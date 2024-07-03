Однодневные – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Йошкар-Оле, цены от 5 340 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
На машине
11 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
4 сен в 08:00
9 сен в 08:00
21 334 за всё до 4 чел.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
На машине
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
Начало: На Патриаршей площади
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
2600023 400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июля 2024
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Отличная экскурсия, узнали много нового про интересные места России. Экскурсия прошла в спокойном темпе, без спешки и суеты. Появились новые идеи что еще можно посмотреть поблизости. Спасибо Константину.
  • А
    Алла
    16 мая 2024
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы
    читать дальше

    быта и культуры, которые бережно собирает и хранит Вячеслав Васильевич. Время в компании Константина и Вячеслава Васильевича пробежало очень быстро и незаметно, настолько интересным было погружение в марийскую культуру. Спасибо большое!

  • М
    Мария
    27 мая 2023
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Великолепное путешествие, спасибо! Душевный, увлекательный, разносторонний взгляд на прекрасных марийцев, их культуру, историю и природу. Надеюсь, удастся съездить с Константином и на другие экскурсии. Благодарю сердечно! 🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
  2. Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
  3. Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Воскресенская набережная
  7. Патриаршая площадь
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в августе 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 340 до 23 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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