Иван — ваш гид в Йошкар-Оле

Провёл экскурсии для 145 туристов

Я всю жизнь живу в Йошкар-Оле. Увидел всю Россию и хочу поделиться её частью с вами! Обожаю историю и природу. Буду удивлять вас нашей культурой и своими знаниями!