141 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

История создания города. Вы узнаете, какой путь проделала Йошкар-Ола от деревянного Царев-града на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного в XVI веке, до кусочка каменной Европы в центре России в XXI веке.
Самые яркие копии достопримечательностей Европы:
Необычные памятники супружеской паре Грейс Келли и князю Монако Ренье Третьему, Лоренцо ди Пьеро де Медичи и конечно же Йошкиному коту (которому на удачу в сессии студенты трут нос).
Религия Марий Эл:
Национальная марийская еда. Я расскажу вам о национальной кухне марийцев: братьях вареников – подкоголях, национальных трехслойных блинах – команмелна, колбасе сокта. При желании я смогу для вас организовать дегустацию, которая оплачивается отдельно (дегустация трех блюд от 300 рублей).
• Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь
• Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды