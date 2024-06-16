Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней

Золотой Казан и Красный город
Насыщенная программа по двум удивительным городам – Казани и Йошкар-Оле! Величественное архитектурное наследие, древняя культура татарского народа, неповторимая самобытность традиций, национальная марийская и татарская кухня ждут Вас в этом необычном
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путешествии.

В данном путешествии Вы прогуляетесь по старому центру Казани и красочным паркам, посетите Казанский Кремль, главную мечеть города – Кул Шариф, музей поэта Боратынского, обсерваторию Казанского Федерального университета и национальную библиотеку республики Татарстан, съездите в ультрасовременный город Иннополис, Болгарский музей-заповедник, а также в Йошкар-Олу – столицу республики Марий Эл. Также Вы можете ознакомиться с программой на 5 дней по ссылке.

5
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желанию

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер бронируется за отдельную плату.

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

14:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

  • Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население,
  • Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I,
  • площадь фонтанов,
  • озеро Кабан – его тайны и легенды,
  • стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»),
  • новый Театр Кукол,
  • Казанский университет,
  • площадь Свободы – культурный и административный центр Казани,
  • старейшая мечеть Марджани,
  • Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 Дополнительная вечерняя экскурсия «Огни Казани» (по желанию, оплачивается отдельно 1100 руб., состоится при наборе 10 человек).

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желаниюОбзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желаниюОбзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желаниюОбзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желанию
2 день

Болгар

Завтрак в гостинице.

С 07:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (190 км.)

12:00 Прибытие в Болгар.

Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедника.

Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец.

Посещение музея Болгарской цивилизации.

15:40 Обед в кафе Болгар.

16:40 После обеда вы сможете познакомиться с новыми объектами Болгара.

Осмотр одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана – Ак мечет (Белая мечеть).

17:00 Выезд из Болгара в Казань.

20:00 Прибытие в Казань.

БолгарБолгар
3 день

Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию). Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)

Завтрак в гостинице.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

09:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

10:30 Мастер класс «Искусство завязывания платка».

11:30 Свободное время в центре города или дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск (по желанию, оплачивается отдельно 2700 руб., состоится при наборе группы).

11:45 Причал «Казан». Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:00 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия “Цитадель завоевателя” на остров-град Свияжск.

Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость", один из старейших деревянных храмов России – церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия 2300 руб. на остров-град Свияжск.

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:00 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.

С 20:15 до 21:45 Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе 15 человек).

Состоятельные хозяева дома раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию). Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию). Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию). Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию). Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)
4 день

Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»

Завтрак в гостинице.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).

11:30 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».

Одна из главных достопримечательностей – площадь им. Оболенского-Ноготкова.

На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» – часы на галерее, символизирующие христианскую веру.

Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов – восемь минут евангельского чуда.

Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.

Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.

Посещение национального музея имени Т. Евсеева.

Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти»

16:30 Выезд в Казань.

19:00 Возвращение в Казань.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»
5 день

Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"

Завтрак в гостинице.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

Автобусно — пешеходная экскурсия «Казань в парках».

Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов.

12:30 Экскурсия «Цветущая Боратынка». Посещение музея поэта Е. Боратынского.

Е. А. Боратынский – выдающийся русский поэт, друг А. С. Пушкина.

Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.

Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи.

Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.

14:00 Окончание программы в центре города.

Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"
6 день

Экскурсия в обсерваторию Казанского Федерального университета. Посещение Иннополиса

Завтрак в гостинице.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

10:45 Экскурсия «Ангел хранитель».

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в старейшую обсерваторию Казанского Университета.

На территории обсерватории – комплекс зданий начала XX века, музей обсерватории с коллекцией бесценных экспонатов.

У вас есть уникальная возможность прикоснуться к историческим корням университета, узнать историю открытия обсерватории, возможность приобщиться к астрономии, к безграничному и загадочному миру космоса и истории нашей отечественной космонавтики.

12:15 Выезд из Обсерватории в Иннополис.

12:45 Посещение Иннополиса. Иннополис — новый город в России, расположенный в Республике Татарстан. х.

В Иннополисе создана уникальная городская среда с современной жилой инфраструктурой, экологией, безопасной средой, широкими возможностями для образования и профессионального развития.

Университет Иннополиса — интеллектуальное ядро нового города и новый российский вуз, который занимается подготовкой ИТ-специалистов высокого уровня, заимствуя опыт лучших вузов мира.

13:45 Выезд в Казань.

14:45 Окончание экскурсии в центре города. Свободное время.

Экскурсия в обсерваторию Казанского Федерального университета. Посещение ИннополисаЭкскурсия в обсерваторию Казанского Федерального университета. Посещение ИннополисаЭкскурсия в обсерваторию Казанского Федерального университета. Посещение ИннополисаЭкскурсия в обсерваторию Казанского Федерального университета. Посещение Иннополиса
7 день

Экскурсия «Поэма об университете». Посещение национальной библиотеки республики Татарстан

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

10:00 Экскурсия «Поэма об университете».

С давних времён Казань слывёт оплотом образования.

Достаточно вспомнить, что именно в Казани было создано одно из старейших учебных заведений России — Казанский Университет.

Его стены взрастили не одну плеяду будущих писателей, математиков, астрономов, химиков, деятельность которых прославила не только наш университет, но и нашу страну.

11:00 Еще немного о Казани.

Воспоминания о былом и современность. Федоровский бугор.

11:30 История одной библиотеки.

Национальная библиотека республики Татарстан одна из крупнейших и старейших библиотек России.

Сегодня обновленная национальная библиотека располагается в здании – символе советского модернизма.

Посетив нашу библиотеку, вы осмотрите читальные залы, террасу библиотеки, увидите уникальную инсталляцию из 287 букв 5 татарских алфавитов, насладитесь потрясающими видами исторической и современной части города, панорамой реки Казанки.

12:30 Окончание программы тура.

Трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия «Поэма об университете». Посещение национальной библиотеки республики ТатарстанЭкскурсия «Поэма об университете». Посещение национальной библиотеки республики Татарстан

Проживание

Стоимость тура без проживания и питания на период с 25.04.2024- 02.10.2024 - 27940 руб.

Ребенок (до 7/14 лет) - 26740 руб. / 27340 руб.

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты (период действия цены 12.05.2023-08.06.2023; 16.05.2024-02.10.2024, руб:

Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Тур без проживания» 27.04.202425.04.2024-02.10.20242794026740/27340
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL 27.04.202416.05.2024-02.10.20243754026740/3694037540481602300/4070Шведский стол
«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20244024026740/3964040240477402750/4000Шведский стол
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20244294026740/4234042940495403200/4300Шведский стол
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20244294026740/4234042940507403200/4500Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом-стандарт номер TWIN/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20244294026740/4234042940489403200/4200Шведский стол
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20244414026740/4354044140549403400/5200Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20244414026740/4354044140567403400/5500Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20244414026740/4354044140525403400/4800Шведский стол
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20244414026740/43540/548203400/5180Шведский стол
« IT Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж) TWIN/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20244576026740/4516045760576403670/5650Шведский стол
«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20244654026740/4594046540567403800/5500Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20244984026740/4924049840609404350/6200Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20244954026740/4894049540597404300/6000Шведский стол
«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.2024

16.05.2024-06.06.2024;

27.06.2024-02.10.2024

5224026740/5164052240687404750/7500Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20245374026740/53140/681405000/7400Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20245794026740/5734057940687405700/7500Шведский стол
«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL) 27.04.202416.05.2024-02.10.20247474026740/74140747401107408500/14500Шведский стол

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Ребенок до 14 лет».

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.

При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.

Подселение отсутствует. За одноместное размещение — доплата (если турист едет один).

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

6 ночей

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

Отель «AMAKS Safar» 3

6 ночей

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3

Отель «Кристалл» 3

6 ночей

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3

Отель «Давыдов» 3

6 ночей

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3

Отель «Парк Отель Центр» 3

6 ночей

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3

Отель «Ибис» 3

6 ночей

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

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Отель «Биляр Палас» 4

6 ночей

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

6 ночей

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

6 ночей

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

Отель «Ногай» 4

6 ночей

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай» 4Отель «Ногай» 4Отель «Ногай» 4Отель «Ногай» 4

«Отель Релита» 4

6 ночей

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4

Отель «Корстон Tower» 4

6 ночей

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4

Отель «Корстон Royal» 5

6 ночей

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

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Отель «Шаляпин Палас» 4

6 ночей

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4

Отель «Мираж» 5

6 ночей

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

6 ночей

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

Гостиница «Татарстан» 3

6 ночей

Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.

Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале. На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием)
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительная экскурсия в «Дом Бая»:2300 рублей взрослый2100 рублей детский до 14 лет1000 рублей дети до 6 лет
  • 2300 рублей взрослый
  • 2100 рублей детский до 14 лет
  • 1000 рублей дети до 6 лет
  • Дополнительная экскурсия «Огни Казани» - 1100 руб. /чел
  • Экскурсия на остров-град Свияжск: теплоходная экскурсия - 2700 руб. /чел. автобусная экскурсия - 2300 руб. /чел
  • Теплоходная экскурсия - 2700 руб. /чел
  • Автобусная экскурсия - 2300 руб. /чел
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 150 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой страны.

График выезда на экскурсионную программу из отелей

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

13:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

13:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

13:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8).

14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

08:05 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ПЯТЫЙ ДЕНЬ

09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А)

09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

09:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б)

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8)

10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1)

ШЕСТОЙ ДЕНЬ

09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

09:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А)

09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б)

09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8)

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1)

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
И
16 июн 2024
Понравилось всё - организация, отель, программа. Отдельно хотелось бы выделить экскурсовода Нину Максимову - были в восторге от того количества информации, которое получили. Слушали, не отрываясь, и были восхищены ее отдачей и любовью к своему делу, которая чувствовалась на протяжении всех экскурсий.
Т
27 авг 2023
Тур "Золотой Казан и Красный Город" очень понравился. Четкая организация, не было никаких сбоев в программе тура. Особая благодарность гиду Маргарите Юрьевне Шушковой за прекрасные экскурсии, чудесное, грамотное, интереснейшее изложение материала! Человек, обладающий феноменальными знаниями!
Профессиональные водители!
Красивые локации! Богатая история! Спасибо огромное!
Е
19 авг 2023
Казань - это удивительный город, это удивительный мир, такое ощущение будто ты побывал в другой реальности. Хочу сказать больше СПАСИБО и организаторам и экскурсоводам, за то что помогли и раскрыли
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все красоты это великолепия! Я получила огромное удовольствие от этого путешествия. Всё очень грамотно спланировано. Экскурсоводы не выдавали голые исторические факты, а рассказывали очень много увлекательных историй, легенд. Хотела отметить и сказать огромное спасибо экскурсоводу принимающей стороны Шушковой Маргарите, она профессионал своего дела, её хотелось слушать не отрываясь. Спасибо большое и Большой Стране и принимающей стороне за доставленные удовольствие! Это незабываемое путешествие!

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры

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