Проведите выходные в Йошкар-Оле, погружаясь в богатую культуру и наслаждаясь уникальными гастрономическими традициями
Представьте себе выходные, полные открытий и удовольствий в Йошкар-Оле, где каждый момент наполнен новыми впечатлениями. Этот индивидуальный двухдневный тур знакомит вас с богатой историей и культурой Республики Марий Эл.
Ваше путешествие начнется с экскурсии по историческим местам города в сопровождении опытного гида, который раскроет вам секреты древних улиц и архитектурных шедевров.
После насыщенной программы вас ждет обед в лучшем ресторане национальной кухни, где вы не только отведаете традиционные блюда, но и примете участие в мастер-классе по приготовлению национальных блинов.
Второй день тура обещает быть не менее интересным: посещение экофермы и сыроварни с дегустацией фермерских сыров оставит незабываемые впечатления.
Завершится ваше путешествие прогулкой по живописному парку, где вы сможете насладиться природой и встретиться с местными животными.
В тур включены трансфер, проживание в отеле с завтраками и приветственным ужином, а также экскурсии как пешком, так и на автомобиле для максимального комфорта.
Этот тур станет вашим шансом погрузиться в атмосферу настоящей Республики Марий Эл и узнать ее изнутри
Ваше путешествие начнется с экскурсии по историческим местам города в сопровождении опытного гида, который раскроет вам секреты древних улиц и архитектурных шедевров.
После насыщенной программы вас ждет обед в лучшем ресторане национальной кухни, где вы не только отведаете традиционные блюда, но и примете участие в мастер-классе по приготовлению национальных блинов.
Второй день тура обещает быть не менее интересным: посещение экофермы и сыроварни с дегустацией фермерских сыров оставит незабываемые впечатления.
Завершится ваше путешествие прогулкой по живописному парку, где вы сможете насладиться природой и встретиться с местными животными.
В тур включены трансфер, проживание в отеле с завтраками и приветственным ужином, а также экскурсии как пешком, так и на автомобиле для максимального комфорта.
Этот тур станет вашим шансом погрузиться в атмосферу настоящей Республики Марий Эл и узнать ее изнутри
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
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мая
3
мая
мая
4
мая
мая
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мая
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6
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Царевококшайский Кремль. (история Цаpeвoкoкшайска)
- Музей сказки под открытым небом
- Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура "Вход Господин в Иерусалим", или "12 апостолов")
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
- Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
- Набережная Амстердам
- Улица Гоголя
- Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
- Сыроварня Заазяково cheese
Описание
На выходные в Йошкар-Олу Начнем с увлекательного знакомства с историческими и культурными достопримечательностями города. Профессиональный гид расскажет интересные факты и увлекательные истории, позволяя вам глубже погрузиться в атмосферу этого уникального места. После насыщенной экскурсии мы направимся в уютный ресторан национальной кухни для обеда. Здесь вас ждет не только вкусная еда, но и мастер-класс по приготовлению национальных блинов коман-мелна. Вы узнаете тайны приготовления этого блюда, сможете поучаствовать в процессе и получите возможность примериться к национальной культуре в специально стилизованном интерьере. В следующий день мы отправимся на настоящую экоферму и сыроварню. Вы сможете понаблюдать за всем процессом от сбора молока до создания великолепных фермерских сыров через панорамное стекло. Дегустация включает в себя 15 видов разнообразных сыров, фирменные соусы и чашку ароматного Иван-чая. Завершим наш день прогулкой по живописному парку, где вы сможете не только насладиться природой, но и покормить и погладить животных. Вас ждет невероятная возможность создать отличные фото и проникнуться уютной атмосферой республики Марий Эл. Важная информация:
- Трансфер включен, мы встретим Вас по приезде в нашу Республику Марий Эл;
- Экскурсия смешанная: мы будем ходить пешком, а между локациями ездить на машине и минивэне;
- Проживание в отеле — двое суток (сколько дней тур – столько и проживание). Завтрак и приветственный ужин включены в экскурсию.
Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский Кремль. (история Цаpeвoкoкшайска)
- Музей сказки под открытым небом
- Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура "Вход Господин в Иерусалим", или "12 апостолов")
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
- Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
- Набережная Амстердам
- Улица Гоголя
- Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
- Сыроварня Заазяково cheese
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтрак,
- Обзорная экскурсия по городу
- Обед в ресторане
- Трансфер
- Услуги гида
- Посещение экофермы
- Экскурсия по сыроварне, дегустация сыров
Что не входит в цену
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мы встретим Вас по приезду в нашу Республику Марий Эл. С поезда, самолёта, автобуса или такси
- Экскурсия - смешанная, мы будем ходить пешком, а между локациями ездить на машине и минивэне
- Проживание в отеле - двое суток (сколько дней тур - столько и проживание). Завтрак включён в отеле. Приветственный ужин включены в экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
5 янв 2024
Рекомендуем!
В
Вера
5 янв 2024
Спасибо. Нам все понравилось - пунктуальность, грамотная речь, изложение материала, спасибо!
Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы
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