О Ольга Живописный каскад Поволжья. Осень-зима Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.

У Усачева Живописный каскад Поволжья. Осень-зима Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.

М Маргарита Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!

В Виолетта Вкусно едем в Йошкар-Олу Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь мы собрались большой семьёй - 3 поколения, нас 10 человек и с туром "ВкусноЙошка" уехали отмечать день рождение и юбилей. Тур великолепный! Путешествовали поездом из Москвы в пятницу, 15 марта, вернулись в понедельник в 9 утра, очень удобно, некоторые успели и на учёбу, и на работу. Встреча на вокзале в Йошкар-Оле была не забываемая: гармонист, приветственные песни на местном языке, хоровод, подарки в автобусе;) Далее весело, душевно, во всех мероприятиях от организаторов и участников чувствовалась большая любовь к своему краю, к своим людям, к своим традициям. Очень приятно удивила архитектура города. Гид Тамара чудесный человек, ещё и влюблённый в свою профессию, давала море интересной информации. Нам просто повезло!!! Отдельное спасибо за дегустации. Удивили необычные часы, 3 штуки, на не очень большой город это были "вишенки на торте" в экскурсиях. Понравилась группа в Ватсап с информацией, организацией. Удивило присутствие фотографа, замечательно время провели, потом и фотки на Яндекс-диск нам в группе скинули, поэтому можно было там расслабиться, выпустить телефон из рук, иначе хотелось бы всё на память запечатлеть, а так получили все удовольствие от Масленицы. Гостиница - достойная, расположение удобное. Бабушка наша поправилась на 2 кг за выходные:)) Конечно же в Москве будем советовать всем друзьям и знакомым провести выходные так же!

В Виолетта Вкусно едем в Йошкар-Олу Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, Вкусно едем в Йошкар-Олу Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

М Марина Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Д Дарина Живописный каскад Поволжья. Осень-зима Все хорошо организовано, спасибо Светлане.

Ж Жанна Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней Очень понравилась программа тура, было интересно и познавательно. У нас была гид Нина, прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает.