марийской столицы и услышите непринужденный рассказ о ее архитектуре и истории. А проникнуться атмосферой города поможет душевный формат прогулки: без сухих перечислений фактов и равнодушного показа достопримечательностей.
Неизведанная Йошкар-ОлаНеизведанная Йошкар-ОлаНеизведанная Йошкар-Ола
1600 за экскурсию
1.5 часа
Открыть историю исследования космоса в городской архитектуре
Благодаря новому облику Йошкар-Ола обрела известность, как город европейских набережных, площадей и памятников. Однако мало кто знает о ее космической стороне. Вы услышите, какие открытия здесь были совершены, как освоение космоса отразилось на жизни йошкаролинцев, и сможете оценить вклад марийской столицы в изучение Вселенной.
Гастротур по-марийскиГастротур по-марийскиГастротур по-марийски
скидка10%
1900 ₽
1710 за человека
2.5 часа
2 отзыва
Попробовать аутентичные блюда марийцев и прогуляться по историческому центру Йошкар-Олы
Марийская кухня сможет красноречивее любого учебника рассказать о коренном народе Йошкар-Олы. Вы прогуляетесь в сердце города, узнаете о его истоках и многовековой истории. А затем попробуете традиционные блюда, от подкоголей до блинов коман-мелна, в каждом из которых отразилась культура и древняя символика марийцев.

Обзорные экскурсии в Йошкар-Оле

Невероятная Йошкар-ОлаНевероятная Йошкар-ОлаНевероятная Йошкар-Ола
скидка10%
800 ₽
720 за человека
1.5 часа
10 отзывов
Исследовать знаковые места загадочной марийской столицы и услышать о них интересные факты
Красота и необычный облик Йошкар-Олы поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Я покажу главные и тайные достопримечательности любимого города, раскрою историю его развития и помогу изнутри ощутить местный колорит.

Выбирайте и другие экскурсии в Йошкар-Оле

История и архитектураСо скидкойИндивидуальныеОбзорныеПешкомНеобычные маршрутыНа автомобилеГрупповыеГастрономическиеВсе