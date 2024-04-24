Авторские туры в Йошкар-Оле

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Волжские грады. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Волжские грады. Экскурсионный тур
Татарстан, Казань
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 21 456 за человека
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Республика Татарстан, Казань
3 янв
от 16 890 за человека
Трёхдневный тур «История Республики»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Трехдневное путешествие по Йошкар-Оле: культура, природа и традиции
Приглашаем вас на увлекательное трехдневное путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут история, природа и уникальные традиции
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
37 000 за человека
Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Четырёхдневное приключение в Йошкар-Оле: от культуры до природы
Приглашаем на индивидуальный тур по Йошкар-Оле, где каждый день - новое открытие. От исторических памятников до марийской культуры
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
60 000 за человека
4 столицы: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
4 столицы: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
Нижний Новгород
10 мая
31 мая
21 июня
5 июля
18 900 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Насыщенная программа по двум удивительным городам
Татарстан, Казань
от 17 640 за человека
Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республика Татарстан, Казань
9 мая
24 мая
7 июня
21 июня
от 21 900 за человека
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Россия, Москва
19 июля
от 43 000 за человека
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Татарстан, Казань
2 янв
3 янв
от 19 840 за человека
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
Татарстан, Казань
30 дек
от 19 340 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Татарстан, Казань
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 20 820 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Татарстан, Казань
9 мая
17 мая
24 мая
31 мая
от 27 940 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Татарстан, Казань
11 окт
25 окт
2 ноя
8 ноя
от 20 620 за человека
Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
Россия, Республика Татарстан, Казань
6 июня
1 авг
1 ноя
от 29 500 за человека
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Республика Татарстан, Казань
9 мая
24 мая
7 июня
21 июня
от 51 480 за человека
Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Выходные в Йошкар-Оле: история, кухня и природа Республики Марий Эл
Проведите выходные в Йошкар-Оле, погружаясь в богатую культуру и наслаждаясь уникальными гастрономическими традициями
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
20 000 за человека
Вкусно едем в Йошкар-Олу
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусно едем в Йошкар-Олу
Москва
8 мая
14 июня
13 сен
4 окт
от 32 000 за человека
Живописный каскад Поволжья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Живописный каскад Поволжья
Россия, Нижний Новгород
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 19 550 за человека
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
Россия, Нижний Новгород
4 окт
11 окт
18 окт
25 окт
от 2200019 550 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу
  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • М
    Маргарита
    5 апреля 2024
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
    Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Вкусно едем в Йошкар-Олу
    Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь мы собрались большой семьёй - 3 поколения, нас 10 человек и с туром "ВкусноЙошка" уехали отмечать день рождение и юбилей. Тур великолепный! Путешествовали поездом из Москвы в пятницу, 15 марта, вернулись в понедельник в 9 утра, очень удобно, некоторые успели и на учёбу, и на работу. Встреча на вокзале в Йошкар-Оле была не забываемая: гармонист, приветственные песни на местном языке, хоровод, подарки в автобусе;) Далее весело, душевно, во всех мероприятиях от организаторов и участников чувствовалась большая любовь к своему краю, к своим людям, к своим традициям. Очень приятно удивила архитектура города. Гид Тамара чудесный человек, ещё и влюблённый в свою профессию, давала море интересной информации. Нам просто повезло!!! Отдельное спасибо за дегустации. Удивили необычные часы, 3 штуки, на не очень большой город это были "вишенки на торте" в экскурсиях. Понравилась группа в Ватсап с информацией, организацией. Удивило присутствие фотографа, замечательно время провели, потом и фотки на Яндекс-диск нам в группе скинули, поэтому можно было там расслабиться, выпустить телефон из рук, иначе хотелось бы всё на память запечатлеть, а так получили все удовольствие от Масленицы. Гостиница - достойная, расположение удобное. Бабушка наша поправилась на 2 кг за выходные:)) Конечно же в Москве будем советовать всем друзьям и знакомым провести выходные так же!
    Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Вкусно едем в Йошкар-Олу
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Вкусно едем в Йошкар-Олу
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
    Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
  • Ж
    Жанна
    22 января 2024
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    Очень понравилась программа тура, было интересно и познавательно. У нас была гид Нина, прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает.
  • Т
    Татьяна
    19 января 2024
    Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
    Хотела бы поблагодарить организаторов тура за качественную организацию нашего досуга. Все экскурсии были очень интересными, гиды обладают большим объёмом различной информации, заботятся о туристах и отвечают на любые (даже каверзные и не по теме) вопросы. Обязательно вернёмся ещё!
    Хотела бы поблагодарить организаторов тура за качественную организацию нашего досуга. Все экскурсии были очень интересными, гидыХотела бы поблагодарить организаторов тура за качественную организацию нашего досуга. Все экскурсии были очень интересными, гидыХотела бы поблагодарить организаторов тура за качественную организацию нашего досуга. Все экскурсии были очень интересными, гиды

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле

Самые популярные туры в Йошкар-Оле
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 19
  1. Волжские грады. Экскурсионный тур
  2. Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
  3. Трёхдневный тур «История Республики»
  4. Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
  5. 4 столицы: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в апреле 2024
Сейчас в Йошкар-Оле можно забронировать 19 авторских туров от 16 890 ₽ до 60 000 ₽ со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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