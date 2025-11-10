Мои заказы

Волжский вояж. Железнодорожный круиз. Чебоксары - Йошкар-Ола - Нижний Новгород

Волжский вояж – откройте для себя неизведанное! Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным городам – Чебоксарам, Йошкар-Оле и Нижнему Новгороду.

Вы погрузитесь в уникальную культуру этих регионов, полюбуетесь архитектурой, самыми известными достопримечательностями, попробуете местную кухню и насладитесь панорамными видами на Волгу.
Ближайшие даты:
23
апр1
окт

Программа тура по дням

1 день

Посадка на поезд

Самостоятельная посадка в туристический поезд № 930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

21:05 Отправление туристического поезда № 930/929 с Ярославского вокзала г. Москвы.

2 день

Чебоксары

Завтрак в поезде.

12:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Чебоксары, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Чебоксары – Шупашкар – Веда Суар».

На Средней Волге есть небольшая по площади республика Чувашия! Здесь на протяжении многих веков древний народ чуваши, потомки суваро-булгар, трепетно передает от поколения к поколению свой язык, культуру и стремление жить в гармонии с окружающим миром.

Во время этого путешествия Вас ждет знакомство с ее столицей – гостеприимными Чебоксарами! Вы непременно заметите, как самобытная культура чувашского народа органично вписана в городскую среду, прочувствуете, каким уютным может быть современный город, если в своем развитии опирается на вековые традиции и мудрость предков.

Вы узнаете об истории возникновения города и чем он по праву гордится – о храмах, музеях, парках, памятниках и других исторически значимых местах; познакомитесь с самобытной культурой чувашского народа через его историю, мифы и легенды.

Обед в ресторане города с дегустацией.

Продолжение обзорной экскурсии.

Посещение экспозиции «Вышитая карта России» в Чувашском национальном музее.

Вы побываете в Чувашском национальном музее и увидите самый популярный музейный экспонат и арт-объект – «Вышитую карту России», созданную в Год культурного наследия народов России.

Узнаете, как создавался этот уникальный экспонат, сколько вышивальщиков из всех регионов нашей необъятной страны приняли участие во всероссийской акции, чтобы наглядно продемонстрировать самобытность национальных культур и традиций.

Пешая прогулка по Чебоксарскому Арбату и Красной площади.

Чебоксарская Красная площадь – особо любимое горожанами и гостями место. Она объединила в единое комфортное пространство классические музеи и современные уличные экспозиции, аттракционы, кафе и рестораны, памятники и арт-объекты, комфортные зоны отдыха.

Экскурсия по «Закулисью» Чувашского драмтеатра с интерактивной программой и с дегустацией национального напитка и продукции от местных производителей (шартан, сыры, крекесы).

Театральное закулисье Чувашского драмтеатра, где Вы сможете окунуться в атмосферу одного из самых старых национальных театров России с мастер-классом от актеров по чувашским песням и танцам.

Желающие смогут примерить национальные головные уборы и нагрудные украшения и провести фотосессию.

Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

22:40 Отправление туристического поезда в г. Йошкар-Олу.

3 день

Йошкар-Ола

07:00 Прибытие туристического поезда в г. Йошкар-Олу.

Завтрак в поезде.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Начало обзорной экскурсии по городу.

Интерактивная музыкальная программа в национальном драматическом театре им. М. Шкетана.

Профессиональные артисты представят программу, на которой вы услышите марийские национальные инструменты, народные песни, научитесь танцевать марийскую «дробушку», закружитесь вместе с артистами в марийской плясовой.

Продолжение обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Йошкар-Оле.

Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с единственным городом России на букву «Й», увидите эклектичное сочетание разнообразных стилей и эпох, прогуляетесь по самым красивым площадям и улицам, сделаете фото на фоне набережной Брюгге, побываете в самом молодом кремле в России, загадаете желание у Йошкиного кота – любимца туристов, увидите динамическую скульптуру: «Вход Господень в Иерусалим», аналогов которой в России не существует.

Обед с марийским подкоголем.

Подкоголь называют младшим братом русского пельменя и одним из гастробрендов Марий Эл. Традиционный подкоголь (в переводе «вареный пирог») не лепили, а плели из ржаной муки. Начинка могла быть любая: мясо, творог, грибы, капусты или лесные ягоды.

Посещение Национальной Художественной Галереи с мастер-классом по росписи уточки – мифологического символа народа мари.

Современная выставка, на которой представлены лучшие работы музеев республики, где вы узнаете много интересного об искусстве и культуре марийского народа и края. С первой минуты вы погрузитесь в атмосферу тайны.

Световые проекции и оригинальные инсталляции дома, очага, священной рощи сопровождаются звуками плача ребенка, шумом леса. Все это дает возможность прочувствовать традиционную культуру народа мари и стать ее участником.

Экскурсионная программа «Земля, рожденная небом» в Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева.

Невозможно по-настоящему понять народ, не узнав его традиции и обычаи. Традиционная культура народа мари и в наши дни представляется неким сакральным пространством, полным мудрости и неизвестных нам смыслов.

В музее вы узнаете важные грани бытия – рождение человека и его знакомство с окружающим миром, вступление во взрослую жизнь, круг повседневных забот, символику обрядов и ритуалов, общение с миром богов и силами природы.

Посещение гастромузея Йошкина кота с программой «Дары заповедной Марий Эл», во время которой вы попробуете все самое лучшее, чем славится марийская земля: местные сыры, колбасно-мясная продукция, марийский мед, легендарный иван-чай.

Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:30 Отправление туристического поезда в г. Москву.

4 день

Нижний Новгород - Москва

Завтрак в поезде.

08:20 Прибытие туристического поезда в г. Нижний Новгород. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей: Нижегородская ярмарка, собор Александра Невского, новый стадион «Нижний Новгород», где проходили матчи Чемпионата мира по футболу, Рождественская ул., Рождественская церковь, Большая Покровская ул., пл. Народного Единства, Нижне-Волжская набережная и многое другое.

Пешеходная экскурсия по Нижегородскому кремлю.

Безусловно, главная достопримечательность города, уникальный ансамбль, возведенный в начале XVI века в соответствии с высшими достижениями военно-оборонительного искусства. При многочисленных осадах он ни разу не был захвачен врагом.

Прогулка по территории, осмотр внутреннего пространства – стены, башни, здание бывшего губернаторского дворца, выставка военной техники, мемориальный комплекс и Вечный огонь, смотровая площадка – вид на «Стрелку», Зачатскую и Борисоглебскую башни, собор Михаила-Архангела: древнейший каменный храм, ведёт историю со времени основания города.

Свободное время в центре города для посещения сувенирных магазинов.

Обед в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

15:20 Отправление туристического поезда в г. Москву.

22:38 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории вагона, руб:

КатегорияДата заездаЧетырехместное купеДвухместное купе

Двухместное купе

Одноместное размещение

Для взрослого02.10.2025 - 05.10.202556 30075 350123 300
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)55 30073 700 -
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)26 65026 650 -
Для взрослого24.04.2025 - 27.04.202552 70075 350123 300
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)52 30073 700 -
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)26 65026 650 -

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 23 650 руб.

Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.

Есть вагон-ресторан.

КУПЕ 2 места

1 нижняя + 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка).

1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.

КУПЕ 4 места

2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).

1 душ + 2 WC c раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 23 650 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

