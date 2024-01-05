Представьте себе выходные, полные открытий и удовольствий в Йошкар-Оле, где каждый момент наполнен новыми впечатлениями. Этот индивидуальный двухдневный тур знакомит вас с богатой историей и культурой Республики Марий Эл.



Ваше путешествие начнется с экскурсии по историческим местам города в сопровождении опытного гида, который раскроет вам секреты древних улиц и архитектурных шедевров.



После насыщенной программы вас ждет обед в лучшем ресторане национальной кухни, где вы не только отведаете традиционные блюда, но и примете участие в мастер-классе по приготовлению национальных блинов.



Второй день тура обещает быть не менее интересным: посещение экофермы и сыроварни с дегустацией фермерских сыров оставит незабываемые впечатления.



Завершится ваше путешествие прогулкой по живописному парку, где вы сможете насладиться природой и встретиться с местными животными.



В тур включены трансфер, проживание в отеле с завтраками и приветственным ужином, а также экскурсии как пешком, так и на автомобиле для максимального комфорта.



Этот тур станет вашим шансом погрузиться в атмосферу настоящей Республики Марий Эл и узнать ее изнутри