2 день

Чебоксары

Завтрак в поезде.

12:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Чебоксары, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Чебоксары – Шупашкар – Веда Суар».

На Средней Волге есть небольшая по площади республика Чувашия! Здесь на протяжении многих веков древний народ чуваши, потомки суваро-булгар, трепетно передает от поколения к поколению свой язык, культуру и стремление жить в гармонии с окружающим миром.

Во время этого путешествия Вас ждет знакомство с ее столицей – гостеприимными Чебоксарами! Вы непременно заметите, как самобытная культура чувашского народа органично вписана в городскую среду, прочувствуете, каким уютным может быть современный город, если в своем развитии опирается на вековые традиции и мудрость предков.

Вы узнаете об истории возникновения города и чем он по праву гордится – о храмах, музеях, парках, памятниках и других исторически значимых местах; познакомитесь с самобытной культурой чувашского народа через его историю, мифы и легенды.

Обед в ресторане города с дегустацией.

Продолжение обзорной экскурсии.

Посещение экспозиции «Вышитая карта России» в Чувашском национальном музее.

Вы побываете в Чувашском национальном музее и увидите самый популярный музейный экспонат и арт-объект – «Вышитую карту России», созданную в Год культурного наследия народов России.

Узнаете, как создавался этот уникальный экспонат, сколько вышивальщиков из всех регионов нашей необъятной страны приняли участие во всероссийской акции, чтобы наглядно продемонстрировать самобытность национальных культур и традиций.

Пешая прогулка по Чебоксарскому Арбату и Красной площади.

Чебоксарская Красная площадь – особо любимое горожанами и гостями место. Она объединила в единое комфортное пространство классические музеи и современные уличные экспозиции, аттракционы, кафе и рестораны, памятники и арт-объекты, комфортные зоны отдыха.

Экскурсия по «Закулисью» Чувашского драмтеатра с интерактивной программой и с дегустацией национального напитка и продукции от местных производителей (шартан, сыры, крекесы).

Театральное закулисье Чувашского драмтеатра, где Вы сможете окунуться в атмосферу одного из самых старых национальных театров России с мастер-классом от актеров по чувашским песням и танцам.

Желающие смогут примерить национальные головные уборы и нагрудные украшения и провести фотосессию.

Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

22:40 Отправление туристического поезда в г. Йошкар-Олу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160