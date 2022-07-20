Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз

Предлагаем вам путешествие выходного дня, которое поможет открыть

Предлагаем вам путешествие выходного дня, которое поможет открыть и оценить по достоинству фантастическое умиротворяющее Поволжье, оплот русской старины.

Вас ждет уникальная возможность прогуляться по острову-граду Свияжску, а также открыть для себя самобытную и привлекательную Йошкар-Олу — столицу республики Марий Эл и единственный город, название которого начинается на букву «й».
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
7
мая

Что вас ожидает 🤩

Йошкин кот
Йошкин кот
Нас ждет знакомство и фотосессия с символом города
Марийский национальный театр
Марийский национальный театр
Артисты театра представят зрителю программу «Наследие»
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Узнаем фантастическую историю возникновения этого уникального историко-архитектурного объекта
Стрелецкие забавы
Стрелецкие забавы
Научимся стрелять из настоящих лука и арбалета

Программа тура по дням

1 день

Посадка на поезд

16:20 Отправление туристического поезда № 926/925 с Казанского вокзала г. Москвы.

Свободное время для отдыха, посещения вагона ресторана.

Посадка на поездПосадка на поездПосадка на поездПосадка на поезд
2 день

Йошкар-Ола и Свияжск

Завтрак в поезде.

06:52 Прибытие туристического поезда на ст. Йошкар-Ола.

Встреча с гидом на перроне, организованный проход в автобусы.

07:10-09:30 Обзорная автобусная экскурсия по столице Республики Марий Эл – городу Йошкар-Оле, которая комфортно расположилась по берегам речки Кокшаги – одного из притоков Волги.

Во время экскурсии вы увидите:

Памятники и здания города, одну из главных достопримечательностей – площадь имени Оболенского-Ноготкова, на которой находятся комплекс административных зданий, национальная художественную галерею, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.

Новые архитектурные решения города – площадь Республики, Патриаршая площадь, набережная Брюгге – делают Йошкар-Олу современной и привлекательной. Особое внимание стоит уделить уникальной динамической скульптуре «Вход Господень в Иерусалим», это произведение искусства, которое не имеет аналогов в мире.

Вас ждет знакомство и фотосессия с символом города – йошкиным котом.

С ним можно посидеть рядом на лавочке, сделать атмосферный снимок. Говорят, что этот кот приносит удачу путнику, для этого нужно обязательно его погладить.

09:30–10:00 Посещение Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана.

Артисты театра представят зрителю программу «Наследие», в которой познакомят с традициями марийского народа, песнями, играми, музыкальными инструментами, праздниками, религиозными обрядами.

10:15–11:15 Посещение Национальной художественной галереи и современной выставки, на которой представлены лучшие работы музеев Республики Марий Эл. С первой минуты туристы погружаются в атмосферу тайны. Световые проекции и оригинальные инсталляции дома, очага, священной рощи сопровождаются звуками плача ребенка, молитвы карта, шумом леса — все это дает возможность прочувствовать традиционную культуру народа мари и стать ее участником.

11:15–11:30 Свободное время для покупки сувениров.

11:30 Трансфер на ж/д вокзал г. Йошкар-Олы

12:00 Отправление туристического поезда.

Свободное время для отдыха, посещения вагона ресторана.

14:50 Прибытие туристического поезда на станцию Свияжск. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в автобусы. Трансфер на остров-град Свияжск.

15:30 Обзорная пешеходная экскурсия по остров-граду Свияжск.

«Остров на море лежит, град на острове стоит…» – словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Фантастическую историю возникновения города Свияжска вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.

Во время экскурсии вы увидите:

  • единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана IV Грозного (1551 гг. постройки);
  • Никольскую церковь (1556 года постройки);
  • Успенский Собор (1560 г. постройки), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с лошадиной головой.

17:30 Приглашаем принять участие в интерактивной программе «Стрелецкие забавы».

Вас ждет интересный рассказ о секретах облачения противоборствующих войск, о тяготах военной службы, и всех без исключения научат стрелять из настоящих лука и арбалета.

18:15 Свободное время.

19:30 Трансфер на ж/д ст. Свияжск.

20:20 Отправление туристического поезда.

Свободное время для отдыха, посещения вагона ресторана.

Йошкар-Ола и СвияжскЙошкар-Ола и СвияжскЙошкар-Ола и СвияжскЙошкар-Ола и СвияжскЙошкар-Ола и Свияжск
3 день

Прибытие в Москву

Завтрак в поезде.

09:00 Прибытие туристического поезда в Москву.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:

Категория вагонаВзрослыйРебенок до 9 лет
Люкс43 90016 990
Люкс SNGL77 800-
СВ41 58024 700
СВ SNGL73 100-
Купе29 70020 200

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты
  • Питание по программе
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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