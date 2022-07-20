16:20 Отправление туристического поезда № 926/925 с Казанского вокзала г. Москвы.
Свободное время для отдыха, посещения вагона ресторана.
Завтрак в поезде.
06:52 Прибытие туристического поезда на ст. Йошкар-Ола.
Встреча с гидом на перроне, организованный проход в автобусы.
07:10-09:30 Обзорная автобусная экскурсия по столице Республики Марий Эл – городу Йошкар-Оле, которая комфортно расположилась по берегам речки Кокшаги – одного из притоков Волги.
Во время экскурсии вы увидите:
Памятники и здания города, одну из главных достопримечательностей – площадь имени Оболенского-Ноготкова, на которой находятся комплекс административных зданий, национальная художественную галерею, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.
Новые архитектурные решения города – площадь Республики, Патриаршая площадь, набережная Брюгге – делают Йошкар-Олу современной и привлекательной. Особое внимание стоит уделить уникальной динамической скульптуре «Вход Господень в Иерусалим», это произведение искусства, которое не имеет аналогов в мире.
Вас ждет знакомство и фотосессия с символом города – йошкиным котом.
С ним можно посидеть рядом на лавочке, сделать атмосферный снимок. Говорят, что этот кот приносит удачу путнику, для этого нужно обязательно его погладить.
09:30–10:00 Посещение Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана.
Артисты театра представят зрителю программу «Наследие», в которой познакомят с традициями марийского народа, песнями, играми, музыкальными инструментами, праздниками, религиозными обрядами.
10:15–11:15 Посещение Национальной художественной галереи и современной выставки, на которой представлены лучшие работы музеев Республики Марий Эл. С первой минуты туристы погружаются в атмосферу тайны. Световые проекции и оригинальные инсталляции дома, очага, священной рощи сопровождаются звуками плача ребенка, молитвы карта, шумом леса — все это дает возможность прочувствовать традиционную культуру народа мари и стать ее участником.
11:15–11:30 Свободное время для покупки сувениров.
11:30 Трансфер на ж/д вокзал г. Йошкар-Олы
12:00 Отправление туристического поезда.
Свободное время для отдыха, посещения вагона ресторана.
14:50 Прибытие туристического поезда на станцию Свияжск. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в автобусы. Трансфер на остров-град Свияжск.
15:30 Обзорная пешеходная экскурсия по остров-граду Свияжск.
«Остров на море лежит, град на острове стоит…» – словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Фантастическую историю возникновения города Свияжска вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.
Во время экскурсии вы увидите:
17:30 Приглашаем принять участие в интерактивной программе «Стрелецкие забавы».
Вас ждет интересный рассказ о секретах облачения противоборствующих войск, о тяготах военной службы, и всех без исключения научат стрелять из настоящих лука и арбалета.
18:15 Свободное время.
19:30 Трансфер на ж/д ст. Свияжск.
20:20 Отправление туристического поезда.
Свободное время для отдыха, посещения вагона ресторана.
Завтрак в поезде.
09:00 Прибытие туристического поезда в Москву.
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
|Категория вагона
|Взрослый
|Ребенок до 9 лет
|Люкс
|43 900
|16 990
|Люкс SNGL
|77 800
|-
|СВ
|41 580
|24 700
|СВ SNGL
|73 100
|-
|Купе
|29 700
|20 200
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.