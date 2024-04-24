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Авторский тур
4 дня
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
19 июля в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусно едем в Йошкар-Олу
Начало: Москва
14 июня в 10:00
13 сен в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 21 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 51 480₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 20 820₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 27 940₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Живописный каскад Поволжья
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 550₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
Начало: Россия, Республика Татарстан, Казань
1 авг в 10:00
1 ноя в 10:00
от 29 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 19 840₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
28 дек в 10:00
от 19 340₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 20 620₽ за человека
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 2200019 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Волжские грады. Экскурсионный тур
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 456₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Республика Татарстан, Казань
3 янв в 10:00
от 16 890₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трехдневное путешествие по Йошкар-Оле: культура, природа и традиции
Приглашаем вас на увлекательное трехдневное путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут история, природа и уникальные традиции
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
20 июня в 14:45
21 июня в 08:45
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четырёхдневное приключение в Йошкар-Оле: от культуры до природы
Приглашаем на индивидуальный тур по Йошкар-Оле, где каждый день - новое открытие. От исторических памятников до марийской культуры
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
20 июня в 14:45
21 июня в 08:45
60 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
4 столицы: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
Начало: Нижний Новгород
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
18 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга24 апреля 2024Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
- УУсачева9 апреля 2024Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
- ММаргарита5 апреля 2024Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ВВиолетта20 марта 2024Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь мы собрались большой семьёй
- ААзер18 марта 2024Добрый день В нескольких словах, поездка была очень интересной и познавательной, несмотря на суровую погоду, которая установилась в регионе практически сразу
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ДДарина13 марта 2024Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
- ЖЖанна22 января 2024Очень понравилась программа тура, было интересно и познавательно. У нас была гид Нина, прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «На автобусе»
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