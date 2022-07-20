2 день

Йошкар-Ола и Свияжск

Завтрак в поезде.

06:52 Прибытие туристического поезда на ст. Йошкар-Ола.

Встреча с гидом на перроне, организованный проход в автобусы.

07:10-09:30 Обзорная автобусная экскурсия по столице Республики Марий Эл – городу Йошкар-Оле, которая комфортно расположилась по берегам речки Кокшаги – одного из притоков Волги.

Во время экскурсии вы увидите:

Памятники и здания города, одну из главных достопримечательностей – площадь имени Оболенского-Ноготкова, на которой находятся комплекс административных зданий, национальная художественную галерею, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.

Новые архитектурные решения города – площадь Республики, Патриаршая площадь, набережная Брюгге – делают Йошкар-Олу современной и привлекательной. Особое внимание стоит уделить уникальной динамической скульптуре «Вход Господень в Иерусалим», это произведение искусства, которое не имеет аналогов в мире.

Вас ждет знакомство и фотосессия с символом города – йошкиным котом.

С ним можно посидеть рядом на лавочке, сделать атмосферный снимок. Говорят, что этот кот приносит удачу путнику, для этого нужно обязательно его погладить.

09:30–10:00 Посещение Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана.

Артисты театра представят зрителю программу «Наследие», в которой познакомят с традициями марийского народа, песнями, играми, музыкальными инструментами, праздниками, религиозными обрядами.

10:15–11:15 Посещение Национальной художественной галереи и современной выставки, на которой представлены лучшие работы музеев Республики Марий Эл. С первой минуты туристы погружаются в атмосферу тайны. Световые проекции и оригинальные инсталляции дома, очага, священной рощи сопровождаются звуками плача ребенка, молитвы карта, шумом леса — все это дает возможность прочувствовать традиционную культуру народа мари и стать ее участником.

11:15–11:30 Свободное время для покупки сувениров.

11:30 Трансфер на ж/д вокзал г. Йошкар-Олы

12:00 Отправление туристического поезда.

Свободное время для отдыха, посещения вагона ресторана.

14:50 Прибытие туристического поезда на станцию Свияжск. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в автобусы. Трансфер на остров-град Свияжск.

15:30 Обзорная пешеходная экскурсия по остров-граду Свияжск.

«Остров на море лежит, град на острове стоит…» – словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Фантастическую историю возникновения города Свияжска вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.

Во время экскурсии вы увидите:

единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана IV Грозного (1551 гг. постройки);

Никольскую церковь (1556 года постройки);

Успенский Собор (1560 г. постройки), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с лошадиной головой.

17:30 Приглашаем принять участие в интерактивной программе «Стрелецкие забавы».

Вас ждет интересный рассказ о секретах облачения противоборствующих войск, о тяготах военной службы, и всех без исключения научат стрелять из настоящих лука и арбалета.

18:15 Свободное время.

19:30 Трансфер на ж/д ст. Свияжск.

20:20 Отправление туристического поезда.

Свободное время для отдыха, посещения вагона ресторана.