Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева

Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
На берегу Волги, в посёлке Юрино, стоит замок Шереметева - шедевр архитектуры конца 19 - начала 20 веков. Здесь смешались стили неоготики, барокко, древнерусской и романской архитектуры.

Прогулка по ухоженной территории
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резиденции, где высажены берёзы и вечнозелёные сосны, подарит незабываемые впечатления. Также посетите храм Архангела Михаила, где похоронен последний Шереметев. Узнайте всё о семье Шереметевых, их усадьбах и родстве с генералом Скобелевым. Поездка проходит на комфортабельном минивэне, дорога в одну сторону займёт 2,5-3 часа. Дополнительно оплачивается обед в кафе

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Уникальный замок Шереметева
  2. 🌳 Ухоженная территория и сад
  3. ⛪ Храм Архангела Михаила
  4. 🚐 Комфортабельный минивэн
  5. 📜 Интересная история семьи Шереметевых

Что можно увидеть

  • Замок Шереметева
  • Храм Архангела Михаила
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Замок Шереметева — грандиозное сооружение, настоящий шедевр архитектуры конца 19 — начала 20 веков
  • Красивый сад и ухоженная территория резиденции — здесь высажены берёзы и вечнозелёные сосны, не говоря уже о многочисленных цветах
  • Храм Архангела Михаила, у которого похоронен последний Шереметев

Вы узнаете всё о семье Шереметевых, их усадьбах, родстве с непобедимым генералом Скобелевым и, конечно же, историю нашей Республики.

Организационные детали

  • Поездка прохдит на комфортабельном минивэне
  • Дорога в одну сторону займёт 2,5–3 часа
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Патриаршей площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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