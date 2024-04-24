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По популярности
Авторский тур
5 дней
Волжские грады. Экскурсионный тур
Татарстан, Казань
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 21 456₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Республика Татарстан, Казань
3 янв
от 16 890₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трехдневное путешествие по Йошкар-Оле: культура, природа и традиции
Приглашаем вас на увлекательное трехдневное путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут история, природа и уникальные традиции
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четырёхдневное приключение в Йошкар-Оле: от культуры до природы
Приглашаем на индивидуальный тур по Йошкар-Оле, где каждый день - новое открытие. От исторических памятников до марийской культуры
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
60 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
4 столицы: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
Нижний Новгород
10 мая
31 мая
21 июня
5 июля
18 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Насыщенная программа по двум удивительным городам
Татарстан, Казань
от 17 640₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республика Татарстан, Казань
9 мая
24 мая
7 июня
21 июня
от 21 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Россия, Москва
19 июля
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Татарстан, Казань
2 янв
3 янв
от 19 840₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
Татарстан, Казань
30 дек
от 19 340₽ за человека
Авторский тур
5 дней
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 20 820₽ за человека
Авторский тур
7 дней
9 мая
17 мая
24 мая
31 мая
от 27 940₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Татарстан, Казань
11 окт
25 окт
2 ноя
8 ноя
от 20 620₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
Россия, Республика Татарстан, Казань
6 июня
1 авг
1 ноя
от 29 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Республика Татарстан, Казань
9 мая
24 мая
7 июня
21 июня
от 51 480₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Йошкар-Оле: история, кухня и природа Республики Марий Эл
Проведите выходные в Йошкар-Оле, погружаясь в богатую культуру и наслаждаясь уникальными гастрономическими традициями
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
20 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусно едем в Йошкар-Олу
Москва
8 мая
14 июня
13 сен
4 окт
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Живописный каскад Поволжья
Россия, Нижний Новгород
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 19 550₽ за человека
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
Россия, Нижний Новгород
4 окт
11 окт
18 окт
25 окт
от 2200019 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга24 апреля 2024Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
- УУсачева9 апреля 2024Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
- ММаргарита5 апреля 2024Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
- ВВиолетта20 марта 2024Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь мы собрались большой семьёй - 3 поколения, нас 10 человек и с туром "ВкусноЙошка" уехали отмечать день рождение и юбилей. Тур великолепный! Путешествовали поездом из Москвы в пятницу, 15 марта, вернулись в понедельник в 9 утра, очень удобно, некоторые успели и на учёбу, и на работу. Встреча на вокзале в Йошкар-Оле была не забываемая: гармонист, приветственные песни на местном языке, хоровод, подарки в автобусе;) Далее весело, душевно, во всех мероприятиях от организаторов и участников чувствовалась большая любовь к своему краю, к своим людям, к своим традициям. Очень приятно удивила архитектура города. Гид Тамара чудесный человек, ещё и влюблённый в свою профессию, давала море интересной информации. Нам просто повезло!!! Отдельное спасибо за дегустации. Удивили необычные часы, 3 штуки, на не очень большой город это были "вишенки на торте" в экскурсиях. Понравилась группа в Ватсап с информацией, организацией. Удивило присутствие фотографа, замечательно время провели, потом и фотки на Яндекс-диск нам в группе скинули, поэтому можно было там расслабиться, выпустить телефон из рук, иначе хотелось бы всё на память запечатлеть, а так получили все удовольствие от Масленицы. Гостиница - достойная, расположение удобное. Бабушка наша поправилась на 2 кг за выходные:)) Конечно же в Москве будем советовать всем друзьям и знакомым провести выходные так же!
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ДДарина13 марта 2024Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
- ЖЖанна22 января 2024Очень понравилась программа тура, было интересно и познавательно. У нас была гид Нина, прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает.
- ТТатьяна19 января 2024Хотела бы поблагодарить организаторов тура за качественную организацию нашего досуга. Все экскурсии были очень интересными, гиды обладают большим объёмом различной информации, заботятся о туристах и отвечают на любые (даже каверзные и не по теме) вопросы. Обязательно вернёмся ещё!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле
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Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в апреле 2024
Сейчас в Йошкар-Оле можно забронировать 19 авторских туров от 16 890 ₽ до 60 000 ₽ со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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