141 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

История создания города. Вы узнаете, какой путь проделала Йошкар-Ола от деревянного Царев-града на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного в XVI веке, до кусочка каменной Европы в центре России в XXI веке.

Самые яркие копии достопримечательностей Европы:

набережная Амстердама и Брюгге с их маленькими пряничными домиками

площадь Ноготкова-Оболенского – аналог площади Сан-Марко в Венеции

Спасская башня и Царь-пушка из Московского кремля

театр кукол, который перенесет нас в горы Баварии и мы увидим знаменитый Нойшванштайн

Необычные памятники супружеской паре Грейс Келли и князю Монако Ренье Третьему, Лоренцо ди Пьеро де Медичи и конечно же Йошкиному коту (которому на удачу в сессии студенты трут нос).

Религия Марий Эл:

Я расскажу вам, как сочетается в нашем крае православие и язычество.

Вы увидите единственные в Европе часы с оживающими скульптурными композициями: ослика, везущего икону Богоматери из Афона и 12 апостолов с Иисусом Христом, входящим в Иерусалим.

Познакомитесь с местной религией марийского народа, которая позволяет называть наш народ последними язычниками Европы.

Национальная марийская еда. Я расскажу вам о национальной кухне марийцев: братьях вареников – подкоголях, национальных трехслойных блинах – команмелна, колбасе сокта. При желании я смогу для вас организовать дегустацию, которая оплачивается отдельно (дегустация трех блюд от 300 рублей).