9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
4 сен в 08:00
9 сен в 08:00
21 334₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
Начало: На Патриаршей площади
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
2600023 400₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июля 2024Отличная экскурсия, узнали много нового про интересные места России. Экскурсия прошла в спокойном темпе, без спешки и суеты. Появились новые идеи что еще можно посмотреть поблизости. Спасибо Константину.
- ААлла16 мая 2024Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы
- ММария27 мая 2023Великолепное путешествие, спасибо! Душевный, увлекательный, разносторонний взгляд на прекрасных марийцев, их культуру, историю и природу. Надеюсь, удастся съездить с Константином и на другие экскурсии. Благодарю сердечно! 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Однодневные»
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