2 день

Путешествие в Свияжск, новогодний банкет (по желанию)

С 07:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.

Экскурсия «Сказание о земле Свияжской».

Там, где Свияга сливается с Волгой, стоит, словно ожившая сказка Пушкина об острове Буяне, остров-град Свияжск. Высокая гора, со всех сторон омываемая водой, стала русской крепостью русского войска Ивана Грозного перед решающим походом на Казань.

В ходе экскурсии осмотр храмовых ансамблей: Собор Всех Скорбящих Радость — одна из главных архитектурных доминант Свияжска; древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, комплекс мужского Успенско -Богородицкого монастыря (16 в.), внутри главного собора которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века.

Обед в кафе.

Посещение музея археологии дерева. Подобных музеев в мире всего два, поэтому свияжский музей может претендовать на мировое значение.

За несколько столетий в нижней части Свияжска сформировался так называемый мокрый археологический слой — из-за большого количества влаги и дефицита кислорода археологические предметы в нем сохраняются особенно долго. Здание музея построено прямо на месте археологического раскопа.

Вы гуляете по улицам XVI-XVII веков. Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно на тех местах, где их нашли. На 21-метровом анимационном панно «Свияжск XVII века» представлена реконструкция облика и быта жизни города. 450 персонажей задействованы в 120 бытовых сценах.

16:00 Прибытие в Казань, свободное время.

Новогодний банкет в гостинице или ресторане города (оплачивается дополнительно).

Отели и рестораны города порадуют своих гостей Новогодней шоу-программой, конкурсы, разыгрывание призов, веселые аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка.

Шеф-повара порадуют новогодним меню.

Окунитесь в волшебство новогодней ночи!