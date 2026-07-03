141 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии с мая по сентябрь, когда можно насладиться пешими прогулками и архитектурой города в комфортных условиях.

Приглашаем вас на экскурсию по Йошкар-Оле, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет познавательное путешествие по знаковым местам, вдохновленным величием европейских городов.Откройте для себя копии знаменитых набережных

Брюгге и Амстердама, восхититесь архитектурой, напоминающей Флоренцию и Венецию, и почувствуйте себя в горах Баварии, увидев театр кукол, напоминающий замок Нойшванштайн. Вас ожидает знакомство с уникальными памятниками, в том числе скульптурной композицией Йошкиной кошке, и удивительное сочетание православия и язычества в религиозной культуре Марий Эл. Экскурсия пешеходная, так что выбирайте удобную обувь и готовьтесь к увлекательному путешествию в компании опытного гида

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

История создания города. Вы узнаете, какой путь проделала Йошкар-Ола от деревянного Царев-града на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного в XVI веке, до кусочка каменной Европы в центре России в XXI веке.

Самые яркие копии достопримечательностей Европы:

набережные Брюгге и Амстердам с их маленькими пряничными домиками

здания, которые напомнят архитектуру Флоренции, Сиены и Венеции

театр кукол, который перенесет нас в горы Баварии, и мы увидим знаменитый Нойшванштайн

Объекты, которые есть в крупных городах России: увидим Спасскую башню, как в Москве, Кремль, как в Нижнем Новгороде, и храм, как в Санкт-Петербурге.

Необычные памятники супружеской паре Грейс Келли и князю Монако Ренье Третьему, Лоренцо ди Пьеро де Медичи. Расскажу вам о Йошкином коте и покажу скульптурную композицию Йошкиной кошке.

Религия Марий Эл:

я расскажу, как сочетаются в нашем крае православие и язычество

вы увидите единственные в Европе часы с оживающей скульптурой: 12 апостолов с Иисусом Христом, входящим в Иерусалим

познакомитесь с местной религией марийского народа, которая позволяет называть наш народ последними язычниками Европы.

Организационные детали

• Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь

• Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды