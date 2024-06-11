На берегу Волги, в посёлке Юрино, стоит замок Шереметева - шедевр архитектуры конца 19 - начала 20 веков. Здесь смешались стили неоготики, барокко, древнерусской и романской архитектуры.
Прогулка по ухоженной территории
Прогулка по ухоженной территории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный замок Шереметева
- 🌳 Ухоженная территория и сад
- ⛪ Храм Архангела Михаила
- 🚐 Комфортабельный минивэн
- 📜 Интересная история семьи Шереметевых
Что можно увидеть
- Замок Шереметева
- Храм Архангела Михаила
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Замок Шереметева — грандиозное сооружение, настоящий шедевр архитектуры конца 19 — начала 20 веков
- Красивый сад и ухоженная территория резиденции — здесь высажены берёзы и вечнозелёные сосны, не говоря уже о многочисленных цветах
- Храм Архангела Михаила, у которого похоронен последний Шереметев
Вы узнаете всё о семье Шереметевых, их усадьбах, родстве с непобедимым генералом Скобелевым и, конечно же, историю нашей Республики.
Организационные детали
- Поездка прохдит на комфортабельном минивэне
- Дорога в одну сторону займёт 2,5–3 часа
- Дополнительно оплачивается обед в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Патриаршей площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Йошкар-Оле
Провёл экскурсии для 145 туристов
Я всю жизнь живу в Йошкар-Оле. Увидел всю Россию и хочу поделиться её частью с вами! Обожаю историю и природу. Буду удивлять вас нашей культурой и своими знаниями!Задать вопрос
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