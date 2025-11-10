Вы погрузитесь в уникальную культуру этих регионов, полюбуетесь архитектурой, самыми известными достопримечательностями, попробуете местную кухню и насладитесь панорамными видами на Волгу.
Программа тура по дням
Посадка на поезд
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
21:05 Отправление туристического поезда № 930/929 с Ярославского вокзала г. Москвы.
Чебоксары
Завтрак в поезде.
12:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Чебоксары, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Чебоксары – Шупашкар – Веда Суар».
На Средней Волге есть небольшая по площади республика Чувашия! Здесь на протяжении многих веков древний народ чуваши, потомки суваро-булгар, трепетно передает от поколения к поколению свой язык, культуру и стремление жить в гармонии с окружающим миром.
Во время этого путешествия Вас ждет знакомство с ее столицей – гостеприимными Чебоксарами! Вы непременно заметите, как самобытная культура чувашского народа органично вписана в городскую среду, прочувствуете, каким уютным может быть современный город, если в своем развитии опирается на вековые традиции и мудрость предков.
Вы узнаете об истории возникновения города и чем он по праву гордится – о храмах, музеях, парках, памятниках и других исторически значимых местах; познакомитесь с самобытной культурой чувашского народа через его историю, мифы и легенды.
Обед в ресторане города с дегустацией.
Продолжение обзорной экскурсии.
Посещение экспозиции «Вышитая карта России» в Чувашском национальном музее.
Вы побываете в Чувашском национальном музее и увидите самый популярный музейный экспонат и арт-объект – «Вышитую карту России», созданную в Год культурного наследия народов России.
Узнаете, как создавался этот уникальный экспонат, сколько вышивальщиков из всех регионов нашей необъятной страны приняли участие во всероссийской акции, чтобы наглядно продемонстрировать самобытность национальных культур и традиций.
Пешая прогулка по Чебоксарскому Арбату и Красной площади.
Чебоксарская Красная площадь – особо любимое горожанами и гостями место. Она объединила в единое комфортное пространство классические музеи и современные уличные экспозиции, аттракционы, кафе и рестораны, памятники и арт-объекты, комфортные зоны отдыха.
Экскурсия по «Закулисью» Чувашского драмтеатра с интерактивной программой и с дегустацией национального напитка и продукции от местных производителей (шартан, сыры, крекесы).
Театральное закулисье Чувашского драмтеатра, где Вы сможете окунуться в атмосферу одного из самых старых национальных театров России с мастер-классом от актеров по чувашским песням и танцам.
Желающие смогут примерить национальные головные уборы и нагрудные украшения и провести фотосессию.
Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
22:40 Отправление туристического поезда в г. Йошкар-Олу.
Йошкар-Ола
07:00 Прибытие туристического поезда в г. Йошкар-Олу.
Завтрак в поезде.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Начало обзорной экскурсии по городу.
Интерактивная музыкальная программа в национальном драматическом театре им. М. Шкетана.
Профессиональные артисты представят программу, на которой вы услышите марийские национальные инструменты, народные песни, научитесь танцевать марийскую «дробушку», закружитесь вместе с артистами в марийской плясовой.
Продолжение обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Йошкар-Оле.
Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с единственным городом России на букву «Й», увидите эклектичное сочетание разнообразных стилей и эпох, прогуляетесь по самым красивым площадям и улицам, сделаете фото на фоне набережной Брюгге, побываете в самом молодом кремле в России, загадаете желание у Йошкиного кота – любимца туристов, увидите динамическую скульптуру: «Вход Господень в Иерусалим», аналогов которой в России не существует.
Обед с марийским подкоголем.
Подкоголь называют младшим братом русского пельменя и одним из гастробрендов Марий Эл. Традиционный подкоголь (в переводе «вареный пирог») не лепили, а плели из ржаной муки. Начинка могла быть любая: мясо, творог, грибы, капусты или лесные ягоды.
Посещение Национальной Художественной Галереи с мастер-классом по росписи уточки – мифологического символа народа мари.
Современная выставка, на которой представлены лучшие работы музеев республики, где вы узнаете много интересного об искусстве и культуре марийского народа и края. С первой минуты вы погрузитесь в атмосферу тайны.
Световые проекции и оригинальные инсталляции дома, очага, священной рощи сопровождаются звуками плача ребенка, шумом леса. Все это дает возможность прочувствовать традиционную культуру народа мари и стать ее участником.
Экскурсионная программа «Земля, рожденная небом» в Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева.
Невозможно по-настоящему понять народ, не узнав его традиции и обычаи. Традиционная культура народа мари и в наши дни представляется неким сакральным пространством, полным мудрости и неизвестных нам смыслов.
В музее вы узнаете важные грани бытия – рождение человека и его знакомство с окружающим миром, вступление во взрослую жизнь, круг повседневных забот, символику обрядов и ритуалов, общение с миром богов и силами природы.
Посещение гастромузея Йошкина кота с программой «Дары заповедной Марий Эл», во время которой вы попробуете все самое лучшее, чем славится марийская земля: местные сыры, колбасно-мясная продукция, марийский мед, легендарный иван-чай.
Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал.
21:30 Отправление туристического поезда в г. Москву.
Нижний Новгород - Москва
Завтрак в поезде.
08:20 Прибытие туристического поезда в г. Нижний Новгород. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей: Нижегородская ярмарка, собор Александра Невского, новый стадион «Нижний Новгород», где проходили матчи Чемпионата мира по футболу, Рождественская ул., Рождественская церковь, Большая Покровская ул., пл. Народного Единства, Нижне-Волжская набережная и многое другое.
Пешеходная экскурсия по Нижегородскому кремлю.
Безусловно, главная достопримечательность города, уникальный ансамбль, возведенный в начале XVI века в соответствии с высшими достижениями военно-оборонительного искусства. При многочисленных осадах он ни разу не был захвачен врагом.
Прогулка по территории, осмотр внутреннего пространства – стены, башни, здание бывшего губернаторского дворца, выставка военной техники, мемориальный комплекс и Вечный огонь, смотровая площадка – вид на «Стрелку», Зачатскую и Борисоглебскую башни, собор Михаила-Архангела: древнейший каменный храм, ведёт историю со времени основания города.
Свободное время в центре города для посещения сувенирных магазинов.
Обед в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
15:20 Отправление туристического поезда в г. Москву.
22:38 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории вагона, руб:
|Категория
|Дата заезда
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
Двухместное купе
Одноместное размещение
|Для взрослого
|02.10.2025 - 05.10.2025
|56 300
|75 350
|123 300
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|55 300
|73 700
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|26 650
|26 650
|-
|Для взрослого
|24.04.2025 - 27.04.2025
|52 700
|75 350
|123 300
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|52 300
|73 700
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|26 650
|26 650
|-
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 23 650 руб.
Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.
Есть вагон-ресторан.
|КУПЕ 2 места
1 нижняя + 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка).
1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.
|КУПЕ 4 места
2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
1 душ + 2 WC c раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 23 650 руб
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.