Программа тура по дням
Богдарня - Суздаль
03:00-03:15 Сбор группы во Владимире (место согласовывается накануне отправления).
08:00-08:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 2,5 часа – 130 км.).
Трансфер в Богдарню. Путевая информация.
Усадьба Кописки (Богдарня) – это место, где деревенская экологичность сочетается с городским комфортом, а натуральные фермерские продукты — с уникальным местом Клязьминского заказника.
Вас ждет:
- посещение сыроварни с видом на сырный цех и рассказом о компании «Сэр(Сыр)Джон», а также о процессе приготовления сыров и их видах;
- дегустация авторских сыров. Предлагаются шесть видов сыра, производства компании «Сэр (Сыр) Джон», с рассказом о сыроварении и о тех сырах, которые представлены в сырной тарелке;
- посещение фирменного магазина.
Отправление в Суздаль (время в пути около 2,5 часа – 130 км.). Путевая информация.
За дополнительную плату Дегустация 10 сортов Суздальской медовухи в Дегустационном зале Суздальская медовуха, который находится в самом центре города (для детей предоставляется безалкогольный сет).
Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены (при оплате пакета дегустаций, оплата на маршруте при наличии мест).
Обед с блюдами русской кухни.
Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский Кремль, Торговая площадь, Спасо-Евфимиев монастырь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.
Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 250 км).
21:00 (ориентировочно) Размещение в отеле.
Свободное время.
Поздний ужин в ресторане отеля (при оплате пакета двух ужинов).
Нижний Новгород
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.
Посещение Нижегородского кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.
Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века. Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.
Обратите внимание! На заезд 01.05.25 экскурсия в Усадьбу Рукавишниковых заменена на экскурсию в Технический музей (на ул. Большая Покровская):
Музей представляет собой уникальное собрание старинной техники и инструментов известного нижегородского коллекционера Вячеслава Хуртина. Более двух тысяч экспонатов отражают время расцвета кустарного производства и промышленности России в XIX – начале XX вв: фабричные станки, инструменты, образцы транспорта и музыкальной техники, предметы повседневной жизни и первые электроприборы. А экспозиция зала «Родом из СССР» демонстрируют достижения индустриализации страны в советскую эпоху.
Технический музей – это коллекция экспонатов в рабочем состоянии, экскурсия проходит с демонстрацией действующей техники и механизмов, с большинством экспонатов можно познакомиться в буквальном смысле вручную.
Посещение музея – отличный способ заглянуть в совсем недавнее прошлое, без электрических приборов и гаджетов, заполонивших жизнь современного человека. А начинается это путешествие с входной металлической двери, которая верно служит музею и одновременно является экспонатом – 200 лет назад эта дверь защищала вход в купеческий дом с лавками на Нижегородской ярмарке.
Обед с русской ухой.
Отправление в Казань (время в пути около 7 часов – 400 км.).
21:00-22:00 (ориентировочно) Размещение в отеле.
Свободное время.
Поздний ужин в ресторане отеля (при оплате пакета двух ужинов).
Казань
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана. Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоение исторических эпох. Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
- Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;
- смотровую площадку Казанского Кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
- набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.
Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.
Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.
Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.
Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.
Посещение фирменного магазина «Татспиртпром» – «100DAL». Во флагманском магазине-музее вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия «Татспиртпром» и его основных брендов.
За дополнительную плату профессиональные сомелье предложат дегустацию лучших образцов крепких напитков, а также ароматный и натуральный бальзам «Бугульма».
Вам расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры, угостят потрясающе вкусным и невероятно полезным национальным продуктом – сырокопчёной конской колбасой «Казылык» и деликатнейшим сливочным сыром.
Для детей предоставляется детский сет (напиток + сладкое угощение).
Пакет дегустаций в Суздале и Казани (взрослый/ребенок до 17 лет) – 1200 руб. / 1000 руб. Оплата при покупке тура или на маршруте при наличии мест.
Обед с блюдами татарской кухни и кулинарным мастер-классом по приготовлению эчпочмака (традиционная татарская выпечка).
16:30 Возвращение в отель.
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина «Бахетле», где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура), при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).
Йошкар-Ола - Чебоксары
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
08:00 Отправление в Йошкар-Олу.
Посещение Национальной Художественной галереи.
Выставочный проект рассказывает об истории марийского края.
Посетители выставки узнают много интересного о культуре и быте марийского народа, об изобразительном искусстве и художниках края, о становлении и развитии Республики Марий Эл.
Обзорная экскурсия по городу.
Историческая и современная столица Республики Марий Эл: памятники архитектуры XVIII-XX вв. – старинные дома купца Наумова, Булыгина, Пчелина, Кореповой, Чулкова, сохранившиеся на старых улицах города.
Знакомство с легендами марийского края, центром которого был город Царевококшайск (нынешняя Йошкар-Ола). Вас поразит красота колоритного города.
В ходе экскурсии вас ждёт:
- Царевококшайский кремль – самый молодой кремль России:
- набережная Брюгге – фламандский городок с множеством скульптур;
- Вознесенская набережная с памятниками: в честь царя Федора Иоанновича, Евгению Онегину, Н. В. Гоголю;
- изумительная Патриаршая площадь и расположенный на ней памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, а также памятник покровителям семьи Петру и Февронии;
- музыкальные часы «12 апостолов» – каждые три часа под красивую мелодию открываются дверцы из которых появляется динамическая скульптурная экспозиция;
- Центральный парк культуры и отдыха, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова, Благовещенская башня, Благовещенский кафедральный Собор, пешеходная зона – бульвар Чавайна.
Обед с элементами национальной марийской кухни, с возможностью попробовать сытные подкоголи – братья пельменей и вареников, «трёхэтажные» марийские блины «Коман мелна». А также сет из согревающих фирменных настоек.
15:00 Отправление в Чебоксары.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам – столице Республики Чувашии.
Обзор трех районов столицы с посещением исторической набережной.
Выходы на новую набережную города, у Театра оперы и балета, вид на Певческое поле и залив с фонтанами, в парке Победы, вид города с высоты птичьего полета. Красная площадь и бульвар купца Ефремова.
Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики «Акконд».
Отправление домой.
Завершение тура
02:30 Ориентировочное прибытие во Владимир, гипермаркет Глобус.
06:30 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».
Проживание
Тур предусматривает ночной автобусный переезд и проживание в отеле «Волна», г. Нижний Новгород – 1 ночь (резервные отели: Маринс парк отель, Гранд отель Ока, Заречная, Славянка). И в отеле «Амакс Сафар», г. Казань – 2 ночи (резервные отели: Биляр палас, Сулейман палас, Кравт Казань аэропорт, ИТ-парк, Корстон, Новинка или другой аналогичный).
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 33 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 9000 рублей.
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Скидка для ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 2000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Амакс Сафар-отель Казань
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов. Он находится неподалеку от делового и культурного центра города и отлично подходит для проведения деловых вопросов и запоминающегося отдыха.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол".
До железнодорожного вокзала, дворца водных видов спорта и Казанского кремля - несколько минут езды на общественном транспорте. Расстояние до аэропорта Казани составляет примерно 30 км, до него можно заказать трансфер, который предоставляется за дополнительную плату.
«Отель Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Отель KRAVT KAZAN AIRPORT
Отель «KRAVT KAZAN AIRPORT» находится в 22 км от центра города. Рядом с отелем — Улица Баумана, Парк Горького и Парк Черное озеро. Остановка общественного транспорта «Гостиница Полёт» находится в 1 км. Гостям предоставляется парковка.
KRAVT KAZAN AIRPORT - это многофункциональный гостиничный комплекс, включающий в себя отель на 241 панорамный номер 9-ти категорий, рассчитанных на 500 персон, — от апартаментов и панорамных номеров до эксклюзивного президентского люкса.
В отеле располагается ресторан «КAМЧАТКА BY KRAVT» с открытой кухней и авторским меню из локальных и дальневосточных продуктов, а также возможна доставка еды и напитков в номер.
Отель оснащен оборудованными коворкинг-пространством и конференц-залом.
«SKY SPA» и тренажерный зал в отеле работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от международного аэропорта г. Казань, а также МВЦ «Казань Экспо» и соединён с ними тёплым пешеходным переходом.
Отель Новинка
Гостиница «Новинка» находится немного отдаленно от шумного центра Казани специально для того, чтобы гости могли отдохнуть не только телом, но и душой. Бронируйте номера в отеле «Новинка» с 3 звёздами в Казане на нашем официальном сайте. Точный адрес и актуальные отзывы к вашим услугам.
Для удобства постояльцев предлагается 92 номера разных категорий, каждый из которых оснащен кондиционером, телевизором, мини-баром, ванной комнатой, есть доступ к бесплатному Wi-Fi. Также на территории работает фитнес-центр, бильярдная, бассейн, сауна, прачечная.
Функционирует ресторан, где можно вкусно и сытно подкрепиться, а по утрам здесь сервируется завтрак.
Расстояние до аэропорта составляет 28 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.
Гостиница Волна, Нижний Новгород
Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
В гостинице есть все необходимое для ведения бизнеса вдали от офиса. Для проведения переговоров, совещаний, деловых встреч, тренингов и других подобных мероприятий можно арендовать оборудованный конференц-зал.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
Маринс Парк Отель, Нижний Новгород
Конгресс-отель Маринс Парк Отель Нижний Новгород («Marins Park Hotel Nizhny Novgorod») находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
«Marins Park Hotel Nizhny Novgorod» - это прекрасный вариант для проведения разного плана мероприятий, будь то романтическая встреча при свечах или банкет по случаю свадебного торжества или юбилея. На выбор предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам вкусный и сытный завтрак сервируется по системе «Шведский стол», где для гостей будет представлено несколько видов каш, сухие завтраки, куриный бульон, аппетитные салаты, необычные десерты и закуски, а также при вас будут приготовлены свежие ароматные венские вафли, а в другое время - блюда европейской кухни. Вечером гости смогут посетить ресторан интернациональной кухни. На территории отеля функционирует уютный стейк-хаус, откуда можно заказать еду даже в номер. В вечернее время для постояльцев открываются бильярдная, караоке и другие развлекательные заведения.
Для путешественников, которые приехали в Нижний Новгород с деловым визитом, в комплексе предоставляются удобные переговорные комнаты и конференц-залы, которые укомплектованы современным профессиональным оборудованием и эргономичной мебелью, а также предусмотрены кофе-брейки. В данном отеле таких залов восемь, все они с разной площадью и комплектацией. Вместимость залов варьируется от 35 до 352 персон. Инфраструктура гостиницы очень хорошо развита: здесь вы найдете необыкновенный СПА-центр с несколькими видами саун, бассейн и многое другое. Дорога от аэропорта на автомобиле не займет более одного часа. В стоимость проживания также включены услуги прачечной и глажки личных вещей.
Отель находится примерно в 0,4 км от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», железнодорожного вокзала и Стадиона «Нижний Новгород». Отель имеет очень удобную транспортную развязку: около отеля находятся остановки, с помощью которых можно быстро добраться в любую точку города. А также развлекательные заведения: Планетарий, цирк, художественный музей, театр им. М. Горького. Для любителей спортивных событий будет плюсом расположение нового стадиона. Вся сеть отелей «Marins Park Hotel» ориентирована на единичные стандарты гостеприимства и высокий качественный сервис.
Гранд Отель Ока Бизнес
Гранд Отель «Ока Бизнес» находится в центральной части Нижнего Новгорода. Этот гостиничный комплекс отличается первоклассным уровнем обслуживания и развитой инфраструктурой. Здесь вы найдёте всё необходимое для максимально комфортного отдыха и деловой поездки, а так же организации свадеб и банкетов.
На выбор гостям предоставляется несколько вариантов размещения в одном из 65 уютных номеров, дизайнерское оформление и удобство которых обеспечивается современной техникой и мебелью европейского производства. К услугам постояльцев один из крупнейших развлекательных центров «Capital Club», объединяющий в себе боулинг, бильярд и спорт-бар, а оставаться в форме даже во время командировки поможет фитнес-клуб, включающий бассейн и тренажёрный зал, саун-клуб, салон красоты и SPA.
Другой особенностью отеля являются рестораны, расположенные на территории комплекса. «Ока» порадует воздушным светлым интерьером в классическом стиле, блюдами русской и европейской кухни, а завтрак здесь проводится в формате «шведский стол». «Elleven», высокий во всех смыслах. В нём гости смогут насладиться не только кулинарными изысками из меню от известного бренд-шефа К. Ивлеева, но и шикарными видами города из панорамных окон 11-го этажа.
Рядом находится парк Швейцария, в котором можно совершать пешие прогулки. Расстояние до центра города составляет 4,5 км. Сотрудники стойки регистрации могут организовать для Вас трансфер и предоставить услуги экскурсионного бюро.
Гостиница Заречная, Нижний Новгород
Гостиница «Заречная» расположена в Ленинском районе Нижнего Новгорода, на центральном проспекте Ленина. Наглядно увидеть местоположение отеля можно, отобразив его на карте.
Номерной фонд составляют 90 номеров различного уровня комфортности.
Для гостей, которым необходимо провести деловую встречу, семинар или переговоры с партнерами, открыты двери оборудованного конференц-зала.
В двух минутах находится станция метро «Заречная», благодаря чему все желающие без проблем доберутся до запланированных к посещению мест.
Гостиница Славянка, Нижний Новгород
Гостиница "Славянка" привлекает своих посетителей удобным местом расположения. Хорошая транспортная развязка позволит легко и быстро добраться в историческую часть города - Кремль.
Среди дополнительных услуг гостиница предоставляет 5 номеров саун, турецкий хаммам, бильярд, русскую баню на дровах, бесплатный Wi-Fi и охраняемую парковку для Вашего автомобиля.
Преимущество гостиницы - демократичные цены. Вы всегда можете выбрать номер любой категории в зависимости от цели Вашей поездки.
Гостиница "Славянка" - отличный вариант для размещения бизнес-туристов, спортивных команд и туристических групп. Здесь лучшее соотношение цены и качества.
Расстояние до аэропорта "Стригино" составляет 13 км., до ж/д вокзала "Московский" - 6 км. В непосредственной близости от гостиницы находится музей автомобилей ГАЗ, ТЦ "Муравей".
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 4 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Экскурсия «Ночная Казань»:взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Взрослый - 1000 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Пакет дегустаций в Суздале и Казани (взрослый/ребенок до 17 лет) - 1200 руб./1000 руб
- Ужины (1 и 2 день) - 2500 руб
- Выбор места в автобусе - 2000 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).