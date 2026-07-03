141 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы

Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Приглашаем вас на экскурсию по Йошкар-Оле, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет познавательное путешествие по знаковым местам, вдохновленным величием европейских городов.

Откройте для себя копии знаменитых набережных
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Брюгге и Амстердама, восхититесь архитектурой, напоминающей Флоренцию и Венецию, и почувствуйте себя в горах Баварии, увидев театр кукол, напоминающий замок Нойшванштайн.

Вас ожидает знакомство с уникальными памятниками, в том числе скульптурной композицией Йошкиной кошке, и удивительное сочетание православия и язычества в религиозной культуре Марий Эл.

Экскурсия пешеходная, так что выбирайте удобную обувь и готовьтесь к увлекательному путешествию в компании опытного гида

5
488 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная архитектура
  • 🏰 Европейские достопримечательности
  • 👫 Необычные памятники
  • ⛪ Сочетание религий
  • 🚶 Пешеходная экскурсия

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии с мая по сентябрь, когда можно насладиться пешими прогулками и архитектурой города в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы

Что можно увидеть

  • Спасская башня
  • Набережные Брюгге и Амстердам
  • Театр кукол
  • Нойшванштайн
  • Памятники Грейс Келли и князю Монако Ренье Третьему
  • Лоренцо ди Пьеро де Медичи
  • Йошкин кот
  • Йошкина кошка
  • Часы с оживающей скульптурой

Описание экскурсии

История создания города. Вы узнаете, какой путь проделала Йошкар-Ола от деревянного Царев-града на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного в XVI веке, до кусочка каменной Европы в центре России в XXI веке.

Самые яркие копии достопримечательностей Европы:

  • набережные Брюгге и Амстердам с их маленькими пряничными домиками
  • здания, которые напомнят архитектуру Флоренции, Сиены и Венеции
  • театр кукол, который перенесет нас в горы Баварии, и мы увидим знаменитый Нойшванштайн

Объекты, которые есть в крупных городах России: увидим Спасскую башню, как в Москве, Кремль, как в Нижнем Новгороде, и храм, как в Санкт-Петербурге.

Необычные памятники супружеской паре Грейс Келли и князю Монако Ренье Третьему, Лоренцо ди Пьеро де Медичи. Расскажу вам о Йошкином коте и покажу скульптурную композицию Йошкиной кошке.

Религия Марий Эл:

  • я расскажу, как сочетаются в нашем крае православие и язычество
  • вы увидите единственные в Европе часы с оживающей скульптурой: 12 апостолов с Иисусом Христом, входящим в Иерусалим
  • познакомитесь с местной религией марийского народа, которая позволяет называть наш народ последними язычниками Европы.

Организационные детали

• Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь
• Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Воскресенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 11.5 часов
Провели экскурсии для 13169 туристов
Привет! Мы небольшая команда профессиональных гидов, уже 8 лет проводим экскурсии по Йошкар-Оле. Мы росли вместе с замками и дворцами на гранитных набережных и знаем, почему туристы влюбляются в наш
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город и мечтают приехать снова! История, архитектура, язычество — мы с вами обсудим всё, что вам будет интересно! И расскажем то, что не рассказывают другие гиды. Если хотите узнать тайны города, то до встречи на нашей экскурсии в Йошкар-Оле!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 488 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
476
4
11
3
2
1
1
Марина
Мы, три подруги из Москвы, были на экскурсии с Евгением 30 июня. Очень вежливый и воспитанный молодой человек. По нашей просьбе начал экскурсию от места, где мы сняли квартиру. Подача
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материала легкая, с юмором. Но это не исключает содержательности и информационной наполненности. Узнали много интересного об!Йошкар-Оле, о бывшем главе республике Марий Эл, при котором была построена красота, которой мы восхищались. Импонирует, что Евгений не навязывал нам свои оценки, а излагал факты, предоставляя нам возможность самим делать выводы. Всё Евгений делал с любовью, играючи. Даже нашу общую фотографию делал, говоря стихи:"Раз,два, три, Йошкар-Ола, живи! Три, четыре, пять - я вернусь сюда опять!" Однозначно рекомендуем Евгения для знакомства с Йошкар-Олой!

Мы, три подруги из Москвы, были на экскурсии с Евгением 30 июня. Очень вежливый и воспитанный
Мы, три подруги из Москвы, были на экскурсии с Евгением 30 июня. Очень вежливый и воспитанный
Мы, три подруги из Москвы, были на экскурсии с Евгением 30 июня. Очень вежливый и воспитанный
Мы, три подруги из Москвы, были на экскурсии с Евгением 30 июня. Очень вежливый и воспитанный
Мы, три подруги из Москвы, были на экскурсии с Евгением 30 июня. Очень вежливый и воспитанный
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Т
Евгений провёл интересную экскурсию. За 1,5ч мы посмотрели знаковые места города, получили историческую информацию, узнали об особенности жизни и традициях марийского народа. Евгений посоветовал локации, которые нужно посмотреть.
Евгений провёл интересную экскурсию. За 1,5ч мы посмотрели знаковые места города, получили историческую информацию, узнали об
Евгений провёл интересную экскурсию. За 1,5ч мы посмотрели знаковые места города, получили историческую информацию, узнали об
Евгений провёл интересную экскурсию. За 1,5ч мы посмотрели знаковые места города, получили историческую информацию, узнали об
Евгений провёл интересную экскурсию. За 1,5ч мы посмотрели знаковые места города, получили историческую информацию, узнали об
Евгений провёл интересную экскурсию. За 1,5ч мы посмотрели знаковые места города, получили историческую информацию, узнали об
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Мария
Отличная экскурсия, детям понравилось, даже 8-летняя не ныла. Материал по своему содержанию необычен, в этом и фишка. Во время экскурсии был моросящий дождь, но это нисколько не испортило впечатления от
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увиденного и услышанного. 1,5 часа пролетели незаметно. Евгений профессионал, в 1,5 часа уложил максимум интересной информации. Вообще мы подсели на индивидуальный формат. От него не устаешь, мы потом дальше пошли гулять)

Отличная экскурсия, детям понравилось, даже 8-летняя не ныла. Материал по своему содержанию необычен, в этом и
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Елена
Отличная по содержанию экскурсия! Рекомендуем!
Отличная по содержанию экскурсия! Рекомендуем!
Отличная по содержанию экскурсия! Рекомендуем!
Отличная по содержанию экскурсия! Рекомендуем!
Отличная по содержанию экскурсия! Рекомендуем!
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Юлия
Отличная экскурсия! Все четко, много информации!
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Анастасия
Не смотря на холод и сильный ветер, наша прогулка с Евгением прошла отлично! За 1.5 часа мы обошли весь центр, Евгений рассказал о необычных фактах города, истории его создания. Из пожеланий - мы были с детьми, хотелось бы побольше вопросов, загадок, интерактива для детей)
Не смотря на холод и сильный ветер, наша прогулка с Евгением прошла отлично! За 1.5 часа
Не смотря на холод и сильный ветер, наша прогулка с Евгением прошла отлично! За 1.5 часа
Не смотря на холод и сильный ветер, наша прогулка с Евгением прошла отлично! За 1.5 часа
Не смотря на холод и сильный ветер, наша прогулка с Евгением прошла отлично! За 1.5 часа
Не смотря на холод и сильный ветер, наша прогулка с Евгением прошла отлично! За 1.5 часа
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